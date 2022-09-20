Екатеринбург, 20 сентября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Мэрия Екатеринбурга сможет сносить незаконные киоски при отсутствии судебного решения. Соответствующее положение 20 сентября утвердила гордума уральской столицы.

Novochgrad.ru Закрытый киоск

Теперь незаконные киоски в Екатеринбурге будут разбирать прямо на месте без необходимости согласия их владельцев. По замыслу чиновников, это позволит взять под контроль сферу уличной торговли.

Ранее незаконные киоски сносить было нельзя. Их грузили в машины и увозили. Нередко этим пользовались владельцы киосков, утяжеляя их мешками с песком.