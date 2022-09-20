Кисловодск, Ставропольский край, 20 сентября 2022, 13:20 — REGNUM В Ставропольском крае планируют создать дополнительно около 5 тыс. мест для размещения туристов. Они появятся уже к 2025 году в санаторно-гостиничном комплексе на Кавказских Минеральных Водах, сообщили в администрации главы региона.
Уже в текущем году будут построены 12 санаториев и гостиниц, общей вместимостью свыше 611 человек. Эти меры властей региона послужат в том числе не только для размещения гостей, но и для увеличения мест трудоустройства местных жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимиров сообщал, что до 2025 года Ставрополье планирует потратить на создание новых мест размещения туристов 52 млрд рублей.
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