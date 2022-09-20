Ростов, Ярославская область, , 13:28 — REGNUM В Ярославской области в ДТП погиб актёр, художественный руководитель театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Сергей Пускепалис на сцене Волковского

Авария произошла около 12:00 в Ростовском районе на трассе М-8, где столкнулись фура и легковая машина, в которой находился известный актёр и режиссёр Сергей Пускепалис, который, по предварительной информации, скончался. Факт самого ДТП подтвердила и в театре, представители сейчас едут к месту аварии. В полиции эти сведения пока не прокомментировали.