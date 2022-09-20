Донецк, 20 сентября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Проведение в Донбассе и на освобожденных территориях б. УССР референдумов о возвращении в состав России вызовет внутреннее обострение в нашей стране, и оно должно быть использовано для дальнейшей чистки структур власти от западных агентов влияния, отметил 20 сентября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг России

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Как сообщалось ранее, власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей заявили о необходимости проведения референдумов о вхождении в состав России. Предполагается, что референдумы пройдут осенью 2022 года, возможно — в онлайн-формате.

«Проведение в Донецкой и Луганской Народных Республиках и на Херсонщине референдумов о возвращении этих областей бывшей УССР в состав России — дело, нужное не столько этим территориям, сколько самой России. Нужное не с точки зрения обоснования её действий во внешнеполитических целях, сколько для внутреннего оздоровления и стабильности в нашей стране. Результат референдумов у меня сомнений не вызывает, как и то, что соответствующие обращения к руководству России будут рассмотрены положительно. Значит, линия новой границы на юго-западе России будет закреплена законодательно.

Это решение не сделает жизнь вблизи границы с контролируемыми Киевом областями бывшей УССР более безопасной (у нас перед глазами пример Белгородской области), но вновь «перегруппировываться» ни у кого уже не получится.

С большой настороженностью смотрю на дальнейшую перспективу. Ни Киев, ни НАТО эти референдумы и приём освобождённых от укронацистов земель в Россию не признают, и они их не остановят; война против нашей страны будет продолжена. Тем не менее определённый шаг вперёд будет сделан.

Проведение этих референдумов вызовет внутреннее обострение в нашей стране. Надеюсь, оно будет использовано для дальнейшей чистки структур российской власти от западных агентов влияния.

Если же вслед Дмитрию Медведеву говорить о восстановлении исторической справедливости, что правильно, то речь должна идти, прежде всего, об особенных материальных и моральных жестах благодарности и поддержки в адрес тех, кто восемь лет жил в состоянии войны и прямой военной опасности, неопределённости, жертв и страха. Политические жесты тоже не помешали бы: хотят в ЛНР и ДНР сохранить свои названия, пусть сохраняют: это дань памяти погибшим и всем воевавшим и воюющим за народные республики», — отметил Михаил Демурин.