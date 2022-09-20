Москва, 20 сентября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Государственная дума РФ приняла закон о введении в Уголовный кодекс новых понятий, передаёт 20 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Госдума

В пакете поправок, принятом депутатами Госдумы, в УК вводятся понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

Также поправки вводят новые статьи УК РФ — «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1) и «Мародёрство» (статья 356.1). За эти преступления грозит наказание до 10 и 15 лет лишения свободы соответственно.