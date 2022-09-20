Москва, , 13:24 — REGNUM Законопроект, позволяющий увеличить суммы возврата банками денежных средств, похищенных мошенниками, внесен в Госдуму главой думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроект с поправками в закон «О национальной платежной системе» разработан для совершенствования механизма противодействия хищению денежных средств в качестве превентивных мер. По мнению Аксакова, принятые в 2018 году меры требуют актуализации с учетом все возрастающей роли безналичных расчетов. Депутат отмечает, что также зеркально возросло и количество мошеннических операций с использованием платежных карт.

В сопроводительных документах он привел данные, согласно которым в 2021 году совокупное количество операций по переводу денежных средств без согласия клиента и операций по переводу денежных средств, совершенных с использованием приемов и методов социальной инженерии, увеличилось на 33,8%. Также Аксаков обращает внимание на то, что до начала специальной операции в б. УССР их количество составляло в среднем 8 тысяч операций в день, а после нее — 4 тысячи операций в день.

Для решения проблемы парламентарий предлагает существенно модернизировать не только существующий механизм противодействия хищению денежных средств, но и действующий механизм возврата уже списанных со счетов клиентов денег.

В части, в законопроекте предлагается законодательно закрепить обязанность оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, осуществить возврат клиенту — физическому лицу сумму перевода денежных средств или увеличение остатка электронных денежных средств в полном объеме в случае, если указанный оператор по переводу денежных средств получил от Банка России информацию, содержащуюся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, указывающую на операцию без согласия клиента, и исполнил распоряжение клиента в нарушение требований по проведению мероприятий по противодействию переводам денежных средств без согласия клиента.

Также предлагается обязать не только банк плательщика, но и банк получателя средств проводить осуществлять проверку операций на признаки мошенничества. Результаты проверки банк получателя должен направить в банк плательщика, если это предусмотрено правилами платежной системы, в рамках которой осуществляется перевод денежных средств. Банк плательщика должен будет использовать указанную информацию при принятии решения о выявлении признаков перевода денежных средств без согласия клиента.

Кроме то, предлагается предоставить банкам право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие клиента. В законопроекте предусмотрено право банка получателя приостанавливать использование клиентом электронного средства платежа, который находится в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.