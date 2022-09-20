Кутаиси, Грузия, , 13:18 — REGNUM Вооружённый злоумышленник, который 20 сентября захватил в Кутаиси отделение «Банка Грузии» и заложников, кроме денег, потребовал флаг России, удочку и вертолёт. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».

Российский триколор Дарья Драй © ИА REGNUM

Требования мужчины, захватившего заложников, слышны на видео, снятом в банке на телефон заложника. Налётчик не объяснил, для чего ему флаг и удочка.

Ранее злоумышленник заявил, что установил в здании бомбы и потребовал $2 млн.

«У меня здесь установлены бомбы, как только дверь откроется, они взорвутся», — сказал он.

Напомним, по данным МВД Грузии, в заложниках в банке оказались 12 человек. Правоохранители оцепили здание.

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