Хабаровск, , 13:16 — REGNUM В Хабаровске в рамках государственно-частного партнёрства построят 50-метровый бассейн — мэр Сергей Кравчук обсудил с инвестором совместные проекты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Плавательный бассейн Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Правительство Хабаровского края подало заявку в Минспорта РФ на выделение субсидии под это строительство. Уже готова проектно-сметная документация, получено положительное заключение Госэкспертизы. Рассмотрение заявки состоится в ближайшие дни.

«Мы готовы к интенсивной работе. По части подготовки концессионного соглашения помощь муниципалитету окажет дочерняя структура банка — Сберинфра», — сообщила управляющий Головным отделением по Хабаровскому краю ПАО Сбербанк Наталья Красулина.

В строительство бассейна будут вложены средства бюджетов трёх уровней: федерального, регионального и муниципального, а также средства концессионера.

Как сообщало ИА REGNUM, использование механизма «Дальневосточной концессии» позволит привлечь в инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке более 550 млрд рублей инвестиций по соглашениям, которые были подписаны на Восточном экономическом форуме. Федеральная поддержка по линии Минвостокразвития России получат десятки проектов в десяти регионах Дальневосточного федерального округа.