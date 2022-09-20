Саратов, , 13:50 — REGNUM В Саратовской области проживают более 200 тыс. жителей, которые имеют право на льготное лекарственное обеспечение, из них 164 тыс. федеральных льготников. От социального пакета отказались около 84% граждан (136,8 тыс. человек), сохранили право на получение льготы в натуральном выражении лишь 16% (27 тыс. человек), сообщил заместитель председателя регионального правительства — министр здравоохранения области Олег Костин.

Лекарства Александр Погожев, ИА REGNUM

По мнению главы облминздрава, большой процент отказа от социального пакета нарушает солидарный принцип обеспечения лекарствами других льготников. Существенно повышается нагрузка на региональный бюджет, так как льготники имеют право на получение соцуслуги по лекарственному обеспечению по двум основаниям и из двух источников финансирования. Отказ в пользу денежных выплат уменьшает объем финансирования обеспечения лекарствами граждан, не имеющих право на предоставление набора соцуслуг или компенсации.

На одного человека, получающего государственную соцпомощь, норматив финансовых затрат составляет 1007 рублей. При этом стоимость лекарств иногда достигает несколько тысяч за упаковку. Таким образом, дефицит финансовых средств составит около 1 млрд рублей.

Костин напомнил, что до 1 октября 2022 года льготник должен определиться с выбором на следующий год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, правительство РФ выделит средства регионам на финансирования покупки лекарств для льготных категорий граждан.

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