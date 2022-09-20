Малоярославецкий район, Калужская область, , 14:19 — REGNUM Удар током получил при производстве работ в деревне Кириллово Малоярославецкого района 56-летний работник районного филиала ПАО «Калугаэнерго» 20 сентября около 12:30. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

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От полученных повреждений мужчина скончался.

Прокурор Малоярославецкого района координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия.

По факту несчастного случая начата проверка, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.

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