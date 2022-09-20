Владимир, 20 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Исполняющего обязанности главы города Владимира выбрали 20 сентября на внеочередном заседании Совета народных депутатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Владимир

Полномочия мэра возложены на первого заместителя главы администрации Александра Максимова. Руководить Владимиром он будет с 20 сентября и до вступления в должность вновь избранного главы города.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Шохин, возглавлявший Владимир более 11 лет, перешёл на работу в Совет Федерации — сенатором от исполнительной власти его назначил избранный губернатор Александр Авдеев.