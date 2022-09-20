Минск, , 13:25 — REGNUM Третья мировая война фактически уже началась в «людских головах», в сфере экономики и международных отношений». Об этом спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил 20 сентября.

Владимир Андрейченко Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что обстановка в мире становится всё более тревожной. Коллективный Запад не хочет признавать своё историческое поражение и старается затормозить процесс формирования многополярного мира.

«Человечество не просто в шаге от третьей мировой войны, она фактически идёт в международных отношениях, экономике, людских головах и всё больше перетекает в горячую фазу», — подчеркнул Андрейченко, открывая сессию нижней палаты парламента Белоруссии.

По его словам, только укрепление доверия и сотрудничества между странами может спасти мир от катастрофы. Однако западные политики по-прежнему считают, что глобальный конфликт должен быть решён на поле боя. Пока ещё они действуют чужими руками.

Читайте также: Лукашенко: Белоруссия не допустит удара в спину российским войскам