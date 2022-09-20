Москва, , 13:30 — REGNUM Россия выступает за мирное урегулирование между близкими к Москве странами, заявил 20 сентября президент РФ Владимир Путин, говоря об ухудшении ситуации на границе Азербайджана и Армении.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Подчеркну, любые конфликтные ситуации между близкими для нас государствами вызывают у нас серьезную озабоченность. Мы призываем всех проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и твердо следовать трехсторонним заявлениям лидеров России, Азербайджана и Армении», — сказал глава государства в ходе церемонии вручения иностранными послами верительных грамот .

Российский лидер добавил, что необходимо исходить из того, что ключ к решению заключается в профессиональной, совместной работе в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии со стороны Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов подтвердил готовность Баку к переговорам о нормализации отношений с Ереваном в ходе встречи со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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