Анкара, 20 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Киев и Москва достигли соглашения об обмене 200 военнопленных, сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган в интервью PBS.

Kremlin.ru Реджеп Эрдоган

«200 пленных будут обменяны по достигнутому сторонами соглашению, — сказал Эрдоган. — Я думаю, будет сделан важный шаг вперёд».

Подробностей обмена и других деталей переговоров турецкий президент не сообщил.

Как сообщало ИА REGNUM, Реджеп Эрдоган рассказал, что президент России Владимир Путин хочет скорее завершить конфликт на территории б. УССР.