Дамаск, 20 сентября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что направляет партию медицинской помощи в Сирию. Об этом 20 сентября сообщил региональный директор ВОЗ на Ближнем востоке Ахмед аль-Мандхари в интервью Associated Press.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сирия

По его словам, самолет с медикаментами для борьбы со вспышкой холеры прибыл в Дамаск 19 сентября, и еще один самолет будет направлен в ближайшее время.

При этом в ВОЗ назвали вспышку холеры «угрозой региону, соседним странам и всему миру».

Как отмечается, причиной ухудшения эпидемиологической ситуации в стране стало аномально засушливое лето. Сирийцы вынуждены брать воду из загрязнённых источников, что приводит к распространению холеры.

Ранее аналогичная вспышка началась в Ираке, где за август-сентябрь холерой заразилось более 1000 человек.