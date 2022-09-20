Москва, 20 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Херсонской области нет территорий, которые бы находились под оккупацией Киева. Об этом 20 сентября сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ИА REGNUM Специальная военная операция России. Херсонская область.19.09.2022

Однако около 5% территорий региона находятся в так называемой «серой зоне», где происходят активные боевые действия между киевскими боевиками и российскими освободителями.

«У нас нет территорий, которые находятся под оккупацией — 95% Херсонской области освобождены. Но есть некоторые буферные территории, на которых проходят боевые действия», — сказал Стремоусов.