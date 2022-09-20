Анкара, , 13:20 — REGNUM Турция — необходимый торгово-экономический партнёр России, но политически она целенаправленно работает против нашей страны, отметил 20 сентября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, Эрдоган заявил, что власти России, по его мнению, стремятся как можно скорее закончить военный конфликт на территории б. УССР. При этом президент Турции заявил, что «вторжение» России на территорию б. УССР «не может быть оправдано».

« Кто это нам вещает, что «вторжение» нашей страны на территорию бывшей УССР «не может быть оправдано»? Провокатор, при котором Турция постоянно вторгается на территорию Сирии, который поддержал попытку Азербайджана войной поломать процесс урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, который постоянно с враждебными России целями лезет в Казахстан и Среднюю Азию, в российские регионы…

Эрдоган провокатор ещё и потому, что пытается настраивать против президента Путина патриотическое большинство граждан нашей страны. Что значит «Путин стремится скорее закончить кризис на Украине»? Это всё равно, что сказать, что вся смысловая аргументация февральского решения, все установки на демилитаризацию и денацификацию территории бывшей Украинской ССР отброшены, что наш президент чего-то боится.

Если президент Турции считает, что «Киев должен быть в одном понимании с Москвой», то пусть едет в Киев и настраивает Зеленского на это понимание. Пусть ставит вопрос в НАТО о том, что поставки мощных вооружений на Украину мешают настроить Киев на «одно понимание» с Москвой.