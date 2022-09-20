Петропавловск-Камчатский, 20 сентября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Власти Камчатки пытаются найти решение проблемы по перемыву морской косы, по которой проходит дорога в посёлок Октябрьский, сообщили в правительстве края.

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Пока проблема не решена губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил направить в посёлок машину скорой помощи снегоболотоход, которая сможет перевозить пациентов в любых погодных условиях.

Штормы в море и перемывы косы ожидаются в октябре–ноябре.

«Сейчас завершается научная работа, которую в этом году проводят для того, чтобы были сформулированы рекомендации по укреплению косы. Одновременно работы не останавливаются, идёт укрепление бетонными блоками и мешками с песком», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке после штормов в море размывает участок дороги Начикинский совхоз — Усть-Большерецк — посёлок Октябрьский с подъездом к пристани Косоево — колхоз им. Октябрьской революции.