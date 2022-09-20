Москва, 20 сентября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. «Паспорт болельщика» (Fan ID) — это неудобная вещь, из-за которой людям стало неудобно ходить на футбол. Об этом 20 сентября заявил президент московского футбольного клуба «Торпедо» Илья Геркус.

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«Оказалось, это довольно неудобная вещь. Я сужу по объективным показателям, количеству людей. Людям стало неудобно ходить», — приводит слова Геркуса «Чемпионат».

По его словам, по вопросу Fan ID может пройти круглый стол в Госдуме, но сроков его проведения пока нет.

Он добавил, что рассчитывает на то, что позицию клубов услышат, а накопленный критический опыт по использованию Fan ID будет воспринят, и будут сделаны корректировки.

Напомним, с сезона 2022/23 в Российской премьер-лиге (РПЛ) ввели систему Fan ID, из-за чего посещаемость матчей резко упала.