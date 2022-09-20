Кострома, 20 сентября 2022, 15:11 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона разработать варианты обогрева детских садов Костромы в межсезонье. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подготовить предложения по установке электрических или газовых котлов в детских учреждениях и просчитать расходы чиновникам поручено в течение ближайших двух недель. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации, котлами в Костроме оборудовано лишь 9 из 66 имеющихся детских садов. Всего их посещает 17 тысяч ребят.
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