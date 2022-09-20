Москва, 20 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. На фоне специальной военной операции Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о службе в войсках России иностранных граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

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Сокращается с пяти до года срок, на который заключается первый контракт о прохождении военной службы с иностранным гражданином, поступающим на военную службу на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта, старшины.

Кроме того, предусматривается для иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года, право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ без соблюдения условия о проживании на территории страны со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство РФ в течение пяти лет непрерывно, а также без представления вида на жительство.