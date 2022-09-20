Запорожье, Бывш. УССР, , 13:40 — REGNUM Движение «Мы вместе с Россией» обратилось к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой как можно скорее провести референдум о воссоединении с Россией.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня здесь все свои, без преувеличения все свои. Давайте вместе сегодня уже не просто примем решение, а потребуем, чтобы принятое ранее решение наконец-то было реализовано», — сказал председатель движения Владимир Рогов на общенародном съезде граждан Запорожской области.

Он добавил, чем быстрее Запорожье воссоединится с Россией, тем быстрее наступит мир, взаимопонимание, благополучие и гарантии того, «чтобы мы будем живыми, здоровыми и на свободе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 сентября власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума.

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