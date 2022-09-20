Москва, 20 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Россия выступает за сохранение суверенитета Сербии. Об этом 20 сентября в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

«В рамках международного права, опираясь прежде всего на резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН, будем и впредь оказывать сербским друзьям всестороннюю поддержку в отстаивании легитимных прав и интересов Сербии, защите её государственного суверенитета и территориальной целостности», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что, с учётом серьёзного обострения обстановки в Косово и сохраняющейся там напряжённости урегулирование в крае необходимо «на основе строгого соблюдения норм международного права, с опорой на резолюцию СБ ООН 1244, при полном уважении суверенитета и территориальной целостности, законных прав и интересов Сербии».

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Добавим, министр иностранных дел Сербии Никола Селакович подчеркнул, что Сербия, защищая свой суверенитет и территориальную целостность, защищает международное право, а «те страны, которые признали самопровозглашённую независимость так называемого Косово, нарушают международное право и территориальную целостность Сербии».

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