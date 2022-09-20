Кострома, 20 сентября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона разработать варианты обогрева детских садов Костромы в межсезонье. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Игрушка на окне

«Нам нужно тепло, пока ещё не запущены теплоцентрали. Давайте подумаем как в период межсезонья, когда существуют резкие перепады температур, мы могли бы отключиться от теплоцентрали, закольцеваться через тепловой узел, поставить электрический котел и обеспечить прогревание внутренней системы. В первую очередь речь идёт о детских садах, потом о школах, затем обо всем остальном», — сказал губернатор на еженедельном совещании в администрации региона.

Подготовить предложения по установке электрических или газовых котлов в детских учреждениях и просчитать расходы чиновникам поручено в течение ближайших двух недель. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации, котлами в Костроме оборудовано лишь 9 из 66 имеющихся детских садов. Всего их посещает 17 тысяч ребят.