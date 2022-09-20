Херсон, 20 сентября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. После проведения референдума в Херсонской области глава региона Владимир Сальдо намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину, сообщает 20 сентября РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, после проведения референдума, на котором будет рассмотрен вопрос о вхождении региона в состав России в качестве субъекта, он намерен обратиться к Путину, чтобы юридически утвердить итоги волеизъявления.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума.