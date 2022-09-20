Москва, 20 сентября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Российская власть все постсоветские годы создавала систему любви и дружбы с Западом, а теперь пытается ее же использовать для конфронтации с ним, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Каждая система выдерживает определенные нагрузки в определенной направленности. Если вы после Южной Осетии и Абхазии хотите изменить направленность, которая называется «любой ценой дружим и хоть без мыла, хоть как входим в Запад», на антизападную направленность, меняйте систему и общество. Вы же создавали их перед этим десятилетиями под одну целевую функцию. Неправда, что в России не было идеологии. У России было круче идеологии. И это круче идеологии называлось… «Ой-ой-ой-ой, мериканец дорогой». Это вся идеология, эта культура, была очень долго и в обществе, и в элите», — заявил Кургинян.

В этой ситуации просто невозможно вдруг отвернуть в сторону от Запада и считать, что эту же систему можно будет использовать в антизападных целях. И все почему-то, по словам эксперта, считали, что в России выстроена «система-красавица», которая в один миг сделает тех, кто за Запад, ее противниками и которая эффективна в любых направлениях и под любые нагрузки. Опорой же для системы потребительского общества должен стать обыватель.

«Я говорю, это плохо кончится! Опираться можно на гражданина, на обывателя опираться нельзя! Нет, никакой мобилизации, ничего! Раз всё это так, а угрозы нам большие, что мы будем делать?» — задал вопрос политолог.