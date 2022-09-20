Кутаиси, Грузия, , 13:23 — REGNUM Вооружённый мужчина, который ранее захватил 12 заложников в отделении Банка Грузии в Кутаиси, помимо $2 млн потребовал вертолёт, удочку и флаг России. Трансляцию его заявления 20 сентября вёл один из заложников на своей странице в одной из соцсетей.

Вооружённое ограбление

На выложенных в интернет кадрах видно, что заложников в банке удерживает одетый в камуфляжную одежду мужчина в маске, у которого на теле закреплены предметы, напоминающие взрывные устройства

При этом пресс-служба МВД Грузии указала, что начато уголовное расследование по этому факту и заверила, что правоохранители принимают все необходимые меры для того, чтобы освободить всех заложников быстро и безопасно.

Как сообщало,ИА REGNUM ранее стало известно, что специальную операцию по задержанию вооружённого мужчины, захватившего десять заложников в филиале Банка Грузии в Кутаиси, начинают сотрудники грузинского спецназа.