Минск, , 13:16 — REGNUM Военно-политическая ситуация вокруг Белоруссии является опасной. Об этом 20 сентября заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с госсекретарём совета безопасности страны Александром Вольфовичем.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что не следует ничего бояться и при этом нужно проверить народное ополчение, которое находится в стадии формирования.

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