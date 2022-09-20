* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 20 сентября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали ещё не менее 20 мирных жителей, в долине Абдуллахейль уезда Дара. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Nbmlawyers.com Арест

Источники утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) забрали их с собрания старейшин долины Абдуллахейль по обсуждению приказа радикалов об эвакуации.

Следует отметить, что в начале этой недели талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали всем жителям Абдуллахейля как можно скорее покинуть долину .

Ранее боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудили десятки семей уехать из долины якобы за сотрудничество с Фронтом национального сопротивления Афганистана.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не сделали заявлений по этому поводу.