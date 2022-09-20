Москва, , 13:28 — REGNUM Российская власть все постсоветские годы создавала систему любви и дружбы с Западом, а теперь пытается ее же использовать для конфронтации с ним, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Каждая система выдерживает определенные нагрузки в определенной направленности. Если вы после Южной Осетии и Абхазии изменить направленность, которая называется «любой ценой дружим и хоть без мыла, хоть как входим в Запад» на антизападную направленность, меняйте систему и общество. Вы же создавали их перед этим десятилетиями под одну целевую функцию. Неправда, что в России не было идеологии. У России было круче идеологии. И это круче идеологии называлось… » Ой-ой-ой-ой , мериканец дорогой». Это вся идеология, эта культура, была очень долго и в обществе, и в элите», — заявил Кургинян.

В этой ситуации просто невозможно вдруг отвернуть в сторону от Запада и считать, что эту же систему можно будет использовать в антизападных целях. И все почему-то, по словам эксперта, считали, что в России выстроена «система-красавица», которая в один миг сделает тех, кто за Запад ее противниками и которая эффективна в любых направлениях и под любые нагрузки. Опорой же для системы потребительского общества должен стать обыватель.