Кисловодск, Ставропольский край, 20 сентября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Ставропольском крае планируют создать дополнительно около 5 тыс. мест для размещения туристов. Они появятся уже к 2025 году в санаторно-гостиничном комплексе на Кавказских Минеральных Водах, сообщили в администрации главы региона.

Денис Абрамов ИА REGNUM Кисловодск

Уже в текущем году будут построены 12 санаториев и гостиниц, общей вместимостью свыше 611 человек. Эти меры властей региона послужат в том числе не только для размещения гостей, но и для увеличения мест трудоустройства местных жителей.

«Всего на Ставрополье в настоящее время реализуется 44 инвестиционных проекта по созданию мест размещения. Это позволит к 2025 году увеличить коечный фонд санаториев и гостиниц с 51 тысячи до 56 тысяч мест. Такой рост также помогает создавать дополнительные вакансии на рынке труда, открывать новые возможности для бизнеса, для развития курортов Ставрополья и других территорий края», — заявил губернатор края Владимир Владимиров .

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимиров сообщал, что до 2025 года Ставрополье планирует потратить на создание новых мест размещения туристов 52 млрд рублей.