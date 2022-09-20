Архангельск, 20 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Архангельской области завершилась заготовка кормов. Сельхозпредприятия увеличили объемы заготовки на 21,5%, сообщает правительство региона.

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«В регионе заготовлено более 28 тысяч тонна сена (123,6% от плана 2022 года), порядка 233 тысяч тонн силоса (97%) и порядка 44 тысячи тонн сенажа (96% от плана)», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области в два раза увеличилась урожайность зерновых.