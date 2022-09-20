Москва, , 13:21 — REGNUM Жители Херсонской области рассчитывают на проведение референдума о вхождении в состав России. Об этом 20 сентября сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам политика, последние несколько недель значительная часть жителей региона обращались к местным властям с просьбой о проведении такого голосования.

«Последние недели ко мне обращалось большое количество жителей нашей области. И сегодня единогласно принято решение, чтобы глава администрации лично обратился к президенту России о проведении референдума на освобожденных территориях и уже знать, что всё декларируемое и сделанное для мирного населения, что это навсегда и Россия никогда не уйдет», — сказал Стремоусов.

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