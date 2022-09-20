11:59 08.03.2022

ДНР 8 марта. По оперативной линии от администрации н.п. Горловка поступила информация о повреждениях в результате обстрела со стороны ВФУ пос. Молочный по адресам:

[[[list-10]]]

Цитата @DNR_SCKK.

Обстрелы ВСУ Первомайска из тяжелого вооружения. Цитата из видео ютуб-канала Первомайск сегодня.

Об этом: Власти Южной Кореи приостановили транзакции с Банком России

Решение о приостановке с 8 марта транзакций с Банком России, Российским фондом прямых инвестиций и Фондом национального благосостояния РФ приняли из-за спецоперации российских ВС по защите Донбасса наряду с США и ЕС власти Южной Кореи. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба южнокорейского МИД.

ДНР 8 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:

Об этом: Британия поддержит Польшу в решении передать Украине истребители

В случае, если власти Польши решат передать Украине свои истребители МиГ-29, их поддержит Великобритания. Об этом 8 марта заявил глава британского минобороны Бен Уоллес в интервью телеканалу Sky News.

Читайте также: Два калужанина оштрафованы судом за дискредитацию Вооруженных сил России

В Дзержинском районе Калужской области двое граждан признаны судом виновными в совершении административных правонарушений за публичную дискредитацию Вооружённых сил России. Каждому осужденному было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, сообщает 8 марта калужское областное управление МВД России.

Украинские националисты развернули террор против сотрудников МВД Украины, отнимают технику, допрашивают в неприемлемой форме. Об этом 8 марта заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

Пока Джо Байден пытается заполучить доверие «колеблющихся» штатов, Европа начинает сомневаться в надежности президента США, пишет Die Welt.

Уничтоженные объекты ВСУ за время спецоперации России на Украине. 08.03.2022 © ИА REGNUM

Владимир Зеленский заявил 8 марта касательно НАТО, что «охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину».

Подробности в материале: Разведка США назвала Россию основной угрозой в киберпространстве

Разведка США заявила, что Россия останется главной угрозой для США в киберпространстве. Об этом говорится в докладе офиса директора Нацразведки США Эврил Хейнс . В докладе отмечается, что США также видят киберугрозы со стороны Ирана, Китая, КНДР.

ДНР 8 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:

ДНР освободила уже 73 населенных пункта, ранее находившихся под контролем ВСУ. Об этом 8 марта сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«Зеля — труп. Он каждый день себе по сути выигрывает своей риторикой: пусть убивают женщин и детей, а я хоть ещё день проживу», — поделился мнением в телеграм-чате читатель ИА REGNUM .

«Не думаю, что Зеленский отзовется на призыв Януковича. Слишком он замаран и слишком на крючке. Не говоря о том, что его неадекватность говорит или о сильнейшем алкоголизме, или сильнейшей наркозависимости», — считает Маргарита Реброва.

«Вот молодец. Будущий президент. Надо уже создавать национальную оппозицию», — считает Виталий.

«Наконец-то кто-то из важных людей сказал это», — заметила Нина Изотова.

Призыв экс-президента Украины Януковича к нынешнему (Зеленскому) любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения, широко обсуждают в соцсетях. Люди разделились на два лагеря, но почти все признают: Янукович — легитимный президент. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Зеленский возложил ответственность за гибель людей на Украине на Запад, который, по его словам, отказывается закрыть небо и предоставлять самолеты.

Читайте подробнее: В Ростовской области опровергли слухи о срочном сборе крови

В правительстве Ростовской области опровергли появившиеся слухи о срочном сборе крови.

Об этом: В ЛНР сообщили о стихийных захоронениях на освобожденных территориях

Стало известно примерно о 10-ти стихийных захоронениях на территориях, освобожденных ЛНР, это, в частности, бетонный колодец в селе Веселая гора. Об этом 8 марта сообщила первый замглавы МИД ЛНР Анна Сорока .

Подробности в материале: Бастрыкин поручил расследовать нападение на посольство РФ в Дублине

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать расследование по факту нападения на российское посольство в Дублине. Об этом 8 марта сообщается на сайте ведомства.

Самолет Катарских авиалиний Доха-Монреаль пролетел над Крымом и направился в закрытый для гражданской авиации сегмент полетов над Украиной в районе Одессы — Flightradar24.

Читайте подробнее: Зеленский обвинил Запад в гибели людей на Украине

Владимир Зеленский заявил 8 марта, что ответственность за гибель людей на Украине лежит на западных странах.

13:24 08.03.2022

Представительство ДНР 8 марта. По оперативной линии от МЧС ДНР поступила информация о повреждениях газопровода и остекления в многоквартирном жилом доме в результате обстрела Киевского района Донецка по адресу:

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Также в доме отсутствует электроснабжение.

Подробности уточняются.

13:39 08.03.2022 ВСУ обстреляли Горловку и Гольмовский в ДНР, выпустив 10 мин снарядом 120 мм. Об этом 8 марта сообщило представительство ДНР в СЦКК. Подробности в материале: ВСУ обстреляли Горловку и Гольмовский

13:42 08.03.2022 Посол Ирландии в Москве вызван в МИД России, ему заявлен протест в связи инцидентом с посольством РФ в Дублине. Об этом 8 марта говорится в размещенном на сайте МИД РФ сообщении. Читайте также: Москва заявила протест послу Ирландии

13:53 08.03.2022 Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по фактам незаконного привлечения к уголовной ответственности на Украине деятелей культуры из России. Об этом 8 марта говорится в сообщении СК РФ. Читайте подробнее: СК РФ расследует заочный арест российских деятелей культуры на Украине

14:10 08.03.2022 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения УВКПЧ ООН об избиениях заподозренных в пророссийских взглядах людей на контролируемых Киевом территориях, заявила, что Россия подобные данные передавала ООН много лет подряд. Читайте также: Захарова напомнила УВКПЧ ООН о погибших в 2014 г. в Одессе

14:19 08.03.2022 ДНР 8 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ▶️13:40 н.п. Марьинка — г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовской»): выпущено 5 мин калибром 120 мм. Цитата @DNR_SCKK.

14:24 08.03.2022 МЧС России доставлено еще более 430 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины. 8 марта из Ростовской области в Донецкую и Луганскую Народные Республики прибыли колонны Донского спасательного центра МЧС России. 25 машин доставили 220 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса. С территории Крыма в Каховку Херсонской области Украины прибыла гуманитарная колонна МЧС России из 10 автомобилей. Она доставила порядка 90 тонн груза. В село Липцы Харьковской области из Белгорода 14 грузовиками МЧС России доставлена 121 тонна гуманитарной помощи. В составе грузов продукты питания, предметы первой необходимости, одежда и бытовая химия.

14:28 08.03.2022 ДНР 8 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:10 — н.п. Верхнеторецкое (верхнее) — н.п. Верхнеторецкое (нижнее): выпущено 29 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие. Цитата @DNR_SCKK.

14:29 08.03.2022 Последствия обстрела ВСУ Первомайска из тяжелого вооружения. Цитата из видео ютуб-канала Первомайск сегодня.

14:31 08.03.2022 Власти Литвы полностью зачистили информационное пространство, так как, возможно, к чему-то готовятся. Такое мнение 7 марта выказал специальный корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов в своем телеграм-канале. Читайте также: Власти Литвы для чего-то зачистили все информационное пространство — мнение

14:33 08.03.2022 Из России в Донбасс и на Украину сегодня, 8 марта, доставлено более 430 тонн гуманитарной помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского управления МЧС РФ. Об этом: Из России в Донбасс и на Украину доставлено 430 тонн гуманитарной помощи

14:40 08.03.2022 ВСУ обстреляли Донецк, выпустив 5 мин калибром 120 мм. Об этом 8 марта сообщило представительство ДНР в СЦКК. Об этом: ДНР: ВСУ обстреляли Донецк

14:45 08.03.2022 Еще свыше 430 тонн гуманитарной помощи жителям республик Донбасса и Украины доставило 8 марта МЧС России. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба ведомства. Читайте подробнее: МЧС России доставило жителям Донбасса и Украины свыше 430 тонн гумпомощи

14:56 08.03.2022 ЕС осуждает публикацию в России списка недружественных государств, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано. Читайте также: В ЕС осудили публикацию в России списка недружественных государств

15:00 08.03.2022 Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином спецоперацию на Украине. Об этом: Лавров обсудил спецоперацию на Украине с госсекретарем Святого престола

15:03 08.03.2022 Тысячи студентов в Хомсе (Сирия) приняли участие в акции в поддержку спецоперации России на Украине,. Читайте подробнее: Многотысячная акция в поддержку спецоперации РФ на Украине прошла в Сирии

15:07 08.03.2022 Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил фиксировать преступные действия со стороны украинских националистов и должностных лиц, которые препятствуют эвакуации мирных жителей. Об этом говорится на сайте ведомства. Об этом: Глава СК РФ поручил фиксировать попытки помешать эвакуации людей с Украины

15:12 08.03.2022 На российско-финской границе и в прилегающих районах Финляндии наблюдается нарушение работы геопозиционирования GPS, пишет Helsingin Sanomat. Читайте также: Нарушение работы GPS регистрируют на российской границе в Финляндии

15:44 08.03.2022 Благодаря действиям артиллерии Народной милиции ДНР большая часть населенных пунктов на южном направлении не повреждена. Об этом РИА Новости сказал руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов. Подробности в материале: Артиллерия ДНР уничтожила позиции ВСУ, не повредив жилые дома

15:57 08.03.2022 План американских властей в ситуации с Украиной, так как они понимают, что спецоперацию российской армии по защите Донбасса не удастся прекратить, состоит в том, чтобы превратить украинскую территорию в квази-Афганистан. Об этом 6 марта заявил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Foxnews. Об этом: Полковник из США: Вашингтон хочет превратить Украину в квази-Афганистан

16:03 08.03.2022 За недопущение выхода «конфликта» за пределы Украины ответственны страны Североатлантического альянса. Об этом 8 марта заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге. Подробности в материале: Генсек НАТО о ситуации на Украине: «Может выйти из-под контроля»

16:10 08.03.2022 В 1997 году, будучи сенатором от штата Делавер и председателем Судебного комитета Сената США, Джо Байден заявил, что Россию не нужно недооценивать, так как она может враждебно и энергично ответить. Видеозапись его речи 8 марта выложил российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале. Об этом: Байден еще в 1997 году заявил, что расширение НАТО спровоцирует ответ РФ

16:33 08.03.2022 Села Логвиново и Калиновка в Донбассе обстреляли из минометов представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило 8 марта представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ обстреляли два населенных пункта в ЛНР — СЦКК

16:46 08.03.2022 Министр оброны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с коллегой из Турции Хулуси Акаром. Об этом: Шойгу обсудил с главой минобороны Турции ситуацию на Украине

17:02 08.03.2022 В Новосибирской области судебные приставы присоединились к акции в поддержку российских военных. Об этом говорится в паблике регионального управления ФССП в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Новосибирские судебные приставы поддержали флешмоб «Z»

17:17 08.03.2022 Более 720 иностранных граждан эвакуировали из города Сумы в Полтаву по гуманитарному коридору. Об этом 8 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге. Подробности в материале: По гумкоридору из Сум эвакуированы более 720 человек — Минобороны РФ

17:26 08.03.2022 Италия впервые вошла в список недружественных России стран. Многие итальянцы считают это результатом некомпетентности властей, которые вместо развития отношений с Москвой отправляют оружие на Украину. Читайте: «Виноваты наши политики» — итальянцы о списке враждебных России стран

17:28 08.03.2022 Введя санкции против Путина, в Токио делают невинное лицо. Читайте: Враждебная Япония лицемерно обиделась… и даже протестует

17:29 08.03.2022 Милитаристская Япония. Иван Шилов @ ИА REGNUM

17:31 08.03.2022 Идеи Донцова оказывают свое пагубное воздействие на умы украинцев уже на протяжении многих десятилетий. Необандеровская клика, захватившая власть в Киеве и третирующая мирное население Донбасса как «омоскаленных недолюдей», безусловно, руководствуется расистскими идеями Донцова: «Темной мистикой дьявола наполнено «мессианство» московского народа. Ей нужно противопоставить мистику предназначения Украины, сознание божественного призвания Киева сломать силу зла» Читайте: «Интегральный национализм» Дмитрия Донцова — «Украинство…» Глава XV

17:31 08.03.2022 Украинские пограничники требуют от эвакуирующихся в Польшу граждан взятки до $5 тыс. для беспрепятственного пересечения границы. Об этом 8 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге. Читайте подробнее: Минобороны РФ: украинские пограничники берут с эвакуирующихся взятки

17:33 08.03.2022 Главный враг украинцев, говорит Сциборский, — это Россия. Сциборский сетует на то, что население городов Украины — не украинцы, и призывает «создать карательную, народную, повстанческую армию и с ней двинуть на оккупантов». При внимательном рассмотрении совершенно очевидно, что нациократия Сциборского — не более чем переложение на украинскую почву идей итальянских, немецких и прочих фашистов Читайте: «Нациократия» Николая Сциборского — «Украинство…» Глава XVI

17:34 08.03.2022 В социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского относительно принятия Украины в Североатлантический альянс. Украинский лидер заявил, что «охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину». Читайте также: «Как долго он к этому шёл». Зеленский охладел к вступлению Украины в НАТО

17:35 08.03.2022 Некоторые эксперты предполагают, что подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией может произойти уже в этом году. Тогда в широком смысле можно будет говорить не только о начале процесса по формированию новых отношений между Баку и Ереваном, но и в контексте геополитики всего Закавказья и Ближнего Востока. Читайте: Ереван и Баку двинулись навстречу друг другу

17:36 08.03.2022 Азербайджан и Армения. Иван Шилов @ ИА REGNUM

17:36 08.03.2022 Военную операцию на Украине ожидали немногие — прежде всего англо-саксонские власти и США. Читайте: Русский медведь действительно проснулся

17:37 08.03.2022 Как формировалось то, что привело Украину к современному состоянию, а Россию вынудило начать специальную военную операцию на Украине. Читайте: Украинский вопрос и современная Россия

17:40 08.03.2022 Белград поддержал антироссийскую резолюцию в ООН, осуждающую Россию за специальную военную операцию на Украине. Президент Александр Вучич совсем недавно в униженных выражениях просил у России скидку по газовым контрактам и получил ее — цена на газ для Сербии на ближайшее время самая низкая в Европе и на порядок ниже нынешних биржевых цен. Читайте также: Сербия Вучича неизбежно уходит от России, но пользуется её благодеяниями

17:43 08.03.2022 Власти Украины из предложенных им Россией десяти маршрутов гумкоридоров — по два из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя — в том числе по одному из каждого города в Российскую Федерацию, а также по одному через подконтрольные киевским властям территории в Польшу, Молдавию, Румынию, подтвердили только один маршрут — из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Читайте также: Минобороны РФ: Киев подтвердил только один маршрут эвакуации мирных жителей

17:43 08.03.2022 В Сети обсудили заявление главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика о том, что Польша не является стороной конфликта на Украине и не ведёт никаких действий военного характера со своей территории. Читайте: Сеть: «Они в своём стиле!» — Польша отрицает участие в конфликте на Украине

17:44 08.03.2022 В Сети обсудили обращение экс-президента Украины Виктора Януковича к Владимиру Зеленскому. Читайте также: Сеть: «Думает, его кто-то послушает?» — Янукович обратился к Зеленскому

17:45 08.03.2022 Президент США Джо Байден объявит о новых ограничительных мерах против Российской Федерации 8 марта из-за спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщается в обнародованном Белым домом графике американского лидера. Подробности в материале: Байден объявит о новых санкциях против России 8 марта

17:46 08.03.2022 В социальных сетях обсудили сообщение начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова о том, что находящиеся в Харькове и Полтаве биолаборатории работали с возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии, а биолаборатории во Львове — с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза. Читайте также: Сеть о биолабораториях на Украине: «Европа будет слушать с закрытыми ушами»

17:46 08.03.2022 Биологическое оружие. Иван Шилов @ ИА REGNUM

17:59 08.03.2022 На Украине боевики батальонов территориальной обороны продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита более 4,5 млн мирных граждан. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Об этом: Минобороны РФ: украинские националисты удерживают более 4,5 млн граждан

18:00 08.03.2022 Минобороны России доставило более 940 тонн гуманитарного груза на Украину. Об этом 8 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге. Читайте подробнее: На Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза — Минобороны России

18:20 08.03.2022 В украинских биолабораториях вблизи границ России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия, заявила 8 марта официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой. Подробности в материале: МИД России: Украина разрабатывала компоненты биологического оружия

18:21 08.03.2022 К России с просьбой об эвакуации обратились уже более 2,5 млн граждан Украины и иностранцев. Об этом 8 марта заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге. Об этом: Больше 2 млн граждан Украины обратились к России с просьбой об эвакуации

18:55 08.03.2022 Артиллерийский удар по населенному пункту Кировск в Донбассе нанесли украинские силовики. Об этом 8 марта сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: ВСУ нанесли артиллерийский удар по Кировску — СЦКК ЛНР

18:56 08.03.2022 Заявление руководителя российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощника президента России Владимира Мединского о том, что ожидания от переговоров между представителями России и Украины не оправдались, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 8 марта в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: «Просто затягивают время» — сети о «бессмысленных» переговорах с Украиной

19:18 08.03.2022 Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили третий раунд российско-украинских переговоров. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба Кремля. Читайте подробнее: Путин и премьер-министр Израиля обсудили третий раунд переговоров с Киевом

19:30 08.03.2022 Российские военные защищают на Украине наших женщин и детей, женщин и детей республик Донбасса, пока бандеровцы, националисты прикрываются мирным населением, как живым щитом. Об этом заявил в интервью газете «Новый мир» председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов. Об этом: «Мы оказались на шаг впереди» — курганский общественник о спецоперации ВС

19:30 08.03.2022 Североатлантический альянс, который является оборонительным, не ищет конфликта с Россией. Об этом 8 марта заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступление которого транслировали на сайте альянса. Читайте также: Генсек НАТО о России: «Мы не ищем конфликта»

19:38 08.03.2022 Власти США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. Об этом 8 марта заявил президент США Джо Байден в ходе обращения в связи со спецоперацией России на Украине. Об этом: США вводят запрет на импорт нефти и газа из России — Байден

19:55 08.03.2022 Власти США продолжат поставки гуманитарной помощи и оборонительного оружия на Украину. Об этом 8 марта заявил президент США Джо Байден в ходе обращения в связи со спецоперацией России на Украине. Читайте подробнее: Байден анонсировал новые поставки оружия на Украину

20:10 08.03.2022 Власти США в ближайшее время могут утвердить пакет помощи Украине на $12 млрд. Об этом 8 марта заявил президент США Джо Байден в ходе обращения в связи со спецоперацией России на Украине. Читайте подробнее: Конгресс США может утвердить пакет помощи Украине на $12 млрд — Байден

20:22 08.03.2022 Еще два населенных пункта на Украине взяли под контроль Вооруженные силы (ВС) России. Об этом 8 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков журналистам. «Подразделениями российских ВС взяты под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная», — сказал Конашенков. Читайте также: ВС России взяли под контроль на Украине еще два населенных пункта

20:37 08.03.2022 В ходе специальной операции Вооружённых сил (ВС) России по защите Донбасса за сутки было уничтожено 32 военных объекта на Украине. Об этом 8 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге. «Бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России (в течение дня) уничтожены 32 военных объекта», — заявил он. Читайте также: ВКС РФ поразили более 30 военных объектов на Украине

20:45 08.03.2022 Подразделения Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) установили контроль еще над пятью населенными пунктами. Об этом 8 марта заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге. Читайте также: Войска ЛНР и ДНР установили контроль над пятью населенными пунктами

20:52 08.03.2022 Еще почти на 1 км продвинулись в Мариуполе подразделения Донецкой Народной Республики. Об этом 8 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге. Читайте подробнее: Подразделения ДНР продвинулись в Мариуполе почти на 1 км — Минобороны РФ

21:07 08.03.2022 Инвестировать финансовые средства в российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) запретили жителям США. Данная мера входит в пакет ограничительных мер США, объявленных президентом страны Джо Байденом. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба Белого дома. Читайте подробнее: Власти США запретили новые инвестиции в российский ТЭК

21:24 08.03.2022 Решение президента России Владимира Путина призвать Европейский союз внести вклад в спасение жизней людей на Украине путём воздействия на киевские власти стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 марта в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «Там такие же людоеды» — Путин призвал ЕС оказать воздействие на Киев

21:27 08.03.2022 Называть спецоперацию России на Украине «войной» или «вторжением» запретили представителям Организации Объединенных Наций (ООН). Соответствующее электронное письмо разослал сотрудникам ООН департамент организации по коммуникациям. Об этом сообщила газета Irish Times. Читайте также: Сотрудников ООН проинструктировали, как называть ситуацию на Украине

22:27 08.03.2022 Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли село Нижнее Лозовое в Донбассе. Об этом 8 марта сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ обстреляли село Нижнее Лозовое — СЦКК ЛНР

23:34 08.03.2022 Власти США, которые не хотят военного противостояния с Россией, отказываются от инициативы создания «ограниченной бесполетной зоны» над Украиной. Об этом 8 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге. Подробности в материале: США не намерены создавать бесполетную зону над Украиной — Псаки

02:27 09.03.2022 Вашингтон озабочен возможным переходом под контроль российских военных биологических исследовательских объектов на территории Украины. По словам Нуланд, в настоящее время идёт работа с украинцами над предотвращением перехода исследовательских материалов в руки России. Читайте также: Нуланд боится попадания объектов биоисследований на Украине в руки России

03:33 09.03.2022 Нуланд отметила, что ни в администрации Белого дома, ни среди союзников США нет на сегодняшний день единого мнения по вопросу передачи Украине самолётов-истребителей советского производства. Читайте также: Нуланд заявила об отсутствии единого мнения о передаче Украине истребителей

04:50 09.03.2022 В правительстве Японии уточнили, что отправка вооружения будет нарушением трёх принципов, связанных с поставками оружия за рубеж. По действующему в стране регламенту, Япония не будет осуществлять поставки в те страны, которые находятся в состоянии военного конфликта либо под санкциями Совбеза ООН. Об этом: Украина получила отказ от Японии в просьбе о поставках вооружения

05:07 09.03.2022 Лётчику из Комсомольска-на-Амуре Виктору Дудину президент Владимир Путин присвоил звание Героя России — штурман получил высокую награду за подвиг в ходе спецоперации. Читайте также: Лётчику из Комсомольска-на-Амуре Дудину присвоено звание Героя России

05:46 09.03.2022 С национальной гвардией Украины были проведены переговоры, после которых украинская сторона сдала оружие, а станция перешла под контроль Росгвардии. Оружие сложили около 240 человек, в том числе 50 женщин, все они после подписания документов о неучастии в боевых действиях отправились по домам. Об этом: Ситуация на Запорожской АЭС полностью взята под контроль Росгвардии

06:06 09.03.2022 Во Владивостоке полиция пресекла противоправную деятельность уроженки Приамурья, которая расклеивала на фасадах домов листовки с призывом к участию в несогласованном митинге против действий Вооруженных Сил РФ за рубежом. Изъяты 86 листовок. Подробности в материале: В Приморье женщина заплатит крупный штраф за призыв к митингу против ВС РФ

06:29 09.03.2022 Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару около трёх часов вели переговоры о стратегических вопросах. Об этом сам Болсонару рассказал в ходе встречи с представителями евангелических церквей, сообщает ТАСС. «Несколько недель назад я встречался с одним из самых могущественных людей в мире. Он переживает конфликт с соседней страной. Мы разговаривали с ним почти три часа — только мы и наши переводчики — о стратегических вопросах», — сказал Болсонару. Читайте подробнее: Болсонару назвал Путина одним из самых могущественных людей в мире

06:53 09.03.2022 Агентство по делам молодёжи Сахалина к борьбе с недостоверной информацией о спецоперации России по просьбе ДНР и ЛНР привлекло людей, прошедших горячие точки, которые в своей ежедневной работе сталкиваются с проявлением экстремизма, терроризма, а также представителей некоммерческих организаций. Подробности в материале: Молодёжи Сахалина расскажут правду о спецоперации России

07:01 09.03.2022 Минобороны Великобритании опасается возможного обострения конфликта и жёсткой реакции со стороны России в случае появления британских солдат на территории Украины. Читайте подробнее: В Британии минобороны запретило военным самовольно отправляться на Украину

07:09 09.03.2022 Последствия обстрелов ВСУ Первомайска из тяжелого вооружения. Цитата из видео ютуб-канала «Первомайск сегодня»

07:11 09.03.2022 На Чукотке с 5 марта проходят общественные акции в поддержку российской спецоперации по защите ЛДНР от агрессивных действий киевских властей. Подробности в материале: На Чукотке прошли акции в поддержку российских военных

07:18 09.03.2022 Рекомендацию написать завещание, сдать образец ДНК, оставить свои контакты и важные документы доверенным лицам и отдать распоряжения насчёт своих похорон дал американцам, отправляющимся на Украину, Госдеп США. Об этом: Госдеп США дал совет уезжающим на Украину составить завещание и сдать ДНК

07:24 09.03.2022 В Еврейской автономии за выходные дни 6−8 марта состоялось несколько мероприятий, цель которых — поддержать солдат, принимающих участие в специальной операции России по просьбе ДНР и ЛНР. В том числе в столице региона Биробиджане на многоэтажках разместили баннеры с изображением символа спецоперации — буквы «Z». Читайте подробнее: Жители Еврейской АО активно поддерживают спецоперацию по защите Донбасса

07:30 09.03.2022 Жители Шелопугинского района Забайкалья провели автопробег в поддержку российских военных на Украине. Читайте подробнее: Всё больше забайкальцев подключаются к акции «Своих не бросаем»

07:49 09.03.2022 Власти Омской области выразили соболезнования родным и близким омича Артёма Дмитриева, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Подробности в материале: В Омске похоронили военнослужащего, погибшего на Украине

07:51 09.03.2022 Россия уже не впервые берёт на себя главную роль в борьбе с фашизмом, а потому знает, как важно ликвидировать угрозу вовремя, заявила депутат Заксобрания Еврейской АО Елизавета Славина. Читайте подробнее: У России нет желания самоутвердиться за счёт Украины — мнение

07:53 09.03.2022 Государственный совет Чувашской Республики поддержал решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующее совместное заявление подписали руководители всех шести партий, представленных в региональном парламенте, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Об этом: Госсовет Чувашии поддержал спецоперацию по защите Донбасса

07:56 09.03.2022 Эксперт «Народного фронта» Еврейской АО Владимир Хроменко убеждён, что нацизм нужно уничтожать на корню, и решать судьбу территорий должны люди, которые там живут. Общественник уверен, что население Луганской и Донецкой Народных Республик имеет право на самоопределение. Об этом: Народные республики имеют право на самоопределение — мнение

08:05 09.03.2022 За последние сутки киевские боевики 13 раз обстреляли семь населенных пунктов на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 9 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: ВСУ за сутки 13 раз обстреляли территорию ЛНР — СЦКК

08:05 09.03.2022 Товарооборот через пункты пропуска таможен Дальнего Востока за десять дней с начала специальной военной операции России в Донбассе не уменьшился, сообщает ТАСС. При этом отмечается даже некоторый рост. Читайте подробнее: На таможнях Дальнего Востока увеличился товарооборот

08:06 09.03.2022 [[[video-3]]] Украинские националисты по-прежнему препятствуют эвакуации гражданского населения из Мариуполя, выстраивая баррикады на гуманитарных дорогах. Народная милиция ДНР.

08:13 09.03.2022 Киевские боевики обстреляли из миномётов населенный пункт Пантелеймоновка на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: Украинские силовики обстреляли Пантелеймоновку в ДНР — СЦКК

08:23 09.03.2022 Президент Индонезии Джоко Видодо предупредил об угрозе кризиса беженцев из-за ситуации на Украине, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: Глава Индонезии: мир ожидает «крупнейший миграционный кризис века»

08:29 09.03.2022 Свыше 500 единиц оружия, включая оружие производства стран Запада, обнаружили после взятия под контроль Запорожской АЭС сотрудники Росгвардии. Об этом 9 марта рассказал журналистам представитель Росгвардии. Подробности в материале: Бойцы Росгвардии обнаружили на Запорожской АЭС свыше 500 единиц оружия

08:29 09.03.2022 Дело об административном правонарушении было возбуждено в отношении жителя Благовещенска. Мужчина распространял недостоверную информацию о проведении специальной операции России в защиту ЛНР и ДНР. Подробности в материале: Жителя Приамурья оштрафовали за фейки о спецоперации России в Донбассе

08:34 09.03.2022 Из Херсона эвакуировали в Россию челябинских хоккеистов, которые играли в составе местной команды. Их и членов их семей вывезли при поддержке сотрудников ОМОН управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии. Об этом: Росгвардейцы из Карачаево-Черкесии эвакуировали хоккеистов из Херсона

08:35 09.03.2022 В Туве состоялся автопробег в поддержку участников специальной военной операции на Украине. Организаторами акции стали «Молодёжка ОНФ», Федерации смешанных боевых единоборств ММА и бокса Тувы. Об этом: В Туве состоялся автопробег под знаком «Z»

08:37 09.03.2022 Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии внимательно следит за поведением туристов из России и Белоруссии, и они не представляют никакой опасности. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СГБ. Подробности в материале: В Грузии призвали население не бояться туристов из России и Белоруссии

08:43 09.03.2022 Решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации по просьбе ДНР и ЛНР направлено на предотвращение более глобального военного конфликта, уверена заведующая отделением Сахалинского областного реабилитационного центра для инвалидов Елена Филиппова. Об этом: Спецоперация РФ направлена на предотвращение глобального конфликта — мнение

08:46 09.03.2022 Несмотря на призывы Киева, система противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО) Iron Dome («Железный купол») не может быть оперативно поставлена Украине. Об этом 8 марта заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе слушаний в комитете по иностранным делам в американском Конгрессе. Подробности в материале: Система ПРО «Железный купол» не может быть размещена на Украине — Нуланд

08:47 09.03.2022 В Ростове-на-Дону горожане развернули гигантский триколор в поддержку специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации областного центра. Читайте подробнее: Ростовчане развернули гигантский триколор

08:49 09.03.2022 В Вашингтоне опасаются, что нарушение США и Украиной Конвенции о запрещении биологического оружия подтвердится. На это указывают заявления представителя американского Госдепартамента, сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Он отметил, что на территории Украины развёрнута сеть биологических лабораторий, насчитывающая около 30 объектов. Работы в этих лабораториях проводились по заказу Пентагона. В проектах участвовала аффилированная с министерством обороны США компания Black and Veatch. «Вооружённые силы России вскрыли факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы», — говорится в сообщении Антонова на странице посольства в Facebook. Подробности в материале: Посол России: США боятся обвинений из-за работы биолабораторий на Украине

08:56 09.03.2022 В Дагестане стало известно о подвиге уроженца республики — первого в мире чемпиона по танковому биатлону Марата Халикова. Во время боя он уничтожил несколько групп противника, подорвал свой танк, оставшийся без топлива, и спас свой экипаж, сообщил глава республики Сергей Меликов. В настоящее время танкист находится в госпитале — он ранен. Об этом: Чемпион по танковому биатлону из Дагестана подорвал танк и спас экипаж

09:01 09.03.2022 Через аэропорт города Катовице (Польша) 8—9 марта возвращены на Родину 250 граждан Узбекистана, среди которых 62 женщины, 28 детей и восемь младенцев. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана журналистам. Подробности в материале: Из Польши в Ташкент эвакуировали еще 250 граждан Узбекистана

09:06 09.03.2022 Правящая партия «Грузинская мечта» может потерять власть с стране, занимая осторожную позицию по России, начавшей спецоперацию на Украине по денацификации для защиты безопасности Донбасса. Об этом на телеканале «Палитраньюс» заявил экс-депутат парламента Леван Гогичаишвили. Подробности в материале: Осторожность «Грузинской мечты» переходит в «трусость» — политик

09:12 09.03.2022 Широкомасштабное наступление ударных группировок силовиков Украины на Луганскую и Донецкую Народные Республики упредила и сорвала специальная военная операция Вооруженных сил РФ по защите Донбасса. Об этом 9 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Подробности в материале: Спецоперация России сорвала наступление Украины на ЛНР и ДНР — Минобороны

09:15 09.03.2022 Данные о наличии американских биологических лабораторий на Украине полностью меняют картину вовлеченности Вашингтона, это инструмент прямой угрозы России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Подробности в материале: Захарова назвала биолаборатории на Украине инструментом прямой угрозы РФ

09:16 09.03.2022 В связи с проведением специальной военной операции на территории Украины ректор Забайкальского госуниверситета (ЗабГУ) Сергей Иванов обнародовал обращение к сотрудникам и студентам данного вуза с призывом поддержать российского президента и армию. В его воззвании, в частности, сказано: «Сегодня наша страна и все мы переживаем очень сложный период. Россия столкнулась с беспрецедентным давлением и реальной угрозой полномасштабного военного конфликта на своей территории, оставаться в стороне от этих процессов значило бы поставить под вопрос само существование России, а также существование русских и украинцев на Украине. Российская Федерация сделала всё, чтобы не допустить военных действий, но в сложившейся ситуации иной исход оказался невозможным. Мы все искренне переживаем за мирных людей, находящихся в зоне специальной военной операции, и желаем им только добра. Мы надеемся, что вскоре мир и спокойствие на этих территориях будут восстановлены». Читайте подробнее: Ректор ЗабГУ выступил в поддержку президента и спецоперации на Украине

09:17 09.03.2022 Еще четверо военнослужащих из Северной Осетии погибли при выполнении воинского долга во время специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. В республике 8 марта простились с Игорем Леоновым, Артуром Качмазовым, Олегом Ковальчуком иМихаилом Скоковым. За мужество, проявленное при исполнении воинского долга, президент РФ Владимир Путин наградил их орденами Мужества (посмертно), сообщили в пресс-службе главы РСО-Алании. Читайте также: Еще четверо военных из РСО-Алании награждены орденом Мужества посмертно

09:17 09.03.2022 Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что количество украинских беженцев, прибывающих во Францию, «стремительно растет», сообщает Le Figaro. Читайте подробнее: Премьер-министр Франции: «Число украинских беженцев в стране растёт»

09:20 09.03.2022 Документ, который подтверждает подготовку киевским режимом в марте наступления на республики Донбасса, обнародовало Минобороны России. Об этом 9 марта рассказал на брифинге официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. Читайте также: Минобороны РФ обнародовало приказ Киева о подготовке наступления на Донбасс

09:20 09.03.2022 Во время переговоров между Россией и Украиной на территории Белоруссии. 9111.ru

09:22 09.03.2022 Контакт министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в турецкой Анталье планируется, заявила 9 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте подробнее: Захарова: в Турции планируется контакт Лаврова и Кулебы

09:28 09.03.2022 Заявления президента Украины Владимира Зеленского нужно анализировать с учётом его состояния, а это состояние неадекватно. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik. «Поэтому глубоко и всерьёз анализировать эти заявления не представляется возможным именно исходя из его состояния», — сказала дипломат. Об этом: Захарова заявила о неадекватном состоянии Зеленского

09:28 09.03.2022 В Элисте состоялся хоккейный матч между командами «Zа наших» и «Zащита» в поддержку президента России Владимира Путина и Вооружённых сил РФ. На лёд вышел и глава Калмыкии Бату Хасиков. Читайте подробнее: В Калмыкии состоялся хоккейный матч «Zа наших»

09:31 09.03.2022 Действующий дистанционный формат обучения в школах, которые находятся в приграничных районах Белгородской области, продлевается, сообщил 9 марта губернатор Вячеслав Гладков. Об этом: Белгородские власти продлили «дистант» в школах приграничных районов

09:33 09.03.2022 Во Владивостоке ветеранские объединения 10 марта организуют автопробег в поддержку специальной операции России в Донбассе. Акция возьмёт старт от мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Об этом: Во Владивостоке готовятся к автопробегу в поддержку спецоперации России

09:38 09.03.2022 В нынешней ситуации вокруг Украины Соединённые Штаты стремятся нанести России «стратегическое поражение». Об этом в ходе выступления перед Конгрессом США заявила заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд. Читайте подробнее: Нуланд назвала конечную цель Вашингтона на Украине

09:42 09.03.2022 Фейк: Украина не планировала нападать на Донбасс. Об этом неоднократно заявляла украинская сторона. Правда: Минобороны России официально заявило, что Нацгвардия Украины планировала нападение на Донбасс в марте 2022 года. Приводятся копии оригинальных документов, которые подтверждают это. В операции должны были участвовать отборные силы ВСУ, личный состав натаскивали американские и британские инструкторы по программам подготовки «натовского стандарта» во Львове. «Мы хорошо помним тиражируемые в феврале западными СМИ заявления руководства киевского режима о якобы отсутствии каких-либо планов вооруженного захвата Луганской и Донецкой Народных Республик. Однако оригиналы секретных боевых документов нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что начавшаяся 24 февраля спецоперация России сорвала наступление ударных группировок войск Украины на ЛНР и ДНР. Цитата канала «Борьба с фейками».

09:43 09.03.2022 Молдавия собирается добиваться вступления в Европейский союз, однако не намерена вступать в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 9 марта заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в интервью Euronews. Читайте также: Молдавия не планирует присоединяться к НАТО — премьер-министр республики

09:49 09.03.2022 Утром 9 марта киевские боевики обстреляли из миномётов калибра 120 мм Донецк. Об этом 9 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: Украинские силовики обстреляли Донецк из миномётов — СЦКК

09:54 09.03.2022 На этой неделе Южная Корея направит на Украину предметы первой необходимости. Об этом 8 марта сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Об этом: Южная Корея поставит на Украину предметы первой необходимости

09:56 09.03.2022 В период с 17 февраля по 8 марта нынешнего года киевские боевики обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) 693 раза. Об этом 9 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ с 17 февраля по 8 марта 693 раза обстреляли территорию ЛНР — СЦКК

09:59 09.03.2022 Мариуполь за прошедшие сутки смогли покинуть более 40 мирных жителей, среди них шесть детей. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин. Читайте подробнее: ДНР: Мариуполь за сутки покинули более 40 человек

10:00 09.03.2022 Уроженец Новоалександровского округа Ставрополья, рядовой Олег Мануйлов награжден орденом Мужества (посмертно). 22-летний стрелок-сапер погиб при исполнении специального задания в ходе специальной военной операции на Украине, проходя службу на контрактной основе, сообщил глава муниципалитета Сергей Сагалаев. Об этом: Военнослужащий со Ставрополья посмертно награжден орденом Мужества

10:00 09.03.2022 Восемь лет в Донбассе люди подвергались бомбежке, нападениям военизированных организаций, которые вели себя как завоеватели на оккупированной территории, запрещали говорить на русском языке, лишали детей детства. И президент России Владимир Путин пытался прийти к мирному компромиссу, но, видимо, других вариантов, кроме проведения специальной операции, уже не оставалось, считает протоиерей, настоятель Храма Святителя Иннокентия Московского, заместитель председателя Общественной палаты Сахалина Виктор Горбач. Читайте также: Других способов остановить преступников не было — о спецоперации России

10:11 09.03.2022 О планах Киева по наступлению на республики Донбасса, доказательство наличия которых были получены в ходе специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) России по защите ДНР и ЛНР, рассказал 9 марта в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом: В Минобороны России рассказали о планах Киева по нападению на Донбасс

10:12 09.03.2022 Правительство США не считает разумным предложение Польши о передаче её военных истребителей в распоряжение американской стороны для дальнейшего использования в конфликте на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби. «Мы продолжаем консультации с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу <…>, но мы не считаем предложение Польши разумным», — говорится в заявлении Кирби, распространённом пресс-пулом Белого дома. Об этом: Пентагон отверг идею Польши о передаче её самолётов под контроль США

10:14 09.03.2022 Утром 9 марта киевские боевики обстреляли из тяжелого вооружения села Логвиново, Лозовое и Нижнее Лозовое на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 9 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ обстреляли три населенных пункта на территории ЛНР — СЦКК

10:21 09.03.2022 Сегодня на Украине опять повторяются зверства, известные по временам Великой Отечественной войны. Сожженные люди в Доме профсоюзов в Одессе… Найденные ополченцами ДНР и ЛНР останки убитых людей, в том числе с отрубленными и размозженными конечностями, которых перед смертью пытали, наказывая за связь с ополченцами… Бандеровцы снова терроризируют Украину. А украинское население вновь вынуждено переживать свою историю. Читайте: ОУН-УПА*: миф и реальность — «Украинство…» Глава XVII

10:22 09.03.2022 На территории Украины погиб оренбургский военный. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор Оренбуржья Денис Паслер. «Сегодня (9 марта) для нашего региона тяжелый день. С глубокой скорбью вынужден сообщить о гибели оренбургского военнослужащего Элера Эгамбердиева, выполнявшего боевое задание на территории Украины. Он выбрал делом своей жизни одну из самых мужественных и благородных профессий — защитника Отечества — и погиб, защищая интересы нашей Родины», — сказал глава Оренбургской области. Старший сержант Элер Эгамбердиев проходил службу по контракту. По словам Дениса Паслера, военный до последнего оставался верен присяге, воинскому долгу и ушел настоящим героем. «От лица всех оренбуржцев выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Невозможно унять словами боль их утраты. Низкий поклон родителям, которые воспитали настоящего мужчину, мужественного и смелого, достойного подвига наших отцов и дедов, воевавших в Великую Отечественную. Скорблю вместе с вами», — говорится в сообщении. Читайте также: Оренбургский военнослужащий погиб на территории Украины

10:25 09.03.2022 В течение восьми лет управляемый США киевский режим обстреливал города и населённые пункты Донбасса и проводил репрессии против инакомыслящих, в том числе казаков. На это обратил внимание бывший помощник министра обороны Украины, атаман Верного Казачества Союза казаков-воинов России и зарубежьяАлексей Селиванов, обращаясь к запорожским казакам. Читайте также: Экс-помощник министра обороны Украины обратился к запорожским казакам

10:30 09.03.2022 Вторую партию гуманитарной помощи жителям Донбасса начнут формировать в Башкирии. Соответствующее поручение 9 марта дал чиновникам глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве. Хабиров отметил, что первая партия гуманитарной помощи из Башкирии была доставлена в Донбасс и сегодня грузовики возвращаются в республику. Подробности в материале: Глава Башкирии поручил сформировать новую партию гумпомощи жителям Донбасса

10:38 09.03.2022 Жителю Красноярского края капитану Алексею Лёвкину, участвующему в спецоперации на Украине, присвоено звание Героя России. Об этом в своём Instagram 9 марта сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс. Читайте подробнее: Красноярец стал Героем России за мужество в ходе спецоперации на Украине

10:41 09.03.2022 Ситуация с эвакуацией из Мариуполя мирных жителей является сложной, так как украинские националистические подразделения почти не контролируются Киевом. Об этом 9 марта рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Об этом: Ситуация с эвакуацией мирных жителей из Мариуполя сложная — Пушилин

10:43 09.03.2022 Алексей Лёвкин — Герой России. Скриншот со страницы Александра Усса в инстаграме

10:46 09.03.2022 В Россию за сутки прибыло почти 6 тыс. беженцев из Донбасса. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 9 марта. Читайте также: За сутки в Россию прибыло 6 тыс. беженцев из Донбасса К

10:47 09.03.2022 Западные страны имели множество возможностей прекратить политику дискриминации в отношении России и граждан страны, но они не захотели ими воспользоваться. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом: Захарова: Запад имел много шансов прекратить дискриминацию России

11:02 09.03.2022 Исполнительный директор Федерации бокса ЕАО Михаил Рабичев считает несправедливыми решения, которые принимаются в отношении олимпийцев и параолимпийцев России. Он тяжело переживал скандалы в мировом спорте, но, несмотря на сложную ситуацию, всецело поддерживает решения президента РФ Владимира Путина. Об этом: Спорт используют для продвижения политических амбиций — мнение

11:07 09.03.2022 Украинские боевики 9 марта обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив 15 мин калибром 120 мм. Об этом 9 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: Украинские боевики обстреляли населенный пункт Александровка в ДНР

11:09 09.03.2022 Северная Осетия сегодня, 9 марта, примет вторую группу беженцев из Донбасса. В республику прибудет поезд с жителями ДНР И ЛНР, вынужденными покинуть родину из-за военных действий. Ожидается прибытие 156 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона, в том числе более ста детей. Читайте также: В Северной Осетии ожидают прибытия поезда с беженцами из Донбасса

11:19 09.03.2022 Премьер-министр Пакистана Имран Хан раскритиковал западных дипломатов, которые обратились к нему с призывом осудить специальную военную операцию России на Украине, пишет The Times. Читайте подробнее: В Пакистане жестко ответили на призывы Запада осудить Россию

11:21 09.03.2022 За последние две недели в Румынию прибыли 319 969 граждан Украины. Об этом 9 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24. Читайте также: В Румынию прибыли почти 320 тыс. беженцев с Украины

11:25 09.03.2022 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту подготовки ВСУ к нападению на Донбасс, сообщается на сайте СКР. Об этом: Бастрыкин поручил возбудить дело по факту подготовки к нападению на Донбасс

11:27 09.03.2022 За любые эксперименты по поставкам Украине оружия последует ответственность. Об этом 9 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте подробнее: Захарова напомнила Западу об ответственности за поставки оружия на Украину

11:31 09.03.2022 Глава Резервного банка (ЦБ) Австралии Филип Лоу, выступая на бизнес-саммите AFR, заявил, что повышение процентной ставки в 2022 году теперь «правдоподобно», поскольку специальная операция России на Украине рискует привести к росту инфляции в Австралии. Об этом 9 марта сообщил телеканал Nine News. Об этом: ЦБ Австралии: спецоперация РФ на Украине отразится на процентных ставках

11:31 09.03.2022 В Магнитогорске Челябинской области казаки присоединились к автопробегу и акции в поддержку Донбасса и действий Вооружённых сил Российской Федерации на Украине. Об этом сообщает Оренбургское войсковое казачье общество. Об этом: В Магнитогорске казаки присоединились к акции в поддержку Донбасса

11:32 09.03.2022 Семьям военнослужащих из Тувы, погибших в ходе специальной операции на Украине, окажут всю необходимую помощь. Об этом заявил глава республики Владислав Ховалыг. Читайте подробнее: Семьям погибших на Украине военных из Тувы окажут необходимую помощь

11:34 09.03.2022 За последние 24 часа 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сложили оружие и перешли на сторону Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 марта говорится в заявлении замначальника Управления НМ ДНР Эдуарда Басурина. Подробности в материале: 12 военнослужащих ВСУ сдались войскам ДНР и будут отпущены домой — Басурин

11:38 09.03.2022 Политико-пропагандистская борьба ещё не закончилась, а экономические решения, принимаемые в освобождённых от фашистского киевского режима областях Украины, закрывают для Запада какую-либо возможность повернуть положение в свою пользу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 9 марта, комментируя заявления Министерства обороны России. Ранее в ведомстве сообщили о получении в ходе проведения спецоперации секретных документов командования нацгвардии Украины, свидетельствующих о том, чтооперация«упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины» наЛНР и ДНР, которое Киев намечал намарт2022года. Подробности в материале: Политический бой еще только начинается: о планах Киева наступать на Донбасс

11:44 09.03.2022 Министерство обороны и МВД Румынии представили на рассмотрение правительства страны документ, предусматривающий обязательную постановку на военный (резервный) учет всех мужчин страны в возрасте до 63 лет. Об этом 9 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul. Читайте подробнее: В Румынии могут провести поверку резервистов

11:45 09.03.2022 Над городом Харцызск в Донецкой Народной Республике (ДНР) сбита ракета «Точка У», запущенная киевскими боевиками, в заряде которой мог содержать фосфор. Об этом 9 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале. Об этом: В ДНР сообщили о сбитой над Харцызском ракете «Точка У» ВСУ

11:47 09.03.2022 На Камчатке состоялись патриотические акции в поддержку военнослужащих, которые принимают участие в специальной операции в Донбассе. Подробности в материале: Жители Камчатки поддержали участвующих в спецоперации военнослужащих

11:52 09.03.2022 В течение последних суток военнослужащими Донецкой Народной Республики (ДНР) было захвачено шесть единиц бронетехники киевских боевиков. Об этом 9 марта говорится в заявлении замначальника Управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуарда Басурина. Читайте подробнее: Войска ДНР за сутки захватили шесть единиц бронетехники ВСУ — Басурин

11:54 09.03.2022 В Чувашии заработал агрегатор информации для оказания помощи жителям Донбасса.

11:58 09.03.2022 Президент Украины Владимир Зеленский устроил геноцид и втянул в него Россию, заявила председатель региональной общественной организации Всероссийского общества инвалидов в Ленинском районе ЕАО Надежда Пещерина. Она подчеркнула, что считает украинский народ братским. Читайте также: Власти Украины издеваются над своим народом — мнение

11:59 09.03.2022 В ходе военной операции на Украине погибли двое бойцов вологодского СОБРа. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. «До последнего не верили и надеялись, но сегодня пришла официальная информация… В ходе проведения специальной операции на территории Украины погибли наши земляки старший лейтенант и старший сержант вологодского СОБР Сергей Дорохов и Владимир Архипов», — написал губернатор. Подробности в материале: Вологодский губернатор сообщил о погибших на Украине земляках

12:01 09.03.2022 Украинские боевики обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое (нижнее) в Донецкой Народной Республике, применив стрелковое оружие. Об этом 9 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: В ДНР заявили об обстреле украинскими боевиками пункта Верхнеторецкое

12:03 09.03.2022 106-й гуманитарный конвой от МЧС России. dnmchs.ru

12:13 09.03.2022 Гуманитарные коридоры, которые были открыты на Украине для эвакуации мирного населения в безопасные районы, не работают в полную силу. Об этом в эфире Первого канала заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Подробности в материале: Глава ДНР заявил о неполноценной работе гуманитарных коридоров на Украине

12:16 09.03.2022 Украинскую бронетехнику уничтожают российские военные вертолёты Ка-52 «Аллигатор», видеозапись такого удара опубликована 9 марта на официальном канале Минобороны России в YouTube. «Вертолеты армейской авиации ВКС России выполнили задачи по нанесению авиационных ударов по бронированной технике ВСУ», — пояснили в ведомстве. Подробности в материале: Минобороны РФ опубликовало видео удара Ка-52 по бронетехнике ВСУ

12:16 09.03.2022 Власти Украины намеренно замалчивают информацию о гуманитарных коридорах в Мариуполе и Волновахе в сторону России и Донецкой Народной Республики (ДНР), так как готовят очередные провокации. Об этом 9 марта говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. Подробности в материале: В ДНР заявили, что Киев намеренно умалчивает о гуманитарных коридорах

12:17 09.03.2022 В Дагестане стало известно о двоих погибших при выполнении воинского долга военнослужащих из республики. В боях на территории Украины погиб житель Карабудахкентского района Рашид Умалатов. Он был контрактником Вооруженных сил России, сообщили в районной администрации. Ранее власти района сообщили о гибели в ходе специальной военной операции на Украине уроженца села Карабудахкент рядового контрактной службы Расула Алиева. Читайте подробнее: В Дагестане сообщили о гибели на Украине двоих военнослужащих

12:17 09.03.2022 Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям нанесёт вред экономике республики. Об этом 9 марта заявил экс-президент Молдавии, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон в своем телеграм-канале. Читайте подробнее: Молдавию ждёт «коллапс» в случае присоединения к санкциям против РФ — Додон

12:28 09.03.2022 В настоящее время под контроль ополченцев Донецкой Народной Республики перешли 74 населённых пункта, ранее находившихся под контролем украинских войск. Об этом 9 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Подробности в материале: Под контроль ДНР перешло 74 населённых пункта

12:43 09.03.2022 Специальная военная операции России на Украине идет строго по плану, заявила 9 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте также: Захарова: спецоперация России на Украине идет строго по плану

12:45 09.03.2022 Новосибирское региональное отделение «Российский Красный Крест» организовало работу центров сбора гуманитарной помощи для переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. В центрах принимают вещи, обувь, постельные принадлежности, продукты питания и бытовую химию. Подробности в материале: В Новосибирске открыли дополнительные центры сбора гуманитарной помощи

12:48 09.03.2022 Сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии будут выявлять случаи распространения жителями страны «экстремисткой» символики и лозунгов, которые разжигают межнациональную рознь. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба СИБ. Читайте подробнее: Жителей Молдавии предупредили о наказании за «экстремистскую» символику

12:50 09.03.2022 Враги русского и украинского народов пытаются доказать им, что они должны враждовать между собой. Об этом после литургии заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Сегодня всеми силами враги русского и украинского народов извне пытаются внушить, что никакие вы не братья, а вы враги и вы должны воевать друг с другом, и ведь кто-то поддается на это искушение!» — сказал патриарх. Читайте также: Патриарх Кирилл заявил о стравливании русского и украинского народов извне

13:07 09.03.2022 С призывом к Киеву предпринять все возможное для обеспечения безопасного прохода мирных жителей обращается Россия. Об этом 9 марта рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте также: Захарова: Россия призывает Киев обеспечить безопасный проход мирных жителей

13:12 09.03.2022 «Мы помним тебя гордимся тобой приезжай в гости!», — сказал одноклассник Героя России Александр Перфильев. Напомним, что командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду присвоено звание Героя России за участие в военной операции на Украине. Указ о представлении к награде подписал президент России Владимир Путин. Подразделение Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую украинские националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет. Бойцы успешно прорвали оборону противника и обратили его в «паническое бегство». Подробности в материале: Обнародовано обращение к Герою России, забайкальцу Алексею Бернгарду

13:13 09.03.2022 Переговоры России с Украиной ведутся для того, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие, на них уже достигнут некоторый прогресс. Об этом 9 марта заявила в официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом: Захарова назвала цель переговоров России и Украины

13:15 09.03.2022 За время специальной военной операции ВС РФ по защите Донбасса к российской стороне обратились с просьбой об эвакуации порядка двух миллионов человек, из которых 140 тыс. уже удалось вывезти. Об этом 9 марта рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте также: К России с просьбой об эвакуации обратились два миллиона человек — Захарова

13:16 09.03.2022 После начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины ситуация в области безопасности в Европе якобы ухудшилась. В этой связи 8 марта правительство Швеции во главе с премьер-министром Магдаленой Андерссон созвало срочную встречу с лидерами всех партий Риксдага, на котором обсуждались вопросы безопасности Швеции, передает телеканал SVT. Читайте также: Швеция не будет подавать заявку на членство в НАТО — Андерссон

13:25 09.03.2022 Министерство обороны США обязано ознакомить мировое сообщество с теми программами, которые осуществлялись на Украине, заявила 9 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова. Подробности в материале: Захарова: США обязаны рассказать о биологических программах на Украине

13:30 09.03.2022 Контроль над Чернобыльской и Запорожской АЭС был в ходе спецоперации по защите Донбасса был установлен Вооруженными силами России для того, чтобы не допустить ядерных провокаций со стороны Киева, риск которых существует. Об этом 9 марта рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте подробнее: В МИД России заявили о риске ядерных провокаций со стороны Киева

13:33 09.03.2022 Конституционный суд (КС) России с 5 марта вышел из Конференции европейских конституционных судов (КЕКС). Об этом говорится в заявлении КС России. Подробности в материале: КС России объявил о выходе из конференции европейских судов

13:42 09.03.2022 После начала Российской Федерацией специальной операции на территории Украины и повышения цен на энергоносители вопросы обороны и энергетической политики являются одними из ключевых тем для избирателей в Швеции в преддверии парламентских выборов, намеченных на сентябрь. Об этом 9 марта сообщил телеканал SVT. Читайте также: Названы ключевые темы для избирателей в Швеции

13:45 09.03.2022 Российская сторона не стала принимать участия в заседании международного суда в Гааге, которое было инициировано Киевом, из-за абсурдности иска украинской стороны. Об этом 9 марта рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом: В МИД РФ объяснили, почему Россия не стала участвовать в заседании суда ООН

13:46 09.03.2022 Ингушетия планирует направить в пострадавшие от военных действий районы Донбасса очередную партию гуманитарной помощи. На этот раз гуманитарный груз будет состоять из продуктов питания и строительных материалов для восстановления разрушенных жилых домов и объектов инфраструктуры, сообщили в пресс-службе правительства республики. Читайте подробнее: Ингушетия готовит к отправке в Донбасс третью партию гуманитарного груза

13:47 09.03.2022 Киевские власти подготавливают провокации с гуманитарными коридорами в Мариуполе и Волновахе, заявили 9 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Подробности в материале: В ДНР заявили о подготовке Киевом провокаций с гумкоридорами

13:53 09.03.2022 О биолабораториях Соединённых Штатов на территории Украины в стране говорили ещё в середине 2021 года. В июле на сайте президента Украины появилась петиция, в которой автор выступает против американских биологических лабораторий. Читайте подробнее: В Киеве ещё в 2021 году требовали закрыть биолаборатории США на Украине

13:55 09.03.2022 Позиция России по вопросу российского Крыма и независимости Донецкой и Луганской народных республик «хорошо известна» и «неоднократно доводилась» как до властей Украины, так и до лидеров других стран в ходе их бесед с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Что касается Крыма, то это российский регион и нужно признать это и де-факто, и де-юре. Что касается Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики — это суверенные независимые государства, они признаны Российской Федерацией. Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков призвал Украину и другие страны признать независимость ДНР и ЛНР

14:01 09.03.2022 После начала Российской Федерацией специальной операции на Украине правительство Швеции столкнулось с беспрецедентным давлением, поскольку партии в риксдаге требуют от властей рассмотреть возможность подать заявку на вступление страны в НАТО. В ответ на это представители правительства страны еще раз заявили, что вступление в НАТО не находится на повестке дня. Однако шведские власти все же приняли определенные решения, о чем в своей статье от 8 марта написал политический обозреватель SVT Матс Кнутсон. Об этом: Вместо вступления в НАТО Швеция нарастит сотрудничество с США — SVT

14:02 09.03.2022 Донецкая и Луганская Народные Республики являются суверенными независимыми государствами, Украине и властям других стран нужно это признавать. Об этом 9 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом: Песков ответил на заявление Зеленского по Крыму и Донбассу

14:03 09.03.2022 Ингушетия готова принять около 300 жителей Донбасса, пострадавших от военных действий. Для их размещения подготовлены два пункта приема — в спорткомплексе «Мужичи» и в одной из гостиниц. Прибывших из ДНР И ЛНР граждан обеспечат питанием, медпомощью и другими необходимыми услугами, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. В настоящее время Ингушетия остается в числе резервных регионов, которые подготовились к приему беженцев. Подробности в материале: В Ингушетии приготовили два центра приема беженцев

14:03 09.03.2022 Россия заинтересована в продолжении переговоров с украинской стороной, её позиции также известны переговорщикам из Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Российская сторона сохранила и сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговоров. Российская позиция предельно понятна и предельно сформулирована и доведена до сведения украинских переговорщиков», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков заявил о заинтересованности России в переговорах с Украиной

14:04 09.03.2022 В настоящее время Швеция сталкивается со стремительным ростом числа беженцев с Украины. Об этом 9 марта в ходе пресс-конференции заявил министр Швеции по делам миграции Андерс Игеман. Об этом: В Швеции назвали число беженцев с Украины

14:09 09.03.2022 Предстоящая встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в турецкой Анталье очень важна для переговорного процесса между двумя странами. Об этом 9 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: Песков назвал важной предстоящую встречу глав МИД России и Украины

14:12 09.03.2022 Оренбургский военнослужащий Максим Жумаханов, погибший при выполнении долга во время военной спецоперации по защите населения Донбасса, награжден орденом. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Указом президента России разведчику за проявленный героизм во время исполнения боевого задания посмертно присвоена высокая государственная награда — Орден Мужества. Об этом: Оренбургский военный, погибший во время спецоперации, награждён орденом

14:14 09.03.2022 В России надеются на то, что в перспективе удастся разобраться с американскими биолабораториями, которые функционировали на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Если говорить абсолютно серьезно, тема эта, конечно, очень важна. Тема очень важна, и важна она, наверное, для всего мира. Будем надеяться, что удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины, и эксплуатация которых фактически осуществлялась американскими специалистами», — сказал Песков. Об этом: Песков обещает раскрыть информацию по биолабораториям на Украине всему миру

14:15 09.03.2022 Россия установила контроль над некоторыми из украинских ядерных объектов, чтобы не допустить ядерных провокаций. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 9 марта на брифинге. Она отметила, что в ходе российской военной спецоперации контроль установлен над Чернобыльской и Запорожской атомными электростанциями, а также над прилегающими к ним территориями. Россия предпринимает всё возможное для обеспечения надлежащей безопасности этих ядерных объектов. Подробности в материале: Ряд ядерных объектов на Украине контролирует Россия — МИД РФ

14:21 09.03.2022 Мария Захарова [(cc) Дарья Антонова © ИА REGNUM]

14:21 09.03.2022 Вооруженные силы Донецкой Народной Республики продолжают освобождение Мариуполя. Об этом 9 марта заявил военный корреспондент Семён Пегов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Во время общения по видеосвязи военкор отметил, что находится в непосредственной близости от гущи событий. Читайте подробнее: В Мариуполе закрепляются штурмовые отряды ДНР

14:25 09.03.2022 К работе по приёму беженцев из ДНР и ЛНР подключились региональные уполномочённые по правам ребёнка в России. Об этом 9 марта заявила уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Подробности в материале: Детские омбудсмены подключились к работе по приёму беженцев из ДНР и ЛНР

14:25 09.03.2022 Президент России Владимир Путин 9 марта встретится с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: Путин обсудит с Львовой-Беловой ситуацию с детьми беженцев

14:28 09.03.2022 Посольство США в Москве арендовало электрогенераторы и закупило электрические провода, чтобы подготовиться к возможному отключению электроэнергии. Это следует из данных на американском сайте госзакупок. Для подготовки к возможным перебоям с энергией дипмиссия в феврале и марте выделила примерно $170 тыс. Подробности в материале: Посольство США в Москве готовится к возможным перебоям с электроэнергией

14:28 09.03.2022 Семьи в России готовы принимать детей-сирот из ДНР и ЛНР. Об этом 9 марта заявила уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Читайте также: Более тысячи детей-сирот приехали в Россию из ДНР и ЛНР

14:44 09.03.2022 Нападки на студентов и деятелей культуры из России, которые наблюдаются в настоящее время в ряде стран из-за ситуации вокруг Украины, являются проявлением фашизма. Об этом 9 марта заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в Анкаре. Об этом: Эрдоган назвал нападки на студентов из России проявление фашизма

14:59 09.03.2022 В Северную Осетию 9 марта прибыл состав, в котором доставили беженцев из Донбасса. Большинство из них — дети, сообщил глава региона Сергей Меняйло. «К нам начали прибывать граждане из Донбасса. Сегодня прибывает 156 человек, из них: 112 — дети, 46 взрослых», — проинформировал в ходе аппаратного совещания руководитель республики. Читайте также: В Северной Осетии встретили поезд со 112 детьми из Донбасса

15:02 09.03.2022 Ректор Томского государственного архитектурно-строительного университета Виктор Власов присоединился к обращению Российского Союза ректоров, поддержавшего решение президента России Владимира Путина о спецоперации. Читайте подробнее: Ректоры томских вузов поддержали решение Путина о спецоперации

15:07 09.03.2022 Националистические батальоны продолжают прикрываться мирным населением города Мариуполь Донецкой Народной Республики, как живым щитом. Об этом 9 марта заявил военный корреспондент Семён Пегов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Нацбаты просто не выпускают жителей. Люди из пригородов, которые отправляли своих близких от войны в сам Мариуполь, винят сейчас себя. Отступая, нацбаты вместе с собой уводят мирное население. Это в определенном смысле сдерживает операцию. Нет цели стрелять по мирному населению, а нацбаты его используют», — сказал Пегов. Читайте также: Пегов: в Мариуполе неонацисты прикрываются населением как щитом

15:09 09.03.2022 Заявление военнослужащего украинской армии Владимира Йовенко, сдавшегося в плен российским военным, о том, что вооружённые силы Украины использовали жилые дома для прикрытия огневой позиции системы залпового огня «Град», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 9 марта в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: Сеть: «Типичные террористы» — ВСУ прикрывают свои «Грады» жилыми домами

15:09 09.03.2022 Заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лизцяня о том, что Китай призвал Соединённые Штаты прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом, комментируя на брифинге информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 9 марта в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: Сеть: «Скоро вскроется вся гниль» — Китай заинтересовали биолаборатории США

15:09 09.03.2022 Армия России. Источник: mil.ru

15:13 09.03.2022 Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в городе и на космодроме Байконур проходят акции в поддержку спецоперации России на Украине. Об этом: На Байконуре проходят акции в поддержку спецоперации России на Украине

15:14 09.03.2022 Студенты и преподаватели крупнейшего в Сирии университета Баас в Дамаске вышли на улицы в поддержку спецоперации России на Украине. Об этом, как сообщает SANA, заявил 9 марта директор института Абдул Басит аль Хатиб. Об этом: В Сирии прошли митинги в поддержку спецоперации России на Украине

15:24 09.03.2022 Поток граждан России, посетивших Грузию после начала на Украине спецоперации по денацификации, был вдвое ниже, чем в 2019 году, когда не было карантинных ограничений. Об этом 9 марта сообщил журналистам глава МВД Вахтанг Гомелаури. Об этом: Глава МВД Грузии сообщил подробности о въезжающих в страну гражданах РФ

15:27 09.03.2022 Диалог должен преобладать в решении украинского кризиса, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом официальный представитель канцелярии египетского лидера Бассам Рады сообщил 9 марта в своём заявлении. «Египет поддерживает все дипломатические усилия, нацеленные на быстрое урегулирование кризиса в политическом плане для предотвращения ухудшения ситуации», — говорится в заявлении. Подробности в материале: Президенты России и Египта обсудили кризис на Украине

15:29 09.03.2022 Цифровое пространство не должно использоваться в преступных целях. Об этом 9 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию СМИ Нидерландов о том, что якобы хакеры из России использовали нидерландские серверы для атаки на инфраструктуру Украины. Об этом: Гаага множит фейковые обвинения в адрес России — МИД РФ

15:37 09.03.2022 Еще один житель Северной Осетии сложил голову, исполняя свой воинский долг в ходе специальной военной операции на Украине. В республике 9 марта прощаются с Кириллом Андреевым. Его стойкость и отвага были оценены орденом Мужества. Указ о награждении (посмертно) подписал президент РФ Владимир Путин. Слова соболезнования выразил родным погибшего глава РСО-Алании Сергей Меняйло. Читайте подробнее: В Северной Осетии прощаются ещё с одним земляком, погибшим на Украине

15:41 09.03.2022 Из-за ухудшения ситуации в Киеве дипломаты Казахстана временно передислоцированы из столицы Украины во Львов. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба казахского министерства иностранных дел. Об этом: Дипломаты Казахстана временно переведены из Киева во Львов

15:43 09.03.2022 Заявления, что после начала спецоперации России Украина стала привлекать на свою сторону большое количество иностранных наемников, не соответствует действительности. Об этом 9 марта заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, иностранные убийцы уже были на территории Украины до начала спецоперации. Нынешние же заявления украинских властей о том, что к ним на подмогу летят тысячи боевиков из разных стран, — всего лишь способ легализовать иностранных легионеров, давно уже терроризирующих мирное население ДНР и ЛНР. Подробности в материале: Глава ДНР заявил о «легализации» Украиной иностранных наемников

15:44 09.03.2022 Президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Сенегала Макки Салл подтвердили важность дальнейшей реализации договорённостей, достигнутых в 2019 году на первом саммите Россия — Африка в Сочи. Об этом сообщает 9 марта пресс-служба Кремля. Лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого Путин по просьбе своего сенегальского коллеги рассказал об основных аспектах проведения специальной военной операции на Украине. Читайте подробнее: Путин и глава Афросоюза подтвердили важность соглашений саммита РФ — Африка

15:45 09.03.2022 Донецкая Народная Республика (ДНР) побеждает в борьбе за освобождение своей территории. Об этом 9 марта заявил замначальника Управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, с начала спецоперации власти ДНР освободили уже свыше 70 населенных пунктов Народной Республики. Подробности в материале: Басурин: армия ДНР освободила более 70 населённых пунктов

15:47 09.03.2022 Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Египта Абдул-Фаттахом Сиси ситуацию на Украине, передаёт 9 марта сайт Кремля. Читайте также: Путин обсудил с президентом Египта Сиси ситуацию на Украине

15:57 09.03.2022 Россия проводит военную спецоперацию на Украине, чтобы защитить республики Донбасса и устранить военную угрозу, исходящую от Киева. Свержения действующей власти Украины среди целей нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 марта на брифинге. «В её задачи не входит ни оккупация Украины, ни разрушение её государственности, ни свержение действующей власти. Она не направлена против мирного населения», — подчеркнула Захарова. Читайте также: Захарова: спецоперация России не нацелена на свержение украинской власти

15:58 09.03.2022 Таджикистан запланировал два рейса для вывоза своих граждан, которые перебрались с Украины в Польшу. Об этом 9 марта сообщает «Азия Плюс». Подробности в материале: В Таджикистане анонсировали два рейса для вывоза сограждан из Польши

16:03 09.03.2022 516 киргизстанцев смогли покинуть Украину, эвакуировавшись в другие страны после начала боевых действий. Читайте также: Сколько граждан Киргизии эвакуировали с Украины?

16:04 09.03.2022 Ракетный комплекс «Искандер-М». Дарья Антонова © ИА REGNUM

16:08 09.03.2022 Автопробег в поддержку военной специальной операции России на Украине состоялся в Башкирии. Об этом 9 марта сообщает ИА «Башинформ». По информации журналистов, в автопробеге приняли участие жители Благоварского района: на автомобилях были прикреплены символы «Z». Читайте подробнее: В Башкирии прошел автопробег в поддержку спецоперации России на Украине

16:10 09.03.2022 Президент Украины Владимир Зеленский ужесточил ответственность за госизмену и мародёрство.

16:13 09.03.2022 В Харьковскую область Украины доставлено 120 тонн гуманитарного груза из Тульской области, сообщили 9 марта в управлении пресс-службы правительства региона. Об этом: Тульская область передала 120 тонн гуманитарной помощи жителям Украины

16:14 09.03.2022 Столица донского и мирового казачества — Новочеркасск — поддержала специальную операцию России по защите Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации. Читайте также: Казачья столица поддержала спецоперацию по защите Донбасса

16:29 09.03.2022 В кабмине ФРГ заявили, что никаких согласований по вопросу поставок боевых самолётов Украине не проводилось, заявил 9 марта на брифинге представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер. Об этом он рассказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Читайте также: Кабмин ФРГ о поставках боевых самолётов Украине: гипотетические заявления

16:40 09.03.2022 Британское военное ведомство рассмотрит вопрос о безвозмездной передаче Украине переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Starstreak, заявил 9 марта в парламенте министр обороны Британии Бен Уоллес. По его словам, это может быть сделано в ответ на запрос правительства Украины. Читайте также: Минобороны Британии: мы могли бы передать Украине ПЗРК «Starstreak»

16:51 09.03.2022 В Ульяновске сели за парты прибывшие из Донбасса дети. Их распределили по 11 местным школам, в том числе направили в лицеи. Читайте также: В Ульяновске школьники из Донбасса вернулись к учёбе

16:56 09.03.2022 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам подготовить проект обращения в ООН, ПАСЕ и ПА ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине. Читайте подробнее: Госдума обратится в ООН, ПАСЕ и ПА ОБСЕ из-за биолабораторий на Украине

17:04 09.03.2022 В Госдуме будет создана парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине. Об этом: В Госдуме создается комиссия по биолабораториям США на Украине

17:07 09.03.2022 За время проведения операции на Украине российскими вооруженными силами уничтожены 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и С-125. Это более 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности — Министерство обороны России.

17:09 09.03.2022 ПВО Украины «носит только очаговый характер и не способна оказывать существенного противодействия российской авиации» — Минобороны России.

17:10 09.03.2022 Су-34 (cc) Александр Маркин

17:13 09.03.2022 «К началу специальной операции в боевом составе украинских вооруженных сил насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолётов. Российскими силами на земле и в воздухе уничтожены 89 боевых самолетов и 57 вертолетов», — Минобороны.

17:23 09.03.2022 Два населённых пункта освободили за сутки войска ЛНР и четыре — ДНР, ВС России освободили от украинских вооружённых формирований два населённых пункта, сообщил 9 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Об этом: Войска Донбасса освободили от ВСУ шесть населённых пунктов

17:26 09.03.2022 Российские бойцы сражаются в Донбассе и на Украине не только за ныне живущих, но и за наше будущее. Об этом заявил главврач Территориального центра медицины катастроф в Свердловской области Виктор Попов. Читайте подробнее: Бойцы сражаются за нас и наше будущее — врач о спецоперации на Украине

17:34 09.03.2022 Количество военных объектов Украины, уничтоженных с начала спецоперации ВС России, достигло 2786, сообщил 9 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Читайте подробнее: ВКС России за день уничтожили 49 объектов ВСУ

17:35 09.03.2022 Германия продолжит поддерживать Украину финансово, но «никаких военных самолетов» поставлять Киеву не будет, заявил 9 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом он сообщил на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос об участии Германии в поставках истребителей МиГ-29 Украине. Читайте также: Только деньги. Шольц заявил, что ФРГ не поставит Украине боевые самолёты

17:44 09.03.2022 Свыше 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности ВСУ уничтожено за время спецоперации ВС России на Украине, сообщил 9 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, ВКС России уничтожили 81 радиолокационный пост ПВО Украины, в результате чего ВСУ потеряли боевое управление авиацией и противовоздушной обороной. Читайте подробнее: Военные России уничтожили свыше 90% ЗРК ВСУ большой и средней дальности

17:50 09.03.2022 Специальный комиссар Европейского союза по вопросам оказания гуманитарной помощи и кризисному управлению Янез Ленарчич посетит Румынию с экстренным рабочим визитом. Об этом 9 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul. Читайте подробнее: Румынию посетит комиссар ЕС по гуманитарным вопросам

17:53 09.03.2022 Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что стране нужны гарантии безопасности, чтобы начать обсуждать отказ от вступления в НАТО, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 9 марта в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: Сети: «Вот же клоун!» — Киев продолжает торговать «вступлением в НАТО»

17:56 09.03.2022 В ходе специальной военной операции на территории Украины обнаружились факты присутствия военнослужащих срочной службы в действующих там частях и подразделениях, заявил 9 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он пояснил, что речь идёт о подразделениях тылового обеспечения, подвергающихся нападениям диверсионных групп украинских нацистов. Читайте также: Минобороны: стараемся исключить попадание срочников в опасные зоны Украины

17:58 09.03.2022 Палата представителей Конгресса США 9 марта проголосует по ряду важных вопросов, в числе которых заперт на импорт российской нефти. Законодатели уже поддержали выделение новых средств для помощи Украине и продлили финансирование федерального правительства, сообщает Reuters. Об этом: США обсуждают запрет импорта нефти из России и доппомощь Украине

18:09 09.03.2022 Об установлении дипломатических отношений с ДНР сообщили 9 марта в пресс-службе МИД Абхазии. Дипломаты двух республик обменялись нотами. Подробности в материале: Абхазия и ДНР установили дипломатические отношения

18:11 09.03.2022 Главная военная прокуратура РФ займётся выяснением причин привлечения военнослужащих срочной службы к выполнению задач на территории Украины, сообщил 9 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания», — рассказал Песков. Читайте также: Вопросом «срочников» на Украине займётся военная прокуратура — Песков

18:16 09.03.2022 «К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России. На одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены», — представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

18:17 09.03.2022 Уроженец поселка Кикерино Волосовского района Ленинградской области, военнослужащий Павел Позанен погиб в ходе спецоперации Вооруженных сил России по защите Донбасса. Об этом сообщил 9 марта губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Об этом: В Ленобласти скорбят о земляке, погибшем в ходе спецоперации

18:20 09.03.2022 «Последствия событий между Россией и Украиной негативно сказываются практически на всех странах — сложилась сложная ситуация в мировой торговле, экономике, безопасности, связи и других сферах», — президент Киргизии Садыр Жапаров. Читайте также: «У Киргизии не хватит влияния остановить конфликт на Украине» — президент

18:22 09.03.2022 Боевая авиация Украины потеряла свой потенциал и совершает лишь единичные попытки подняться в воздух, заявил 9 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его данным, на сегодняшний день на земле и в воздухе уничтожено более 50% самолётов и вертолётов ВСУ, имевшихся к началу российской спецоперации. Читайте также: Боевая авиация Украины выбита из «игры» — Минобороны России

18:30 09.03.2022 Правительство Болгарии объявило об открытии дополнительных лагерей для беженцев с Украины сразу в пяти крупных болгарских городах. Об этом 9 марта сообщает софийская газета «24 часа». Читайте также: Болгария открывает дополнительные лагеря для украинских беженцев

18:37 09.03.2022 Киев просит канцлера Германии Олафа Шольца способствовать организации переговоров Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, заявил 9 марта замглавы офиса президента УкраиныИгорь Жовква в интервью одному из телеканалов ФРГ. Читайте также: Киев просит канцлера ФРГ организовать встречу Путина с Зеленским

18:40 09.03.2022 Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии. Источник: 9111s.ru

18:46 09.03.2022 Президент США Джо Байден подписал указ о криптовалютах, который обязывает государственные органы оценить риски и преимущества создания цифровой валюты центральным банком США, сообщает Reuters. Об этом: Байден приказал изучить риск создания цифрового доллара в США

19:01 09.03.2022 Вопрос работы гуманитарных коридоров на Украине обсудили 9 марта в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, сообщили в пресс-службе Кремля. Об этом: Путин и канцлер Германии обсудили вопрос гуманитарных коридоров на Украине

19:27 09.03.2022 Украинские власти используют наглую ложь, обвиняя российскую сторону в том, что она не предоставляет коридоров для вывода иностранных граждан из опасных зон, заявил 9 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. Читайте также: Украина лжёт, удерживая иностранных заложников как «живой щит» — Минобороны

19:35 09.03.2022 Требования, выдвинутые Украиной по открытию гуманитарных коридоров, являются заведомо невыполнимыми, сообщил 9 марта журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. Читайте также: Украина выдвинула России абсурдные требования по гуманитарным коридорам

19:39 09.03.2022 Боевики ВСУ и нацистских батальонов используют «режим тишины» в своих целях, одновременно ведя интенсивный обстрел гуманитарных коридоров, заявил 9 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он пояснил, что объявленный российской стороной «режим тишины» нацисты используют для перегруппировки своих подразделений, перемещения военной техники, доставки боеприпасов. Читайте также: Украинские нацисты непрерывно обстреливают гуманитарные коридоры — МО РФ

19:48 09.03.2022 Студенты, прибывшие в Нижегородскую область из ЛНР и ДНР, могут продолжить обучение в Нижегородском институте управления (филиал РАНХиГС). Об этом: Студенты из ЛНР и ДНР продолжат учебу в Нижегородском институте управления

20:07 09.03.2022 Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования семье героически погибшего в ходе специальной военной операции на Украины Андрея Шамко, служившего в составе 2-ой отдельной бригады специального назначения. Подробности в материале: В Югре скорбят ещё об одном погибшем в ходе спецоперации российском воине

20:15 09.03.2022 Предложенные Украиной дополнительные маршруты гуманитарных коридоров по эвакуации мирных жителей, в том числе иностранцев, одобрены Россией, хотя украинская сторона очень усложнила это согласование, сообщил 9 марта журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Читайте также: Россия согласилась на дополнительные маршруты гуманитарных коридоров

20:28 09.03.2022 Провокация совершена украинскими боевиками в отношении важного стратегического объекта на Украине, где проводится спецоперация ВС России — подстанции и ЛЭП, питающих Чернобыльскую АЭС, сообщил 9 марта заместитель российского министра обороны Николай Панков. Читайте также: ВСУ нанесли удар по питающей Чернобыльскую АЭС подстанции

20:53 09.03.2022 Служебный автотранспорт Росгвардии вышел на маршрут патрулирования в Москве с символами «Z» и «V». Об этом 9 марта сообщили в столичном главке ведомства. Таким образом проходящие службу на территории столицы бойцы выразили поддержку специальной операции России по защите Донбасса. Отмечается, что размещенные на служебном транспорте латинские буквы «Z» и «V» символизируют мир и победу. Подробности в материале: Росгвардия в Москве поддержала спецоперацию по защите Донбасса

20:58 09.03.2022 Если Россия будет нападать на каналы поставок оружия Украине, в НАТО это сочтут нападением на альянс, заявил 9 марта генсек военного блока Йенс Столтенберг на организованной в Канаде онлайн-конференции. Читайте также: Столтенберг: нападение на каналы поставок оружия Украине — атака на НАТО

21:00 09.03.2022 Страны НАТО едва ли поставят на Украину старые советские военные самолеты. Об этом 9 марта заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Но даже если Запад решится-таки поставить эти боевые единицы киевскому режиму, большого толку от этого не будет, убежден эксперт Подробности в материале: Генерал Бужинский: поставка военных самолетов Украину уже не спасёт

21:01 09.03.2022 Украинская сторона вновь сорвала организацию гуманитарных коридоров из города Мариуполь Донецкой Народной Республики. Об этом 9 марта заявил замначальника Управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, 9 марта силы ДНР смогли эвакуировать только 28 детей. Ожидается, что ближе к ночи самостоятельно покинуть территорию города должны ещё 150 человек. Читайте подробнее: Басурин: Украина снова сорвала гуманитарные коридоры из Мариуполя

21:02 09.03.2022 Вооруженные силы Донецкой Народной Республики продолжают освобождение захваченного украинскими неонацистами Мариуполя. Об этом 9 марта заявил военный корреспондент Семён Пегов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, боевикам из нацбатов, несмотря на все их зверства над мирными жителями Донбасса, всё равно предложили сложить орудие и сдаться, сохранив тем самым свои жизни. Читайте также: Силы ДНР продвигаются к центру Мариуполя

21:04 09.03.2022 Артиллерия Донецкой Народной Республики точечными ударами нанесла существенный урон силам неонацистам, удерживающим Мариуполь и взявшим в заложники его жителей. Об этом 9 марта заявил военный корреспондент Семён Пегов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, артиллеристы смогли уничтожить значительное количество военной техники боевиков из нацбатов, а также нанести значительный ущерб их материальным ресурсам. Об этом: Пегов рассказал об успехе артиллерии ДНР в Мариуполе

21:06 09.03.2022 Попавшие в окружение на территории города Мариуполь Донецкой Народной Республики украинский неонацисты впадают в отчаяние. Об этом 9 марта заявил военный корреспондент Семён Пегов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Военкор отметил, что находится в непосредственной близости от боевых действий. По его словам, в своем отчаянии боевики из нацбатов срывают всю свою злость на мирных жителях Мариуполя, обстреливая их дома. Об этом: Военкор рассказал об отчаянии украинских неонацистов в Мариуполе

21:13 09.03.2022 Националисты намерены убить священнослужителей Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, поскольку они отказались мобилизоваться, — штаб территориальной обороны ДНР.

21:19 09.03.2022 Украинские нацисты проводят мероприятия, свидетельствующие о подготовке провокации с применением отравляющих веществ, сообщил 9 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его мнению, результаты этих провокаций будут использованы для обвинения России в применении химического оружия. Читайте также: Украинские нацисты готовят провокацию с отравляющими веществами — МО РФ

21:38 09.03.2022 Посёлок Голубовское (ЛНР) обстрелян вечером 9 марта украинскими боевиками, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Об этом: Украинские боевики обстреляли посёлок Голубовское из тяжёлых миномётов

21:42 09.03.2022 Проведения Россией спецоперации на Украине не удалось бы избежать. Такого мнения придерживается глава правления межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов спецназа ГРУ имени Героя Российской Федерации Д.А. Шектаева» Юрий Яночкин. Подробности в материале: Спецоперация на Украине была неизбежна — мнение

21:52 09.03.2022 Данные, которые имеются у России о готовящейся со стороны украинских формирований провокации с использованием химического оружия, будут направлены в Организацию по запрещению химического оружия. Читайте подробнее: Россия направит в ОЗХО сведения о провокации с химоружием на Украине

22:12 09.03.2022 Телефонные переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом намерен завтра, 10 марта, провести турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили 9 марта в его администрации. Подробности в материале: Эрдоган запланировал телефонный разговор с Байденом

22:27 09.03.2022 Вице-президент США Камала Харрис отправилась с официальным визитом в Польшу и Румынию, что предоставляет второй шанс администрации главы Белого дома Джо Байдена провести прямые переговоры с польскими лидерами по поводу передачи военных истребителей Украине, передаёт BBC. Об этом: Вице-президент США отправилась в Польшу на фоне спора об истребителях НАТО

22:35 09.03.2022 Руководство Северного Арктического федерального университета выступило за сохранение мира. «Северный Арктический Федеральный университет — самый крупный и самый северный федеральный ВУЗ страны. Он является кузницей кадров и хранителем истории Русского севера, северного форпоста России, родины российского флота и флага, центра атомного судостроения страны. И сегодня вместе со всей Архангельской областью он поддерживает государство в защите Родины и сохранении мира», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте вуза. Об этом: Руководство САФУ выступило за сохранение мира

22:38 09.03.2022 Дискуссия о том, есть ли на Украине неонацисты и то, как к этому относятся официальные украинские власти, развернулась среди её итальянских интернет-пользователей. Комментаторы высказали своё мнение об этом 9 марта в социальной сети Twitter. Подробности в материале: «Зеленский — настоящий антихрист» — сети Италии уличили Украину в нацизме

22:39 09.03.2022 Введение бесполётных зон над территорией Украины только затянет и расширит конфликт, заявил 9 марта госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Британии Элизабет Трасс. Напомним, о бесполётных зонах просят украинские власти, потерявшие почти все средства ПВО и всю боевую авиацию. Читайте также: Блинкен заявил, что бесполётная зона над Украиной лишь затянет дело

22:40 09.03.2022 Администрация президента США Джо Байдена вводит запрет на импорт нефти и газа из России. При этом сам Байден отметил, что понимает союзников Вашингтона в Европе, которые не могут присоединиться к данному запрету. Читайте также: «Пострадают же не богатые» — сети США о запрете на импорт нефти и газа из РФ

23:00 09.03.2022 Польша не соизволила заблаговременно предупредить Вашингтон о намерении передать имеющиеся у нее советские истребители МиГ-29 Украине, заявила 9 марта на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, из-за этой несогласованности Пентагон теперь вынужден объяснять «союзникам» технические проблемы, которые возникнут в таком случае. Читайте также: Предупреждать надо! Псаки о желании Польши передать МиГ-29 Украине

23:08 09.03.2022 В социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что украинская сторона готова обсуждать вопросы признания российского Крыма и независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Читайте также: «Это Россия и точка» — Зеленский «готов обсуждать» вопрос о признании Крыма

23:09 09.03.2022 Считать, что президент страны Владимир Путин и российское военное командование будут сидеть сложа руки, пока силы НАТО будут наносить удары по ВВС и ПВО России, — это безумие. Читайте также: Бесполетная зона на Украине обернется катастрофой — National Interest

23:10 09.03.2022 Поощряя сепаратизм одних, США в других случаях спекулируют на принципе «территориальной целостности». Поэтому неизбежное, по словам Ван И, возвращение Тайваня на Родину или, как образно процитировал Владимира Путина китайский адмирал, «в родную гавань», у нас в России вся страна будет приветствовать как торжество исторической справедливости. При каких бы обстоятельствах это ни произошло. Читайте также: МИД Китая: «Оценка демократии по стандартам США — признак недемократии»

23:11 09.03.2022 Сегодняшняя ситуация на Украине — это печальный пример судьбы бывшей советской республики. После распада СССР на ее территории стал происходить процесс смены политического курса. Сближение с западным блоком, навязчивое желание вступить в Евросоюз и открытый идеологический сдвиг, выразившийся в развитии националистических идей, к несчастью, стали отличительными признаками современной украинской государственности. Читайте: Опыт СССР и специальная военная операция на Украине: интервью

23:19 09.03.2022 ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изначально строилась как орден, а не как партия. В основании воззрений оуновцев лежала собственная мистика. И каждое новое порождение упорно ищет эту черную мистику. Современные украинские фашисты продолжают бредить пришествием чего-то большего — «спрута», который выполнит «историческую» задачу создания украинской нации и полного освобождения мира от «москалей» Читайте: Черный орден ОУН* — «Украинство…» Глава XVIII

23:20 09.03.2022 В Сети обсудили условие, которое ставит Киев для отказа Украины от перспективы вступления в НАТО. Читайте: Сети: «Вот же клоун!» — Киев продолжает торговать «вступлением в НАТО»

23:23 09.03.2022 В соцсетях Италии обсудили поддержку украинским государством неонацистских группировок. Читайте: «Зеленский — настоящий антихрист» — сети Италии уличили Украину в нацизме

23:24 09.03.2022 Украина. Александр Горбаруков @ ИА REGNUM

23:41 09.03.2022 Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, дающий право как гражданам, так и не гражданам Украины применять оружие. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба Верховной рады. Читайте также: Зеленский подписал закон, разрешающий всем применять оружие на Украине

23:43 09.03.2022 Акция в поддержку спецоперации ВС России на Украине прошла в Подгорице, сообщает 9 марта IN4S. Мероприятие провели местные жители на площади перед зданием парламента Черногории. Подробности в материале: В Черногории прошла акция в поддержку России и Путина

00:01 10.03.2022 Передача Киеву новых боевых самолётов не повлияет на эффективность действий ВВС Украины, заявил 9 марта на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, альтернативой могут быть поставки Киеву средств ПВО за счёт «излишков» у сателлитов США. Читайте также: Новые самолёты не сделают ВВС Украины эффективнее — Пентагон

00:12 10.03.2022 Житель Сургута поплатился за фейковую новость о деятельности Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции в Украине. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО. Читайте также: Житель Югры поплатился за фейковую новость о действиях ВС на Украине

00:49 10.03.2022 Глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Чехии Яном Липавским предоставление дополнительной помощи Украине. Об этом говорится в официальном заявлении американского внешнеполитического ведомства. Подробности в материале: Блинкен обсудил помощь Украине с главой МИД Чехии

00:50 10.03.2022 Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Польши Мариуш Блащак провели телефонный разговор, в ходе которого глава Пентагона отрицательно высказался о намерении Варшавы передать Украине истребители МиГ-29 через посредничество США. Об этом пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби 9 марта сообщил журналистам. Об этом: Главы военных ведомств США и Польши обсудили поставку МиГ-29 Украине

01:20 10.03.2022 Представитель Пентагона Джон Кирби назвал абсурдными утверждения о том, что США в лабораториях на Украине работали над созданием биологического оружия. Об этом он заявил 9 февраля в ходе брифинга для журналистов. Читайте подробнее: Представитель Пентагона допустил биологическую атаку России на Украине

03:01 10.03.2022 Третья мировая война может произойти из-за того, что в настоящее время у руководства Соединенными Штатами находятся некомпетентные люди, заявил экс-президент США Дональд Трамп в эфире подкаста Full Send Podcast. Подробности в материале: Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны

03:08 10.03.2022 Руководство американских ресторанов быстрого питания McDonald’s приняло решение о приостановке работы в России. После долгих лет освоения российского рынка такие компании, как Starbucks, PepsiCo и Coca-Cola, также заявили, что временно закроют свои представительства в России или прекратят продажу продукции. Подробности в материале: «Для России это выигрыш» — сети США о приостановке работы «Макдоналдса»

03:09 10.03.2022 Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов обсуждать территориальные вопросы относительно Крыма, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 9 марта в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: Сеть: «А капитулировать?» — Зеленский готов обсуждать вопросы территорий

03:13 10.03.2022 На фоне военной операции России на Украине русские рестораны в Нью-Йорке, США, пострадали от отмены броней, бойкота в социальных сетях и волны негативных отзывов в интернете, несмотря на то, что многие владельцы ресторанов сами являются выходцами из Украины. Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times. Подробности в материале: «Общество не эволюционировало…» — Нью-Йорк бойкотирует русские рестораны

03:27 10.03.2022 Джонсон взял на себя обязательство усилить санкционные меры в отношении России, чтобы вызвать максимальный эффект для экономической сферы, и рассказал об усилиях, предпринимаемых Британией для обеспечения Украины вооружением. Об этом: Джонсон обещал в разговоре Зеленскому ужесточить санкции против России

03:34 10.03.2022 Глава Пентагона Ллойд Остин примет участие во встрече министров обороны стран НАТО, которая на следующей неделе состоится в Брюсселе. Об этом пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби 9 марта сообщил журналистам. Читайте подробнее: Глава Пентагона встретится в Брюсселе со своими коллегами из НАТО

03:58 10.03.2022 Псаки назвала ложными утверждения России о лабораториях США, обнаруженных на территории Украины, по производству биологического и химического оружия. Об этом: Псаки назвала ложными утверждения о разработках США биологического оружия

04:37 10.03.2022 Во Владивостоке 12 марта пройдёт ежегодный флешмоб по угону льдины на сапах. В этом году организаторы посвящают угон поддержке России против санкций и русофобии. Подробности в материале: Приморцы устроят на льдине флешмоб против санкций и русофобии

04:39 10.03.2022 По решению руководства американской компании Tesla её сотрудники, являющиеся гражданами Украины, будут получать зарплату как минимум в течение трёх месяцев, в случае если их попросят вернуться на родину для участия в боевых действиях. Читайте подробнее: Tesla обещала сохранить зарплату призванным на службу украинским работникам

05:07 10.03.2022 Министерство обороны Великобритании признало, что воевать на Украину могло отправиться «небольшое количество» военнослужащих, самовольно оставивших места несения службы. Об этом представитель военного ведомства 9 марта сообщил телеканалу Sky News. Об этом: Британия признала, что её военнослужащие «самовольно» отбыли на Украину

05:07 10.03.2022 В Управление по вопросам миграции УМВД России по Приморью за помощью в получении статуса беженцев обратились две семьи из Донецкой народной республики. Об этом: В Приморье получили статус беженцев две семьи из ДНР

05:40 10.03.2022 В Новосибирске появились троллейбусы с наклейками в виде буквы Z. Власти сообщили, что их наклеили и на другие виды транспорта. Читайте подробнее: На общественном транспорте Новосибирска появилась буква Z

06:08 10.03.2022 Недетские вопросы. Министерством просвещения России подготовлена и запущена в работу серия учебных материалов о военной операции на Украине. Среди тех, что предназначены для учеников старших классов — репортажи со сценами столкновений жителей с силовиками, стрельбы, кадры разрушений в Донецкой и Луганской республиках, страх, взрывы, в том числе и детские могилы. Как объясняют школьникам необходимость спецоперации и на каких примерах доказывают правоту российской стороны. Видеозапись с руководителем клуба военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт» Андреем Черепановым.

06:12 10.03.2022 Спикер кнессета Израиля Микки Леви не позволил украинскому президенту Владимиру Зеленскому обратиться к депутатам страны по вопросу российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, отказавшись собирать отдельное заседание для этого, сообщил портал Axios со ссылкой на осведомленные источники. Читайте также: Зеленскому не позволили обратиться к депутатам Израиля — Axios

06:20 10.03.2022 Зеленский подписал закон, разрешающий гражданским лицам на Украине стрелять по российским солдатам на период военного положения. Причем использовать можно любое личное оружие. Документ публикуют украинские СМИ и советник главы МВД Антон Геращенко. Он уже написал в соцсетях, что это «важный закон, который позволяет гражданскому населению без последствий убивать».

06:33 10.03.2022 Безопасность и сохранность атомных электростанций должны быть обеспечены на Украине, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом она написала 9 марта в Twitter. Об этом: Глава МИД Германии заявила о важности охраны АЭС на Украине

06:37 10.03.2022 Украинские нацисты убили несколько тысяч пророссийских граждан Украины, что является преступлением против человечности. Об этом заявил бывший президент Боливии Эво Моралес. Подробности в материале: Моралес обвинил украинских нацистов в преступлениях против человечности

06:43 10.03.2022 ДНР 10 марта. После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению [[[list-12]]]

06:54 10.03.2022 ДНР 10 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: [[[list-13]]]