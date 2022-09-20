Челябинск, 20 сентября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Челябинске на публичных торгах продали долгострой по улице Васенко, 94. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Замороженный недострой выставили на аукцион с начальной стоимостью 19 млн рублей. Победителем признано ООО «Диск плюс». Оно предложило за объект почти 40 млн рублей.

Теперь у нового владельца есть три года на то, чтобы закончить строительство здания.

Как сообщало ИА REGNUM, объект возводили к саммиту ШОС. Но потом работы были приостановлены.