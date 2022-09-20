Париж, , 13:28 — REGNUM Разрываясь между растущими претензиями и падением покупательной способности клиентов, французские страховщики пообещали после встречи с министром экономики сдержать средний рост цен на уровне «ниже» инфляции на 2022 и 2023 годы, сообщает Le Parisien.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр European People's Party

«Я думаю, что мы достигли наилучшего возможного соглашения в очень напряженной для страхового мира ситуации», — заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

В августе инфляция во Франции достигла 5,9% в годовом исчислении.

Как сообщало ИА REGNUM, во французском регионе Гваделупа разрушены дороги и нарушено водоснабжение из-за урагана «Фиона».

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