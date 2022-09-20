Улан-Удэ, , 13:16 — REGNUM Жителей Бурятии предупредили о ненастной погоде в ближайшие сутки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные синоптиков.

Следы на мокром снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По информации Бурятского гидрометцентра, 21 сентября в республике порывистый ветер усилится до 21 метра в секунду. Также возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

В связи с этим спасатели предупредили жителей о повышении риска аварий на объектах энергетики, ЖКХ, происшествий на дорогах.

«Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает граждан и гостей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными в указанный период», — отметили в ведомстве.