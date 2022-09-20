Москва, 20 сентября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Россия будет содействовать полноценному встраиванию Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил президент РФ Владимир Путин 20 сентября на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

Он напомнил, что решение о начале процедуры приёма Белоруссии в ШОС было принято на недавнем саммите организации в Самарканде. При этом Москва и Минск — ближайшие союзники и стратегические партнёры, в том числе в ОДКБ.

«Будем содействовать полноценному встраиванию Белоруссии в эту авторитетную региональную организацию», — заверил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября на саммите ШОС Путин заявил, что Белоруссия укрепит возможности организации в политике, экономике, сфере безопасности и гуманитарной области.

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