Малоярославецкий район, Калужская область, 20 сентября 2022, 14:19 — REGNUM Удар током получил при производстве работ в деревне Кириллово Малоярославецкого района 56-летний работник районного филиала ПАО «Калугаэнерго» 20 сентября около 12:30. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.
От полученных повреждений мужчина скончался.
Прокурор Малоярославецкого района координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия.
По факту несчастного случая начата проверка, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.
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