Москва, , 13:25 — REGNUM Первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России Владимир Зорин считает, что референдум о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик в состав Российской Федерации — логичное и справедливое решение, которое отвечает законному праву народов на воссоединение.

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«В последние месяцы мы много встречались с нашими коллегами из общественных палат Донецкой и Луганской Народных Республик. Основная мысль, которая звучала в нашем общении: уже восемь лет идет геноцид против русских, нельзя дальше мириться с наступлением на русский мир», — цитируются слова Владимира Зорина в телеграм-канале Общественной палаты Российской федерации (ОП РФ).

«Можно сказать одно: точка невозврата для возможности переговорного процесса, для возможности какого-то мирного разрешения этого конфликта пройдена. По последним действиям киевского режима мы видим, что каких-либо вариантов совместного проживания Донбасса и неонацистской Украины не остается. Поэтому я уверен, что несмотря ни на какую вражескую пропаганду референдумы будут восприняты мировым сообществом с пониманием», — отметил общественный деятель.

«Конечно, сразу встает много технических вопросов. В воздухе уже даже дата витает — 4 ноября, День народного единства, или близкий к нему день. Это было бы всем понятно. Но конкретные шаги, конечно, зависят от многих факторов. Что касается организационно-технических вопросов, то гражданские активисты Республик и освобожденных районов [бывш. УССР], в принципе, знакомы с организацией выборных процессов, референдумов в нашей стране. И подготовить необходимый актив можно будет очень быстро, да и наши граждане готовы активно подключиться к этому процессу» — отметил Владимир Зорин.

«К тому же население, которое устало от беспредела неонацистов, видит в этом решении дополнительную гарантию безопасности. Потому что одно дело, когда киевский режим прикрывает свои нарушения прав человека в этом регионе лозунгами о борьбе якобы за единство [бывш. УССР], и совсем другое дело — подвергать бомбардировкам территорию другого государства. Все это делает результаты голосования крайне предсказуемыми. Люди восемь лет голосуют за единство, за то, чтобы вернуться в родную гавань и получить защиту от беспредела новых нацистов», — завершил свой комментарий Владимир Зорин.