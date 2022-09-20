Севастополь, , 13:34 — REGNUM Автомобиль премиум класса BMW X5 задержан на таможне Севастополя, машину ввезли с территории бывш. УССР и оформили по поддельным документам. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

BMW 5 M 93

Автомобиль 2017 года выпуска был приобретён в апреле 2019 года на одном из американских аукционов, а в июле того же года машину в Россию ввезла жительница территории бывш. УССР, получившая статус переселенца в РФ. При переезде в Россию женщина представила на Южный акцизный таможенный пост документы на автомобиль, подтверждающие, что она владела им более 12 месяцев, и получила льготу — была освобождена от таможенных платежей. Почти сразу она продала машину (рыночная цена этого автомобиля, по оценкам, составляет около 4 млн рублей) уже жителю Севастополя.

Однако, уточнили в таможне, позже было установлено, что женщина не имела право на таможенные льготы, таким образом, автомобиль считается незаконно перемещенным через таможенную границу.

Бывшую владелицу автомобиля оштрафовали на 948 тыс. Рублей. Также ей или нынешнему владельцу BMW придётся оплатить таможенные платежи в сумме 1 896 000 рублей и пени около 400 000 рублей.

Сам автомобиль задержан, и если требуемая сумма не будет уплачена, его продадут, а доход обратят в пользу государства.