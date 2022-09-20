Владикавказ, , 13:30 — REGNUM В Северной Осетии не будут проводить праздничный концерт по случаю празднования Дня города Владикавказа и Дня республики. Не состоится также и праздничный фейерверк. Об этом решении сообщила глава столицы региона Зита Салбиева.

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Это решение приветствовал глава РСО-Алании Сергей Меняйло. Он посчитал правильным отмену праздненств в широком смысле, в то время как республика отмечает 1100-летие крещения Алании, а страна ведет спецоперацию на территории бывш. УССР. Он отметил, что названные им причины вполне оправдывают отказ от веселья по поводу Дней города и республики и будут способствовать консолидации общества.