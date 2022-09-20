Красноярск, , 13:37 — REGNUM Государственной награды удостоена многодетная семья Цукановых из Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 сентября в министерстве социальной политики Красноярского края.

Семья Иван Шилов © ИА REGNUM

Родители пятерых сыновей Николай и Марина Цукановы награждены медалями ордена «Родительская слава». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В семье Цукановых подрастают пятеро сыновей, в том числе один приёмный ребёнок. Отец семейства Николай Цуканов — доктор юридических наук, его супруга — домохозяйка. Старший сын учится на юриста, второй – осваивает профессию сварщика, третий – оканчивает школу. Двойняшки пока ещё посещают детский сад.

По словам матери, у каждого из детей свои способности и интересы: «Мы с супругом стараемся поддерживать их».

Николай Цуканов поблагодарил государство за поддержку многодетных семей: «Мы приятно удивлены тем, что оказались в числе награждённых, это признание не только наших заслуг, но и успешности наших детей».

Добавим, медаль ордена «Родительская слава» относится к наградам высшего уровня. Ею награждают родителей, воспитывающих четырёх и более детей. С 2022 года награждённым выплачивают 200 тысяч рублей. Ранее медаль не предусматривала денежного поощрения.

Напомним, за 12 лет с момента утверждения награды награждено семь семей из Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, орден «Родительская слава» получит семья Михаила и Кристины Игнатьевых из Якутии. Они воспитывают десятерых детей.

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