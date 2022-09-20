История вопроса

Власти Херсонской области, а также освобождённых территорий Запорожской области намерены провести в сентябре 2022 года референдумы о вхождении в состав России. Вероятно, оба мероприятия пройдут в один день. Референдумы также намерены вновь провести в ДНР и ЛНР. Донецкие руководители считают, что это может произойти сразу после полного освобождения территории республики.