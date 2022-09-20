Москва, , 13:20 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, касающийся нарушения выполнения условий государственного контракта по гособоронзаказу, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Госдума

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Повышается ответственность за нарушение выполнения условий государственного контракта по государственному оборонному заказу. Причем мера ответственности коснется не только исполнителя государственного контракта, но и заказчика.

Поправки также предполагают введение в Уголовный кодекс понятий «военное время» и «мобилизация».

Возрастают меры ответственности за отказ от ведения боевых действий или военных действий, за самовольное оставление части в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, за порчу или поломку вооружения, военной техники и боеприпасов. Максимальное наказание составит лишение свободы на срок до пяти лет.

Утрату военного имущества предлагается карать сроком до семи лет лишения свободы.

Мародерство предлагается наказывать сроком до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, в Уголовный кодекс вводятся статьи о наказании за добровольную сдачу в плен. За это устанавливается лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Также ужесточается наказание до 10 лет колонии за дезертирство (сейчас за него дают 7 лет) или неявку контрактника или призывника на службу продолжительностью свыше месяца «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

Одновременно, за неисполнение приказа в период военного времени, в том числе отказ от участия в боевых действиях, повлекшее тяжкие последствия, будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.

Кроме того, сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы станут наказывать лишением свободы на срок до 15 лет.

Совфед обсудит закон на заседании 21 сентября.

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