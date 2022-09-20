Военная спецоперация России на Украине — трансляция
Внимание всего мира приковано к военной спецоперации России на Украине. Напомним, 24 февраля российский президент Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение встать на защиту мира и предотвратить реальные угрозы масштабной эскалации.
Решение о демилитаризации и денацификации Украины, придании ей нейтрального статуса непростое, но другого выхода не было. Киев отказался от выполнения Минских соглашений и начал прицельно бить по жизненно важным объектам инфраструктуры Донбасса. С 2014 года там погибли от 13 до 14 тысяч человек, более 500 детей были убиты или искалечены.
Ситуацию осложняют киевские боевики, которые прикрываются своими гражданами, как «живым щитом», блокируют работу гуманитарных коридоров.
В помощь гражданам Украины президент России подписал указ, разрешающий въезд граждан Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины и лицам без гражданства на территорию РФ без оформления визы, по документам, удостоверяющим их личность, в том числе по документам с истёкшим сроком действия.
Подробности о спецоперации — в трансляции ИА REGNUM.
Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий въезд граждан Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины и лицам без гражданства на территорию РФ без оформления визы. Об этом сообщили в Кремле.
«С 5 марта 2022 г. иностранные граждане и лица без гражданства с территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины осуществляют въезд в РФ с территорий ЛНР, ДНР и Украины и выезд из РФ в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания без оформления визы», — говорится в указе.
В ночь на 6 марта украинская артиллерия обстреляла город Докучаевск и поселок Спартак на окраине Донецка из минометов калибра 120 мм., мообщает представительство ДНР в СЦКК.
Глава ДНР Денис Пушилин присвоил звание Героя ДНР командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковнику Владимиру Жоге, погибшему вчера в Волновахе при эвакуации гражданского населения из зоны огня украинских боевиков.
«Как и ожидалось, неонацисты и ВСУ не выпустили через гуманитарные коридоры мирных жителей из Мариуполя и Волновахи практически никого», — написал в своем телеграм-канале политолог Сергей Марков.
«Жители Мариуполя и Волновахи пророссийские на 95%. Для неонаци они враги. Они хотят, чтобы мирных жителей было убито как можно больше. А договорённость о гуманитарных коридорах это только военная хитрость. Military Ruse. Так это приказано кураторами», — замечает Марков.
Киевские силовики восемь раз за сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило 6 марта представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов по четырем населенным пунктам», — говорится в сообщении.
В результате обстрелов получили ранения двамирныхжителя, повреждены более 20 жилых домов,обесточены более 200 домов.
Киевские силовики восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР. В результате обстрелов получили ранения два мирныхжителя, повреждены более 20 жилых домов,обесточены более 200 домов.
ВСУ обстреляли село Веселое на северо-западе Донецка. По нему выпущено 7 мин калибра 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Более 1,7 тыс. абонентов в четырех населенных пунктах ЛНР за минувшие сутки остались без электроснабжения из-за аварийных отключений, а также в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.
«6 марта в 02:15 в поселке Комсомолец Лутугинского района в результате аварийного отключения ВЛ (высоковольтной линии) 10 кВ без электроснабжения (остались) 56 абонентов. 5 марта в 19:25 в Перевальске в результате аварийного отключения ВЛ 6 кВ без электроснабжения 700 абонентов. Ремонтно-восстановительные работы запланированы на 06 марта», — говорится в сообщении.
Кроме того, 5 марта в результате аварийных отключений ВЛ 6 кВ без электроснабжения остались 774 абонента в Первомайске. В этот же день результате обстрела со стороны ВСУ была повреждена ВЛ 35 кВ, без электроснабжения остались 217 абонентов в селе Березовское.
Гуманитарные коридоры будут вновь открыты утром 6 марта в Мариуполе и Волновахе. Об этом 6 марта заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Подробности в материале: В Мариуполе и Волновахе откроют гуманитарные коридоры
Детский сад и восемь многоквартирных жилых домов остались без теплоснабжения в Первомайске из-за аварии. Об этом сообщила 6 марта пресс-служба МЧС ЛНР.
«5 марта в Первомайске в результате аварии на трубопроводе диаметром 273 мм без теплоснабжения (остались) восемь многоквартирных жилых домов (395 абонентов) и детский сад», — говорится в сообщении.
Также в Первомайске в результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены газопроводы среднего и низкого давления, без газоснабжения остались 134 абонента.
В ведомстве добавили, что, кроме того, в результате аварии на газопроводе низкого давления диаметром 76 мм без газоснабжения остались 20 абонентов в селе Хорошее Славяносербского района. Ремонтно-восстановительные работы запланированы на 6 марта.
Международная организация «Врачи без границ» назвала катастрофической гуманитарную ситуацию в Мариуполе. В сообщении организации указывается на ограниченные запасы продовольствия и отсутствие воды, электричества и отопления в городе.
Украинские националистические батальоны удерживают в городе заложниками не менее 400 000 человек.
ВСУ 6 марта обстреляли из артиллерийских орудий калибра 152 мм город Первомайск в ЛНР. Повреждено восемь жилых домов и газопровод, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
Документы, которые были связаны с работами Украины по разработке ядерного оружия, были частично уничтожены или частично эвакуированы украинскими властями из Киева во Львов. Об этом 6 марта рассказал представитель одного из российских компетентных ведомств.
Подробности в материале: Украина частично уничтожила данные по созданию ядерного оружия — источник
Итальянская государственная телекомпания RAI объявила о том, что приостанавливает деятельность своих корреспондентов в России из-за принятия нового российского закона об ответственности за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом 5 марта сообщило издание La Repubblica со ссылкой на заявление телеканала.
Подробности в материале: Итальянская телекомпания RAI приостановила деятельность в России
Параллельно с работами по созданию ядерного взрывного устройства киевский режим вел работы по разработке потенциальных средств доставки ядерного оружия. Об этом 6 марта рассказал представитель одного из российских компетентных ведомств.
Читайте подробнее: Киев занимался созданием средств доставки ядерного оружия — источник
Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками (ВСУ) поселка Александровка в ДНР возросло до трех. Об этом 6 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Читайте подробнее: Число пострадавших при обстреле ВСУ Александровки выросло до трех
Украинские войска (ВСУ) обстреляли утром 6 марта Донецк, выпущено три снаряда калибром 122 мм. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Подробности в материале: ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибром 122 мм
Захват украинскими националистами порядка пяти тысяч иностранных граждан в разных городах Украины является крупнейшим в истории подобным террористическим актом. Об этом 6 марта заявил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Читайте также: На Украине совершили крупнейший в истории захват заложников — эксперт
В Минобороны рассказали о подвиге еще троих российских военных, которые участвуют в специальной операции по защите Донбасса. Среди отличившихся — майор Дмитрий Абакумов. Дивизион под его командованием смог уничтожить 10 боевых машин и системы залпового огня «Град», а также ликвидировать командный пункт противника.
Также отметили командира отделения мотострелковой роты младшего сержанта Антона Демидова, который в одиночку вступил в бой с противником и не дал ему пойти в наступление.
Кроме того, стало известно о подвиге Андрея Шаповалова. Он лично уничтожил три боевые машины пехоты и зенитную установку противника.
В ходе специальной военной операции на Украине, выполняя служебный долг, погибли двое бойцов оперативного взвода ОМОН управления Росгвардии по Туве Ахмет Маады и Содунам Шалык.
Читайте подробнее: В спецоперации на Украине погибли двое росгвардейцев из Тувы
Посол России в США Анатолий Антонов уличил сенатора-республиканца Рика Скотта (штат Флорида) в призыве к столкновению ядерных держав.
Об этом: Посол РФ Антонов: сенатор Скотт призвал к столкновению ядерных держав
С утра 6 марта гуманитарные коридоры будут открыты как в Мариуполе, так и в Волновахе, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Мы надеемся, что все-таки те украинские командиры, которые руководят процессом обороны населенных пунктов дадут своим подчиненным команду, чтобы они разблокировали выход», — выражает надежду он.
В Донецке до особого распоряжения закрыт крупнейший и популярнейший торговый центр «Донецк Сити». В последнее время украинские снаряды стали ложиться совсем уж близко к нему.
Цитата канала «Донбасс решает».
За сутки, 5 марта, зафиксировано 38 фактов ведения огня со стороны украинских войск, ранены 15 мирных жителей. Представительство ДНР в СЦКК.
Сообщения о том, что на территории Украины якобы находятся белорусские десантники, не соответствуют действительности. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии в своем телеграм-канале.
Читайте также: В Белоруссии опровергли сообщения о десантниках республики на Украине
Жители Новосибирска, Иркутска и Екатеринбурга устроили автопробег в поддержку специальной операции России на Украине.
Сообщения о том, что Белгород, который находится около границы с Украиной, якобы подвергся обстрелу, является несоответствующими действительности. Об этом 6 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Читайте также: Губернатор Белгородской области опроверг сообщения об обстреле Белгорода
По оперативной линии от администрации Петровского района г. Донецк поступила информация об утреннем обстреле ВФУ пос. Мандрыкино, в результате чего зафиксированы повреждения по адресам:
Также в н.п. Александровка зафиксированы повреждения жилого дома по ул. Ленина, 139.
Данные уточняются, сообщает представительство ДНР.
За минувшие сутки зафиксировано 38 фактов ведения огня со стороны ВСУ, в результате ранены 15 мирных жителей. Об этом 6 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Подробности в материале: За сутки в ДНР пострадали 15 мирных жителей из-за обстрелов ВСУ
В Чите сегодня, 6 марта, провели автопробег в поддержку президента России Владимира Путина и российских военнослужащих, принимающих участие в специальной операции по денацификации и демилитаризации, которая проходит на Украине. Об этом сообщает пресс-центр городской мэрии.
В мероприятии приняли участие около 200 автомобилей. Автопробег прошёл от площади Революции до Мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев.
Подробности в материале: В Чите провели автопробег в поддержку Путина и российских военнослужащих
Утром 6 марта ВСУ обстреляли населенные пункты Донецк, Докучаевск, Луганское в ДНР, применив тяжелое вооружение. Об этом сообщает представительство республики в СЦКК.
ДНР 6 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Цитата телеграм-канала представительства ДНР в переговорном процессе.
В Кемерове и Анжеро-Судженске более 200 автомобилистов приняли участие в автопробеге в поддержку спецоперации России. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».
Читайте подробнее: В кузбасских городах прошёл автопробег в поддержку спецоперации России
Народная милиция ЛНР обнародовала оперативную информацию по обстановке на 6 марта 2022 года.
Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию. Подразделениями оборонного ведомства от вооруженных формирований Украины освобождены еще 8 населенных пунктов Кряковка, Каменка, Индустриальное, Макеевка, Сухановка, Боровеньки, Голиково и Невское.
На данный момент под полным контролем ЛНР находятся 54 населенных пункта.
По оперативным данным, из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район по гуманитарному коридору эвакуированы еще 8 человек, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
На данный момент под полным контролем ЛНР находятся 54 населенных пункта, сообщает Народная милиция ЛНР.
По гуманитарному коридору из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район эвакуированы еще 8 человек. Об этом 6 марта сообщил штаб обороны ДНР.
Подробности в материале: Из Мариуполя эвакуировали еще 8 человек по гуманитарному коридору
С 17 февраля по 5 марта зафиксировано 657 обстрелов ЛНР. Погибли 6 мирных жителей, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
Представительство ЛНР в СЦКК с 17 февраля по 5 марта зафиксировало 657 обстрелов территории республики со стороны ВСУ, погибли 6 мирных жителей, 8 — ранены.
Читайте также: ЛНР: ВСУ 657 раз обстреляли территорию руспублики с 17 февраля
Ракетными войсками на Украине уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300. Об этом 6 марта сообщили в Минобороны России.
Читайте подробнее: Ракетными войсками на Украине уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-30
Утром 6 марта ВС РФ ударом высокоточного оружия вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове. Об этом 6 марта сообщили в Минобороны России.
Читайте подробнее: ВС РФ вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове
Подразделения ВС РФ продолжают наступление и продвинулись на 11 км, освободив населенные пункты Завитне-Бажанне, Приютное, Октябрьское, Старомлыновка, Новомайское. Об этом 6 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: ВС РФ взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой области
Всего за время спецоперации поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом 6 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: ВС РФ уничтожили 2203 объекта военной инфраструктуры Украины
С начала спецоперации Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили 93 самолета на земле и в воздухе. Об этом 6 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Подробности в материале: ВС РФ уничтожили 93 самолета за время спецоперации на Украине
Сотрудники Госавтоинспекции по Курганской области поддержали российских военных, которые проводят спецоперацию на Украине флэшмобом, выстроив патрульные автомобили буквой Z. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по городу Кургану.
Читайте подробнее: Курганские госавтоинспекторы поддержали спецоперацию российских войск
Войска ЛНР взяли под контроль населенные пункты Рубцы, Макеевка, Карповка, Новолобовка, Среднее, Липовое, Зеленая Долина, Закаблуховка. Об этом 6 марта сообщили в Минобороны России.
Читайте также: Войска ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов
Уровень международной политики: Байден перепутал Украину и Россию и заявил, что Путин «вторгся в Россию».
Освобожденные села юга ДНР обеспечат всем необходимым в ближайшее время. Гуманитарную помощь там уже раздают. А также подвезли сжиженный газ. Сотрудники КП «Вода Донбасса» проинспектировали Талаковку, Мирное, Новоселовку, Новоселовку-2 и Павлополь, чтобы понять состояние скважин с водой.
Селянам оказывают медицинскую помощь, в Мирном, например, возобновлен прием больных в амбулатории. Планируется восстановление переправы через Кальмиус между Гранитным и Тельманово. Скоро здесь начнут выплачивать все социальные выплаты, будет подключена связь и восстановлено энергоснабжение.
Фото МЧС ДНР.
Группировка войск ЛНР взяла под контроль населенные пункты Карповка, Рубцы, Новолобовка, Макеевка, Среднее, Липовое, Зеленая Долина Закаблуховка. Об этом 6 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: Народная милиция ДНР взяла под контроль жилой квартал в Мариуполе
В Томской области 6 марта состоялся автопробег «Своих не бросаем» в поддержку специальной военной операции российских вооружённых сил. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, акция прошла в Томске и ряде других муниципалитетов.
Читайте также: «Своих не бросаем»: в Томске прошёл автопробег в поддержку спецоперации
Народная Милиция ДНР сообщает о поступлении информации о препятствовании выходу мирного населения из Мариуполя боевиками из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Подробности в материале: ДНР: «Азов"* препятствует выходу мирного населения из Мариуполя
Боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили около 10 000 мин в жилых массивах Мариуполя. Об этом заявил официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин.
«Как мы можем видеть, методы рейха до сих пор на службе у украинских фашистов», — сказал он.
Истребители и комплексы ПВО РФ сбили 10 боевых самолетов и вертолетов Украины. Об этом 6 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: Российские истребители сбили 10 боевых самолетов и вертолетов Украины
6 марта в 10:15 ВСУ обстреляли Донецк, выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Читайте также: ВСУ выпустили 15 ракет из «Града» по Донецку — ДНР
В Россию за сутки прибыло ещё 6,5 тыс. мирных жителей Донбасса, вынужденно покинувших свои дома. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 6 марта.
Подробности в материале: Ещё 6,5 тыс. жителей Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Киевские боевики из украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые блокированы в Мариуполе, осуществляют минирование жилых домов. Об этом 6 марта говорится в заявлении представителя Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуарда Басурина.
Читайте подробнее: Украинские националисты минируют жилые дома в Мариуполе — Басурин
Роскомнадзор потребовал от интернет-ресурса Zello прекратить рассылку пользователям недостоверной информации о спецоперации на Украине. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Подробности в материале: Роскомнадзор ограничит доступ к приложению Zello
Подтверждается информация о минировании боевиками «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жилых домов на центральных улицах города, в районах парковых зон на улице Московская и проспект Победы. Националисты беспорядочно установили порядка 10 тысяч единиц мин ПФМ-1 «Лепесток», сообщает Народная милиция ДНР.
Украинские власти Мариуполя объявили эвакуацию из города по гуманитарному коридору — через сутки после согласованного с Россией срока.
Об этом: В Мариуполе объявили эвакуацию через сутки после согласованного срока
ВСУ выпустили два снаряда калибром 122 мм по Донецку 6 марта в 10:40. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Об этом: ВСУ выпустили два снаряда калибром 122 мм по Донецку
Ученики Рябичевской казачьей школы Волгодонского района Ростовской области провели акцию в поддержку действий армии России. Члены отделения казачьей детско-молодёжной организации «Донцы» видеоролик назвали «Zа победу!».
Об этом: Казачья молодёжь провела акцию в поддержку Вооруженных сил России
В Барнауле сегодня, 6 марта, прошел автопробег в поддержку Вооружённых сил России, участвующих в спецоперации на Донбассе. Об этом информирует пресс-центр городской мэрии. В рамках акции #СвоихНеБросаем приняло участие порядка 300 автомобилей.
В авангарде колоны шел автомобильный триколор грузовиков.
Подробности в материале: «Своих не бросаем»: в Барнауле провели автопробег
Евросоюз не станет финансировать отправку боевых самолётов Украине — глава Евросовета Шарль Мишель.
ДНР 6 марта. По оперативной линии от МЧС ДНР поступила информация об обстреле Червоногвардейского р-на Макеевки, в результате чего зафиксированы возгорания по адресам:
В результате обстрела Киевского района Донецка зафиксированы повреждения по адресам:
Подробности уточняются.
Под н.п. Сопино силами Народной милиции была обнаружена брошенная база украинских националистов.
В населенном пункте Сопино украинские националисты оборудовали крупную базу для организации вооруженных провокаций против мирного населения и военнослужащих Народной милиции.
Наступательные действия ДНР идут по плану. Об этом 6 марта заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 высокоточными авиационным ударом уничтожил военный объект украинских националистов, сообщает Минобороны РФ.
Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин 6 марта опубликовал в своем телеграм-канале фото последствий украинского обстрела детского сада с беззащитным названием «Одуванчик».
В Докучаевске под Донецком снарядами украинской артиллерии ранены две женщины — 85 и 49 лет, сообщает администрация города.
Подавление и истребление людей в Донбассе идет 8 лет, а весь мир молчит об этом — патриарх Кирилл.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что происходящее на Украине — это не конфликт НАТО и не станет им.
Читайте также: Джонсон: происходящее на Украине не является конфликтом НАТО
Кадры, на которых запечатлены действия экипажа самолета оперативно-тактической авиации Военно-космических сил (ВКС) России в ходе специальной военной операции ВС РФ по защите Донбасса, обнародовало 6 марта российское Минобороны.
Об этом: Минобороны опубликовало кадры действий самолета ВКС РФ в ходе спецоперации
ВСУ ведут обстрел Киевского района Донецка и Червоногвардейского района Макеевки из БМ-21 «Град». Об этом 6 марта сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Об этом: ДНР: ВСУ ведут обстрел Донецка и Макеевки из БМ-21 «Град»
В Свердловской области автомобилисты поддержали проведение Россией специальной операции по защите Донбасса. Они устроили автопробег по центру Екатеринбурга, сообщили журналистам организаторы акции.
Читайте также: Свердловские автомобилисты поддержали спецоперацию по защите Донбасса
Президент США Джо Байден оговорился, перепутав Россию и Украину.
Об этом: Президент США оговорился, перепутав Россию и Украину
В результате обстрела со стороны ВСУ горят дома в частном секторе Червоногвардейского района Макеевки, сообщает МЧС ДНР.
Зеленский: Украина создаст ядерное оружие из-за бездействия НАТО.
Глава Минобороны Украины объявил о переводе экономики страны на военные рельсы. Это означает, что вся экономика страны будет направлена в первую очередь на поддержку военной отрасли.
Украина не обладала серьезной перспективой членства в НАТО в ближайшем будущем, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Подробности в материале: Джонсон: Украина не имела серьезной перспективы членства в НАТО
Силы ДНР в Волновахе ведут дозачистку, но нацбатальоны ведут обстрелы в ответ. Об этом 6 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Подробности в материале: Пушилин: военные ДНР ведут дозачистку в Волновахе
В настоящее время силовики Украины, которые используют мирное население украинских городов в качестве «живого щита», ведут себя подобно ближневосточным экстремистам. Об этом 6 марта заявил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox Business.
Читайте подробнее: Полковник из США сравнил украинских силовиков с исламистами
ВСУ обстреляли Донецк, выпустив 9 мин калибром 120 мм. Об этом 6 марта сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Читайте подробнее: ДНР: ВСУ выпустили по Донецку девять мин калибром 120 мм
ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
Путин и Эрдоган проводят по телефону переговоры о ситуации на Украине.
Цитата канала «Вы слушали Маяк».
ДНР эвакуировала из Мариуполя и пригородов более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов. Об этом 6 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Подробности в материале: ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов более 300 человек
На Первомайской площади столицы Хакасии Абакана 6 марта состоялась акция в поддержку специальной операции российских военных на Украине. На мероприятии люди разных возрастов заявили о поддержке решения президента России Владимира Путина.
Об этом: В Абакане состоялась акция в поддержку спецоперации на Украине
Последствия обстрела ВФУ н.п. Гнутово, который был ранее освобожден НМ ДНР.
Украинский гражданин, являющийся членом украинской экстремистской националистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был задержан правоохранителями в Ростовской области. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.
Читайте также: В Ростовской области задержали участника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с его коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого стороны обсуждают ситуацию на Украине, начался. Об этом 6 марта сообщает телеканал TRT Haber.
Об этом: Путин проводит с Эрдоганом телефонный разговор по ситуации на Украине
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Мариуполь находится на грани гуманитарной катастрофы.
Подробности в материале: Глава ДНР: Мариуполь — на грани гуманитарной катастрофы
Уничтоженные объекты ВСУ за время спецоперации России на Украине. Утро. 06.03.2022
Глава Европейского совета Шарль Мишель завил, что Евросоюз (ЕС) не находится в состоянии войны с Россией из-за конфликта на Украине.
Подробности в материале: Глава Евросовета: ЕС не находится в состоянии войны с Россией
Перестрелку между подразделениями Вооруженных сил Украины и националистическими батальонами в районе Лисичанска зафиксировала разведка Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 6 марта сообщил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.
Об этом: В ЛНР сообщили о перестрелке ВСУ с украинскими националистами
Фейк: Россия намерена использовать мобильные крематории для сжигания трупов погибших военнослужащих ВС РФ. Такие сообщения публикуют ряд западных СМИ и украинские телеграм-каналы.
Правда: Как сообщает телеграм-канал «Сигнал», фейк о «мобильных крематориях» украинские пропагандисты используют уже 6 лет — со времен событий на Донбассе. На самом деле эта установка ничего общего с крематорием не имеет, она предназначена для сжигания отходов растительного или животного происхождения.
Разработчики на своем сайте подчеркивают, что устройство не предназначено для использования в ритуальных целях и уничтожения трупов людей.
Цитата телеграм-канала «Война с фейками».
Число беженцев с Украины за последние 10 дней превысило 1,5 млн человек, заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
Читайте также: ООН: число беженцев с Украины превысило 1,5 млн человек за 10 дней
Украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе — Басурин.
Последствия обстрела ВФУ Петровского района Донецка
Представительство ЛНР: в результате артиллерийского обстрела н.п. Калиново повреждено 5 домов и около 10 памятников на кладбище. Также в результате повреждения подстанции «Россия-10 кВ» без энергоснабжения остались 454 абонента.
Повреждения из-за обстрела киевских боевиков получил Стахановский завод ферросплавов, который находится в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 6 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Украинские силовики обстреляли Стахановский завод ферросплавов в ЛНР — СЦКК
Объект военной инфраструктуры украинских националистов был уничтожен высокоточным авиационным ударом фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России. Видеозапись этого 6 марта обнародовало Минобороны РФ.
Об этом: Су-34 ВКС России уничтожил военный объект украинских националистов
6 марта агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинги долгосрочного эмитента и необеспеченного долга России с «B3» до «Ca» с негативным прогнозом.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Медиазоны» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) по требованию Генпрокуратуры. Это следует из данных РКН.
Читайте подробнее: Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Медиазоны» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) по требованию Генпрокуры
Эвакуация жителей из Донецка официально прекращена, но люди из-за обстрелов стараются перемещаться вглубь города. Об этом 6 марта сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Читайте также: Басурин: в Донецке завершилась эвакуация мирных жителей
Режим тишины в Мариуполе и Волновахе отказалась гарантировать украинская сторона. Об этом 6 марта заявил заместитель главы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте также: Киев отказался гарантировать режим тишины в Мариуполе — Басурин
Автомобильный пробег в поддержку специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины прошёл в Твери 6 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Организатором выступила Федерация бокса Тверской области.
Подробности в материале: Автопробег в поддержку спецоперации России прошёл в Твери
Видеозапись, на которой запечатлены взятые в плен военнослужащие ВСУ, которые звонят своим родным, чтобы успокоить их о своей судьбе, обнародовало 6 марта Минобороны России.
Об этом: Минобороны РФ обнародовало видео с пленными военнослужащими ВСУ
В телеграм 6 марта случился массовый взлом каналов, сообщает Readovka. На данный момент известно о взломах телеграм-каналов военкоров Евгения Поддубного, Александра Коца, каналов ОколоКремля и многих других.
Взлом производится через бот CrosserBot. Во всех взломанных каналах появляются сообщения, дискредитирующие военную спецоперацию на Украине и призывающие к выходу на митинги.
ВСУ поставили охрану вокруг дома в Мариуполе, где накануне произошел взрыв, поэтому непонятно, что там происходит. Об этом 6 марта заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Об этом: Басурин: у ДНР нет данных о взорванном доме в Мариуполе
О преступлениях украинских националистов, которые они совершали на территории Донецкой области, ранее подконтрольной Киеву, рассказал житель освобожденного войсками Донецкой Народной Республики (ДНР) поселка Старогнатьевка. Видеозапись, где он рассказывает об этом, 6 марта обнародовал телеканал «Звезда».
Читайте подробнее: Житель Старогнатьевки рассказал о преступлениях украинских националистов
Переговоры между президентами Турции и РФ Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным, посвященные ситуации на Украине, завершились, они продлились около часа, передает TRT Haber.
Читайте подробнее: Эрдоган и Путин провели переговоры по ситуации на Украине
В результате массированного огня ВФУ с применением 120-мм минометов серьезные повреждения получили жилые дома в н.п. Александровка по адресам: ул. Горького, 171, ул. Школьная, 163, ул. Ленина, 139. Также повреждение получил детский сад № 35 по ул. Школьная.
Пострадали три гражданских лица: женщины 1955 и 1942 г.р., мужчина 1968 г.р.
Народная милиция ДНР.
Президент России Владимир Путин проинформировал коллегу из Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, а также разъяснил поставленные основные цели и задачи. Об этом 6 марта сообщили в Кремле.
Об этом: Путин проинформировал Эрдогана о специальной операции на Украине
Телеграм-канал политолога, члена Совета при президенте России по межнациональным отношениям и председателя правления Федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдана Безпалько был взломан сегодня. Об этом ИА REGNUM сообщил сам политолог.
Подробности в материале: Телеграм-канал политолога Богдана Безпалько взломали украинские хакеры
Документы 4-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины, которая располагается в городе Гостомеле Киевской области, оказались в ходе спецоперации ВС РФ по защите Донбасса в распоряжении российских военнослужащих. Об этом 6 марта сообщили в Минобороны РФ.
Об этом: ВС РФ получили доказательства взаимодействия нацгвардии Украины с НАТО
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом России Владимиром Путиным дал критическую оценку «оголтелой кампании» Запада по дискриминации русской культуры и ее деятелей. Об этом 6 марта сообщили в Кремле.
Читайте также: Эрдоган дал критическую оценку «оголтелой кампании» Запада
Президент России Владимир Путин обратил внимание лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на бесперспективность попыток Киева затянуть переговоры. Об этом 6 марта сообщили в Кремле.
Читайте подробнее: Путин заявил о бесперспективности попыток Киева затянуть переговоры
Президент России Владимир Путин в разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность Москвы к диалогу с украинскими властями и зарубежными партнерами для урегулирования конфликта. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе Кремля.
Читайте также: Путин подтвердил готовность Москвы к диалогу с Киевом
В нынешнем кризисе на Украине виноваты США, которые еще в 2014 году создали миф про якобы имеющую место «агрессию России по отношению к Восточной Европе» и желание президента РФ Владимира Путина воссоздать СССР. Такое мнение высказал 5 марта американский политолог, автор теории наступательного реализма Джон Миршаймер в интервью изданию The New Yorker с говорящим названием «Почему Джон Миршаймер винит США в кризисе на Украине».
Читайте также: Политолог из США считает Вашингтон виновным в кризисе на Украине
В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин рассказал своему коллеге из Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о ходе специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ по защите Донбасса. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба Кремля.
Подробности в материале: Путин рассказал Эрдогану о ходе спецоперации ВС России по защите Донбасса
Не прошло и недели, как американский президент Джо Байден в очередной раз дал повод для шуток над собой, заявив, что «Путин вторгся в Россию». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.
«Ну вот, Байден признал, что Украина является частью России», — поделился Марк.
«Вы не понимаете, американский президент просто признал российский суверенитет над Украиной!» — дополняет Илья.
Подробности в материале: Байден заявил, что «Путин вторгся» в Россию. Сеть: «Байден вторгся в США!»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который 6 марта провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, критически оценил кампанию по дискриминации русской культуры в некоторых западных странах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Читайте подробнее: Эрдоган оценил действия западных стран в отношении русской культуры
МЧС России доставило в Донбасс около 300 тонн гуманитарной помощи. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе ведомства.
«Колонна Донского спасательного центра МЧС России в составе 33 машин и 50 спасателей доставила гумпомощь жителям Донбасса, — говорится в сообщении. — … В составе груза продукты питания и предметы первой необходимости, всего около 300 тонн».
Читайте также: МЧС России доставило жителям Донбасса около 300 тонн гумпомощи
Во многих странах мира ведётся настоящая травля русских, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Читайте также: Захарова: во многих странах мира ведется травля русских
Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию президента Франции.
Читайте также: Телефонные переговоры Путина и Макрона продлились почти два часа
Украинские силовики обстреляли из минометов и артиллерийских орудий три населенных пункта в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 6 марта сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские силовики обстреляли Первомайск, Стаханов и Логвиново — СЦКК
В Новосибирске сегодня, 6 марта, состоялся автопробег в поддержку спецоперации России с возложением цветов на Монументе славы. В нём участвовало около 40 машин, пишет сайт «Все новости Новосибирской области».
Подробности в материале: Автопробег в поддержку спецоперации России прошёл в Новосибирске
Наступательную операцию в Донбассе и Крыму Украина планировала начать 8 марта. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 6 марта глава Донецкой Народной Республике (ДНР) Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке.
Подробности в материале: Пушилин: ВСУ планировали атаковать Крым и Донбасс 8 марта
Президент России Владимир Путин подробно проинформировал французского коллегу Эммануэля Макрона об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба Кремля.
Подробности в материале: Путин проинформировал Макрона о провокации радикалов на Запорожской АЭС
Президент России Владимир Путин во время телефонных переговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о том, что украинская сторона для продолжения диалога с Москвой должна выполнить все «известные российские требования». Об этом 6 марта сообщает пресс-служба Кремля.
Читайте подробнее: Путин — Макрону: Киев должен выполнить «российские требования»
Вооруженные силы России и украинское подразделение охраны с персоналом продолжают обеспечивать функционирование Запорожской АЭС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Читайте подробнее: Путин рассказал Макрону о ситуации на Запорожской АЭС
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил, что не против встречи в формате МАГАТЭ — Россия — Украина, но не в Чернобыле, а в формате видеоконференции или в третьей стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Читайте подробнее: Путин заявил, что не против встречи МАГАТЭ — Россия — Украина
Власти Китая должны высказаться по ситуации вокруг Украины. Об этом 6 марта заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телекомпании CNN.
Читайте также: Блинкен: Китай должен высказаться по ситуации вокруг Украины
Донской спасательный центр МЧС России доставит почти 300 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.
Читайте также: МЧС России доставит жителям Донбасса 300 тонн гуманитарной помощи
В городах Италии начнется сбор средств для помощи Донбассу, сообщает телеграм-канал «Донбасс решает».
Читайте подробнее: В городах Италии начнется сбор средств для помощи Донбассу
Сотни тысяч жителей Республик Донбасса и Крыма спасла от гибели специальная операция Вооруженных сил (ВС) России по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 6 марта глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке.
Читайте подробнее: Спецоперация ВС России на Украине спасла сотни тысяч жизней — Пушилин
Мэр города Горловки в Донецкой Народной Республике Иван Приходько объявил о централизованной эвакуации с 8 марта женщин, детей и жителей преклонного возраста. Об этом он написал в телеграм-канале.
Подробности в материале: Мэр Горловки объявил об эвакуации женщин и детей в Россию
Вооруженные силы Российской Федерации высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэропорт военно-воздушных сил (ВВС) Украины в Виннице. Об этом 6 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.
Подробности в материале: Вооруженные силы России вывели из строя аэропорт ВВС Украины в Виннице
Ещё три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата сбито истребительной авиацией и ПВО ВКС России. Об этом 6 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.
Читайте подробнее: Почти вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена — Минобороны РФ
В Магадане сегодня, 6 марта, состоялся автопробег в поддержку спецоперации России на Украине. Об этом в своем Instagram написал глава региона Сергей Носов.
Об этом: Автопробег в поддержку спецоперации России прошёл в Магадане
Украинские власти экстренно заметали следы военно-биологической программы, которая выполнялась на Украине и которая фин Пентагоном, заявил 6 марта официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
Подробности в материале: Минобороны РФ: Киев экстренно зачищал следы военно-биологической программы
Вооружение и военная техника Украины выводятся из строя российскими высокоточными средствами большой дальности. Об этом 6 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.
Подробности в материале: В Минобороны РФ анонсировали удары по предприятиям ОПК Украины
Курганские общественники провели флешмоб и автопробег в поддержку спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Участники акции нанесли символы Z на свои автомобили, прикрепили российские флаги и выстроили из автомобилей фигуру «Z». Затем колонна из 100 машин проехала по улицам Кургана под сопровождение патриотических песен. Автопробег был поддержан курганцами автомобильными сигналами, а некоторые из них присоединились к общей колонне.
«Мы проводим акцию в поддержку наших парней, которые находятся сейчас на службе. Желаем, чтобы они вернулись все живые с данной спецоперации», — прокомментировал автопробег руководитель клуба Red DevilS Сергей Курганский.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Донской спасательный центр МЧС России доставит почти 300 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса.
Подробности в материале: На улицам Кургана прошёл автопробег в поддержку российских военных
В Донбассе во время специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины погибли три бойца пермского ОМОНа. Об этом говорится на официальном сайте губернатора и правительства Пермского края.
О боевых самолётах ВВС Украины, которые ранее перелетели в Румынию и другие приграничные страны, известно Минобороны России. Об этом 6 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.
«Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских ВС, может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт», — отметил он.
Подробности в материале: В Минобороны РФ предостерегли другие страны от приема самолетов ВВС Украины
Боевики нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли колонну мирных граждан, которые пытались выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору в направлении Новоазовска. Об этом заявили в Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).
Читайте подробнее: Боевики «Азова"* расстреляли колонну граждан на выходе из Мариуполя
Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из 120-мм минометов Первомайск. Об этом 6 марта сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли из минометов Первомайск — СЦКК ЛНР
Военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) и Вооружённых сил России обеспечили безопасную эвакуацию 150 человек из Мариуполя в направлении Новоазовска. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
Читайте также: Военные ДНР и России помогли эвакуировать 150 жителей Мариуполя
Просить президента России Владимира Путина об убежище для президента Украины Владимира Зеленского готов лично глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он сам сообщил в Telegram-канале.
По его словам, Зеленского, если он уйдет в сторону Польши, ждет участь бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Подробности в материале: Кадыров — Зеленскому: «Я готов пойти тебе навстречу»
Три 220-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», а также танки и другое вооружение украинских формирований захватили в ходе успешных наступательных действий подразделения Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 6 марта замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин журналистам.
Об этом: Подразделения НМ ДНР захватили украинские установки РСЗО «Ураган» — Басурин
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ход российской спецоперации по защите Донбасса. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба Кремля.
Читайте также: Путин и премьер-министр Израиля обсудили ход спецоперации России на Украине
На сторону Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала спецоперации перешли более сотни военнослужащих ВСУ. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 6 марта замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин журналистам.
Читайте также: Добровольно сложили оружие в Донбассе более 100 силовиков Украины — Басурин
Украинские нацисты угрожали гражданам Индии физической расправой за отказ эвакуироваться по небезопасным маршрутам в сторону западных границ Украины. Об этом 6 марта заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, который был создан 2 марта на базе Национального центра управления обороной РФ.
Читайте подробнее: Минобороны РФ: националисты угрожали гражданам Индии физической расправой
Звание Героя России посмертно присвоено командиру батальона Донецкой Народной Республики (ДНР) «Спарта» Владимиру Жоге. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Об этом: Путин посмертно присвоил звание Героя России командиру «Спарты»
Вторая попытка эвакуации мирных жителей из Мариуполя не увенчалась успехом из-за дезинформации людей киевским режимом о переносе режима тишины. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию, который был создан на базе Национального центра управления обороной РФ.
Читайте подробнее: Минобороны РФ: националисты сорвали вторую попытку эвакуации из Мариуполя
В ходе спецоперации по защите Донбасса российские войска защищают русский мир. Об этом заявила актриса Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии и лауреат Премии «Золотая Маска» Мария Виненкова.
Подробности в материале: «Наши мужчины защищают русский мир» — актриса о спецоперации на Украине
Киевский режим отвергает взаимодействие по вопросам эвакуации большого числа мирных людей из Харькова и Сум, где удерживаются тысячи граждан, в том числе иностранцы. Об этом заявили 6 марта в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.
Читайте подробнее: Минобороны РФ: Киев не идет на переговоры по эвакуации Харькова и Сум
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 6 марта сообщил ТАСС источник в МИД республики.
Подробности в материале: В Турции сообщили о телефонных переговорах между Лавровым и Чавушоглу
Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) по состоянию на 6 марта освободили уже 68 населенных пунктов, ранее оккупированных вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
Читайте также: В ДНР сообщили об освобождении 68 населённых пунктов
Проверить факты создания биологического оружия на территории Украины поручил российским следователям председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе СК.
Читайте подробнее: Глава СК РФ поручил проверить информацию о создании биооружия на Украине
Информацию о намерениях украинских военнослужащих и националистов атаковать Крым и Донбасс 8 марта проверит Следственный комитет (СК) России. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе СК.
Читайте подробнее: СК РФ проверит информацию о планах ВСУ атаковать Крым и Донбасс
В Луганской Народной Республике задержали двух агентов разведки Вооруженных сил Украины, которые планировали теракты в ЛНР и России. Об этом 6 марта сообщили в министерстве госбезопасности ЛНР.
Подробности в материале: В ЛНР задержали планировавших теракты в России украинских разведчиков
Расследовать факт обстрела группы мирных граждан, покидающих Мариуполь, поручил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе СК.
Читайте подробнее: Глава СК РФ поручил расследовать факт обстрела покидающих Мариуполь граждан
Киевские боевики ударили ракетами «Точка-У» по населенному пункту Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), жилое здание обрушилось, повреждена школа, трое человек оказались под завалом. Об этом заявил мэр города Иван Приходько.
Подробности в материале: ВСУ обстреляли Горловку в ДНР ракетами «Точка-У»
Электроподстанция, питающая производственные мощности Енакиевского металлургического завода, была обесточена в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 марта сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Казачий молебен в поддержку президента и армии России состоялся 6 марта в Краснодаре, сообщили в пресс-службе администрации края.
Читайте также: Казаки Кубани провели молебен в поддержку президента и армии России
Десять грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик отправлено из Рязанской области 6 марта, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Подробности в материале: Рязанская область отправила 80 тонн помощи для жителей Донбасса
Украинские националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке, расположенной в Харьковском физико-техническом институте, чтобы затем подорвать его и обвинить ВС РФ в якобы нанесении ракетного удара по ядерной установке и создании экологической катастрофы.
Читайте также: Минобороны РФ заявило о возможной провокации СБУ с радиоактивным заражением
Заявление президента России Владимира Путина о том, что работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине подходит к концу, а ликвидация украинской системы ПВО практически завершена, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 6 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: «Нацики ушли в города» — сети об уничтожении военной инфраструктуры Украины
Сообщение главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины о том, что участник делегации Украины на переговорах с Россией Денис Киреев погиб якобы в ходе выполнения специальной задачи, несмотря на утверждение украинского депутата Александра Дубинского, что делегата убили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в госизмене, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии об этом 7 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: «Понятно, зачем Зеля бежал» — сети о гибели переговорщика с Россией в Киеве
Дополнительную финансовую помощь предполагается направить на выплату заработной платы работникам бюджетного сектора, а также для выплаты пенсий и поддержки социальной безопасности граждан Украины.
Читайте подробнее: Власти Британии выделят ещё $100 млн на дополнительную финансовую помощь
Представители США пытались оказать влияние на взаимоотношения Каракаса с Москвой и оценить готовность Венесуэлы «дистанцироваться» от России, учитывая проведение спецоперации на Украине.
Об этом: США и Венесуэла не смогли достигнуть договорённостей по ослаблению санкций
В Херсоне было организовано несколько точек выдачи гуманитарной помощи, в которых жители города смогли получить консервы, крупы, хлеб, питьевую воду и другие необходимые продукты.
Подробности в материале: Военные России доставили жителям Херсона более 140 тонн гуманитарной помощи
Премьер-министр Японии выразил сильную обеспокоенность в связи с поступившей информацией о провокации, которую готовили украинские националисты в Харькове, где находится экспериментальная ядерная установка.
Читайте подробнее: В Японии обеспокоились ситуацией вокруг ядерной установки в Харькове
В Луганске — мощный взрыв. Очевидцы предполагают, что это нефтебаза.
Премьер Японии Фумио Кисида выразил обеспокоенность ситуацией вокруг экспериментальной ядерной установки, находящейся в Харьковском физико-техническом институте на Украине.
Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с националистами готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова. Об этом сообщили в Минобороны России.
Подробности в материале: Минобороны России: СБУ готовит провокацию с подрывом реактора в Харькове
Сильный взрыв прогремел в Луганске 7 марта в 6:55 по местному времени (совпадает с мск).
По данным очевидцев, сразу после взрыва начался пожар на нефтебазе.
Читайте подробнее: В Луганске — сильный взрыв, горит нефтебаза
Автопробег, организованный в поддержку президента России и вооружённых сил, участвующих в спецоперации на Украине, прошёл 6 марта в Нерчинске. Подробности сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
После приветственной речи и.о. главы района Натальи Зориной, сенатора РФ от Забайкальского края Сергея Михайлова и военкома Нерчинского района Дмитрия Окорокова автопробегу был дан старт.
Автоколонна, насчитывающая более 60 машин, с нанесенными символами Z и V, под флагами Российской Федерации проехала по улицам города.
Читайте также: Забайкальский Нерчинск присоединился к поддержке российских военных
Экс-президент США Дональд Трамп на мероприятии для спонсоров Республиканской партии 5 марта «в шутку» предложил бомбить Россию с американских истребителей F-22, но закрепить на них флаги Китая, чтобы Вашингтон смог обвинить Пекин и наблюдать за конфликтом двух стран, пишет Washington Post.
Читайте также: WP: Трамп «в шутку» предложил «бомбить» РФ истребителями под флагами Китая
Вслед за жителями Читы и других российских городов автомобилисты Краснокаменска выстроились в колонну и водрузили на машины флаги России, Забайкальского края, Краснокаменска, ВДВ, Боевого братства. Акция прошла в поддержку президента России Владимира Путина и военнослужащих, которые участвуют в военной операции на Украине, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
«Участников, как вы видите, много. Это говорит о том, что все наши сограждане, краснокаменцы, в том числе «Боевое братство», спортсмены, силовые структуры — все поддерживают политику президента, действия наших Вооружённых Сил, а также выступают за единство нашего народа», — пояснил полковник запаса, председатель местного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Олег Брижанов.
Об этом: Забайкальский Краснокаменск провёл акцию в поддержку военных РФ
Олег Тяпкин, директор третьего Европейского департамента МИД РФ, рассказал, что по итогу тех событий, которые в настоящее время происходят на Украине, Москву и западные страны ждет «новое качество» отношений. Отношения России изменятся как с европейскими странами, так и с США и НАТО.
Читайте также: МИД РФ: события на Украине изменят качество отношений РФ с ЕС и США
За минувшие сутки ВСУ совершили 12 обстрелов девяти населенных пунктов ЛНР, заявило представительство республики в СЦКК.
Читайте также: ВСУ обстреляли девять населенных пунктов ЛНР за сутки
Народная милиция ЛНР подтвердила ракетный удар ВСУ по Луганску. Пожар на нефтебазе в Луганске утром 7 марта вспыхнул из-за ракеты, выпущенной из ОТР «Точка У». Информация о жертвах уточняется.
По предварительным данным, нефтебазу в Луганске обстреляли украинские боевики с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У».
Подробности в материале: Народная милиция ЛНР сообщила о подрыве войсками Киева нефтебазы в Луганске
Китайская соцсеть TikTok сообщила о прекращении распространения в России нового контента. Данное решение принято из-за подписанного президентом России Владимиром Путиным закона о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России и призывы к введению санкций в отношении РФ.
Подробности в материале: TikTok прекратит распространение нового контента в России
Список основных сокращений военных понятий:
ОТГ — Оперативно-тактическая группа
БТГ — Батальонная тактическая группа
ВФУ — Вооруженные формирования Украины
ВСН — Вооруженные силы Новороссии
ОТР — оперативно-тактическая ракета
ГУР — Главное управление разведки
МОУ — Министерство обороны Украины.
Конгресс США рассмотрит исключение России из ВТО и запрет на импорт нефти. Законопроект отменит «нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией». Украине могут выделить $10 млрд.
Экстренное заявление официального представителя НМ ЛНР на 7 марта 2022 г.
Иркутская область. В Братске 7 марта пройдет автопробег в поддержку Вооруженных сил России.
«В 13.00 в Братске стартует автопробег в поддержку президента России и Вооруженных Сил страны, выполняющих специальную военную операцию на Украине. Сейчас собираются машины. Во главе колонны пойдёт Катюша. Машин много. У нас один народ — одна история» — пояснил мэр Сергей Серебренников.
Съемочная группа пресс-службы НМ ЛНР побывала в освобожденном селе Смоляниново. Новоайдарского района.
Зеленский приступил к раздаче PR-пряников, заявил советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он прокомментировал решение украинского президента присвоить звание города-героя Харькову, Гостомелю, Чернигову, Мариуполю, Волновахе и Херсону.
«Когда начнутся присвоения звания генералиссимус?! Для Зе уже вышили майку с золотыми крестами? (Звёзды ж декоммунизированы)», — задается вопросом Родион Мирошник.
Власти Украины используют ужасную тактику, пытаясь разжечь в России антиправительственные настроения, при которой они выкладывают фотографии пленных и убитых российских военных и этим нарушают Женевскую конвенцию. Об этом 6 марта написала американская газета The Washington Post.
Подробности в материале: В США обвинили Киев в нарушении Женевской конвенции
Россия с 10.00 объявляет режим тишины и открывает гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум, сообщает российский гуманитарный штаб.
Попытки Киева обвинить Россию в срыве гуманитарной операции в этот раз бессмысленны — будет вестись контроль с помощью беспилотников — гуманитарный штаб.
Автопробег в поддержку российских военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине, прошел 6 марта в городе Скальбия (Сирия), рассказал командир городского ополчения Набиль аль-Абдалла.
Подробности в материале: В Сирии в поддержку российской операции на Украине прошел автопробег
Более 10 бывших сотрудников Национальной полиции Украины после принятия присяги на верность ЛНР приступили к несению службы в освобожденном от киевской власти Новоайдарском районе, сообщил центр общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.
ЦОС сообщил, что с целью недопущения провокаций и дестабилизации обстановки в Новойадарском районе проведен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности жителей, выставлены посты патрулирования, под контроль взяты здания органов власти, социально важные объекты и объекты инфраструктуры. Организована круглосуточная охрана и несение службы.
«Новоайдарский район находится под контролем Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики», — уточнили в ведомстве.
Руководство МВД ЛНР обратилось к сотрудникам полиции, находящимся на временно оккупированной ВСУ территории республики, «с призывом остаться верными народу, а не преступному украинскому режиму и перейти на сторону Луганской Народной Республики».
В Магнитогорске Челябинской области состоялся автопробег в знак поддержки Вооружённых сил России и спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщили журналистам в мэрии.
Подробности в материале: В Магнитогорске прошёл автопробег в поддержку спецоперации на Украине
Сотрудники МВД ЛНР разыскивают бойца 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар», организовавшего у себя дома в Новоайдарском районе тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщил центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
«В ходе осмотра домостроения в гараже было обнаружено 3 ручных гранатомета, более 1000 патронов калибра 5,45 мм и два охотничьих ружья», — сообщил ЦОС.
Правоохранители также обнаружили форму с шевронами, «по которым установлено, что хозяин дома был добровольцем «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), затем стал бойцом 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар», служил в подразделении аэроразведки».
«В конце февраля 2022 года, в период освобождения территорий Луганской Народной Республики, указанный гражданин скрылся. В настоящее время сотрудниками Министерства внутренних дел ЛНР устанавливается его место нахождения, принимаются меры по задержанию», — проинформировали в ведомстве.
ЛуганскИнформЦентр
О возможности начать бомбить Россию американскими истребителями F-22 под флагами Китая для того, чтобы с помощью этого вызвать российско-китайский конфликт, заявил в шутку бывший президент США Дональд Трамп. Его слова 6 марта привела газета Washington Post.
Подробности в материале: Трамп «пошутил» на тему возможности бомбить РФ F-22 под флагами Китая — WP
Так, как Вашингтон себя ведет в тайваньском вопросе, поступают в случае, когда своя игра, ведущаяся на разрыв и подрыв военного конфликта, в одном случае уже сработала. И её, заигравшись в авантюры, пытаются повторить еще раз.
Читайте: США открыто взяли курс на casus belli вокруг Тайваня
В 1944 году Шептицкий поздравил с победой Сталина — через три года после того, как поздравлял Гитлера.
Читайте: Андрей Шептицкий и «восточный проект» Ватикана — «Украинство…» Глава IX
Необходимо внимательно всмотреться в фигуру Слипого — ведь для того, чтобы противостоять сегодняшним антирусским процессам на Украине, нужно понимать, кто эти процессы запускал и направлял.
Читайте: Иосиф Слипый: окормитель антимоскальства — «Украинство…» Глава X
Украинская грекокатолическая церковь не просто поддержала Евромайдан — она стала одним из ключевых его организаторов.
Читайте: Украинские грекокатолики в «майданном процессе» — «Украинство…» Глава XI
На Украине под координацией ВСУ действует диверсионно-разведывательная группа «Грузинский национальный легион» (ее члены участвовали в боевых действиях в Афганистане и Ираке), сообщил уполномоченный источник, знакомый с ситуацией.
Об этом: На Украине действует диверсионная группа «Грузинский легион» — источник
В сербской внешней политике в последнее время произошли два события, которые свидетельствуют о том, что Белград в обозримом будущем может сменить курс. Первое — это введение санкций против Белоруссии, а второе — поддержка резолюции ООН, направленной против России.
Читайте также: Против России. Власти Сербии готовятся сменить внешнюю ориентацию
Сводки турецкой прессы. 28 февраля — 6 марта 2022 года.
Читайте: Голос Турции: «Мы не можем отказаться ни от России, ни от Украины»
Эрдоган превращает свою страну в западную прокси-силу, когда под видом добрых намерений скрывается прямая агрессия.
Читайте: Турция для России — враждебная или дружественная страна? А Азербайджан?
Память о Холокосте — последнее препятствие на пути реабилитации Гитлера на Западе. И Россия — главный хранитель этой памяти вне Израиля.
Читайте: Русофобия сегодня на Западе — это практика Холокоста вчера
Разбитые витрины еврейских магазинов. Ноябрь 1938. Германия
Обстрел Луганска тактической ракетой «Точка-У», в результате которого возник сильный пожар на нефтебазе в столичном поселке Тельмана, велся со стороны Северодонецка. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Со стороны вооруженных формирований Украины в 06:56 зафиксирован обстрел с направления населенного пункта Северодонецк в район населенного пункта Луганск, «Точка-У», — говорится в сообщении.
В понедельник, 7 марта, с 10:00 мск Вооруженные силы (ВС) России объявляют режим тишины, открывая с этого же времени гуманитарные коридоры из четырех украинских городов — Киева, Харькова, Сум и Мариуполя. Об этом 7 марта сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.
Читайте также: ВС России 7 марта с 10:00 открывают гумкоридоры из четырех городов Украины
Гуманитарные коридоры будут открыты и для жителей Киева, Харькова и Сум. Следить за безопасной эвакуацией граждан будут в том числе и с помощью БПЛА.
Теперь российская сторона ждет от официальной киевской власти, а также от руководства перечисленных городов конкретных действий.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявило об отсутствии планов отключить Россию от мирового интернета.
Читайте также: Минцифры: Россию не отключат от мирового интернета
Заявление Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине от 7 марта 2022 г.
«Учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и её резкое обострение в городах Киев, Харьков, Сумы и Мариуполь, а также по личной просьбе президента Французской Республики Эммануэля Макрона к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину Вооруженные Силы России в гуманных целях, с 10:00 7 марта 2022 г. объявляют «режим тишины» и открывают гуманитарные коридоры:
из Киева — Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель. С последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию;
из Мариуполя:
◻️маршрут №1 — Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;
◻️маршрут №2 — Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье; из Харькова — Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;
из Сум:
◻️маршрут №1 — Сумы, Суджа, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;
◻️маршрут №2 — Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.
Указанная информация доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы, включая средства массовой информации.
Требуем от украинской стороны неукоснительно выполнить все условия по созданию гуманитарных коридоров на перечисленных направлениях и обеспечить организованный вывод мирных жителей и иностранных граждан.
При этом на период открытия гуманитарных коридоров Вооруженные Силы Российской Федерации осуществят непрерывный объективный контроль проведения эвакуации, в том числе с применения БпЛА.
Поэтому предупреждаем, что все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны.
Ждем от официальной киевской власти, а также от руководства перечисленных городов конкретных действий».
Пожарные тушат обстрелянную украинскими военными нефтебазу в Луганске. Информация о пострадавших не поступала. Горят резервуары с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Столб пламени поднимается вверх на несколько десятков метров.
«Учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и её резкое обострение в городах Киев, Харьков, Сумы и Мариуполь, а также по личной просьбе президента Французской РеспубликиЭмманюэля Макронак Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину Вооруженные Силы России в гуманных целях, с 10:00 7 марта 2022 г. объявляют «режим тишины» и открывают гуманитарные коридоры».
Заявление Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украинеот 7 марта 2022 г.
Экипажи самолетов Су-35 ВКС России в ходе специальной военной операции выполняют задачи по перехвату воздушных целей и нанесению ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры националистических формирований, сообщает Минобороны РФ.
Летчики-истребители осуществляют противодействие ведению воздушной разведки, нанесению ударов авиацией и беспилотными летательными аппаратами ВСУ.
Боевое применение выполняется на малых, средних и больших высотах. Бортовое оборудование истребителей Су-35 позволяет использовать авиационные средства поражения с максимальной точностью.
Вооруженные силы (ВС) России с помощью беспилотников будут контролировать эвакуацию по гуманитарным коридорам из четырех украинских городов — Киева, Харькова, Сум и Мариуполя. Об этом 7 марта сообщили журналистам в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.
Читайте также: ВС России будут контролировать с беспилотников эвакуацию по гумкоридорам
В поддержку президента России Владимира Путина и спецоперации на Украине подписались главы 184 высших учебных заведений страны. Об обращении, опубликованном на сайте Российского союза ректоров (РСР) известила пресс-служба правительства Алтайского края.
Об обращении, опубликованном на сайте Российского союза ректоров (РСР) известила пресс-служба правительства Алтайского края. Дело в том, что ранее с похожим обращением к учащимся и сотрудникам вузов нашего региона выступил Совет ректоров Алтайского края и Республики Алтай.
Подробности в материале: Российский союз ректоров выступил в поддержку спецоперации на Украине
Против России ведётся война как информационная, так и экономическая. Об этом заявил журналистам замглавы Общественной палаты Свердловской области Вадим Савин.
Читайте подробнее: «Вся Россия должна быть единым фронтом» — эксперт о спецоперации на Украине
Андреа Котарак, депутат Европарламента от Франции, заявил, что страны — участницы НАТО первыми нарушили международное право, когда начали военную операцию в Югославии.
Подробности в материале: Депутат Европарламента напомнил НАТО о нарушении международного права
Из-за ранее принятого в России закона о введении административной ответственности за распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению антироссийских санкций китайская соцсеть TikTok приостановила распространение нового контента и проведение стримов (прямых эфиров — ред.) в России. Об этом 7 марта сообщается на странице компании в соцсети Twitter.
Читайте также: Соцсеть TikTok приостановила распространение нового контента в России
Представительство ДНР в СЦКК 7 марта сообщает о 30 фактах ведения огня со стороны ВФУ за сутки.
По территории ДНР применялось следующее вооружение:
Горловское направление: миномет 120 мм — 3 мины, миномет 82 мм — 14 мин, РПГ/СПГ — 8 гранат, АГС — 54 гранаты.
Донецкое направление:РСЗО — 25 ракет, артиллерия 152 мм — 9 снарядов, артиллерия 122 мм — 19 снарядов, миномет 120 мм — 111 мин, миномет 82 мм — 35 мин,
Представительство ДНР в СЦКК 7 марта сообщает: за прошедшие сутки ранены 9 мирных жителей.
Повреждено 37 домостроений и 17 объектов гражданской инфраструктуры, включая детский сад, школу, больницы, здания администраций Киевского района Донецка и Горловки, здание ГПСО №44 МЧС ДНР, Енакиевский металлургический завод.
Под огнем ВФУ оказались Горловка (пос. шахты им. Гагарина), Верхнеторецкое (северное), Широкая Балка, Спартак, Донецк (Киевский район, поселки шахт «Трудовская», им. Абакумова), Веселое, Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Еленовка, Луганское, Сигнальное.
Киевские силовики 12 раз за сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило 7 марта представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 12 обстрелов по 9 населенным пунктам», — говорится в сообщении.
В результате обстрелов поврежден завод ферросплавов в Стаханове, дома в Кировске, Первомайске, поселках городского типа Калиново и Донецкий и селе Березовское. Также повреждены здания амбулатории в Донецком и гимназия в Первомайске, из-за повреждений электроподстанции сотни абонентов остались без электроснабжения.
За минувшие сутки ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов ДНР. Об этом 7 марта заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Подробности в материале: Басурин: ВСУ обстреляли территорию ДНР из «Града» и минометов
Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий выступили против введения бесполетной зоны на Украине, пишет Politico.
Читайте подробнее: Сенаторы США выступили против введения бесполетной зоны на Украине
Жители Петербурга продолжают приносить вещи и продукты питания для отправки беженцам из республик Донбасса.
Читайте также: Красный Крест в Петербурге собрал пять тонн вещей для беженцев из Донбасса
В Ростовской области кадеты провели акцию в поддержку президента России Владимира Путина и Вооружённых сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».
Читайте подробнее: В Ростовской области кадеты провели флешмоб «Zа победу»
В Тюмени более 100 машин приняли участие в автопробеге в поддержку спецоперации российских военных на Украине. Об этом сообщает пресс-служба тюменского отделения Общероссийского народного фронта.
Колонна со знаками Z и российскими флагами проехала по центральным улицам города. Одним из главных участников автопробега стал Герой России, лётчик Владимир Шарпатов, который с товарищами совершил побег из плена афганских боевиков.
Читайте также: В Тюмени в поддержку спецоперации на Украине прошёл массовый автопробег
Решение правительства Германии о поставках оружия Киеву вызывает у России разочарование, также Москва обеспокоена тем, что оно может попасть в руки террористов и мародеров. Об этом 7 марта заявил директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин в интервью РИА Новости.
Читайте подробнее: В МИД России прокомментировали решение ФРГ поставлять оружие Киеву
В понедельник, 7 марта, с 10:00 мск Вооруженные силы России объявляют «режим тишины» и открывают гуманитарные коридоры из четырех украинских городов. Об этом 7 марта сообщает Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине.
Подробности в материале: ВС РФ объявляют «режим тишины» и открывают гуманитарные коридоры на Украине
Россия рассчитывает на то, что в Германии осознают отсутствие перспектив в «сжигании мостов», так как от российско-германских отношений зависит мир в Европе. Об этом 7 марта заявил директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин в интервью РИА Новости.
Читайте подробнее: От отношений России и Германии зависит мир в Европе — МИД РФ
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске.
Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли посетил секретный аэродром на границе с Украиной, который стал центром поставок оружия в эту страну, передает CNN.
Читайте также: Американский генерал посетил центр поставок оружия на Украину
МИД ЛНР информирует:
По состоянию на утро
24.02.2022:
✔️Лопаскино
26.02.2022:
✔️Станица Луганская
✔️Бахмутовка
✔️Гречишкино
✔️Счастье
✔️Муратово
27.02.2022:
✔️Трехизбенка
✔️Новоахтырка
✔️Смоляниново
28.02.2022:
✔️ Хворостяновка
✔️ Сухановка
✔️ Артема
✔️ Новый Астрахань
✔️ Боровеньки
01.03.2022:
✔️ Новоборовое
✔️ Барыкино
✔️ Климовка
✔️ Булгаково
✔️ Голубовка
✔️ Путилино
✔️ Широкий
✔️ Шульгинка
✔️ Теплое
✔️ Нижнетеплое
✔️ Верхнетеплое
✔️ Плотина
✔️ Петровка
✔️ Герасимовка
✔️ Малиновое
✔️ Нижняя Ольховая
✔️ Верхняя Ольховая
✔️ Камышное
02.03.2022:
✔️ Боброво
✔️ Капитаново
✔️ Орехово-Донецкое
✔️ Денежниково
✔️ Крымское
✔️ Чабановка
✔️ Сватово
✔️ Бараниковка
✔️ Краснореченское
✔️ Валуйское
✔️ Старобельск
✔️ Новоайдар
03.03.2022:
✔️ Епифановка
✔️ Степной Яр
✔️ Гавриловка
✔️ Андреевка
✔️ Кременная
✔️ Торское (ДНР)
04.03.2022:
✔️ Шандриголово (ДНР)
✔️ Александровка
✔️ Дерилово (ДНР)
✔️ Среднее (ДНР)
✔️ Лозовое (ДНР)
05.03.2022:
✔️ Голиково
✔️ Невское
✔️ Катериновка
06.03.2022:
✔️ Рубцы (ДНР)
✔️ Карповка (ДНР)
✔️ Макеевка
✔️ Липовое (ДНР)
✔️ Зеленая Долина (ДНР)
✔️ Кряковка
✔️ Индустриальное
✔️ Каменка
✔️ Новолюбовка
Операция по освобождению территории Луганской Народной Республики продолжается.
Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске, сообщили в СК РФ.
Об этом: Бастрыкин поручил возбудить дело из-за удара по нефтебазе в Луганске
Иностранные наемники, о прибытии 16 тыс. которых на Украину ранее заявил Владимир Зеленский, согласно международным нормам, не имеют статуса военнопленного. Об этом 7 марта напоминает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
Подробности в материале: У воюющих на Украине наемников с Запада нет статуса военнопленного — РАПСИ
Министр обороны Украины Резников заявил, что в вопросе поставок стране оружия есть существенный прогресс, и пообещал России «сюрприз».
Цитата канала @lentadnya.
ВСУ обстреляли Донецк, выпустив 6 мин калибра 120 мм, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Донецк минами калибра 120 мм
Патриотический пробег в поддержку Вооружённых Сил России состоялся в Краснодаре 6 марта.
Читайте подробнее: В Краснодаре прошёл патриотический пробег в поддержку российской армии
Соединенные Штаты «подливают масло в огонь и раздают ножи» в ситуации на Украине, в то время как Китай призывает снизить уровень напряженности и урегулировать этот кризис мирно. Об этом 7 марта заявил руководитель Шанхайского научного общества по России, Восточной Европе и Центральной Азии Лю Цзюнь в статье для издания Global Times.
Подробности в материале: В Китае назвали ответственную за ситуацию на Украине страну
Третий раунд российско-украинских переговоров должен начаться 7 марта после обеда. Делегации будут общаться в закрытом режиме, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Встреча снова пройдет в Беловежской пуще. Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что Украина затягивает переговоры.
Китай и Россия продолжат развивать отношения, несмотря ни на какие международные изменения, заявил глава китайского МИД.
Заявление официального представителя Народной милиции ДНР по обстановке на 10:30
Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной.
Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно наносить массированные артиллерийские удары по жилым кварталам населённых пунктов Республики.
За прошедшие сутки противник 30 раз открывал огонь по нашей территории с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 152‑ и 122-мм ствольной артиллерии, 120‑ и 82-мм миномётов.
Под обстрелы попали районы 14 населённых пунктов Республики.
В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения, 9 граждан получили ранения.
Повреждены 36 жилых домов, 17 объектов инфраструктуры, в том числе детский сад №392 и котельная №120 ГУП ДНР, 44-я пожарно-спасательная часть ГПСО г. Енакиево, а также ТРИ транспортных средства.
Без центрального отопления остались 42 многоквартирных жилых дома, здания школы, детского сада и 3 городские больницы.
Известие о том, что бывший американский президент Трамп в шутку предложил атаковать Россию под китайским флагом, чтобы Вашингтон смог обвинить во всем Пекин и наблюдать за конфликтом двух стран, спровоцировало широкий общественный резонанс в социальных сетях. Люди очень много говорят о моральных качествах подобных американских правителей. И определение «циничный урод» было далеко не самым жёстким. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.
«Политик такого уровня не имеет права так шутить», — считает Ирина Коншина.
«По этой логике, можно было входить в Украину под нейтральным флагом, под которым нас заставляют выступать на олимпиадах. Что бы тогда сказал «цивилизованный» мир?» — рассуждает Олег.
«Отловят китайцы Трампа за такие шутки», — предупреждает Юлия Козлова.
Читайте также: Трамп предложил бомбить РФ под флагами Китая. Сеть: «А если Путин пошутит?»
Реджеп Эрдоган. Иван Шилов @ ИА REGNUM
Ресурсы для челночной дипломатии по украинскому кризису у Турции ограничены, и скоро она может застрять в списке так называемых «глухих государств», если будет опираться на слабеющие США и разваливающуюся архитектуру безопасности в Европе в лице НАТО.
7 марта в 10:30 ВСУ обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР, выпущено 8 снарядов калибра 122 мм. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Читайте также: ВСУ обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР
Власти Забайкалья 7 марта известили о проведении автопробега в рамках акции #СвоихНеБросаем в Шилке. Как сообщает пресс-служба правительства региона, акция состоялась накануне, 6 марта, её участниками стали более сотни жителей районного центра и других населенных пунктов Шилкинского района.
«Мы сегодня делаем благое дело, выражаем огромную поддержку нашему президенту Владимиру Путину, нашей Российской армии, всем солдатам и всем офицерам, которые в настоящее время проводят спецоперацию на Украине. Мы все — большая семья, и в это время мы должны все сплотиться. Помните, ребята, что мы всегда будем поддерживать вас. Забайкалье своих не бросает», — отметил участник автопробега, глава сельского поселения «Мирсановское» Василий Шустов.
Читайте подробнее: Автопробег в поддержку спецоперации РФ прошел в забайкальской Шилке
Истинная цель Индо-Тихоокеанской стратегии США — попытка создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО, заявил 7 марта глава МИД КНР Ван И.
Читайте также: МИД КНР: США пытаются создать индо-тихоокеанскую версию НАТО
Почти вся территория ЛНР освобождена, оставшиеся населённые пункты взяты в кольцо, заявил глава республики Пасечник.
Ветераны-горняки Кемеровской области «очень болезненно воспринимали то, что восемь лет происходило в Донбассе». Об этом заявил председатель совета ветеранов Кемерова Виктор Безматерных.
Читайте также: Горняки Кузбасса болезненно воспринимали происходившее в Донбассе
Забайкалье. В муниципальном предприятии «Троллейбусное управление», ранее уже присоединившимся к акции #СвоихНеБросаем в поддержку специальной операции по денацификации и демилитаризации на Украине, сегодня начали наклеивать на подвижной состав наклейки с Георгиевской лентой в виде буквы Z как знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества.
Ранее на видеоэкранах, установленных в салонах троллейбусов, начали транслировать видеоролики акции.
Выпущенная ВСУ ракета «Точка-У» сбита силами ПВО в районе Старобешевской ТЭС. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Подробности в материале: ДНР: украинскую ракету «Точка-У» сбили около Старобешевской ТЭС
Предтавительство ДНР: в районе Старобешевской ТЭС силами ПВО сбита ракета «Точка-У» выпущенная ВФУ. Это уже 13-я ракета тактического ракетного комплекса «Точка-У», сбитая за 19 дней с начала эскалации.
В Кемеровской области стартовала акция в поддержку российской армии, участвующей в спецоперации. Об этом сообщил официальный телеграм-канал администрации Кемерова.
Подробности в материале: В Кузбассе начали раздавать значки с буквой «Z»
Вопросы Тайваня отличаются от связанных с Украиной вопросов и потому их нельзя сравнивать. Об этом 7 марта заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе ежегодной пресс-конференции.
Об этом: Глава МИД Китая: вопросы Украины и Тайваня нельзя сравнивать
Украинские националисты использовали более 150 мирных жителей, прикрываясь ими в качестве «живого щита», и открывали огонь из-за спин граждан. Об этом 7 марта сообщили в Минобороны России.
Читайте также: Националисты в Мариуполе использовали мирных людей как живой щит
Минобороны РФ: «В Мариуполе украинские националисты использовали более 150 мирных жителей, прикрываясь ими в качестве «живого щита», и открывали огонь из-за спин граждан. В результате стрельбы украинскими нацистами было убито четверо и ранено пятеро мирных граждан».
Всего за время операции уничтожено 2396 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом 7 марта сообщили в Минобороны России.
Подробности в материале: ВС РФ уничтожили 2396 объектов военной инфраструктуры Украины
Генеральная прокуратура ЛНР проведет проверку по факту обстрела киевскими силовиками луганской нефтебазы из тактического комплекса «Точка-У», сообщает ЛуганскИнформЦентр.
В результате ракетного удара по нефтебазе загорелось два резервуара — с дизельным топливом и бензином. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что обстрел велся со стороны Северодонецка. Председатель Следственного комитета России Александрович Бастрыкин поручил следователям аппарата возбудить уголовное дело по данному факту.
«Следователями Генеральной прокуратуры ЛНР будет проведена проверка по факту применения тактического ракетного комплекса «Точка-У» по территории Луганска», — проинформировали в ведомстве и отметили, что работа по сбору и фиксации доказательств, установлению виновных лиц начнется после тушения горящих резервуаров.
Практически вся территория ЛНР освобождена от украинских нацбатов. Об этом в эфире Первого канала заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Практически вся территория республики освобождена от нацбатаов. Идут тяжелые бои за Попасную. Мощным кулаком у нацбатальонов Украины остается Северодонецк, Рубежное и Лисичанск», — сказал он.
В Министерстве угля и энергетики ДНР сообщают, что в результате боевых действий в 10:25 7 марта обесточена воздушная линия 10 кВ, без энергоснабжения на юге республики остались 8 трансформаторных подстанций, 266 бытовых абонентов, жителей сел Коминтерново, Заиченко, Ленинское, Дзержинское в Новоазовском районе Республики.
Восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка.
Напомним, что на утро 7 марта в Донецкой Народной Республике остаются обесточенными: 14 трансформаторных подстанций, 2 котельные, 985 бытовых абонентов, преимущественно в районе Докучаевска, Дебальцево. Большую часть многочисленных повреждений в Горловке, Киевском районе Донецка и других населенных пунктах, полученных в результате обстрелов, энергетики оперативно устранили.
Сотрудники ГУП ДНР «Региональная энергопоставляющая компания» делают все от них зависящее для восстановления энергоснабжения потребителей в кратчайшие сроки.
Эстония c марта 2022 года восстановила обязательный пограничный контроль на границе с Латвией, который отсутствовал с момента вступления этих стран в Евросоюз в 2004 году.
Читайте подробнее: Эстония восстановила пограничный контроль с Латвией из-за Украины
Обесточен ряд населенных пунктов на юге ДНР dnronline. su
ДНР 7 марта.
Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
▶️10:52 — н.п. Верхнеторецкое (северное) — н.п. Верхнеторецкое (южное): выпущено 2 гранаты из СПГ, также применялось стрелковое вооружение;
▶️11:35 — н.п. Невельское — г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снарядакалибром 122 мм;
▶️11:40 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град».
Представительство ДНР.
Вооруженные силы РФ взяли под контроль еще шесть населенных пунктов на Украине, сообщил 7 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте также: ВС РФ взяли под контроль еще шесть населенных пунктов
Сегодня, 7 марта, в результате применения украинскими военными преступниками тактического ракетного комплекса «Точка-У», произошло возгорание нефтебазы в Луганске.
Народная милиция ЛНР.
С понедельника, 7 марта, украинские беженцы, самостоятельно прибывшие в Эстонию, смогут проходить медицинские осмотры в центрах семейных врачей.
Подробности в материале: Больничная касса Эстонии: прием беженцев с Украины не создаст очередей
Российская делегация вылетела в Брест для третьего раунда переговоров с Украиной, сообщает «Sputnik Беларусь».
С предложением запретить въезд на территорию России бизнесменам и актерам, которые уехали из нашей страны во время специальной военной операции ВС РФ по защите Донбасса, выступил депутат российской Госдумы (партия «Единая Россия») Султан Хамзаев, его слова приводит РИА Новости.
Об этом: Депутат ГД призвал запретить въезд покинувшим Россию олигархам и актерам
Миссия ОБСЕ окончательно покидает Украину, следует из заявления организации.
О том, как продвигается специальная военная операции Вооруженных сил (ВС) России по защите Донбасса, рассказал 7 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: В Минобороны России рассказали о ходе спецоперации ВС РФ по защите Донбасса
В кемеровских учреждениях социального обслуживания населения заработали пункты сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом сообщает мэрия города.
Читайте также: В учреждениях соцобслуживания Кемерова открыли сбор гуманитарной помощи
Трасса Горловка-Донецк перекрыта из-за обстрела ВСУ. Об этом 7 марта сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Читайте подробнее: Трассу Горловка — Донецк перекрыли из-за обстрела ВСУ
В городе Бердске Новосибирской области состоялся автопробег в поддержку спецоперации России. В акции участвовали глава муниципалитета Евгений Шестернин, представители политических партий и общественных организаций, сообщили в администрации.
Читайте также: Автоколонна с буквой «Z» на стёклах проехала по новосибирскому Бердску
Менее чем за неделю Соединенные Штаты и Североатлантический альянс (НАТО) поставили властям Украины свыше 17 тысяч единиц противотанкового оружия. Об этом 7 марта сообщает газета New York Times.
Об этом: США и НАТО поставили Киеву 17 тыс. единиц противотанкового оружия — NYT
Российская делегация вылетела в Белоруссию для проведения третьего раунда переговоров с Украиной. Об этом 7 марта сообщает «Sputnik Беларусь» в своем телеграм-канале.
Подробности в материале: Делегация России вылетела в Белоруссию на переговоры с Украиной
ДНР 7 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
▶️12:00 — н.п. Марьинка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 12 мин калибром 120 мм.
Вооруженные силы РФ открыли шесть гуманитарных коридоров, в том числе из Киева в белорусский Гомель. Об этом 7 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Подробности в материале: Российские военные открыли 6 гуманитарных коридоров на Украине
Олег Царёв:
— Буду предельно краток: нынешние украинские власти категорически отказываются говорить о коридорах для выезда населения из зоны конфликта, либо сознательно затягивают этот вопрос. Любая кровь мирных жителей — на руках неонацистов и их пособников во власти.
Все члены миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) окончательно покидают Украину. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба ОБСЕ.
Читайте также: Миссия ОБСЕ окончательно покидает Украину
Группировка войск ЛНР за сутки продвинулась еще на 6 км и взяла под контроль семь населенных пунктов, заявил 7 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Об этом: Войска ЛНР за сутки взяли под контроль еще семь населенных пунктов
ВКС и ПВО России сбили 14 самолетов, дронов, вертолетов Украины, в том числе ударный «Байрактар», сообщил 7 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: Российские военные сбили еще 14 украинских самолетов, вертолетов и дронов
В настоящее время военнослужащие Луганской Народной Республики (ЛНР) взяли под свой контроль большую часть республики и окружают оставшиеся под контролем киевских боевиков населенные пункты. Об этом 7 марта сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия-1».
Читайте подробнее: Почти вся территория ЛНР освобождена — Пасечник
Доктор Мясников в своем телеграм-канале 7 марта привёл медицинскую аллегорию по спецоперации на Украине:
— Человек жил, строил планы, и вдруг у него обнаружили опухоль. И в жизни его все сразу изменилось! Он может плакать и кричать: «За что?! не хочу!!! верните мне мое здоровье!».
Но тут ведь слезами делу не поможешь. Для возвращения здоровье необходима операция, радиация, химиотерапия… Долгий и болезненный процесс лечения. И другого варианта сейчас просто нет. Это тот самый случай, когда надо воспринимать ситуацию так, как она есть, отказ от лечения и истерика только резко усугубит болезнь.
Нам надо набраться терпения. Разрез уже сделан и опухоль должна быть удалена. Только терпение и мобилизация внутренних сил. Первый шок пройдёт, мы восстановимся и все будет хорошо!
Уничтоженные объекты ВСУ за время спецоперации России на Украине. День. 07.03.2022
Постигая поражение за поражением, дрожа от ужаса мощи наступающей Народной милиции ДНР, каратели из рядов ВСУ и нацбатов трусливо и подло нанесли обстрел по мирным жителям города Докучаевск.
Народная милиция ДНР.
Власти Украины считают неприемлемыми предложения России по открытию гуманитарных коридоров для выхода мирного населения из ряда украинских городов. Об этом 7 марта заявила на брифинге вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Подробности в материале: Киев отказался от предложенных Россией гуманитарных коридоров
ДНР 7 марта. Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению:
▶️11:37 — н.п. Славное — н.п. Сигнальное: выпущено 3 гранаты из СПГ;
▶️11:45 — н.п. Новомихайловка — н.п. Сигнальное: выпущено 7 снарядов калибром 122 мм;
▶️12:10 — н.п. Победа — г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм;
▶️12:20 — н.п. Марьинка — г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): выпущено 6 мин калибром 120 мм;
▶️12:35 — н.п. Верхнеторецкое (северное) — н.п. Верхнеторецкое (южное): выпущено 10 мин калибром 120 мм.
Цитата @DNR_SCKK.
7 марта ВСУ обстреляли Горловку в ДНР, выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град», передает представительство ДНР в СЦКК.
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Горловку из «Градов»
Четыре человека убиты и еще пятеро ранены украинскими националистами, которые использовали свыше 150 мирных жителей Мариуполя как живой щит. Об этом 7 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте также: Украинские националисты убили в Мариуполе четырёх человек — Минобороны РФ
Последствия вчерашнего минометного обстрела н.п. Донецкий.
Представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.
Секретарь СНБО Украины — России: вы пришли на нашу землю — мы придем к вам.
По уточненным данным Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки с 06.03
Противник не прекращает огневую активность на линии боевого соприкосновения, обстреливая объекты гражданской инфраструктуры и жилой сектор.
Представительство ДНР.
Делегация России прибыла в Белоруссию для проведения третьего раунда переговоров с Киевом. Об этом 7 марта сообщает белорусское государственное агентство БелТА.
Подробности в материале: Делегация России прибыла в Белоруссию для переговоров с Украиной
В Россию за последние сутки эвакуировано более 6 тыс. беженцев из Донбасса. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 7 марта.
Читайте также: В Россию за сутки прибыло более 6 тыс. беженцев из Донбасса
Российские нейрохирурги помогли извлечь осколок из головы 15-летнего подростка, попавшего под обстрел в ЛНР в районе города Кировск. Об этом сообщила замглавврача Луганской республиканской детской клинической больницы Евгения Выприцкая.
Подробности в материале: Врачи извлекли осколок из головы подростка, попавшего под обстрел в ЛНР
Эдуард Басурин заявил, что по организованным Россией гуманитарным коридорам никто не смог выйти, потому что не выпускают националисты, сообщает ТАСС.
Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.
Подробности в материале: Правительство утвердило перечень недружественных России стран
Вторжением пригрозил России секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он написал об этом 7 марта на своей странице в соцсети Facebook.
Читайте также: Секретарь СНБО Данилов Украины пригрозил России вторжением
Введение бесполетной зоны над Украиной «может привести к Третьей мировой войне», заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Читайте подробнее: Германия назвала главную опасность введения бесполетной зоны над Украиной
Российские Вооруженные силы намного превосходят украинскую армию и способны ее «перемолоть». Об этом 7 марта заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Читайте подробнее: Армия России намного превосходит ВСУ и способна «перемолоть» их — Блинкен
Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что мирные жители Мариуполя и Волновахи не смогут покинуть города через организованные Россией гуманитарные коридоры — им препятствуют националисты.
Об этом: Басурин: ВСУ не выпускают мирных граждан через гуманитарные коридоры
Британцы предположили, что российский президент Владимир Путин знал, что НАТО не пойдет на введение запретной зоны, что он все просчитал.
Читайте также: Британцы советуют Зеленскому «подумать над поведением»
7 марта премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил по телефону ситуацию на Украине с президентом России Владимиром Путиным.
Читайте также: Путин по телефону обсудил с Моди ситуацию на Украине
Заявление генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой о том, что украинский суд вынес постановление о заочном аресте народного артиста России Олега Газманова и режиссёра Никиты Михалкова, которые подозреваются в посягательстве на территориальную целостность Украины, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 7 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Этих судей самих арестуют» — Киев заочно арестовал Газманова и Михалкова
ВСУ обстреляли населенные пункты Верхнеторецкое, Донецк, Еленовку, передает представительство ДНР в СЦКК.
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Донецк, Верхнеторецкое и Еленовку
Третий раунд переговоров российской и украинской делегаций начнется 7 марта в 17:00 мск. Об этом сообщил переговорщик от Киева, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Читайте также: Третий раунд переговоров делегаций России и Украины начнется в 17:00
Указ, согласно которому запрещается поставлять оружие Киеву, издали власти Венгрии. Об этом 7 марта сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в своем видеообращении, обнародованном в соцсети Facebook.
Читайте также: Власти Венгрии издали указ о запрете поставок оружия Украине — Орбан
Народная милиция ЛНР в освобожденном населенном пункте Кряковка — вблизи Трехизбенки — обнаружила пыточную в подвале жилого дома, в котором расквартировались ВСУ.
Читайте также: ЛНР обнаружила пыточную на оставленных украинцами позициях
Заявления Киева, что они думают о людях и сделают все, чтобы спасти их жизни — это ложь, никто ничего не делает. Об этом 7 марта заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Читайте подробнее: Басурин назвал ложью заявления Киева о спасении людей
Украинская сторона утром 7 марта согласилась на открытие гуманитарных коридоров по предложению России, за исключением направленных в Россию. Об этом сообщили в Гумштабе России.
Читайте подробнее: Киев согласился на открытие гумкоридоров по предложению России
На полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министров иностранных дел РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы с участием главы МИД Турции. Об этом 7 марта заявила официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова.
Об этом: МИД России анонсировал переговоры Лаврова и Кулебы в Турции
Атаман «Посольского» Австралийского отдела Забайкальского казачьего войска (входит в состав Союза казаков-воинов России и зарубежья) Семён Боков организовал в Сиднее митинг в поддержку президента России Владимира Путина и проводимой специальной операции по защите Донбасса. Акция состоялась у здания Генерального консульства РФ.
Читайте также: В Сиднее казаки провели митинг в поддержку президента России
Россия сообщила Украине, что может прекратить операцию «в любой момент», если Киев выполнит условия РФ. Об этом 7 марта сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Об этом: Кремль назвал условия прекращения спецоперации на Украине
Власти Украины, вероятно, действительно вынашивали планы по созданию собственного ядерного оружия и именно это и является истинной причиной начала спецоперации Вооруженных сил России по защите Донбасса. Такое мнение 7 марта высказывает портал «Readovka» в своем телеграм-канале.
Читайте также: Киев мог вынашивать планы по созданию ядерного оружия — мнение
Житель Норильска (Красноярский край) Эдуард Белый погиб в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом в своём Instagram сообщил мэр Норильска Дмитрий Карасёв.
Украинские нацисты продолжают удерживать в заложниках свыше 1,6 тыс. граждан иностранных государств — в качестве «живого щита». Об этом 7 марта заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Читайте подробнее: Украинские нацисты держат в заложниках свыше 1,6 тыс. иностранцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к жителям Украины с призывом не давать использовать себя в качестве живого щита для украинских националистов. Он написал об этом 7 марта в своем телеграм-канале.
Читайте также: Кадыров опубликовал обращение к жителям Украины
Вторжением Украины на территорию России пригрозил жителям нашей страны секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Он написал об этом 7 марта на своей странице в соцсети Facebook.
Читайте также: Секретарь украинского СНБО пригрозил жителям России вторжением Украины
Позицию России в связи с проведением специальной военной операции российских ВС по защите республик Донбасса изложил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба Кремля.
Читайте также: Путин обсудил с главой Евросовета Мишелем ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили операцию по защите республик Донбасса. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба Кремля.
Читайте подробнее: Путин и глава Евросовета обсудили операцию по защите республик Донбасса
Ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров украинская сторона пока не выполнила. Об этом 7 марта заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.
Подробности в материале: Минобороны РФ: Киев не выполнил условий по созданию гуманитарных коридоров
Находящиеся в Харькове и Полтаве биолаборатории работали с возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии, а биолаборатории во Львове — с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза. Об этом 7 марта заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов на брифинге.
Читайте подробнее: На Украине велись работы с бактериями сибирской язвы и чумы — Минобороны РФ
В Беловежской Пуще начался третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Об этом 7 марта сообщает посольство России в Белоруссии.
Подробности в материале: Делегации России и Украины начали третий раунд переговоров
Ростовская область готова к приёму беженцев с Украины, сообщили ИА REGNUM в донском пресс-центре 7 марта.
Читайте также: Ростовская область готова принять беженцев с Украины
Возможные поставки азербайджанской нефти на Украину никак не угрожают интересам России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 марта заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
Читайте подробнее: Политолог: к поставкам азербайджанской нефти Киеву надо отнестись спокойно
В интересах Турции было не перекрывать черноморские проливы для российских военных кораблей, но давление НАТО заставило Анкару пойти на это. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 марта заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
Читайте подробнее: Эксперт: Турция закрыла проливы для ВМФ России под давлением извне
Грузия неминуемо присоединится к режиму антироссийских санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 марта заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
Подробности в материале: Эксперт: в ближайшее время Грузия присоединится к антироссийским санкциям
Напряженность и столкновения между двумя странами очень активно обсуждаются в турецких социальных сетях.
Читайте: Турция о событиях на Украине: «Самая лучшая стратегия — стратегия Турции»
Пользователи соцсетей в Италии считают требования России по демилитаризации Украины вполне приемлемыми. Многие также горячо поддерживают денацификацию страны, отмечая, что поддержка Западом Зеленского фактически означает защиту нацистов.
Читайте: «Зеленский должен согласиться»: в Италии назвали условия России не суровыми
В социальных сетях обсудили сообщение о том, что бывший президент США Дональд Трамп заявил в шутку о возможности начать бомбить Россию с американских истребителей F-22 под флагами Китая для того, чтобы с помощью этого вызвать российско-китайский конфликт.
Читайте: Сеть: «У них истерика?» — Трамп «пошутил» на тему о возможности бомбить РФ
Дональд Трамп. Иван Шилов @ ИАREGNUM
В Югру 7 марта из международного аэропорта Минеральные Воды прибывает 71 человек, эвакуированные из Донецкой Народной Республики. В их числе 51 ребёнок в возрасте от одного месяца до 18 лет, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.
Все они жители посёлка городского типа Зайцево, входящего в состав Горловского городского совета.
Что представляет собою «Свобода», которая сыграла столь существенную роль в государственном перевороте, осуществленном на Украине в 2014 году?
Читайте: Тягнибок и партия «Свобода» — «Украинство…» Глава XII
Разгром фашизма на Украине останавливает и обращает вспять агрессивно-националистические, сепаратистские и компрадорско-империалистические тенденции, поощряя продвижение интеграционных процессов. Интеграция и восстановление государственного единства, выходящие за рамки формальной международно-правовой легитимности, являются средой, в которой получают развитие идеи социальной справедливости, органически присущие национальному самосознанию русского и других народов нашего общего пространства.
Читайте: Почему левые обязаны поддержать военную спецоперацию на Украине
Как сообщает японский МИД, на сегодняшний день на территории РФ насчитывается 2,4 тысячи японцев. По масштабам нашей страны немного, да и находятся они в безопасных местах, где им ничего не угрожает. Тем не менее для скоординированного с США и другими странами G7 нагнетания напряженности и дискредитации нашей страны МИД Японии присвоил территории России третий уровень опасности из существующих четырех. Одновременно внешнеполитическое ведомство страны призвало своих граждан не совершать поездки в Россию, а тех, кто там находится, как можно скорее покинуть российскую территорию.
Читайте: Кроме санкций японцы вознамерились «сражаться с русскими» на Украине
Многие из тех, кто бежал сейчас с Украины в Польшу, являются приверженцами украинского националистического мировоззрения. В первую очередь настроенного ярко антироссийски. Но и польско-украинская история в этом мифе окрашена красками, не благожелательными к Польше. К тому же на Украине за последние восемь лет проблемы было принято решать радикальными методами, которые далеко выходили за правовое поле. Теперь с этим столкнется и польское общество.
Читайте: Будущее Польши: американцы уйдут, украинские националисты останутся
Фашистский интернационал. Иван Шилов @ ИАREGNUM
«Как нельзя разделить Святую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа — это Един Господь Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию, это вместе — Святая Русь».
Читайте: Оформление Русского мира и борьба русинов — «Украинство…» Глава XIII
В социальных сетях обсудили новость о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пригрозил России вторжением.
Читайте: Сеть: «Чует конец — истерит!» — глава СНБО Украины грозит России вторжением
В украинских социальных сетях обсудили заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что власти Украины считают неприемлемыми предложения России по открытию гуманитарных коридоров для выхода мирного населения из ряда украинских городов.
Читайте: «Плевать им на своих людей» —Сеть об отказе Киева от гуманитарных коридоров
В понедельник, 7 марта, Герой Российской Федерации и Донецкой Народной Республики, командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник Владимир Жога с воинскими почестями был похоронен на Аллее героев столичного кладбища «Донецкое море».
Глава ДНР Денис Пушилин, жители и гости страны после траурной панихиды и отпевания приняли участие в траурном митинге у места захоронения Владимира Жоги.
«Мы прощаемся с Человеком с большой буквы. С настоящим воином. Он прожил короткую, но достойную жизнь. Мужество, отвага, принципиальность, самопожертвование — это все про него, про Воху. Он ни на минуту не задумывался, когда нужно было спасать людей. Нужно было идти вперед, в атаку. Всегда впереди своего подразделения. Владимир Жога — Герой Российской Федерации, Герой Донецкой Народной Республики. Он навсегда останется в памяти народа как герой Большой России», — заявил Денис Пушилин.
Отец погибшего Артем Владимирович Жога, командир батальона «Спарта» гвардии подполковник, прощаясь с сыном, сказал, что принимает эстафету Владимира и приложит все усилия, чтобы освободить Донбасс.
Начальник Управления Народной милиции ДНР Денис Синенков отметил, что Владимир — плоть от плоти и кровь от крови земли Русской.
«Он истинный патриот, настоящий мужчина и лучший офицер. Он достойный пример для всех грядущих поколений», — подчеркнул он.
Героя России и ДНР Владимира Жогу проводили в последний путь. dnronline. su
По уточненной информации, гимназия, 10 многоэтажных домов и два магазина в Первомайске получили повреждения при обстреле города киевскими силовиками 6 марта. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Детский сад в Первомайске получил повреждения в результате обстрела города киевскими силовиками. Об этом 7 марта сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«В результате обстрела Первомайска получило повреждение дошкольное учебное заведение ясли-сад «Аленький цветочек», — говорится в сообщении.
Военнослужащие ВСУ обстреляли Первомайск из артиллерийского орудия калибра 122 мм. В направлении населенного пункта выпущено 20 снарядов.
Кроме того, в результате артиллерийского обстрела Первомайска со стороны ВСУ погибла женщина 1946 года рождения, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)..
Еще пять населенных пунктов на Украине взяли под контроль Вооруженные силы (ВС) России. Об этом 7 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков журналистам.
Об этом: ВС России взяли под контроль на Украине еще пять населенных пунктов
Группировки войск Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) взяли под контроль еще 12 населенных пунктов. Об этом 7 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.
Читайте также: Военные ЛНР и ДНР взяли под контроль еще 12 населенных пунктов
Воздушно-космические силы (ВКС) России в рамках спецоперации продолжают нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом 7 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.
Читайте подробнее: ВКС России уничтожили еще 26 военных объектов Украины
В Мариуполе украинские националисты разворачивают свои огневые точки в жилых домах. Об этом 7 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков журналистам.
Читайте также: Конашенков сообщил об обстрелах мирных граждан националистами в Мариуполе
Представители грузинской оппозиции считают, что среди въехавших за последнее время на территорию Грузии российских граждан обязательно должны находиться шпионы и диверсанты, сообщает 7 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».
Подробности в материале: Грузинская оппозиция требует искать русских шпионов и диверсантов
Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили вновь заявил, что одновременно с войной в «соседней и дружественной» Украине Грузии не угрожает никакая опасность, сообщает 7 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».
Об этом: Премьер-министр Грузии не видит угрозы со стороны России
В своём видеоблоге бывший высокопоставленный сотрудник КГБ СССР, а ныне журналист и гражданин США Юрий Швец заявил, что некоторые государства, в том числе Грузия, вели секретные переговоры с Кремлём, сообщает 7 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».
Читайте подробнее: Грузию обвинили в проведении секретных переговоров с Россией
Власти Канады, которые не поддерживают специальную операцию России на Украине, вводят ограничительные меры против еще 10 российских физических лиц. Об этом 7 марта сообщил на пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Лондон.
«Канада объявляет о новых санкциях в отношении 10 человек (из России)», — сказал Трюдо.
Представители СМИ, критикующих российское правительство, прибывают в Грузию, сообщает 7 марта грузинский телеканал «Мтавари архи». Так, Екатерина Котрикадзе, руководитель службы новостей российского оппозиционного телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), вернулась в Грузию.
Читайте также: Журналисты телеканала «Дождь"* переехали в Тбилиси
Депутат парламента Грузии Нона Мамулашвили обвинила грузинское правительство в том, что оно пишет «позорную страницу» истории Грузии, сообщает 7 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».
Об этом: Грузинская оппозиция: Наше правительство пишет позорную страницу истории
За последние несколько недель среди российской аудитории в интернете распространялись тысячи проукраинских сообщений, масштабы этой кампании огромны. Об этом сообщает Telegra. ph со ссылкой на данные экспертного сообщества.
По их данным, только на прямую закупку таргетированной рекламы было потрачено несколько миллиардов рублей за неделю.
Читайте также: Эксперты оценили в несколько миллиардов антироссийскую кампанию в соцсетях
Поселки Молочный и Первомайск в Донбассе обстреляли украинские силовики. Об этом 7 марта сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Украинские силовики обстреляли Молочный и Первомайск — СЦКК
Военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) эвакуировали еще 20 человек из Мариуполя в Новоазовский район. Об этом 7 марта сообщает штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале.
Читайте подробнее: Военные ДНР эвакуировали еще 20 человек из Мариуполя
Коллективный Запад игнорирует опасность, исходящую от биолабораторий США, которые расположены на Украине. Об этом заявил бывший депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко.
В настоящий момент на территории Украины находятся как минимум 15 учреждений, которые содержат в себе опасности пострашнее чумы и холеры, рассказал академик в беседе с ФАН. При этом страны Евросоюза, вовсю трубящие о необходимости «защиты прав личности» украинцев, эту ситуацию попросту не замечают.
Читайте также: «Расходный материал»: ЕС игнорирует проблему биолабораторий США на Украине
Специальная военная операция России по защите Донбасса. 21:00(Мск).
Специальная военная операция России по защите Донбасса. Восток. 21:00(Мск).
В Белоруссии завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Об этом 7 марта сообщило посольство России в Минске в своем Telegram-канале.
«Третий раунд российско-украинских переговоров … завершился», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: Третий раунд переговоров между Россией и Украиной завершился в Белоруссии
Российская сторона поставила перед украинской делегацией вопрос ребром о гуманитарных коридорах. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 7 марта руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной помощник президента России Владимир Мединский.
Подробности в материале: Мединский о переговорах с Киевом по гумкоридорам: «Поставили вопрос ребром»
Ожидания от переговоров между представителями России и Украины не оправдались. Об этом заявил 7 марта руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента России Владимир Мединский журналистам.
«Скажу честно, что наши ожидания от переговоров не оправдались, — добавил он. — Но мы надеемся, что в следующий раз сумеем сделать более существенный шаг вперед».
Читайте подробнее: Ожидания России от переговоров с Украиной не оправдались — Мединский
К Российской Федерации и ее народу необходимо относиться с уважением. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с избирателями в коммуне Пуасси (столичный округ).
Подробности в материале: Макрон призвал относиться к России с уважением
Три населенных пункта у административной границы с Запорожской областью Украины взяли под контроль военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 7 марта замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин журналистам.
Подробности в материале: ДНР установила контроль над поселками Азов, Розовка и Мирное — Басурин
Информация о том, что боевики подразделения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли колонну мирных жителей, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору трассы М23 в направлении Новоазовска, в результате чего погибли двое гражданских и четверо получили ранения, вызвала реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 7 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Сеть: «Им плевать, в кого стрелять» — боевики убили гражданских в Мариуполе
Президент России отметил, что все поставленные задачи в ходе спецоперации России на Украине решают только профессиональные военные. Военнослужащие срочной службы, а также резервисты не задействованы и не будут задействованы в боевых действиях.
Подробности в материале: Путин уточнил, что срочники не привлекаются к спецоперации на Украине
Глава украинского МИД пояснил, что о дате следующего раунда переговоров между Россией и Украиной в настоящее время ничего не известно.
Читайте подробнее: Глава МИД Украины не смог назвать дату новых переговоров с Россией
Постпред России при ООН уточнил, что в заложниках у украинских радикалов в зоне боевых действий находятся более 1,5 тыс. иностранных граждан.
Читайте также: В заложниках у радикалов на Украине находятся сотни иностранных граждан
Российский дипломат пояснил, что из-за бесконтрольной раздачи оружия властями Украины, оно массово попало в руки радикалов, которые терроризируют мирное население.
Подробности в материале: Небензя назвал последствия свободной раздачи стрелкового оружия на Украине
Миссия ОБСЕ временно прекращает свою деятельность по мониторингу ситуации на Украине в связи с полной эвакуацией всех своих наблюдателей.
Читайте подробнее: Миссия ОБСЕ приостановила отчётную деятельность по ситуации на Украине
Предполагается, что выделенные финансовые средства пойдут на выплату зарплат сотрудникам медучреждений, на пенсии и на программы, развёрнутые в интересах наиболее уязвимых граждан.
Читайте подробнее: Всемирный банк принял решение выделить Украине помощь в размере $723 млн
Акции в поддержку военнослужащих — участников военной операции на Украине прошли 7 марта еще в двух районах края — Оловяннинском и Газимуро-Заводском. Подробности сегодня сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
В поселке Оловянная сотрудники ФКУ ИК-7 организовали автопробег. К акции присоединились сотрудники Оловяннинского межпоселенческого методического и досугового центра, жители поселка.
Автомобили с российскими флагами, знаками Z и V, символизирующими поддержку российских солдат, участвующих в специальной военной операции на Украине, проехали по улицам районного центра.
Читайте подробнее: Своих не бросаем: в Забайкалье поддержали президента и российских военных
В Волновахе украинским националистам приказали стрелять в ноги тем, кто направится в сторону гумкоридоров, сообщил постпред России в ООН Василий Небензя со ссылкой на данные из перехваченного телефонного разговора двух командиров неонацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
«По нашим данным, в одном только Мариуполе на прицеле у «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся 200 тысяч гражданских лиц, попавших в ловушку радикалов… Местные жители сообщают, что, выгнав весь персонала роддома №1 Мариуполя, вооруженные силы Украины оборудовали в нем огневую позицию», — заявил дипломат.
С 10:00 (мск) 8 марта Российская Федерация объявляет режим тишины и готова обеспечить гуманитарные коридоры: из г. Киева и прилегающих населенных пунктов в Российскую Федерацию через территорию Республики Беларусь в Гомель по согласованию с украинской стороной.
Также гуманитарные коридоры будут открыты из Чернигова через территорию Белоруссии, из города Сумы по двум маршрутам в Полтаву и на территорию России, из Харькова на территорию России или во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск. Также гуманитарный коридор будет открыт из Мариуполя по двум маршрутам на территорию России и в Запорожье.
Цитата канала «Пул №3».
Сводка Представительства ЛНР в СЦКК по состоянию на 07.00 08 марта 2022 года.
Со стороны вооруженных формирований украины зафиксировано 11 обстрелов по 6 населенным пунктам Республики.
8 марта 2022 года в Донецкую Народную Республику прибывает 107-й гуманитарный конвой от МЧС России, сообщает пресс-служба МЧС ДНР. Грузовики доставят более 110 тонн гуманитарного груза в виде продуктов питания и товаров первой необходимости.
Полученная гуманитарная помощь будет распределена на заседаниях Государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности согласно предоставленным заявкам.
Разгрузка гуманитарной помощи будет происходить на складах хранения гуманитарной помощи в городе Донецке.
В зону ответственности ДНР включены освобожденные населенные пункты. Указом главы ДНР № 51 от 7 марта 2022 года внесены изменения в указ главы ДНР № 45 от 3 марта 2022 года. Освобожденные населенные пункты, ранее временно находившиеся под контролем Украины, включены в зону влияния и ответственности районов Донецкой Народной Республики. Согласно изменениям, включены в зону влияния и ответственности:
— Администрации Новоазовского района: — Село Сопино, — Село Виноградное, — Село Пионерское, — Село Черненко, — Поселок Калиновка.
— Администрации Тельмановского района: — Село Новогригоровка.
Также временно включены в зону влияния и ответственности:
— Администрации Новоазовского района: — Село Новокрасновка, — Село Труженка, — Поселок городского типа Володарское, — Село Боевое, — Поселок Малиновка, — Село Зеленый Яр, — Село Веселое, — Село Заря, — Село Приовражное, — Село Кальчик, — Село Кирилловка.— Село Касьяновка.— Село Македоновка, — Поселок Агробаза, — Поселок Ключевое, — Поселок Катериновка.
— Администрации Тельмановского района: — Село Красновка, — Село Знаменовка, — Село Дмитровка, — Село Калинино, — Село Хлебодаровка, — Село Новопавловка, — Село Чичерино, — Село Тарасовка, — Село Малогнатовка.
Заявление официального представителя НМ ЛНР старшего лейтенанта Филипоненко И. М. по обстановке с 05
Народная милиция продолжает операцию по освобождению от оккупационных киевских войск территории Луганской Народной Республики.
В ходе наступательных действий в период с 05 по 08 марта подразделениями Народной милиции были освобождены 8 населенных пунктов Республики. Всего под контроль Луганской Народной Республики перешло уже 54 населенных пункта, находившихся под украинской оккупацией.
В боестолкновениях с подразделениями оборонного ведомства, противник понес существенные потери в живой силе и военной технике, а именно:
Кроме того, силами Народной милиции уничтожены:
Поляки яростно стремились доказать свои права на Малороссию. Исполнение мечты поляков о «Великой Польше» было немыслимо без присоединения малороссийских земель. А для этого необходимо было создать мощное псевдонационалистическое движение. Именно польские теоретики развязали вокруг темы украинства полномасштабную идеологическую войну.
Читайте: Украинский национализм сквозь века — «Украинство…» Глава XIV
Блинкен и Кулеба обсудили дипломатическое взаимодействие, направленное на прекращение боевых действий на Украине.
Об этом: Блинкен и Кулеба обсудили дипломатические усилия по событиям на Украине
В рамках проекта «ZаМир» исполняется песня «Хотят ли русские войны» на музыку Эдуарда Колмановского и стихи Евгения Евтушенко или любая другая патриотическая композиция. Акция запущена российским актером Владимиром Машковым и уже нашла поддержку у известных россиян.
Забайкальцы принимают активное участие в проекте. Театр песни и танца «Zабайкалье», краевое училище искусств, ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки», Дом офицеров Забайкалья, хор ветеранов «Россияне», детский хор и вокальный ансамбль «Элегия» Детской музыкальной школы города Борзи, а также коллективы Кыринского, Оловяннинского, Шелопугинского, Петровск-Забайкальского, Тунгокоченского, Агинского, Красночикойского, Нерчинского и других районов края поддерживают жителей Донбасса.
Читайте подробнее: «Забайкальские казаки» и другие коллективы поддержали жителей Донбасса
Под контроль ЛНР всего перешло 54 населенных пункта, которые контролировались ВСУ, сообщила Народная милиция ЛНР.
Читайте подробнее: ЛНР: под контроль республики перешло 54 населенных пункта
8 марта в 06:00 ВСУ обстреляли Донецк, выпустив 4 мины калибра 120 мм, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший опубликовал в Telegram мем, высмеивающий действующего главу Белого дома Джо Байдена и заявления украинской армии о ходе российской спецоперации.
Сын политика опубликовал фотографию Байдена с подписью «81 миллион голосов», напоминая об официальных итогах прошлых президентских выборов в Штатах, а также три кадра, связанные с ситуацией в бывшей советской республике.
На первом изображен военный пилот с подписью «призрак Киева», который, как утверждает официальный Киев, не представляя при этом никаких доказательств, якобы отличился в воздушных боях с ВКС России.
На втором кадре — вид на остров Змеиный, на котором, по утверждению президента Украины Владимира Зеленского, во время российской спецоперации погибли все находившиеся на острове 13 пограничников, якобы отказавшихся сдаваться в плен, за что они были посмертно удостоены звания «Герой Украины». Однако, как позднее сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, 82 военнослужащих ВСУ, расквартированных в этом районе, добровольно сложили оружие и сдались подразделению российских Вооруженных Сил.
Генштаб ВСУ поймали на фейке о российском самолете
На третьем фото — украинская модель Анастасия Ленна с оружием в руках, которая в 2015 году представляла страну на конкурсе красоты Miss Grand International. По утверждению ряда западных СМИ и пользователей интернета, снимок показывает, что девушка, вероятно, вступила в ряды ВСУ и участвует в боевых действиях. На самом деле фото было сделано еще до начала российской спецоперации, а в руках у Ленны — автомат для игры в страйкбол, на что также обратил внимание Трамп-младший.
Подробности в материале: Сын экс-президента США Трампа раскритиковал украинскую армию
Церемония прощания с легендарным комбатом «Спарты» Владимиром Жогой (Вохой), который погиб 5 марта, прикрывая коридор из Волновахи для вывода мирных жителей, прошла 7 марта в Донецке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Донецке простились с командиром отряда «Спарта» Владимиром Жогой
Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн объявила о введении санкций против России из-за спецоперации по демилитаризации Украины, в том числе ограничения коснутся Вооруженных сил РФ, 6 военачальников и 10 лиц, якобы «разжигающих вражду» и «распространяющих пропаганду».
Подробности в материале: Глава МИД Австралии объявила о введении новых антироссийских санкций
Вечером 6 марта на восточной окраине Мариуполя группа украинских неонацистов из нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в составе около 20−25 автоматчиков, прикрываясь 150 мирными жителями пыталась выйти из города и убила четверых из них, столкнувшись с бойцами Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 7 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: Украинские нацисты убили четырех человек, прикрываясь ими в Мариуполе
Представительство ДНР.
По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении 07 марта в результате обстрела ВФУ мужчины 1970 г.р. с подконтрольной НМ ДНР территории Волновахского района.
По всем фактам военных преступлений ВФУ будут проведены разбирательства, а результаты — переданы Генеральной Прокуратуре ДНР.
После освобождения территории республики власти ЛНР начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского украинского батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в селе Половинкино, сообщила первый замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.
Читайте подробнее: В ЛНР расследуют деятельность тайной тюрьмы нацистского батальона
Украинская армия целенаправленно продолжает нарушать нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения во время боевых действий. Осознанно и с особым цинизмом используя их в качестве живого щита.
Народная милиция ДНР.
Украинские нацисты не выпускают из Мариуполя мирных жителей, прикрываясь ими, как живым щитом, а также открывают огонь по тем из них, кто пытается покинуть город. Об этом 7 марта рассказали в эфире RT сумевшие выйти из Мариуполя мирные граждане.
Читайте подробнее: Украинские нацисты не выпускают мирных жителей из Мариуполя
Алтайский край стал одним из многих регионов России, куда стали прибывать беженцы из Луганской и Донецкой народных республик. Следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводят не только процессуальные действия, опрашивая людей и фиксируя преступления, которым они подвергались на территории республик, но и оказывают гуманитарную помощь. Подробности сообщает сайт ведомства.
На прошлой неделе в Первомайский район приехала семья из Луганской Народной Республики — 28-летняя Дарья со своим мужем Михаилом и двумя детьми — 4-летней Алёной и 9-летним Вячеславом. Для выезда по гуманитарному коридору в Российскую Федерацию у них было всего несколько часов, поэтому взяли только самое необходимое — документы и вещи на первое время.
Оказавшись в Алтайском крае, они разместились у родителей мужа в небольшом домике в поселке Лесном. Узнав, что семья нуждается в вещах, сотрудники ведомства организовали срочный сбор помощи.
Подробности в материале: В Алтайском крае сотрудники СКР помогают семье украинских беженцев
Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский понадеялся найти решение с Украиной по вопросу признания Крыма, а также ДНР и ЛНР.
Читайте подробнее: Мединский понадеялся найти решение с Украиной по Крыму, ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о задержании на украино-молдавской границе группы из 9 человек, в том числе, предположительно, сына и внука певицы Софии Ротару.
Об этом: Украинские СМИ сообщили о задержании сына и внука Софии Ротару
Российский гимнаст Иван Куляк рассказал, почему разместил букву Z на форме на церемонии награждения (она означает поддержку действий России на Украине). По его словам, идея возникла из-за поведения украинских спортсменов.
«Они себя вели очень некрасиво, во время соревнований кричали «Слава Украине». Но больше всего расстраивало, что они просили снять нас с соревнований».
Ранее сообщалось, что Международная федерация гимнастики назвала такое решение Куляка шокирующим и даже открыла дисциплинарное дело.
На Украине существовала сеть более чем из 30 биологических лабораторий, заказчиком работ для которой было Управление минобороны США по снижению военной угрозы (DTRA), где могли вестись работы по созданию биологического оружия. Об этом 7 марта сообщил на брифинге в Минобороны России начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов.
Читайте также: США и Украина могли нарушать конвенцию о запрещении биологического оружия
Янукович обратился к Зеленскому: «Лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения».
Новые кадры ночного боевого применения ударных вертолетов Ка-52 обнародовало 8 марта Минобороны России.
Об этом: Минобороны РФ обнародовало кадры ночного применения вертолетов Ка-52
За минувшие сутки ВСУ 39 раз открывали огонь по ДНР, в том числе из РЗСО. Об этом 8 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Читайте также: ВСУ 39 раз открывали огонь по ДНР за сутки
Украинские СМИ сообщают о задержании сына и внука Софии Ротару при попытке уехать в Молдавию.
По их данным, 7 марта у города Могилёв-Подольского задержали девять человек, пытавшихся тайно перебраться через границу. Среди них оказались Руслан и Анатолий Евдокименко — сын и внук Софии Ротару.
Владимир Зеленский обязан лично любой ценой остановить кровопролитие на Украине и достичь с Россией мирного соглашения. С таким призывом к нему 8 марта обратился экс-президент Украины Виктор Янукович.
Читайте также: Янукович призвал Зеленского достичь мирного соглашения
Казаки Терского казачьего войска собрали и отправили мирным жителям Донбасса 90 тонн гуманитарной помощи. В рамках акции «КавкаZ Zа наших» груз доставлен в Ростовскую область.
Подробности в материале: Терские казаки отправили жителям Донбасса 90 тонн гуманитарной помощи
Беженцам из ДНР, ЛНР и Украины будет оказана бесплатная медпомощь на территории России.
Они смогут рассчитывать на бесплатное оказание первичной медико-санитарной помощи, вакцинацию и получение лекарств по рецептам врачей. Также им будут оказывать бесплатную специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь, если она является неотложной.
По оценке Минздрава, число эвакуированных граждан, которые могут обратиться за медицинской помощью, может достигнуть 150 тыс. человек.
Правительство РФ.
Достигнута договорённость о соблюдении режима тишины на маршруте гумкоридора Сумы — Полтава с 10:00 по московскому времени, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Первая колонна по гумкоридору из Сум выдвинется в 11:00 по московскому времени.
Постановление об оказании бесплатной медицинской помощи для эвакуированных из ДНР, ЛНР и с Украины лиц подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба правительства РФ.
Подробности в материале: Мишустин утвердил постановление о бесплатной медпомощи беженцам из Донбасса
С 10:00 мск 8 марта в районе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по защите Донбасса вводится «режим тишины» и открываются гуманитарные коридоры из пяти городов Украины. Об этом 8 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Коншенков.
Об этом: Минобороны РФ сообщило об открытии гумкоридоров из пяти городов Украины
За последние 24 часа авиация Воздушно-космических сил России в ходе спецоперации ВС РФ по защите Донбасса уничтожила 158 военных объектов Украины. Об этом 8 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: ВКС России за сутки уничтожили 158 военных объектов Украины — Минобороны
Ещё более 4,5 тыс. мирных жителей Донбасса пересекли границу с Россией, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 8 марта.
Читайте также: Ещё 4,5 тыс. жителей Донбасса пересекли границу с Россией
О ходе специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) России по защите республик Донбасса рассказал 8 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Коншенков.
Читайте также: В Минобороны РФ рассказали о ходе военной спецоперации ВС России
Армия ЛНР освободила еще 8 населенных пунктов, сообщил 8 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Под контроль республики перешли Борсонино, Кременная, Песчанное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружеск, Белогоровка. За сутки части ЛНР продвинулись на 9 километров.
Более 700 человек будут эвакуированы из Ясиноватой и Горловки в ДНР в Южную Осетию и Россию. Об этом сообщил 8 марта штаб территориальной обороны ДНР.
Читайте подробнее: Более 700 человек эвакуируют из Горловки и Ясиноватой
Группу из девяти человек, в составе которой, предположительно, были сын и внук известной советской и молдавской певицы Софии Ротару, задержала при попытке сбежать с Украины в Молдавию украинская погранслужба. Об этом 8 марта сообщает украинское издание «Страна.ua».
Об этом: На Украине задержали сына и внука Ротару, пытавшихся сбежать в Молдавию
Российские военные объявили режим тишины для выхода мирных жителей из украинских городов. Об этом 8 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте также: Минобороны РФ ввело режим тишины для выхода людей из пяти городов
Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что в одном из штабов «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнаружили ноутбук, имеющий лицензионный номер реестра НАТО, на котором была обнаружена детализированная карта местности с нанесённым расположением подразделений Народной милиции ДНР, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Активно выращивали» — сети о связи НАТО с нацистами на Украине
С начала военной спецоперации ВС РФ уничтожили почти 2,5 тыс. военных объектов Украины. Об этом 8 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: ВС РФ уничтожили 2482 объекта украинской военной инфраструктуры
Власти Китая вновь призывают США раскрыть информацию о размещенных на Украине военных биологических лабораториях и вирусах, над которыми там проводили исследования. Об этом 8 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Читайте подробнее: В КНР призвали США обнародовать данные о военных биолабораториях на Украине
7 марта армия России с помощью высокоточного оружия уничтожила аэродром ВВС Украины Озерное в районе Житомира. Об этом 8 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: Армия России уничтожила аэродром ВВС Украины Озерное
Атаман представительства «Союза казаков-воинов России и зарубежья» в Греции Димитриос Сиокис выступил с обращением к казакам в связи со специальной военной операцией России по защите Донбасса.
Об этом: Казаки Греции: «Православные друг к другу становятся спиной только в бою»
Более ста беженцев с Украины размещены для проживания в Пайде — небольшом провинциальном городке в центре Эстонии. Об этом сообщили в своем репортаже с места событий журналисты гостелерадиовещания Эстонии ERR.
Читайте также: Жительница Киева и другие украинцы обживают эстонскую глубинку
ДНР 8 марта. Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению:
▶️09:57 — н.п. Верхнеторецкое (верхнее) — н.п. Верхнеторецкое (нижнее): выпущено 54 мины калибром 120 мм;
▶️10:17 — н.п. Троицкое — н.п. Озеряновка: выпущено 12 снарядов калибром 122 мм;
▶️10:40 — н.п. Водяное — н.п. Донецк (Киевский район): выпущено 12 снарядов калибром 122 мм.
Цитата @DNR_SCKK.
ДНР 8 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
▶️10:30 — н.п. Троицкое — н.п. Михайловка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм.
ДНР 8 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
▶️10:50 н.п. Зайцево (северное) — н.п. Зайцево (южное): выпущено 10 мин калибром 82 мм.
ДНР 8 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
▶️10:50 — н.п. Зайцево (северное) — н.п. Зайцево (южное): выпущено 5 мин калибром 82 мм, также применялись крупнокалиберные пулеметы.
Политика США по расширению НАТО на восток сыграла важнейшую роль в начале украинского кризиса — МИД КНР.
ДНР 8 марта. Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям:
▶️10:40 — н.п. Новолуганское — н.п. Горловка (пос. Молочный): выпущено 5 мин калибром 120 мм.
▶️11:00 — н.п. Зайцево (северное) — н.п. Гольмовский: выпущено 5 мин калибром 120 мм.
Цитата@DNR_SCKK.
Терские казаки выстроились в огромную букву «Z», выступив в поддержку специальной военной операции России по защите Донбасса.
Читайте подробнее: Терские казаки выстроились в огромную букву «Z»
В понедельник, 7 марта, в столице Латвии начал действовать Центр поддержки беженцев из Украины, сообщил местный портал Rus.LSM.lv .
Служба государственной безопасности Латвии (VDD) задержала четырех жителей страны за подготовку публичной акции в поддержку военной операции России на Украине. Об этом сообщил латвийский портал rus.tvnet.lv.
Читайте также: Спецслужбы Латвии задержали поддерживающих действия России на Украине
Группировка войск ЛНР взяла пол контроль 8 населенных пунктов и продвинулась на 9 км. Об этом 8 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Подробности в материале: Войска ЛНР взяли под контроль 8 населенных пунктов
Армия России вывела из строя украинский военный аэродром Озерное (у города Житомир). Об этом 8 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: Российская армия вывела из строя украинский военный аэродром Озерное
Свое авторское вознаграждение за постановки его пьес в российских театрах с государственным финансированием собирается начать перечислять Киеву российский драматург и режиссер Иван Вырыпаев. Он сообщил об этом 8 марта в своем письме к 40 российским государственным театрам, которые ставят его пьесы.
Читайте подробнее: Драматург Вырыпаев намерен направлять Киеву деньги из бюджета России
Десятки орловских автомобилистов приняли участие в акции в поддержку президента России и российских Вооружённых Сил, сообщила пресс-служба правительства региона 8 марта.
Подробности в материале: Орловские автомобилисты провели флешмоб в поддержку армии
ДНР 8 марта. По оперативной линии от администрации н.п. Горловка поступила информация о повреждениях в результате обстрела со стороны ВФУ пос. Михайловка по адресам:
Также обесточены н.п. Красный Партизан и н.п. Верхнеторецкое.
Цитата @DNR_SCKK.
В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве экстренно доставили из села Журавлевка Харьковской области 2-летнюю девочку, пострадавшую от взрыва мины.
Читайте также: Московские хирурги борются за жизнь украинской девочки
Части Народной милиции ЛНР вошли в Попасную. Город очищают от мин, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, группировка ВСУ еще удерживает города Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.
Шеф-редактор эстонского информационного портала Sputnik Meedia Елена Черышева объявила о закрытии журналистского проекта из-за невозможности вести административно-хозяйственную деятельность проекта в нынешних условиях.
Читайте также: Сайт Sputnik Meedia закрыт из-за давления властей Эстонии
Боевики блокируют выход мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, заявили РИА Новости в Народной милиции ДНР.
Владимир Зеленский впервые прокомментировал возможное признание Крыма и Л/ДНР, чего требует на переговорах российская сторона.
«Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — сказал украинский президент телеканалу ABC.
Боевики блокируют выход мирных жителей из Мариуполя Волновахи на южном направлении, заявил 8 марта представитель народной милиции ДНР.
Читайте подробнее: ДНР: боевики блокируют выход жителей из Мариуполя и Волновахи
Власти Китая вновь призывают США раскрыть информацию о размещенных на Украине военных биологических лабораториях и вирусах, над которыми проводились исследования. Об этом 8 марта заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Читайте также: Китай призвал США обнародовать данные о военных биолабораториях на Украине
Боевики и бронетехника ВСУ размещены на территории школы и детсада в городе Угледар, сообщили 8 марта в народной милиции ДНР.
Читайте подробнее: ВСУ разместили бронетехнику на территории школы в Угледаре
Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать вопросы признания российского Крыма и независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Он рассказал об этом 8 марта.
Об этом: Зеленский заявил, что готов обсуждать вопрос о признании Крыма
35 автобусов для эвакуации людей выехали в Сумы, направлено также 20 тонн гуманитарной помощи. Об этом 8 марта сообщил глава Полтавской областной госадминистрации Украины Дмитрий Лунин.
Читайте подробнее: 35 автобусов выехали в Сумы для эвакуации людей
ДНР 8 марта. По оперативной линии от администрации н.п. Горловка поступила информация о повреждениях в результате обстрела со стороны ВФУ пос. Молочный по адресам:
Цитата @DNR_SCKK.
Решение о приостановке с 8 марта транзакций с Банком России, Российским фондом прямых инвестиций и Фондом национального благосостояния РФ приняли из-за спецоперации российских ВС по защите Донбасса наряду с США и ЕС власти Южной Кореи. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба южнокорейского МИД.
Об этом: Власти Южной Кореи приостановили транзакции с Банком России
ДНР 8 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
▶️12:00 — н.п. Троицкое — н.п. Озеряновка: выпущено 58 выстрелов из АГС.
В случае, если власти Польши решат передать Украине свои истребители МиГ-29, их поддержит Великобритания. Об этом 8 марта заявил глава британского минобороны Бен Уоллес в интервью телеканалу Sky News.
Об этом: Британия поддержит Польшу в решении передать Украине истребители
В Дзержинском районе Калужской области двое граждан признаны судом виновными в совершении административных правонарушений за публичную дискредитацию Вооружённых сил России. Каждому осужденному было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, сообщает 8 марта калужское областное управление МВД России.
Читайте также: Два калужанина оштрафованы судом за дискредитацию Вооруженных сил России
Украинские националисты развернули террор против сотрудников МВД Украины, отнимают технику, допрашивают в неприемлемой форме. Об этом 8 марта заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
Об этом: ДНР: националисты развернули террор против сотрудников МВД
Пока Джо Байден пытается заполучить доверие «колеблющихся» штатов, Европа начинает сомневаться в надежности президента США, пишет Die Welt.
Читайте подробнее: Европа начинает сомневаться в надежности лидера США — Die Welt
Уничтоженные объекты ВСУ за время спецоперации России на Украине.
Владимир Зеленский заявил 8 марта касательно НАТО, что «охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину».
Читайте подробнее: Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО
Разведка США заявила, что Россия останется главной угрозой для США в киберпространстве. Об этом говорится в докладе офиса директора Нацразведки США Эврил Хейнс. В докладе отмечается, что США также видят киберугрозы со стороны Ирана, Китая, КНДР.
Подробности в материале: Разведка США назвала Россию основной угрозой в киберпространстве
ДНР 8 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
▶️12:35 н.п. Шумы — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 5 мин калибром 82 мм.
Цитата @DNR_SCKK.
ДНР освободила уже 73 населенных пункта, ранее находившихся под контролем ВСУ. Об этом 8 марта сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Читайте также: ДНР освободила 73 населенных пункта
Призыв экс-президента Украины Януковича к нынешнему (Зеленскому) любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения, широко обсуждают в соцсетях. Люди разделились на два лагеря, но почти все признают: Янукович — легитимный президент. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.
«Наконец-то кто-то из важных людей сказал это», — заметила Нина Изотова.
«Вот молодец. Будущий президент. Надо уже создавать национальную оппозицию», — считает Виталий.
«Не думаю, что Зеленский отзовется на призыв Януковича. Слишком он замаран и слишком на крючке. Не говоря о том, что его неадекватность говорит или о сильнейшем алкоголизме, или сильнейшей наркозависимости», — считает Маргарита Реброва.
«Зеля — труп. Он каждый день себе по сути выигрывает своей риторикой: пусть убивают женщин и детей, а я хоть ещё день проживу», — поделился мнением в телеграм-чате читатель ИА REGNUM.
«Виктор, ваш выход», — предлагает Константин Батуев.
Подробности в материале: Янукович призвал Зеленского прекратить кровопролитие. Сеть: «Зеля — труп»
Зеленский возложил ответственность за гибель людей на Украине на Запад, который, по его словам, отказывается закрыть небо и предоставлять самолеты.
В правительстве Ростовской области опровергли появившиеся слухи о срочном сборе крови.
Читайте подробнее: В Ростовской области опровергли слухи о срочном сборе крови
Стало известно примерно о 10-ти стихийных захоронениях на территориях, освобожденных ЛНР, это, в частности, бетонный колодец в селе Веселая гора. Об этом 8 марта сообщила первый замглавы МИД ЛНР Анна Сорока.
Об этом: В ЛНР сообщили о стихийных захоронениях на освобожденных территориях
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать расследование по факту нападения на российское посольство в Дублине. Об этом 8 марта сообщается на сайте ведомства.
Подробности в материале: Бастрыкин поручил расследовать нападение на посольство РФ в Дублине
Самолет Катарских авиалиний Доха-Монреаль пролетел над Крымом и направился в закрытый для гражданской авиации сегмент полетов над Украиной в районе Одессы — Flightradar24.
Владимир Зеленский заявил 8 марта, что ответственность за гибель людей на Украине лежит на западных странах.
Читайте подробнее: Зеленский обвинил Запад в гибели людей на Украине
Представительство ДНР 8 марта. По оперативной линии от МЧС ДНР поступила информация о повреждениях газопровода и остекления в многоквартирном жилом доме в результате обстрела Киевского района Донецка по адресу:
Также в доме отсутствует электроснабжение.
Подробности уточняются.
ВСУ обстреляли Горловку и Гольмовский в ДНР, выпустив 10 мин снарядом 120 мм. Об этом 8 марта сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Подробности в материале: ВСУ обстреляли Горловку и Гольмовский
Посол Ирландии в Москве вызван в МИД России, ему заявлен протест в связи инцидентом с посольством РФ в Дублине. Об этом 8 марта говорится в размещенном на сайте МИД РФ сообщении.
Читайте также: Москва заявила протест послу Ирландии
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по фактам незаконного привлечения к уголовной ответственности на Украине деятелей культуры из России. Об этом 8 марта говорится в сообщении СК РФ.
Читайте подробнее: СК РФ расследует заочный арест российских деятелей культуры на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения УВКПЧ ООН об избиениях заподозренных в пророссийских взглядах людей на контролируемых Киевом территориях, заявила, что Россия подобные данные передавала ООН много лет подряд.
Читайте также: Захарова напомнила УВКПЧ ООН о погибших в 2014 г. в Одессе
ДНР 8 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
▶️13:40 н.п. Марьинка — г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовской»): выпущено 5 мин калибром 120 мм.
Цитата @DNR_SCKK.
МЧС России доставлено еще более 430 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины. 8 марта из Ростовской области в Донецкую и Луганскую Народные Республики прибыли колонны Донского спасательного центра МЧС России.
25 машин доставили 220 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса.
С территории Крыма в Каховку Херсонской области Украины прибыла гуманитарная колонна МЧС России из 10 автомобилей. Она доставила порядка 90 тонн груза.
В село Липцы Харьковской области из Белгорода 14 грузовиками МЧС России доставлена 121 тонна гуманитарной помощи.
В составе грузов продукты питания, предметы первой необходимости, одежда и бытовая химия.
ДНР 8 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
13:10 — н.п. Верхнеторецкое (верхнее) — н.п. Верхнеторецкое (нижнее): выпущено 29 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие.
Цитата @DNR_SCKK.
Власти Литвы полностью зачистили информационное пространство, так как, возможно, к чему-то готовятся. Такое мнение 7 марта выказал специальный корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов в своем телеграм-канале.
Читайте также: Власти Литвы для чего-то зачистили все информационное пространство — мнение
Из России в Донбасс и на Украину сегодня, 8 марта, доставлено более 430 тонн гуманитарной помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского управления МЧС РФ.
Об этом: Из России в Донбасс и на Украину доставлено 430 тонн гуманитарной помощи
ВСУ обстреляли Донецк, выпустив 5 мин калибром 120 мм. Об этом 8 марта сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Об этом: ДНР: ВСУ обстреляли Донецк
Еще свыше 430 тонн гуманитарной помощи жителям республик Донбасса и Украины доставило 8 марта МЧС России. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба ведомства.
Читайте подробнее: МЧС России доставило жителям Донбасса и Украины свыше 430 тонн гумпомощи
ЕС осуждает публикацию в России списка недружественных государств, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
Читайте также: В ЕС осудили публикацию в России списка недружественных государств
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином спецоперацию на Украине.
Об этом: Лавров обсудил спецоперацию на Украине с госсекретарем Святого престола
Тысячи студентов в Хомсе (Сирия) приняли участие в акции в поддержку спецоперации России на Украине,.
Читайте подробнее: Многотысячная акция в поддержку спецоперации РФ на Украине прошла в Сирии
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил фиксировать преступные действия со стороны украинских националистов и должностных лиц, которые препятствуют эвакуации мирных жителей. Об этом говорится на сайте ведомства.
Об этом: Глава СК РФ поручил фиксировать попытки помешать эвакуации людей с Украины
На российско-финской границе и в прилегающих районах Финляндии наблюдается нарушение работы геопозиционирования GPS, пишет Helsingin Sanomat.
Читайте также: Нарушение работы GPS регистрируют на российской границе в Финляндии
Благодаря действиям артиллерии Народной милиции ДНР большая часть населенных пунктов на южном направлении не повреждена. Об этом РИА Новости сказал руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.
Подробности в материале: Артиллерия ДНР уничтожила позиции ВСУ, не повредив жилые дома
План американских властей в ситуации с Украиной, так как они понимают, что спецоперацию российской армии по защите Донбасса не удастся прекратить, состоит в том, чтобы превратить украинскую территорию в квази-Афганистан. Об этом 6 марта заявил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Foxnews.
Об этом: Полковник из США: Вашингтон хочет превратить Украину в квази-Афганистан
За недопущение выхода «конфликта» за пределы Украины ответственны страны Североатлантического альянса. Об этом 8 марта заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге.
Подробности в материале: Генсек НАТО о ситуации на Украине: «Может выйти из-под контроля»
В 1997 году, будучи сенатором от штата Делавер и председателем Судебного комитета Сената США, Джо Байден заявил, что Россию не нужно недооценивать, так как она может враждебно и энергично ответить. Видеозапись его речи 8 марта выложил российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
Об этом: Байден еще в 1997 году заявил, что расширение НАТО спровоцирует ответ РФ
Села Логвиново и Калиновка в Донбассе обстреляли из минометов представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило 8 марта представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли два населенных пункта в ЛНР — СЦКК
Министр оброны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с коллегой из Турции Хулуси Акаром.
Об этом: Шойгу обсудил с главой минобороны Турции ситуацию на Украине
В Новосибирской области судебные приставы присоединились к акции в поддержку российских военных. Об этом говорится в паблике регионального управления ФССП в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Новосибирские судебные приставы поддержали флешмоб «Z»
Более 720 иностранных граждан эвакуировали из города Сумы в Полтаву по гуманитарному коридору. Об этом 8 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.
Подробности в материале: По гумкоридору из Сум эвакуированы более 720 человек — Минобороны РФ
Италия впервые вошла в список недружественных России стран. Многие итальянцы считают это результатом некомпетентности властей, которые вместо развития отношений с Москвой отправляют оружие на Украину.
Читайте: «Виноваты наши политики» — итальянцы о списке враждебных России стран
Введя санкции против Путина, в Токио делают невинное лицо.
Читайте: Враждебная Япония лицемерно обиделась… и даже протестует
Милитаристская Япония. Иван Шилов @ ИА REGNUM
Идеи Донцова оказывают свое пагубное воздействие на умы украинцев уже на протяжении многих десятилетий. Необандеровская клика, захватившая власть в Киеве и третирующая мирное население Донбасса как «омоскаленных недолюдей», безусловно, руководствуется расистскими идеями Донцова: «Темной мистикой дьявола наполнено «мессианство» московского народа. Ей нужно противопоставить мистику предназначения Украины, сознание божественного призвания Киева сломать силу зла»
Читайте: «Интегральный национализм» Дмитрия Донцова — «Украинство…» Глава XV
Украинские пограничники требуют от эвакуирующихся в Польшу граждан взятки до $5 тыс. для беспрепятственного пересечения границы. Об этом 8 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.
Читайте подробнее: Минобороны РФ: украинские пограничники берут с эвакуирующихся взятки
Главный враг украинцев, говорит Сциборский, — это Россия. Сциборский сетует на то, что население городов Украины — не украинцы, и призывает «создать карательную, народную, повстанческую армию и с ней двинуть на оккупантов». При внимательном рассмотрении совершенно очевидно, что нациократия Сциборского — не более чем переложение на украинскую почву идей итальянских, немецких и прочих фашистов
Читайте: «Нациократия» Николая Сциборского — «Украинство…» Глава XVI
В социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского относительно принятия Украины в Североатлантический альянс. Украинский лидер заявил, что «охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину».
Читайте также: «Как долго он к этому шёл». Зеленский охладел к вступлению Украины в НАТО
Некоторые эксперты предполагают, что подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией может произойти уже в этом году. Тогда в широком смысле можно будет говорить не только о начале процесса по формированию новых отношений между Баку и Ереваном, но и в контексте геополитики всего Закавказья и Ближнего Востока.
Азербайджан и Армения. Иван Шилов @ ИА REGNUM
Военную операцию на Украине ожидали немногие — прежде всего англо-саксонские власти и США.
Как формировалось то, что привело Украину к современному состоянию, а Россию вынудило начать специальную военную операцию на Украине.
Белград поддержал антироссийскую резолюцию в ООН, осуждающую Россию за специальную военную операцию на Украине. Президент Александр Вучич совсем недавно в униженных выражениях просил у России скидку по газовым контрактам и получил ее — цена на газ для Сербии на ближайшее время самая низкая в Европе и на порядок ниже нынешних биржевых цен.
Читайте также: Сербия Вучича неизбежно уходит от России, но пользуется её благодеяниями
Власти Украины из предложенных им Россией десяти маршрутов гумкоридоров — по два из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя — в том числе по одному из каждого города в Российскую Федерацию, а также по одному через подконтрольные киевским властям территории в Польшу, Молдавию, Румынию, подтвердили только один маршрут — из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Читайте также: Минобороны РФ: Киев подтвердил только один маршрут эвакуации мирных жителей
В Сети обсудили заявление главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика о том, что Польша не является стороной конфликта на Украине и не ведёт никаких действий военного характера со своей территории.
Читайте: Сеть: «Они в своём стиле!» — Польша отрицает участие в конфликте на Украине
В Сети обсудили обращение экс-президента Украины Виктора Януковича к Владимиру Зеленскому.
Читайте также: Сеть: «Думает, его кто-то послушает?» — Янукович обратился к Зеленскому
Президент США Джо Байден объявит о новых ограничительных мерах против Российской Федерации 8 марта из-за спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщается в обнародованном Белым домом графике американского лидера.
Подробности в материале: Байден объявит о новых санкциях против России 8 марта
В социальных сетях обсудили сообщение начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова о том, что находящиеся в Харькове и Полтаве биолаборатории работали с возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии, а биолаборатории во Львове — с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза.
Читайте также: Сеть о биолабораториях на Украине: «Европа будет слушать с закрытыми ушами»
Биологическое оружие. Иван Шилов @ ИА REGNUM
На Украине боевики батальонов территориальной обороны продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита более 4,5 млн мирных граждан. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Об этом: Минобороны РФ: украинские националисты удерживают более 4,5 млн граждан
Минобороны России доставило более 940 тонн гуманитарного груза на Украину. Об этом 8 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.
Читайте подробнее: На Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза — Минобороны России
В украинских биолабораториях вблизи границ России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия, заявила 8 марта официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой.
Подробности в материале: МИД России: Украина разрабатывала компоненты биологического оружия
К России с просьбой об эвакуации обратились уже более 2,5 млн граждан Украины и иностранцев. Об этом 8 марта заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.
Об этом: Больше 2 млн граждан Украины обратились к России с просьбой об эвакуации
Артиллерийский удар по населенному пункту Кировск в Донбассе нанесли украинские силовики. Об этом 8 марта сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ нанесли артиллерийский удар по Кировску — СЦКК ЛНР
Заявление руководителя российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощника президента России Владимира Мединского о том, что ожидания от переговоров между представителями России и Украины не оправдались, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 8 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: «Просто затягивают время» — сети о «бессмысленных» переговорах с Украиной
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили третий раунд российско-украинских переговоров. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба Кремля.
Читайте подробнее: Путин и премьер-министр Израиля обсудили третий раунд переговоров с Киевом
Российские военные защищают на Украине наших женщин и детей, женщин и детей республик Донбасса, пока бандеровцы, националисты прикрываются мирным населением, как живым щитом. Об этом заявил в интервью газете «Новый мир» председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов.
Об этом: «Мы оказались на шаг впереди» — курганский общественник о спецоперации ВС
Североатлантический альянс, который является оборонительным, не ищет конфликта с Россией. Об этом 8 марта заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступление которого транслировали на сайте альянса.
Читайте также: Генсек НАТО о России: «Мы не ищем конфликта»
Власти США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. Об этом 8 марта заявил президент США Джо Байден в ходе обращения в связи со спецоперацией России на Украине.
Об этом: США вводят запрет на импорт нефти и газа из России — Байден
Власти США продолжат поставки гуманитарной помощи и оборонительного оружия на Украину. Об этом 8 марта заявил президент США Джо Байден в ходе обращения в связи со спецоперацией России на Украине.
Читайте подробнее: Байден анонсировал новые поставки оружия на Украину
Власти США в ближайшее время могут утвердить пакет помощи Украине на $12 млрд. Об этом 8 марта заявил президент США Джо Байден в ходе обращения в связи со спецоперацией России на Украине.
Читайте подробнее: Конгресс США может утвердить пакет помощи Украине на $12 млрд — Байден
Еще два населенных пункта на Украине взяли под контроль Вооруженные силы (ВС) России. Об этом 8 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков журналистам.
«Подразделениями российских ВС взяты под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная», — сказал Конашенков.
Читайте также: ВС России взяли под контроль на Украине еще два населенных пункта
В ходе специальной операции Вооружённых сил (ВС) России по защите Донбасса за сутки было уничтожено 32 военных объекта на Украине. Об этом 8 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.
«Бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России (в течение дня) уничтожены 32 военных объекта», — заявил он.
Читайте также: ВКС РФ поразили более 30 военных объектов на Украине
Подразделения Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) установили контроль еще над пятью населенными пунктами. Об этом 8 марта заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.
Читайте также: Войска ЛНР и ДНР установили контроль над пятью населенными пунктами
Еще почти на 1 км продвинулись в Мариуполе подразделения Донецкой Народной Республики. Об этом 8 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.
Читайте подробнее: Подразделения ДНР продвинулись в Мариуполе почти на 1 км — Минобороны РФ
Инвестировать финансовые средства в российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) запретили жителям США. Данная мера входит в пакет ограничительных мер США, объявленных президентом страны Джо Байденом. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба Белого дома.
Читайте подробнее: Власти США запретили новые инвестиции в российский ТЭК
Решение президента России Владимира Путина призвать Европейский союз внести вклад в спасение жизней людей на Украине путём воздействия на киевские власти стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Там такие же людоеды» — Путин призвал ЕС оказать воздействие на Киев
Называть спецоперацию России на Украине «войной» или «вторжением» запретили представителям Организации Объединенных Наций (ООН). Соответствующее электронное письмо разослал сотрудникам ООН департамент организации по коммуникациям. Об этом сообщила газета Irish Times.
Читайте также: Сотрудников ООН проинструктировали, как называть ситуацию на Украине
Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли село Нижнее Лозовое в Донбассе. Об этом 8 марта сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли село Нижнее Лозовое — СЦКК ЛНР
Власти США, которые не хотят военного противостояния с Россией, отказываются от инициативы создания «ограниченной бесполетной зоны» над Украиной. Об этом 8 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.
Подробности в материале: США не намерены создавать бесполетную зону над Украиной — Псаки
Вашингтон озабочен возможным переходом под контроль российских военных биологических исследовательских объектов на территории Украины. По словам Нуланд, в настоящее время идёт работа с украинцами над предотвращением перехода исследовательских материалов в руки России.
Читайте также: Нуланд боится попадания объектов биоисследований на Украине в руки России
Нуланд отметила, что ни в администрации Белого дома, ни среди союзников США нет на сегодняшний день единого мнения по вопросу передачи Украине самолётов-истребителей советского производства.
Читайте также: Нуланд заявила об отсутствии единого мнения о передаче Украине истребителей
В правительстве Японии уточнили, что отправка вооружения будет нарушением трёх принципов, связанных с поставками оружия за рубеж. По действующему в стране регламенту, Япония не будет осуществлять поставки в те страны, которые находятся в состоянии военного конфликта либо под санкциями Совбеза ООН.
Об этом: Украина получила отказ от Японии в просьбе о поставках вооружения
Лётчику из Комсомольска-на-Амуре Виктору Дудину президент Владимир Путин присвоил звание Героя России — штурман получил высокую награду за подвиг в ходе спецоперации.
Читайте также: Лётчику из Комсомольска-на-Амуре Дудину присвоено звание Героя России
С национальной гвардией Украины были проведены переговоры, после которых украинская сторона сдала оружие, а станция перешла под контроль Росгвардии. Оружие сложили около 240 человек, в том числе 50 женщин, все они после подписания документов о неучастии в боевых действиях отправились по домам.
Об этом: Ситуация на Запорожской АЭС полностью взята под контроль Росгвардии
Во Владивостоке полиция пресекла противоправную деятельность уроженки Приамурья, которая расклеивала на фасадах домов листовки с призывом к участию в несогласованном митинге против действий Вооруженных Сил РФ за рубежом. Изъяты 86 листовок.
Подробности в материале: В Приморье женщина заплатит крупный штраф за призыв к митингу против ВС РФ
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару около трёх часов вели переговоры о стратегических вопросах. Об этом сам Болсонару рассказал в ходе встречи с представителями евангелических церквей, сообщает ТАСС.
«Несколько недель назад я встречался с одним из самых могущественных людей в мире. Он переживает конфликт с соседней страной. Мы разговаривали с ним почти три часа — только мы и наши переводчики — о стратегических вопросах», — сказал Болсонару.
Читайте подробнее: Болсонару назвал Путина одним из самых могущественных людей в мире
Агентство по делам молодёжи Сахалина к борьбе с недостоверной информацией о спецоперации России по просьбе ДНР и ЛНР привлекло людей, прошедших горячие точки, которые в своей ежедневной работе сталкиваются с проявлением экстремизма, терроризма, а также представителей некоммерческих организаций.
Подробности в материале: Молодёжи Сахалина расскажут правду о спецоперации России
Минобороны Великобритании опасается возможного обострения конфликта и жёсткой реакции со стороны России в случае появления британских солдат на территории Украины.
Читайте подробнее: В Британии минобороны запретило военным самовольно отправляться на Украину
На Чукотке с 5 марта проходят общественные акции в поддержку российской спецоперации по защите ЛДНР от агрессивных действий киевских властей.
Подробности в материале: На Чукотке прошли акции в поддержку российских военных
Рекомендацию написать завещание, сдать образец ДНК, оставить свои контакты и важные документы доверенным лицам и отдать распоряжения насчёт своих похорон дал американцам, отправляющимся на Украину, Госдеп США.
Об этом: Госдеп США дал совет уезжающим на Украину составить завещание и сдать ДНК
В Еврейской автономии за выходные дни 6−8 марта состоялось несколько мероприятий, цель которых — поддержать солдат, принимающих участие в специальной операции России по просьбе ДНР и ЛНР. В том числе в столице региона Биробиджане на многоэтажках разместили баннеры с изображением символа спецоперации — буквы «Z».
Читайте подробнее: Жители Еврейской АО активно поддерживают спецоперацию по защите Донбасса
Жители Шелопугинского района Забайкалья провели автопробег в поддержку российских военных на Украине.
Читайте подробнее: Всё больше забайкальцев подключаются к акции «Своих не бросаем»
Власти Омской области выразили соболезнования родным и близким омича Артёма Дмитриева, погибшего в ходе спецоперации на Украине.
Подробности в материале: В Омске похоронили военнослужащего, погибшего на Украине
Россия уже не впервые берёт на себя главную роль в борьбе с фашизмом, а потому знает, как важно ликвидировать угрозу вовремя, заявила депутат Заксобрания Еврейской АО Елизавета Славина.
Читайте подробнее: У России нет желания самоутвердиться за счёт Украины — мнение
Государственный совет Чувашской Республики поддержал решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующее совместное заявление подписали руководители всех шести партий, представленных в региональном парламенте, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Об этом: Госсовет Чувашии поддержал спецоперацию по защите Донбасса
Эксперт «Народного фронта» Еврейской АО Владимир Хроменко убеждён, что нацизм нужно уничтожать на корню, и решать судьбу территорий должны люди, которые там живут. Общественник уверен, что население Луганской и Донецкой Народных Республик имеет право на самоопределение.
Об этом: Народные республики имеют право на самоопределение — мнение
За последние сутки киевские боевики 13 раз обстреляли семь населенных пунктов на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 9 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ за сутки 13 раз обстреляли территорию ЛНР — СЦКК
Товарооборот через пункты пропуска таможен Дальнего Востока за десять дней с начала специальной военной операции России в Донбассе не уменьшился, сообщает ТАСС. При этом отмечается даже некоторый рост.
Читайте подробнее: На таможнях Дальнего Востока увеличился товарооборот
Украинские националисты по-прежнему препятствуют эвакуации гражданского населения из Мариуполя, выстраивая баррикады на гуманитарных дорогах.
Народная милиция ДНР.
Киевские боевики обстреляли из миномётов населенный пункт Пантелеймоновка на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские силовики обстреляли Пантелеймоновку в ДНР — СЦКК
Президент Индонезии Джоко Видодо предупредил об угрозе кризиса беженцев из-за ситуации на Украине, сообщает CNN Indonesia.
Читайте также: Глава Индонезии: мир ожидает «крупнейший миграционный кризис века»
Свыше 500 единиц оружия, включая оружие производства стран Запада, обнаружили после взятия под контроль Запорожской АЭС сотрудники Росгвардии. Об этом 9 марта рассказал журналистам представитель Росгвардии.
Подробности в материале: Бойцы Росгвардии обнаружили на Запорожской АЭС свыше 500 единиц оружия
Дело об административном правонарушении было возбуждено в отношении жителя Благовещенска. Мужчина распространял недостоверную информацию о проведении специальной операции России в защиту ЛНР и ДНР.
Подробности в материале: Жителя Приамурья оштрафовали за фейки о спецоперации России в Донбассе
Из Херсона эвакуировали в Россию челябинских хоккеистов, которые играли в составе местной команды. Их и членов их семей вывезли при поддержке сотрудников ОМОН управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии.
Об этом: Росгвардейцы из Карачаево-Черкесии эвакуировали хоккеистов из Херсона
В Туве состоялся автопробег в поддержку участников специальной военной операции на Украине. Организаторами акции стали «Молодёжка ОНФ», Федерации смешанных боевых единоборств ММА и бокса Тувы.
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии внимательно следит за поведением туристов из России и Белоруссии, и они не представляют никакой опасности. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СГБ.
Подробности в материале: В Грузии призвали население не бояться туристов из России и Белоруссии
Решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации по просьбе ДНР и ЛНР направлено на предотвращение более глобального военного конфликта, уверена заведующая отделением Сахалинского областного реабилитационного центра для инвалидов Елена Филиппова.
Об этом: Спецоперация РФ направлена на предотвращение глобального конфликта — мнение
Несмотря на призывы Киева, система противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО) Iron Dome («Железный купол») не может быть оперативно поставлена Украине. Об этом 8 марта заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе слушаний в комитете по иностранным делам в американском Конгрессе.
Подробности в материале: Система ПРО «Железный купол» не может быть размещена на Украине — Нуланд
В Ростове-на-Дону горожане развернули гигантский триколор в поддержку специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации областного центра.
Читайте подробнее: Ростовчане развернули гигантский триколор
В Вашингтоне опасаются, что нарушение США и Украиной Конвенции о запрещении биологического оружия подтвердится. На это указывают заявления представителя американского Госдепартамента, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
Он отметил, что на территории Украины развёрнута сеть биологических лабораторий, насчитывающая около 30 объектов. Работы в этих лабораториях проводились по заказу Пентагона. В проектах участвовала аффилированная с министерством обороны США компания Black and Veatch.
«Вооружённые силы России вскрыли факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы», — говорится в сообщении Антонова на странице посольства в Facebook.
Подробности в материале: Посол России: США боятся обвинений из-за работы биолабораторий на Украине
В Дагестане стало известно о подвиге уроженца республики — первого в мире чемпиона по танковому биатлону Марата Халикова. Во время боя он уничтожил несколько групп противника, подорвал свой танк, оставшийся без топлива, и спас свой экипаж, сообщил глава республики Сергей Меликов. В настоящее время танкист находится в госпитале — он ранен.
Об этом: Чемпион по танковому биатлону из Дагестана подорвал танк и спас экипаж
Через аэропорт города Катовице (Польша) 8—9 марта возвращены на Родину 250 граждан Узбекистана, среди которых 62 женщины, 28 детей и восемь младенцев. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана журналистам.
Подробности в материале: Из Польши в Ташкент эвакуировали еще 250 граждан Узбекистана
Правящая партия «Грузинская мечта» может потерять власть с стране, занимая осторожную позицию по России, начавшей спецоперацию на Украине по денацификации для защиты безопасности Донбасса. Об этом на телеканале «Палитраньюс» заявил экс-депутат парламента Леван Гогичаишвили.
Подробности в материале: Осторожность «Грузинской мечты» переходит в «трусость» — политик
Широкомасштабное наступление ударных группировок силовиков Украины на Луганскую и Донецкую Народные Республики упредила и сорвала специальная военная операция Вооруженных сил РФ по защите Донбасса. Об этом 9 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Подробности в материале: Спецоперация России сорвала наступление Украины на ЛНР и ДНР — Минобороны
Данные о наличии американских биологических лабораторий на Украине полностью меняют картину вовлеченности Вашингтона, это инструмент прямой угрозы России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Подробности в материале: Захарова назвала биолаборатории на Украине инструментом прямой угрозы РФ
В связи с проведением специальной военной операции на территории Украины ректор Забайкальского госуниверситета (ЗабГУ) Сергей Иванов обнародовал обращение к сотрудникам и студентам данного вуза с призывом поддержать российского президента и армию.
В его воззвании, в частности, сказано:
«Сегодня наша страна и все мы переживаем очень сложный период. Россия столкнулась с беспрецедентным давлением и реальной угрозой полномасштабного военного конфликта на своей территории, оставаться в стороне от этих процессов значило бы поставить под вопрос само существование России, а также существование русских и украинцев на Украине. Российская Федерация сделала всё, чтобы не допустить военных действий, но в сложившейся ситуации иной исход оказался невозможным. Мы все искренне переживаем за мирных людей, находящихся в зоне специальной военной операции, и желаем им только добра. Мы надеемся, что вскоре мир и спокойствие на этих территориях будут восстановлены».
Читайте подробнее: Ректор ЗабГУ выступил в поддержку президента и спецоперации на Украине
Еще четверо военнослужащих из Северной Осетии погибли при выполнении воинского долга во время специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. В республике 8 марта простились с Игорем Леоновым, Артуром Качмазовым, Олегом Ковальчуком иМихаилом Скоковым. За мужество, проявленное при исполнении воинского долга, президент РФ Владимир Путин наградил их орденами Мужества (посмертно), сообщили в пресс-службе главы РСО-Алании.
Читайте также: Еще четверо военных из РСО-Алании награждены орденом Мужества посмертно
Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что количество украинских беженцев, прибывающих во Францию, «стремительно растет», сообщает Le Figaro.
Читайте подробнее: Премьер-министр Франции: «Число украинских беженцев в стране растёт»
Документ, который подтверждает подготовку киевским режимом в марте наступления на республики Донбасса, обнародовало Минобороны России. Об этом 9 марта рассказал на брифинге официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте также: Минобороны РФ обнародовало приказ Киева о подготовке наступления на Донбасс
Контакт министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в турецкой Анталье планируется, заявила 9 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте подробнее: Захарова: в Турции планируется контакт Лаврова и Кулебы
Заявления президента Украины Владимира Зеленского нужно анализировать с учётом его состояния, а это состояние неадекватно. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik.
«Поэтому глубоко и всерьёз анализировать эти заявления не представляется возможным именно исходя из его состояния», — сказала дипломат.
Об этом: Захарова заявила о неадекватном состоянии Зеленского
В Элисте состоялся хоккейный матч между командами «Zа наших» и «Zащита» в поддержку президента России Владимира Путина и Вооружённых сил РФ. На лёд вышел и глава Калмыкии Бату Хасиков.
Читайте подробнее: В Калмыкии состоялся хоккейный матч «Zа наших»
Действующий дистанционный формат обучения в школах, которые находятся в приграничных районах Белгородской области, продлевается, сообщил 9 марта губернатор Вячеслав Гладков.
Об этом: Белгородские власти продлили «дистант» в школах приграничных районов
Во Владивостоке ветеранские объединения 10 марта организуют автопробег в поддержку специальной операции России в Донбассе. Акция возьмёт старт от мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».
Об этом: Во Владивостоке готовятся к автопробегу в поддержку спецоперации России
В нынешней ситуации вокруг Украины Соединённые Штаты стремятся нанести России «стратегическое поражение». Об этом в ходе выступления перед Конгрессом США заявила заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.
Читайте подробнее: Нуланд назвала конечную цель Вашингтона на Украине
Фейк: Украина не планировала нападать на Донбасс. Об этом неоднократно заявляла украинская сторона.
Правда: Минобороны России официально заявило, что Нацгвардия Украины планировала нападение на Донбасс в марте 2022 года. Приводятся копии оригинальных документов, которые подтверждают это.
В операции должны были участвовать отборные силы ВСУ, личный состав натаскивали американские и британские инструкторы по программам подготовки «натовского стандарта» во Львове.
«Мы хорошо помним тиражируемые в феврале западными СМИ заявления руководства киевского режима о якобы отсутствии каких-либо планов вооруженного захвата Луганской и Донецкой Народных Республик. Однако оригиналы секретных боевых документов нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что начавшаяся 24 февраля спецоперация России сорвала наступление ударных группировок войск Украины на ЛНР и ДНР.
Цитата канала «Борьба с фейками».
Молдавия собирается добиваться вступления в Европейский союз, однако не намерена вступать в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 9 марта заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в интервью Euronews.
Читайте также: Молдавия не планирует присоединяться к НАТО — премьер-министр республики
Утром 9 марта киевские боевики обстреляли из миномётов калибра 120 мм Донецк. Об этом 9 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские силовики обстреляли Донецк из миномётов — СЦКК
На этой неделе Южная Корея направит на Украину предметы первой необходимости. Об этом 8 марта сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Об этом: Южная Корея поставит на Украину предметы первой необходимости
В период с 17 февраля по 8 марта нынешнего года киевские боевики обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) 693 раза. Об этом 9 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ с 17 февраля по 8 марта 693 раза обстреляли территорию ЛНР — СЦКК
Мариуполь за прошедшие сутки смогли покинуть более 40 мирных жителей, среди них шесть детей. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.
Читайте подробнее: ДНР: Мариуполь за сутки покинули более 40 человек
Уроженец Новоалександровского округа Ставрополья, рядовой Олег Мануйлов награжден орденом Мужества (посмертно). 22-летний стрелок-сапер погиб при исполнении специального задания в ходе специальной военной операции на Украине, проходя службу на контрактной основе, сообщил глава муниципалитета Сергей Сагалаев.
Об этом: Военнослужащий со Ставрополья посмертно награжден орденом Мужества
Восемь лет в Донбассе люди подвергались бомбежке, нападениям военизированных организаций, которые вели себя как завоеватели на оккупированной территории, запрещали говорить на русском языке, лишали детей детства. И президент России Владимир Путин пытался прийти к мирному компромиссу, но, видимо, других вариантов, кроме проведения специальной операции, уже не оставалось, считает протоиерей, настоятель Храма Святителя Иннокентия Московского, заместитель председателя Общественной палаты Сахалина Виктор Горбач.
Читайте также: Других способов остановить преступников не было — о спецоперации России
О планах Киева по наступлению на республики Донбасса, доказательство наличия которых были получены в ходе специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) России по защите ДНР и ЛНР, рассказал 9 марта в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: В Минобороны России рассказали о планах Киева по нападению на Донбасс
Правительство США не считает разумным предложение Польши о передаче её военных истребителей в распоряжение американской стороны для дальнейшего использования в конфликте на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.
«Мы продолжаем консультации с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу <…>, но мы не считаем предложение Польши разумным», — говорится в заявлении Кирби, распространённом пресс-пулом Белого дома.
Об этом: Пентагон отверг идею Польши о передаче её самолётов под контроль США
Утром 9 марта киевские боевики обстреляли из тяжелого вооружения села Логвиново, Лозовое и Нижнее Лозовое на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 9 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли три населенных пункта на территории ЛНР — СЦКК
Сегодня на Украине опять повторяются зверства, известные по временам Великой Отечественной войны. Сожженные люди в Доме профсоюзов в Одессе… Найденные ополченцами ДНР и ЛНР останки убитых людей, в том числе с отрубленными и размозженными конечностями, которых перед смертью пытали, наказывая за связь с ополченцами… Бандеровцы снова терроризируют Украину. А украинское население вновь вынуждено переживать свою историю.
Читайте: ОУН-УПА*: миф и реальность — «Украинство…» Глава XVII
На территории Украины погиб оренбургский военный. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор Оренбуржья Денис Паслер.
«Сегодня (9 марта) для нашего региона тяжелый день. С глубокой скорбью вынужден сообщить о гибели оренбургского военнослужащего Элера Эгамбердиева, выполнявшего боевое задание на территории Украины. Он выбрал делом своей жизни одну из самых мужественных и благородных профессий — защитника Отечества — и погиб, защищая интересы нашей Родины», — сказал глава Оренбургской области.
Старший сержант Элер Эгамбердиев проходил службу по контракту. По словам Дениса Паслера, военный до последнего оставался верен присяге, воинскому долгу и ушел настоящим героем.
«От лица всех оренбуржцев выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Невозможно унять словами боль их утраты. Низкий поклон родителям, которые воспитали настоящего мужчину, мужественного и смелого, достойного подвига наших отцов и дедов, воевавших в Великую Отечественную. Скорблю вместе с вами», — говорится в сообщении.
Читайте также: Оренбургский военнослужащий погиб на территории Украины
В течение восьми лет управляемый США киевский режим обстреливал города и населённые пункты Донбасса и проводил репрессии против инакомыслящих, в том числе казаков. На это обратил внимание бывший помощник министра обороны Украины, атаман Верного Казачества Союза казаков-воинов России и зарубежьяАлексей Селиванов, обращаясь к запорожским казакам.
Читайте также: Экс-помощник министра обороны Украины обратился к запорожским казакам
Вторую партию гуманитарной помощи жителям Донбасса начнут формировать в Башкирии. Соответствующее поручение 9 марта дал чиновникам глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.
Хабиров отметил, что первая партия гуманитарной помощи из Башкирии была доставлена в Донбасс и сегодня грузовики возвращаются в республику.
Подробности в материале: Глава Башкирии поручил сформировать новую партию гумпомощи жителям Донбасса
Жителю Красноярского края капитану Алексею Лёвкину, участвующему в спецоперации на Украине, присвоено звание Героя России. Об этом в своём Instagram 9 марта сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Читайте подробнее: Красноярец стал Героем России за мужество в ходе спецоперации на Украине
Ситуация с эвакуацией из Мариуполя мирных жителей является сложной, так как украинские националистические подразделения почти не контролируются Киевом. Об этом 9 марта рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Об этом: Ситуация с эвакуацией мирных жителей из Мариуполя сложная — Пушилин
В Россию за сутки прибыло почти 6 тыс. беженцев из Донбасса. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 9 марта.
Читайте также: За сутки в Россию прибыло 6 тыс. беженцев из Донбасса К
Западные страны имели множество возможностей прекратить политику дискриминации в отношении России и граждан страны, но они не захотели ими воспользоваться. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Об этом: Захарова: Запад имел много шансов прекратить дискриминацию России
Исполнительный директор Федерации бокса ЕАО Михаил Рабичев считает несправедливыми решения, которые принимаются в отношении олимпийцев и параолимпийцев России. Он тяжело переживал скандалы в мировом спорте, но, несмотря на сложную ситуацию, всецело поддерживает решения президента РФ Владимира Путина.
Об этом: Спорт используют для продвижения политических амбиций — мнение
Украинские боевики 9 марта обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив 15 мин калибром 120 мм. Об этом 9 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские боевики обстреляли населенный пункт Александровка в ДНР
Северная Осетия сегодня, 9 марта, примет вторую группу беженцев из Донбасса. В республику прибудет поезд с жителями ДНР И ЛНР, вынужденными покинуть родину из-за военных действий. Ожидается прибытие 156 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона, в том числе более ста детей.
Читайте также: В Северной Осетии ожидают прибытия поезда с беженцами из Донбасса
Премьер-министр Пакистана Имран Хан раскритиковал западных дипломатов, которые обратились к нему с призывом осудить специальную военную операцию России на Украине, пишет The Times.
Читайте подробнее: В Пакистане жестко ответили на призывы Запада осудить Россию
За последние две недели в Румынию прибыли 319 969 граждан Украины. Об этом 9 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Читайте также: В Румынию прибыли почти 320 тыс. беженцев с Украины
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту подготовки ВСУ к нападению на Донбасс, сообщается на сайте СКР.
Об этом: Бастрыкин поручил возбудить дело по факту подготовки к нападению на Донбасс
За любые эксперименты по поставкам Украине оружия последует ответственность. Об этом 9 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте подробнее: Захарова напомнила Западу об ответственности за поставки оружия на Украину
Глава Резервного банка (ЦБ) Австралии Филип Лоу, выступая на бизнес-саммите AFR, заявил, что повышение процентной ставки в 2022 году теперь «правдоподобно», поскольку специальная операция России на Украине рискует привести к росту инфляции в Австралии. Об этом 9 марта сообщил телеканал Nine News.
Об этом: ЦБ Австралии: спецоперация РФ на Украине отразится на процентных ставках
В Магнитогорске Челябинской области казаки присоединились к автопробегу и акции в поддержку Донбасса и действий Вооружённых сил Российской Федерации на Украине. Об этом сообщает Оренбургское войсковое казачье общество.
Об этом: В Магнитогорске казаки присоединились к акции в поддержку Донбасса
Семьям военнослужащих из Тувы, погибших в ходе специальной операции на Украине, окажут всю необходимую помощь. Об этом заявил глава республики Владислав Ховалыг.
Читайте подробнее: Семьям погибших на Украине военных из Тувы окажут необходимую помощь
За последние 24 часа 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сложили оружие и перешли на сторону Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 марта говорится в заявлении замначальника Управления НМ ДНР Эдуарда Басурина.
Подробности в материале: 12 военнослужащих ВСУ сдались войскам ДНР и будут отпущены домой — Басурин
Политико-пропагандистская борьба ещё не закончилась, а экономические решения, принимаемые в освобождённых от фашистского киевского режима областях Украины, закрывают для Запада какую-либо возможность повернуть положение в свою пользу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 9 марта, комментируя заявления Министерства обороны России.
Ранее в ведомстве сообщили о получении в ходе проведения спецоперации секретных документов командования нацгвардии Украины, свидетельствующих о том, чтооперация«упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины» наЛНР и ДНР, которое Киев намечал намарт2022года.
Подробности в материале: Политический бой еще только начинается: о планах Киева наступать на Донбасс
Министерство обороны и МВД Румынии представили на рассмотрение правительства страны документ, предусматривающий обязательную постановку на военный (резервный) учет всех мужчин страны в возрасте до 63 лет. Об этом 9 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.
Читайте подробнее: В Румынии могут провести поверку резервистов
Над городом Харцызск в Донецкой Народной Республике (ДНР) сбита ракета «Точка У», запущенная киевскими боевиками, в заряде которой мог содержать фосфор. Об этом 9 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.
Об этом: В ДНР сообщили о сбитой над Харцызском ракете «Точка У» ВСУ
На Камчатке состоялись патриотические акции в поддержку военнослужащих, которые принимают участие в специальной операции в Донбассе.
Подробности в материале: Жители Камчатки поддержали участвующих в спецоперации военнослужащих
В течение последних суток военнослужащими Донецкой Народной Республики (ДНР) было захвачено шесть единиц бронетехники киевских боевиков. Об этом 9 марта говорится в заявлении замначальника Управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуарда Басурина.
Читайте подробнее: Войска ДНР за сутки захватили шесть единиц бронетехники ВСУ — Басурин
В Чувашии заработал агрегатор информации для оказания помощи жителям Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский устроил геноцид и втянул в него Россию, заявила председатель региональной общественной организации Всероссийского общества инвалидов в Ленинском районе ЕАО Надежда Пещерина. Она подчеркнула, что считает украинский народ братским.
Читайте также: Власти Украины издеваются над своим народом — мнение
В ходе военной операции на Украине погибли двое бойцов вологодского СОБРа. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
«До последнего не верили и надеялись, но сегодня пришла официальная информация… В ходе проведения специальной операции на территории Украины погибли наши земляки старший лейтенант и старший сержант вологодского СОБР Сергей Дорохов и Владимир Архипов», — написал губернатор.
Подробности в материале: Вологодский губернатор сообщил о погибших на Украине земляках
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое (нижнее) в Донецкой Народной Республике, применив стрелковое оружие. Об этом 9 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: В ДНР заявили об обстреле украинскими боевиками пункта Верхнеторецкое
Гуманитарные коридоры, которые были открыты на Украине для эвакуации мирного населения в безопасные районы, не работают в полную силу. Об этом в эфире Первого канала заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Подробности в материале: Глава ДНР заявил о неполноценной работе гуманитарных коридоров на Украине
Украинскую бронетехнику уничтожают российские военные вертолёты Ка-52 «Аллигатор», видеозапись такого удара опубликована 9 марта на официальном канале Минобороны России в YouTube.
«Вертолеты армейской авиации ВКС России выполнили задачи по нанесению авиационных ударов по бронированной технике ВСУ», — пояснили в ведомстве.
Подробности в материале: Минобороны РФ опубликовало видео удара Ка-52 по бронетехнике ВСУ
Власти Украины намеренно замалчивают информацию о гуманитарных коридорах в Мариуполе и Волновахе в сторону России и Донецкой Народной Республики (ДНР), так как готовят очередные провокации. Об этом 9 марта говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.
Подробности в материале: В ДНР заявили, что Киев намеренно умалчивает о гуманитарных коридорах
В Дагестане стало известно о двоих погибших при выполнении воинского долга военнослужащих из республики. В боях на территории Украины погиб житель Карабудахкентского района Рашид Умалатов. Он был контрактником Вооруженных сил России, сообщили в районной администрации. Ранее власти района сообщили о гибели в ходе специальной военной операции на Украине уроженца села Карабудахкент рядового контрактной службы Расула Алиева.
Читайте подробнее: В Дагестане сообщили о гибели на Украине двоих военнослужащих
Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям нанесёт вред экономике республики. Об этом 9 марта заявил экс-президент Молдавии, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон в своем телеграм-канале.
Читайте подробнее: Молдавию ждёт «коллапс» в случае присоединения к санкциям против РФ — Додон
В настоящее время под контроль ополченцев Донецкой Народной Республики перешли 74 населённых пункта, ранее находившихся под контролем украинских войск. Об этом 9 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Подробности в материале: Под контроль ДНР перешло 74 населённых пункта
Специальная военная операции России на Украине идет строго по плану, заявила 9 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте также: Захарова: спецоперация России на Украине идет строго по плану
Новосибирское региональное отделение «Российский Красный Крест» организовало работу центров сбора гуманитарной помощи для переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. В центрах принимают вещи, обувь, постельные принадлежности, продукты питания и бытовую химию.
Подробности в материале: В Новосибирске открыли дополнительные центры сбора гуманитарной помощи
Сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии будут выявлять случаи распространения жителями страны «экстремисткой» символики и лозунгов, которые разжигают межнациональную рознь. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба СИБ.
Читайте подробнее: Жителей Молдавии предупредили о наказании за «экстремистскую» символику
Враги русского и украинского народов пытаются доказать им, что они должны враждовать между собой. Об этом после литургии заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Сегодня всеми силами враги русского и украинского народов извне пытаются внушить, что никакие вы не братья, а вы враги и вы должны воевать друг с другом, и ведь кто-то поддается на это искушение!» — сказал патриарх.
Читайте также: Патриарх Кирилл заявил о стравливании русского и украинского народов извне
С призывом к Киеву предпринять все возможное для обеспечения безопасного прохода мирных жителей обращается Россия. Об этом 9 марта рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте также: Захарова: Россия призывает Киев обеспечить безопасный проход мирных жителей
«Мы помним тебя гордимся тобой приезжай в гости!», — сказал одноклассник Героя России Александр Перфильев.
Напомним, что командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду присвоено звание Героя России за участие в военной операции на Украине. Указ о представлении к награде подписал президент России Владимир Путин. Подразделение Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую украинские националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет. Бойцы успешно прорвали оборону противника и обратили его в «паническое бегство».
Подробности в материале: Обнародовано обращение к Герою России, забайкальцу Алексею Бернгарду
Переговоры России с Украиной ведутся для того, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие, на них уже достигнут некоторый прогресс. Об этом 9 марта заявила в официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
За время специальной военной операции ВС РФ по защите Донбасса к российской стороне обратились с просьбой об эвакуации порядка двух миллионов человек, из которых 140 тыс. уже удалось вывезти. Об этом 9 марта рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте также: К России с просьбой об эвакуации обратились два миллиона человек — Захарова
После начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины ситуация в области безопасности в Европе якобы ухудшилась. В этой связи 8 марта правительство Швеции во главе с премьер-министром Магдаленой Андерссон созвало срочную встречу с лидерами всех партий Риксдага, на котором обсуждались вопросы безопасности Швеции, передает телеканал SVT.
Читайте также: Швеция не будет подавать заявку на членство в НАТО — Андерссон
Министерство обороны США обязано ознакомить мировое сообщество с теми программами, которые осуществлялись на Украине, заявила 9 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Подробности в материале: Захарова: США обязаны рассказать о биологических программах на Украине
Контроль над Чернобыльской и Запорожской АЭС был в ходе спецоперации по защите Донбасса был установлен Вооруженными силами России для того, чтобы не допустить ядерных провокаций со стороны Киева, риск которых существует. Об этом 9 марта рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте подробнее: В МИД России заявили о риске ядерных провокаций со стороны Киева
Конституционный суд (КС) России с 5 марта вышел из Конференции европейских конституционных судов (КЕКС). Об этом говорится в заявлении КС России.
Подробности в материале: КС России объявил о выходе из конференции европейских судов
После начала Российской Федерацией специальной операции на территории Украины и повышения цен на энергоносители вопросы обороны и энергетической политики являются одними из ключевых тем для избирателей в Швеции в преддверии парламентских выборов, намеченных на сентябрь. Об этом 9 марта сообщил телеканал SVT.
Читайте также: Названы ключевые темы для избирателей в Швеции
Российская сторона не стала принимать участия в заседании международного суда в Гааге, которое было инициировано Киевом, из-за абсурдности иска украинской стороны. Об этом 9 марта рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Об этом: В МИД РФ объяснили, почему Россия не стала участвовать в заседании суда ООН
Ингушетия планирует направить в пострадавшие от военных действий районы Донбасса очередную партию гуманитарной помощи. На этот раз гуманитарный груз будет состоять из продуктов питания и строительных материалов для восстановления разрушенных жилых домов и объектов инфраструктуры, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Читайте подробнее: Ингушетия готовит к отправке в Донбасс третью партию гуманитарного груза
Киевские власти подготавливают провокации с гуманитарными коридорами в Мариуполе и Волновахе, заявили 9 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Подробности в материале: В ДНР заявили о подготовке Киевом провокаций с гумкоридорами
О биолабораториях Соединённых Штатов на территории Украины в стране говорили ещё в середине 2021 года. В июле на сайте президента Украины появилась петиция, в которой автор выступает против американских биологических лабораторий.
Читайте подробнее: В Киеве ещё в 2021 году требовали закрыть биолаборатории США на Украине
Позиция России по вопросу российского Крыма и независимости Донецкой и Луганской народных республик «хорошо известна» и «неоднократно доводилась» как до властей Украины, так и до лидеров других стран в ходе их бесед с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается Крыма, то это российский регион и нужно признать это и де-факто, и де-юре. Что касается Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики — это суверенные независимые государства, они признаны Российской Федерацией. Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков призвал Украину и другие страны признать независимость ДНР и ЛНР
После начала Российской Федерацией специальной операции на Украине правительство Швеции столкнулось с беспрецедентным давлением, поскольку партии в риксдаге требуют от властей рассмотреть возможность подать заявку на вступление страны в НАТО. В ответ на это представители правительства страны еще раз заявили, что вступление в НАТО не находится на повестке дня. Однако шведские власти все же приняли определенные решения, о чем в своей статье от 8 марта написал политический обозреватель SVT Матс Кнутсон.
Об этом: Вместо вступления в НАТО Швеция нарастит сотрудничество с США — SVT
Донецкая и Луганская Народные Республики являются суверенными независимыми государствами, Украине и властям других стран нужно это признавать. Об этом 9 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом: Песков ответил на заявление Зеленского по Крыму и Донбассу
Ингушетия готова принять около 300 жителей Донбасса, пострадавших от военных действий. Для их размещения подготовлены два пункта приема — в спорткомплексе «Мужичи» и в одной из гостиниц. Прибывших из ДНР И ЛНР граждан обеспечат питанием, медпомощью и другими необходимыми услугами, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. В настоящее время Ингушетия остается в числе резервных регионов, которые подготовились к приему беженцев.
Подробности в материале: В Ингушетии приготовили два центра приема беженцев
Россия заинтересована в продолжении переговоров с украинской стороной, её позиции также известны переговорщикам из Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российская сторона сохранила и сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговоров. Российская позиция предельно понятна и предельно сформулирована и доведена до сведения украинских переговорщиков», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков заявил о заинтересованности России в переговорах с Украиной
В настоящее время Швеция сталкивается со стремительным ростом числа беженцев с Украины. Об этом 9 марта в ходе пресс-конференции заявил министр Швеции по делам миграции Андерс Игеман.
Предстоящая встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в турецкой Анталье очень важна для переговорного процесса между двумя странами. Об этом 9 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом: Песков назвал важной предстоящую встречу глав МИД России и Украины
Оренбургский военнослужащий Максим Жумаханов, погибший при выполнении долга во время военной спецоперации по защите населения Донбасса, награжден орденом. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Указом президента России разведчику за проявленный героизм во время исполнения боевого задания посмертно присвоена высокая государственная награда — Орден Мужества.
Об этом: Оренбургский военный, погибший во время спецоперации, награждён орденом
В России надеются на то, что в перспективе удастся разобраться с американскими биолабораториями, которые функционировали на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если говорить абсолютно серьезно, тема эта, конечно, очень важна. Тема очень важна, и важна она, наверное, для всего мира. Будем надеяться, что удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины, и эксплуатация которых фактически осуществлялась американскими специалистами», — сказал Песков.
Об этом: Песков обещает раскрыть информацию по биолабораториям на Украине всему миру
Россия установила контроль над некоторыми из украинских ядерных объектов, чтобы не допустить ядерных провокаций. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 9 марта на брифинге.
Она отметила, что в ходе российской военной спецоперации контроль установлен над Чернобыльской и Запорожской атомными электростанциями, а также над прилегающими к ним территориями. Россия предпринимает всё возможное для обеспечения надлежащей безопасности этих ядерных объектов.
Подробности в материале: Ряд ядерных объектов на Украине контролирует Россия — МИД РФ
Вооруженные силы Донецкой Народной Республики продолжают освобождение Мариуполя. Об этом 9 марта заявил военный корреспондент Семён Пегов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Во время общения по видеосвязи военкор отметил, что находится в непосредственной близости от гущи событий.
Читайте подробнее: В Мариуполе закрепляются штурмовые отряды ДНР
К работе по приёму беженцев из ДНР и ЛНР подключились региональные уполномочённые по правам ребёнка в России. Об этом 9 марта заявила уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Подробности в материале: Детские омбудсмены подключились к работе по приёму беженцев из ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин 9 марта встретится с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом: Путин обсудит с Львовой-Беловой ситуацию с детьми беженцев
Посольство США в Москве арендовало электрогенераторы и закупило электрические провода, чтобы подготовиться к возможному отключению электроэнергии. Это следует из данных на американском сайте госзакупок.
Для подготовки к возможным перебоям с энергией дипмиссия в феврале и марте выделила примерно $170 тыс.
Подробности в материале: Посольство США в Москве готовится к возможным перебоям с электроэнергией
Семьи в России готовы принимать детей-сирот из ДНР и ЛНР. Об этом 9 марта заявила уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Читайте также: Более тысячи детей-сирот приехали в Россию из ДНР и ЛНР
Нападки на студентов и деятелей культуры из России, которые наблюдаются в настоящее время в ряде стран из-за ситуации вокруг Украины, являются проявлением фашизма. Об этом 9 марта заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в Анкаре.
Об этом: Эрдоган назвал нападки на студентов из России проявление фашизма
В Северную Осетию 9 марта прибыл состав, в котором доставили беженцев из Донбасса. Большинство из них — дети, сообщил глава региона Сергей Меняйло.
«К нам начали прибывать граждане из Донбасса. Сегодня прибывает 156 человек, из них: 112 — дети, 46 взрослых», — проинформировал в ходе аппаратного совещания руководитель республики.
Читайте также: В Северной Осетии встретили поезд со 112 детьми из Донбасса
Ректор Томского государственного архитектурно-строительного университета Виктор Власов присоединился к обращению Российского Союза ректоров, поддержавшего решение президента России Владимира Путина о спецоперации.
Читайте подробнее: Ректоры томских вузов поддержали решение Путина о спецоперации
Националистические батальоны продолжают прикрываться мирным населением города Мариуполь Донецкой Народной Республики, как живым щитом. Об этом 9 марта заявил военный корреспондент Семён Пегов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Нацбаты просто не выпускают жителей. Люди из пригородов, которые отправляли своих близких от войны в сам Мариуполь, винят сейчас себя. Отступая, нацбаты вместе с собой уводят мирное население. Это в определенном смысле сдерживает операцию. Нет цели стрелять по мирному населению, а нацбаты его используют», — сказал Пегов.
Читайте также: Пегов: в Мариуполе неонацисты прикрываются населением как щитом
Заявление военнослужащего украинской армии Владимира Йовенко, сдавшегося в плен российским военным, о том, что вооружённые силы Украины использовали жилые дома для прикрытия огневой позиции системы залпового огня «Град», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 9 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Типичные террористы» — ВСУ прикрывают свои «Грады» жилыми домами
Заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лизцяня о том, что Китай призвал Соединённые Штаты прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом, комментируя на брифинге информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 9 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «Скоро вскроется вся гниль» — Китай заинтересовали биолаборатории США
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в городе и на космодроме Байконур проходят акции в поддержку спецоперации России на Украине.
Об этом: На Байконуре проходят акции в поддержку спецоперации России на Украине
Студенты и преподаватели крупнейшего в Сирии университета Баас в Дамаске вышли на улицы в поддержку спецоперации России на Украине. Об этом, как сообщает SANA, заявил 9 марта директор института Абдул Басит аль Хатиб.
Об этом: В Сирии прошли митинги в поддержку спецоперации России на Украине
Поток граждан России, посетивших Грузию после начала на Украине спецоперации по денацификации, был вдвое ниже, чем в 2019 году, когда не было карантинных ограничений. Об этом 9 марта сообщил журналистам глава МВД Вахтанг Гомелаури.
Об этом: Глава МВД Грузии сообщил подробности о въезжающих в страну гражданах РФ
Диалог должен преобладать в решении украинского кризиса, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом официальный представитель канцелярии египетского лидера Бассам Рады сообщил 9 марта в своём заявлении.
«Египет поддерживает все дипломатические усилия, нацеленные на быстрое урегулирование кризиса в политическом плане для предотвращения ухудшения ситуации», — говорится в заявлении.
Подробности в материале: Президенты России и Египта обсудили кризис на Украине
Цифровое пространство не должно использоваться в преступных целях. Об этом 9 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию СМИ Нидерландов о том, что якобы хакеры из России использовали нидерландские серверы для атаки на инфраструктуру Украины.
Об этом: Гаага множит фейковые обвинения в адрес России — МИД РФ
Еще один житель Северной Осетии сложил голову, исполняя свой воинский долг в ходе специальной военной операции на Украине. В республике 9 марта прощаются с Кириллом Андреевым. Его стойкость и отвага были оценены орденом Мужества. Указ о награждении (посмертно) подписал президент РФ Владимир Путин. Слова соболезнования выразил родным погибшего глава РСО-Алании Сергей Меняйло.
Читайте подробнее: В Северной Осетии прощаются ещё с одним земляком, погибшим на Украине
Из-за ухудшения ситуации в Киеве дипломаты Казахстана временно передислоцированы из столицы Украины во Львов. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба казахского министерства иностранных дел.
Об этом: Дипломаты Казахстана временно переведены из Киева во Львов
Заявления, что после начала спецоперации России Украина стала привлекать на свою сторону большое количество иностранных наемников, не соответствует действительности. Об этом 9 марта заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, иностранные убийцы уже были на территории Украины до начала спецоперации. Нынешние же заявления украинских властей о том, что к ним на подмогу летят тысячи боевиков из разных стран, — всего лишь способ легализовать иностранных легионеров, давно уже терроризирующих мирное население ДНР и ЛНР.
Подробности в материале: Глава ДНР заявил о «легализации» Украиной иностранных наемников
Президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Сенегала Макки Салл подтвердили важность дальнейшей реализации договорённостей, достигнутых в 2019 году на первом саммите Россия — Африка в Сочи. Об этом сообщает 9 марта пресс-служба Кремля.
Лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого Путин по просьбе своего сенегальского коллеги рассказал об основных аспектах проведения специальной военной операции на Украине.
Читайте подробнее: Путин и глава Афросоюза подтвердили важность соглашений саммита РФ — Африка
Донецкая Народная Республика (ДНР) побеждает в борьбе за освобождение своей территории. Об этом 9 марта заявил замначальника Управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, с начала спецоперации власти ДНР освободили уже свыше 70 населенных пунктов Народной Республики.
Подробности в материале: Басурин: армия ДНР освободила более 70 населённых пунктов
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Египта Абдул-Фаттахом Сиси ситуацию на Украине, передаёт 9 марта сайт Кремля.
Читайте также: Путин обсудил с президентом Египта Сиси ситуацию на Украине
Россия проводит военную спецоперацию на Украине, чтобы защитить республики Донбасса и устранить военную угрозу, исходящую от Киева. Свержения действующей власти Украины среди целей нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 марта на брифинге.
«В её задачи не входит ни оккупация Украины, ни разрушение её государственности, ни свержение действующей власти. Она не направлена против мирного населения», — подчеркнула Захарова.
Читайте также: Захарова: спецоперация России не нацелена на свержение украинской власти
Таджикистан запланировал два рейса для вывоза своих граждан, которые перебрались с Украины в Польшу. Об этом 9 марта сообщает «Азия Плюс».
Подробности в материале: В Таджикистане анонсировали два рейса для вывоза сограждан из Польши
516 киргизстанцев смогли покинуть Украину, эвакуировавшись в другие страны после начала боевых действий.
Читайте также: Сколько граждан Киргизии эвакуировали с Украины?
Автопробег в поддержку военной специальной операции России на Украине состоялся в Башкирии. Об этом 9 марта сообщает ИА «Башинформ».
По информации журналистов, в автопробеге приняли участие жители Благоварского района: на автомобилях были прикреплены символы «Z».
Читайте подробнее: В Башкирии прошел автопробег в поддержку спецоперации России на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский ужесточил ответственность за госизмену и мародёрство.
В Харьковскую область Украины доставлено 120 тонн гуманитарного груза из Тульской области, сообщили 9 марта в управлении пресс-службы правительства региона.
Об этом: Тульская область передала 120 тонн гуманитарной помощи жителям Украины
Столица донского и мирового казачества — Новочеркасск — поддержала специальную операцию России по защите Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.
Читайте также: Казачья столица поддержала спецоперацию по защите Донбасса
В кабмине ФРГ заявили, что никаких согласований по вопросу поставок боевых самолётов Украине не проводилось, заявил 9 марта на брифинге представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер.
Об этом он рассказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Читайте также: Кабмин ФРГ о поставках боевых самолётов Украине: гипотетические заявления
Британское военное ведомство рассмотрит вопрос о безвозмездной передаче Украине переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Starstreak, заявил 9 марта в парламенте министр обороны Британии Бен Уоллес.
По его словам, это может быть сделано в ответ на запрос правительства Украины.
Читайте также: Минобороны Британии: мы могли бы передать Украине ПЗРК «Starstreak»
В Ульяновске сели за парты прибывшие из Донбасса дети. Их распределили по 11 местным школам, в том числе направили в лицеи.
Читайте также: В Ульяновске школьники из Донбасса вернулись к учёбе
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам подготовить проект обращения в ООН, ПАСЕ и ПА ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине.
Читайте подробнее: Госдума обратится в ООН, ПАСЕ и ПА ОБСЕ из-за биолабораторий на Украине
В Госдуме будет создана парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.
Об этом: В Госдуме создается комиссия по биолабораториям США на Украине
За время проведения операции на Украине российскими вооруженными силами уничтожены 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и С-125. Это более 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности — Министерство обороны России.
ПВО Украины «носит только очаговый характер и не способна оказывать существенного противодействия российской авиации» — Минобороны России.
«К началу специальной операции в боевом составе украинских вооруженных сил насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолётов. Российскими силами на земле и в воздухе уничтожены 89 боевых самолетов и 57 вертолетов», — Минобороны.
Два населённых пункта освободили за сутки войска ЛНР и четыре — ДНР, ВС России освободили от украинских вооружённых формирований два населённых пункта, сообщил 9 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Об этом: Войска Донбасса освободили от ВСУ шесть населённых пунктов
Российские бойцы сражаются в Донбассе и на Украине не только за ныне живущих, но и за наше будущее. Об этом заявил главврач Территориального центра медицины катастроф в Свердловской области Виктор Попов.
Читайте подробнее: Бойцы сражаются за нас и наше будущее — врач о спецоперации на Украине
Количество военных объектов Украины, уничтоженных с начала спецоперации ВС России, достигло 2786, сообщил 9 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: ВКС России за день уничтожили 49 объектов ВСУ
Германия продолжит поддерживать Украину финансово, но «никаких военных самолетов» поставлять Киеву не будет, заявил 9 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Об этом он сообщил на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос об участии Германии в поставках истребителей МиГ-29 Украине.
Читайте также: Только деньги. Шольц заявил, что ФРГ не поставит Украине боевые самолёты
Свыше 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности ВСУ уничтожено за время спецоперации ВС России на Украине, сообщил 9 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Кроме того, ВКС России уничтожили 81 радиолокационный пост ПВО Украины, в результате чего ВСУ потеряли боевое управление авиацией и противовоздушной обороной.
Читайте подробнее: Военные России уничтожили свыше 90% ЗРК ВСУ большой и средней дальности
Специальный комиссар Европейского союза по вопросам оказания гуманитарной помощи и кризисному управлению Янез Ленарчич посетит Румынию с экстренным рабочим визитом. Об этом 9 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.
Читайте подробнее: Румынию посетит комиссар ЕС по гуманитарным вопросам
Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что стране нужны гарантии безопасности, чтобы начать обсуждать отказ от вступления в НАТО, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 9 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сети: «Вот же клоун!» — Киев продолжает торговать «вступлением в НАТО»
В ходе специальной военной операции на территории Украины обнаружились факты присутствия военнослужащих срочной службы в действующих там частях и подразделениях, заявил 9 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он пояснил, что речь идёт о подразделениях тылового обеспечения, подвергающихся нападениям диверсионных групп украинских нацистов.
Читайте также: Минобороны: стараемся исключить попадание срочников в опасные зоны Украины
Палата представителей Конгресса США 9 марта проголосует по ряду важных вопросов, в числе которых заперт на импорт российской нефти. Законодатели уже поддержали выделение новых средств для помощи Украине и продлили финансирование федерального правительства, сообщает Reuters.
Об этом: США обсуждают запрет импорта нефти из России и доппомощь Украине
Об установлении дипломатических отношений с ДНР сообщили 9 марта в пресс-службе МИД Абхазии. Дипломаты двух республик обменялись нотами.
Подробности в материале: Абхазия и ДНР установили дипломатические отношения
Главная военная прокуратура РФ займётся выяснением причин привлечения военнослужащих срочной службы к выполнению задач на территории Украины, сообщил 9 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания», — рассказал Песков.
Читайте также: Вопросом «срочников» на Украине займётся военная прокуратура — Песков
«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России. На одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены», — представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Уроженец поселка Кикерино Волосовского района Ленинградской области, военнослужащий Павел Позанен погиб в ходе спецоперации Вооруженных сил России по защите Донбасса. Об этом сообщил 9 марта губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Об этом: В Ленобласти скорбят о земляке, погибшем в ходе спецоперации
«Последствия событий между Россией и Украиной негативно сказываются практически на всех странах — сложилась сложная ситуация в мировой торговле, экономике, безопасности, связи и других сферах», — президент Киргизии Садыр Жапаров.
Читайте также: «У Киргизии не хватит влияния остановить конфликт на Украине» — президент
Боевая авиация Украины потеряла свой потенциал и совершает лишь единичные попытки подняться в воздух, заявил 9 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его данным, на сегодняшний день на земле и в воздухе уничтожено более 50% самолётов и вертолётов ВСУ, имевшихся к началу российской спецоперации.
Читайте также: Боевая авиация Украины выбита из «игры» — Минобороны России
Правительство Болгарии объявило об открытии дополнительных лагерей для беженцев с Украины сразу в пяти крупных болгарских городах. Об этом 9 марта сообщает софийская газета «24 часа».
Читайте также: Болгария открывает дополнительные лагеря для украинских беженцев
Киев просит канцлера Германии Олафа Шольца способствовать организации переговоров Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, заявил 9 марта замглавы офиса президента УкраиныИгорь Жовква в интервью одному из телеканалов ФРГ.
Читайте также: Киев просит канцлера ФРГ организовать встречу Путина с Зеленским
Президент США Джо Байден подписал указ о криптовалютах, который обязывает государственные органы оценить риски и преимущества создания цифровой валюты центральным банком США, сообщает Reuters.
Об этом: Байден приказал изучить риск создания цифрового доллара в США
Вопрос работы гуманитарных коридоров на Украине обсудили 9 марта в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, сообщили в пресс-службе Кремля.
Об этом: Путин и канцлер Германии обсудили вопрос гуманитарных коридоров на Украине
Украинские власти используют наглую ложь, обвиняя российскую сторону в том, что она не предоставляет коридоров для вывода иностранных граждан из опасных зон, заявил 9 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Читайте также: Украина лжёт, удерживая иностранных заложников как «живой щит» — Минобороны
Требования, выдвинутые Украиной по открытию гуманитарных коридоров, являются заведомо невыполнимыми, сообщил 9 марта журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Читайте также: Украина выдвинула России абсурдные требования по гуманитарным коридорам
Боевики ВСУ и нацистских батальонов используют «режим тишины» в своих целях, одновременно ведя интенсивный обстрел гуманитарных коридоров, заявил 9 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он пояснил, что объявленный российской стороной «режим тишины» нацисты используют для перегруппировки своих подразделений, перемещения военной техники, доставки боеприпасов.
Читайте также: Украинские нацисты непрерывно обстреливают гуманитарные коридоры — МО РФ
Студенты, прибывшие в Нижегородскую область из ЛНР и ДНР, могут продолжить обучение в Нижегородском институте управления (филиал РАНХиГС).
Об этом: Студенты из ЛНР и ДНР продолжат учебу в Нижегородском институте управления
Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования семье героически погибшего в ходе специальной военной операции на Украины Андрея Шамко, служившего в составе 2-ой отдельной бригады специального назначения.
Подробности в материале: В Югре скорбят ещё об одном погибшем в ходе спецоперации российском воине
Предложенные Украиной дополнительные маршруты гуманитарных коридоров по эвакуации мирных жителей, в том числе иностранцев, одобрены Россией, хотя украинская сторона очень усложнила это согласование, сообщил 9 марта журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Читайте также: Россия согласилась на дополнительные маршруты гуманитарных коридоров
Провокация совершена украинскими боевиками в отношении важного стратегического объекта на Украине, где проводится спецоперация ВС России — подстанции и ЛЭП, питающих Чернобыльскую АЭС, сообщил 9 марта заместитель российского министра обороны Николай Панков.
Читайте также: ВСУ нанесли удар по питающей Чернобыльскую АЭС подстанции
Служебный автотранспорт Росгвардии вышел на маршрут патрулирования в Москве с символами «Z» и «V». Об этом 9 марта сообщили в столичном главке ведомства.
Таким образом проходящие службу на территории столицы бойцы выразили поддержку специальной операции России по защите Донбасса. Отмечается, что размещенные на служебном транспорте латинские буквы «Z» и «V» символизируют мир и победу.
Подробности в материале: Росгвардия в Москве поддержала спецоперацию по защите Донбасса
Если Россия будет нападать на каналы поставок оружия Украине, в НАТО это сочтут нападением на альянс, заявил 9 марта генсек военного блока Йенс Столтенберг на организованной в Канаде онлайн-конференции.
Читайте также: Столтенберг: нападение на каналы поставок оружия Украине — атака на НАТО
Страны НАТО едва ли поставят на Украину старые советские военные самолеты. Об этом 9 марта заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Но даже если Запад решится-таки поставить эти боевые единицы киевскому режиму, большого толку от этого не будет, убежден эксперт
Подробности в материале: Генерал Бужинский: поставка военных самолетов Украину уже не спасёт
Украинская сторона вновь сорвала организацию гуманитарных коридоров из города Мариуполь Донецкой Народной Республики. Об этом 9 марта заявил замначальника Управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, 9 марта силы ДНР смогли эвакуировать только 28 детей. Ожидается, что ближе к ночи самостоятельно покинуть территорию города должны ещё 150 человек.
Читайте подробнее: Басурин: Украина снова сорвала гуманитарные коридоры из Мариуполя
Вооруженные силы Донецкой Народной Республики продолжают освобождение захваченного украинскими неонацистами Мариуполя. Об этом 9 марта заявил военный корреспондент Семён Пегов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, боевикам из нацбатов, несмотря на все их зверства над мирными жителями Донбасса, всё равно предложили сложить орудие и сдаться, сохранив тем самым свои жизни.
Читайте также: Силы ДНР продвигаются к центру Мариуполя
Артиллерия Донецкой Народной Республики точечными ударами нанесла существенный урон силам неонацистам, удерживающим Мариуполь и взявшим в заложники его жителей. Об этом 9 марта заявил военный корреспондент Семён Пегов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, артиллеристы смогли уничтожить значительное количество военной техники боевиков из нацбатов, а также нанести значительный ущерб их материальным ресурсам.
Об этом: Пегов рассказал об успехе артиллерии ДНР в Мариуполе
Попавшие в окружение на территории города Мариуполь Донецкой Народной Республики украинский неонацисты впадают в отчаяние. Об этом 9 марта заявил военный корреспондент Семён Пегов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Военкор отметил, что находится в непосредственной близости от боевых действий. По его словам, в своем отчаянии боевики из нацбатов срывают всю свою злость на мирных жителях Мариуполя, обстреливая их дома.
Об этом: Военкор рассказал об отчаянии украинских неонацистов в Мариуполе
Националисты намерены убить священнослужителей Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, поскольку они отказались мобилизоваться, — штаб территориальной обороны ДНР.
Украинские нацисты проводят мероприятия, свидетельствующие о подготовке провокации с применением отравляющих веществ, сообщил 9 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его мнению, результаты этих провокаций будут использованы для обвинения России в применении химического оружия.
Читайте также: Украинские нацисты готовят провокацию с отравляющими веществами — МО РФ
Посёлок Голубовское (ЛНР) обстрелян вечером 9 марта украинскими боевиками, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Об этом: Украинские боевики обстреляли посёлок Голубовское из тяжёлых миномётов
Проведения Россией спецоперации на Украине не удалось бы избежать. Такого мнения придерживается глава правления межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов спецназа ГРУ имени Героя Российской Федерации Д.А. Шектаева» Юрий Яночкин.
Подробности в материале: Спецоперация на Украине была неизбежна — мнение
Данные, которые имеются у России о готовящейся со стороны украинских формирований провокации с использованием химического оружия, будут направлены в Организацию по запрещению химического оружия.
Читайте подробнее: Россия направит в ОЗХО сведения о провокации с химоружием на Украине
Телефонные переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом намерен завтра, 10 марта, провести турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили 9 марта в его администрации.
Подробности в материале: Эрдоган запланировал телефонный разговор с Байденом
Вице-президент США Камала Харрис отправилась с официальным визитом в Польшу и Румынию, что предоставляет второй шанс администрации главы Белого дома Джо Байдена провести прямые переговоры с польскими лидерами по поводу передачи военных истребителей Украине, передаёт BBC.
Об этом: Вице-президент США отправилась в Польшу на фоне спора об истребителях НАТО
Руководство Северного Арктического федерального университета выступило за сохранение мира.
«Северный Арктический Федеральный университет — самый крупный и самый северный федеральный ВУЗ страны. Он является кузницей кадров и хранителем истории Русского севера, северного форпоста России, родины российского флота и флага, центра атомного судостроения страны. И сегодня вместе со всей Архангельской областью он поддерживает государство в защите Родины и сохранении мира», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте вуза.
Дискуссия о том, есть ли на Украине неонацисты и то, как к этому относятся официальные украинские власти, развернулась среди её итальянских интернет-пользователей. Комментаторы высказали своё мнение об этом 9 марта в социальной сети Twitter.
Подробности в материале: «Зеленский — настоящий антихрист» — сети Италии уличили Украину в нацизме
Введение бесполётных зон над территорией Украины только затянет и расширит конфликт, заявил 9 марта госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Британии Элизабет Трасс.
Напомним, о бесполётных зонах просят украинские власти, потерявшие почти все средства ПВО и всю боевую авиацию.
Читайте также: Блинкен заявил, что бесполётная зона над Украиной лишь затянет дело
Администрация президента США Джо Байдена вводит запрет на импорт нефти и газа из России. При этом сам Байден отметил, что понимает союзников Вашингтона в Европе, которые не могут присоединиться к данному запрету.
Читайте также: «Пострадают же не богатые» — сети США о запрете на импорт нефти и газа из РФ
Польша не соизволила заблаговременно предупредить Вашингтон о намерении передать имеющиеся у нее советские истребители МиГ-29 Украине, заявила 9 марта на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По её словам, из-за этой несогласованности Пентагон теперь вынужден объяснять «союзникам» технические проблемы, которые возникнут в таком случае.
Читайте также: Предупреждать надо! Псаки о желании Польши передать МиГ-29 Украине
В социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что украинская сторона готова обсуждать вопросы признания российского Крыма и независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.
Читайте также: «Это Россия и точка» — Зеленский «готов обсуждать» вопрос о признании Крыма
Считать, что президент страны Владимир Путин и российское военное командование будут сидеть сложа руки, пока силы НАТО будут наносить удары по ВВС и ПВО России, — это безумие.
Читайте также: Бесполетная зона на Украине обернется катастрофой — National Interest
Поощряя сепаратизм одних, США в других случаях спекулируют на принципе «территориальной целостности». Поэтому неизбежное, по словам Ван И, возвращение Тайваня на Родину или, как образно процитировал Владимира Путина китайский адмирал, «в родную гавань», у нас в России вся страна будет приветствовать как торжество исторической справедливости. При каких бы обстоятельствах это ни произошло.
Читайте также: МИД Китая: «Оценка демократии по стандартам США — признак недемократии»
Сегодняшняя ситуация на Украине — это печальный пример судьбы бывшей советской республики. После распада СССР на ее территории стал происходить процесс смены политического курса. Сближение с западным блоком, навязчивое желание вступить в Евросоюз и открытый идеологический сдвиг, выразившийся в развитии националистических идей, к несчастью, стали отличительными признаками современной украинской государственности.
Читайте: Опыт СССР и специальная военная операция на Украине: интервью
ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изначально строилась как орден, а не как партия. В основании воззрений оуновцев лежала собственная мистика. И каждое новое порождение упорно ищет эту черную мистику. Современные украинские фашисты продолжают бредить пришествием чего-то большего — «спрута», который выполнит «историческую» задачу создания украинской нации и полного освобождения мира от «москалей»
В Сети обсудили условие, которое ставит Киев для отказа Украины от перспективы вступления в НАТО.
Читайте: Сети: «Вот же клоун!» — Киев продолжает торговать «вступлением в НАТО»
В соцсетях Италии обсудили поддержку украинским государством неонацистских группировок.
Читайте: «Зеленский — настоящий антихрист» — сети Италии уличили Украину в нацизме
Украина. Александр Горбаруков @ ИА REGNUM
Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, дающий право как гражданам, так и не гражданам Украины применять оружие.
Об этом 9 марта сообщает пресс-служба Верховной рады.
Читайте также: Зеленский подписал закон, разрешающий всем применять оружие на Украине
Акция в поддержку спецоперации ВС России на Украине прошла в Подгорице, сообщает 9 марта IN4S. Мероприятие провели местные жители на площади перед зданием парламента Черногории.
Подробности в материале: В Черногории прошла акция в поддержку России и Путина
Передача Киеву новых боевых самолётов не повлияет на эффективность действий ВВС Украины, заявил 9 марта на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
По его словам, альтернативой могут быть поставки Киеву средств ПВО за счёт «излишков» у сателлитов США.
Читайте также: Новые самолёты не сделают ВВС Украины эффективнее — Пентагон
Житель Сургута поплатился за фейковую новость о деятельности Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции в Украине. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.
Читайте также: Житель Югры поплатился за фейковую новость о действиях ВС на Украине
Глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Чехии Яном Липавским предоставление дополнительной помощи Украине. Об этом говорится в официальном заявлении американского внешнеполитического ведомства.
Подробности в материале: Блинкен обсудил помощь Украине с главой МИД Чехии
Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Польши Мариуш Блащак провели телефонный разговор, в ходе которого глава Пентагона отрицательно высказался о намерении Варшавы передать Украине истребители МиГ-29 через посредничество США. Об этом пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби 9 марта сообщил журналистам.
Об этом: Главы военных ведомств США и Польши обсудили поставку МиГ-29 Украине
Представитель Пентагона Джон Кирби назвал абсурдными утверждения о том, что США в лабораториях на Украине работали над созданием биологического оружия. Об этом он заявил 9 февраля в ходе брифинга для журналистов.
Читайте подробнее: Представитель Пентагона допустил биологическую атаку России на Украине
Третья мировая война может произойти из-за того, что в настоящее время у руководства Соединенными Штатами находятся некомпетентные люди, заявил экс-президент США Дональд Трамп в эфире подкаста Full Send Podcast.
Подробности в материале: Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны
Руководство американских ресторанов быстрого питания McDonald’s приняло решение о приостановке работы в России. После долгих лет освоения российского рынка такие компании, как Starbucks, PepsiCo и Coca-Cola, также заявили, что временно закроют свои представительства в России или прекратят продажу продукции.
Подробности в материале: «Для России это выигрыш» — сети США о приостановке работы «Макдоналдса»
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов обсуждать территориальные вопросы относительно Крыма, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 9 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «А капитулировать?» — Зеленский готов обсуждать вопросы территорий
На фоне военной операции России на Украине русские рестораны в Нью-Йорке, США, пострадали от отмены броней, бойкота в социальных сетях и волны негативных отзывов в интернете, несмотря на то, что многие владельцы ресторанов сами являются выходцами из Украины. Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.
Подробности в материале: «Общество не эволюционировало…» — Нью-Йорк бойкотирует русские рестораны
Джонсон взял на себя обязательство усилить санкционные меры в отношении России, чтобы вызвать максимальный эффект для экономической сферы, и рассказал об усилиях, предпринимаемых Британией для обеспечения Украины вооружением.
Об этом: Джонсон обещал в разговоре Зеленскому ужесточить санкции против России
Глава Пентагона Ллойд Остин примет участие во встрече министров обороны стран НАТО, которая на следующей неделе состоится в Брюсселе. Об этом пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби 9 марта сообщил журналистам.
Читайте подробнее: Глава Пентагона встретится в Брюсселе со своими коллегами из НАТО
Псаки назвала ложными утверждения России о лабораториях США, обнаруженных на территории Украины, по производству биологического и химического оружия.
Об этом: Псаки назвала ложными утверждения о разработках США биологического оружия
Во Владивостоке 12 марта пройдёт ежегодный флешмоб по угону льдины на сапах. В этом году организаторы посвящают угон поддержке России против санкций и русофобии.
Подробности в материале: Приморцы устроят на льдине флешмоб против санкций и русофобии
По решению руководства американской компании Tesla её сотрудники, являющиеся гражданами Украины, будут получать зарплату как минимум в течение трёх месяцев, в случае если их попросят вернуться на родину для участия в боевых действиях.
Читайте подробнее: Tesla обещала сохранить зарплату призванным на службу украинским работникам
Министерство обороны Великобритании признало, что воевать на Украину могло отправиться «небольшое количество» военнослужащих, самовольно оставивших места несения службы. Об этом представитель военного ведомства 9 марта сообщил телеканалу Sky News.
Об этом: Британия признала, что её военнослужащие «самовольно» отбыли на Украину
В Управление по вопросам миграции УМВД России по Приморью за помощью в получении статуса беженцев обратились две семьи из Донецкой народной республики.
Об этом: В Приморье получили статус беженцев две семьи из ДНР
В Новосибирске появились троллейбусы с наклейками в виде буквы Z. Власти сообщили, что их наклеили и на другие виды транспорта.
Читайте подробнее: На общественном транспорте Новосибирска появилась буква Z
Недетские вопросы. Министерством просвещения России подготовлена и запущена в работу серия учебных материалов о военной операции на Украине.
Среди тех, что предназначены для учеников старших классов — репортажи со сценами столкновений жителей с силовиками, стрельбы, кадры разрушений в Донецкой и Луганской республиках, страх, взрывы, в том числе и детские могилы. Как объясняют школьникам необходимость спецоперации и на каких примерах доказывают правоту российской стороны.
Видеозапись с руководителем клуба военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт» Андреем Черепановым.
Спикер кнессета Израиля Микки Леви не позволил украинскому президенту Владимиру Зеленскому обратиться к депутатам страны по вопросу российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, отказавшись собирать отдельное заседание для этого, сообщил портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.
Читайте также: Зеленскому не позволили обратиться к депутатам Израиля — Axios
Зеленский подписал закон, разрешающий гражданским лицам на Украине стрелять по российским солдатам на период военного положения. Причем использовать можно любое личное оружие.
Документ публикуют украинские СМИ и советник главы МВД Антон Геращенко. Он уже написал в соцсетях, что это «важный закон, который позволяет гражданскому населению без последствий убивать».
Безопасность и сохранность атомных электростанций должны быть обеспечены на Украине, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом она написала 9 марта в Twitter.
Об этом: Глава МИД Германии заявила о важности охраны АЭС на Украине
Украинские нацисты убили несколько тысяч пророссийских граждан Украины, что является преступлением против человечности. Об этом заявил бывший президент Боливии Эво Моралес.
Подробности в материале: Моралес обвинил украинских нацистов в преступлениях против человечности
ДНР 10 марта. После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению
ДНР 10 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Пакет финансирования американского правительства на 2022 финансовый год в размере $1,5 трлн одобрен палатой представителей Конгресса США. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.
В принятом документе также прописано выделение Киеву гуманитарной, военной и экономической помощи на общую сумму, составляющую почти $14 млрд.
Подробности в материале: Палата представителей США одобрила выделение Украине помощи на $14 млрд
Сводка представительства ЛНР в СЦКК по состоянию на 07:00 10 марта 2022 года.
Более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Вооруженные формирования Украины совершили артиллерийский обстрел поселка Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли поселок Пантелеймоновка в ДНР
В Ульяновске офицеры следственного управления СКР после встречи со взрослыми беженцами навестили детей-сирот из Донбасса.
Читайте также: Ульяновские силовики передали подарки детям-сиротам из Донбасса
Минометный обстрел города Горловка в Донецкой Народной Республике совершили вооруженные формирования Украины, 10 марта сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Вооруженные формирования Украины обстреляли Горловку
В числе военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине, есть жители Курганской области. Об этом заявляет пресс-служба главы региона.
Однако не называются число погибших курганцев и их имена. Но отмечается, что правительство Курганской области совместно с муниципалитетами окажет семьям погибших всю необходимую поддержку.
Читайте также: Курганские власти окажут поддержку семьям погибших в ходе спецоперации
В селе Биджан Еврейской автономии состоялся автопробег машин с литерой «Z», символизирующей поддержку спецоперации России в защиту ДНР и ЛНР. Акция проходила под лозунгом «Своих не бросаем».
Подробности в материале: В Еврейской АО проходят акции в поддержку военнослужащих России
Шесть населенных пунктов в Луганской Народной Республике были обстреляны в ночь на 10 марта украинскими вооруженными формированиями. Об этом сообщает в своем телеграм-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли шесть населенных пунктов в ЛНР
В Югре стартовала акция «Zащитникам Отечества». Каждый житель автономного округа может написать письма нашим военным, которые участвуют в спецоперации на Украине, и выразить им слова поддержки и благодарности.
Читайте также: В Югре объявлено о начале акции «Zащитникам Отечества»
ДНР 10 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Цитата канала @DNR_SCKK.
Решение приостановить все свои рекламные кампании на территории России и Белоруссии приняла американская компания Mars, которая производит корма для животных и продукты питания. Об этом говорится в заявлении президента организации Гранта Рида, опубликованном 10 марта на ее сайте.
Об этом: Mars отказалась от рекламы и инвестиций в России и Белоруссии
В одиннадцати супермаркетах Амурской области созданы пункты сбора продуктов и товаров первой необходимости для людей, эвакуировавшихся в Россию из Луганской и Донецкой Народных Республик. В приоритете — всё необходимое для ухода за маленькими детьми и пожилыми людьми.
Подробности в материале: В Приамурье собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса
Глава Сенегала Маки Салл доволен итогами переговоров с президентом России Владимиром Путиным, касавшихся специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сенегальский лидер написал 9 марта на своей странице в Twitter.
Читайте также: Президент Сенегала оценил переговоры с Путиным по ситуации на Украине
Посол России в США призвал американские власти немедленно свернуть все незаконные работы в области военной биологии, включая те, что проводятся на территории постсоветского пространства.
Читайте подробнее: Антонов призвал власти США свернуть работы в области военной биологии
В Нерюнгринском районе Якутии приняли четыре семьи из Донецкой и Луганской Народных Республик. Всего в регион приехали двенадцать человек, в том числе дети.
Жителя Башкирии признали виновным в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России для защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда республики.
Подробности в материале: В Уфе вынесли приговор по делу о дискредитации Вооруженных сил России
За вывод мирных жителей из зоны боевых действий в ходе военной спецоперации ВС РФ по защите Донбасса ответственна только Россия. Об этом 9 марта заявил на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен.
Об этом: Блинкен: только Россия отвечает за вывод мирных жителей из зоны конфликта
Вооруженные силы Украины провели обстрел Донецка. Об этом 10 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Читайте также: ВСУ выпустили шесть мин по Донецку
Вашингтон должен немедленно прекратить «незаконные работы в области военной биологии», которые Соединённые Штаты ведут в том числе на постсоветском пространстве. С таким призывом выступил посол России в США Анатолий Антонов.
Об этом: Посол России призвал США прекратить работы в сфере военной биологии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Анталью для проведения переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом 10 марта сообщает телеканал «Россия 24».
Читайте также: Лавров прибыл в Турцию на переговоры с Кулебой
Бывший президент Боливии Эво Моралес считает, что страны Европы пытаются запретить СМИ объективно освещать конфликт на Украине.
Читайте подробнее: Эво Моралис обвинил страны Европы в давлении на СМИ
Ситуация на Чернобыльской АЭС обсуждалась в ходе разговора верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля и генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом глава европейской дипломатии сообщил 9 марта на своей странице в Twitter.
Об этом: Боррель и глава МАГАТЭ обсудили ситуацию на Чернобыльской АЭС
9 марта ВСУ нанесли удар по окраинам города Донецка: пострадал храм в н.п. Александровка и поселок шахты «Трудовская».
Народная милиция ДНР.
Чтобы выйти победителем в ситуации с военной операцией России на Украине, Евросоюзу надо понять, что речь идет о продолжительном противостоянии, и набраться терпения. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в Европарламенте, сообщила канцелярия правительства страны.
Подробности в материале: Эстония — Евросоюзу: надо продержаться и вытерпеть дольше, чем Россия
ДНР 10 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Киеву чрезвычайного финансирования в размере 1,4 млрд долларов. Об этом говорится в заявлении МВФ.
Читайте подробнее: МВФ одобрил экстренную помощь Украине в размере 1,4 млрд долларов
На территории ДНР в ходе специальной военной операции погиб уроженец города Лысьвы Пермского края Виталий Габтуллин. Он представлен к государственной награде. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает администрация Лысьвенского городского округа.
Лысьвенца не стало 3 марта 2022 года. За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной операции, Виталий Габтуллин награжден орденом Мужества.
Об этом: Погибший в ДНР уроженец Прикамья представлен к госнаграде
Вооружённые силы Украины (ВСУ) утром 10 марта обстреляли населённый пункт Михайловка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в представительстве республики в СЦКК.
Читайте подробнее: Украинские войска выпустили десять мин в сторону ДНР
У главы Чечни Рамзана Кадырова вызвало шок подтверждение информации о биологических лабораториях на Украине, которые финансировались США. Они были предназначены для создания биологического оружия. Наличие таких лабораторий подтвердила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
Читайте также: Кадыров шокирован подтверждением данных о биолабораториях США на Украине
Германия и другие страны Европейского союза окажут всестороннюю поддержку Молдавии на фоне ситуации на Украине. Об этом глава германского МИД Анналена Бербок заявила 9 марта перед отъездом в турне по странам Западных Балкан, сообщает пресс-служба её ведомства.
«Молдавия может рассчитывать на немецкую и европейскую солидарность», — пообещала Бербок.
Читайте подробнее: Бербок пообещала поддержать Молдавию в связи с событиями на Украине
Украинские боевики утром 10 марта обстреляли Донецк, говорится в сообщении представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские боевики выпустили шесть мин по Донецку
В ходе неформального саммита лидеров стран Европейского союза, который состоится во Франции с 10 по 11 марта, его участники намерены поддержать вступление Украины в Евросоюз. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект декларации.
Читайте также: Reuters: Брюссель не планирует ускорить вступление Украины в ЕС
Среди переговорщиков от Украины, которые принимали участие во встречах с делегацией России, присутствовал шпион США. Такое мнение 10 марта высказал глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Об этом: В Крыму сообщили о шпионе США в числе переговорщиков от Украины
ДНР 10 марта. Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению:
- 08:20 — н.п. Красногоровка — н.п. Васильевка: выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град»;
- 08:20 — н.п. Троицкое — н.п. Озеряновка: выпущено 20 мин калибра 120 мм;
- 08:40 — н.п. Марьинка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибра122 мм.
Цитата DNR_SCKK.
По данным представительства ЛНР в СЦКК
Обвинения России в адрес Соединенных Штатов о разработке биологического оружия на Украине — это «дезинформация», заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
Читайте также: В Госдепе отреагировали на обвинения в разработке биологического оружия
При обстреле киевскими боевиками утром 10 марта поселка шахты «Трудовская» в Донецке пострадала женщина 1955 года рождения, которая была извлечена из-под завалов. Об этом 10 марта сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
Читайте также: В результате обстрела ВСУ Донецка пострадала женщина
В освобождённых районах Луганской Народной Республики дети будут учиться по учебникам, где героями будут защитники страны. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Читайте также: Пасечник: в школьных учебниках ЛНР не будет Бандеры
Губернатор Омской области Александр Бурков в интервью «12 каналу» рассказал о причинах спецоперации России на Украине.
Читайте также: Украина готовилась напасть: омский губернатор о причинах спецоперации
Киевские боевики обстреляли населенный пункт Васильевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 10 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли из «Градов» Васильевку в ДНР — СЦКК
Убийство пророссийских граждан украинскими националистами в Донбассе — преступление против человечества, заявил экс-президент Боливии Эво Моралес.
По его словам, истинные виновники военного конфликта на Украине и в Донбассе — США, которые пытаются окружить Россию военными базами.
Западные СМИ лицемерят, когда скрывают правду о преступлениях националистов на Украине.
«Для меня правые СМИ хуже атомной бомбы. Каждый день, каждую ночь они отравляют и разрушают народы, особенно молодое поколение», — сказал политик.
МИД ДНР.
В Тамбовской области состоялся второй автопробег в поддержку российской армии, которая принимает участие в спецоперации на Украине. В нём приняли участие более 500 водителей.
Об этом: В Тамбовской области прошёл второй автопробег в поддержку спецоперации
Отношение жителей Латвии к военной операции России на Украине легко просматривается по национальному составу и месту жительства. Об этом сообщил местный портал bb.lv со ссылкой на итоги социологического опроса населения страны.
Об этом: Опрос в Латвии: отношение к событиям на Украине зависит от национальности
В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) рассматривают возможность введения особой льготы для участников специальной военной операции в виде поступления в вуз без экзаменов.
Об этом: Участников спецоперации могут принять в СПбГУ без вступительных экзаменов
У национальных батальонов в осаждённом Мариуполе есть только два варианта, заявил 10 марта официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
Подробности в материале: Басурин заявил, что нацбаты в Мариуполе могут только сдаться или умереть
Отправка систем ПВО Киеву может быть альтернативным вариантом передачи украинской стороне польских истребителей МиГ-29. Об этом 9 марта заявил журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Читайте подробнее: В США назвали отправку систему ПВО Киеву альтернативой истребителям
Железнодорожная ветка, соединяющая Крым и Херсонскую область Украины, восстановлена. Об этом заявил СМИ депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет («Единая Россия») утром 10 марта.
Читайте подробнее: Железнодорожная ветка между Крымом и Херсонской областью восстановлена
Заявление официального представителя НМ ЛНР старшего лейтенанта Филипоненко И. М. по обстановке
В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес существенные потери в живой силе и военной технике, а именно:
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что её визит в страны Западных Балкан призван уберечь регион от «влияния России». Об этом сообщает пресс-служба германского МИД.
«Я отправляюсь на Западные Балканы, чтобы прислушаться к тому, что люди там ожидают от нас, но и с тем, чтобы ясно дать понять, что мы не оставим этот регион в сердце Европы для распространения влияния Москвы», — заявила Бербок.
Читайте также: Бербок едет на Балканы, чтобы не допустить распространения «влияния Москвы»
Заявление официального представителя НМ ЛНР старшего лейтенанта Филипоненко И. М. по обстановке
Из заявления официального представителя НМ ЛНР старшего лейтенанта Филипоненко И. М. по обстановке
Кроме того, специалистами Народной милиции предпринимаются все усилия для прекращения работы на освобожденной и временно оккупированной Киевом территории аппарата пропаганды, запущенного преступным военно-политическим руководством Украины.
Так, военными связистами оборонного ведомства в н.п. СВАТОВО и ТРОИЦКОЕ прекращено украинское телевещание, дезинформирующее и подбивающее мирное население к преступным действиям в отношении мирных жителей и военнослужащих Луганской Народной Республики.
Активно ведется работа по запуску вещания государственных радио‑ и телеканалов для полноценной интеграции жителей освобожденных и временно оккупированных территорий в информационное пространство Республики.
Жительница Первомайска, который находится в Луганской Народной Республике (ЛНР), раненная 9 марта при обстреле населенного пункта киевскими боевиками, скончалась. Об этом 10 марта сообщили журналистам представители местных властей.
Читайте также: Раненная в результат обстрела ВСУ Первомайска жительница ЛНР скончалась
ДНР 10 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Соединённые Штаты не поддерживают идею передачи польских самолётов МиГ-29 Украине. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин коллеге из Польши Мариушу Блащаку.
Об этом: США не поддержали идею передачи Украине польских МиГ-29
Власти Владивостока помогают беженцам из Донецкой Народной Республики обустроиться на новом месте, трудоустроиться, определить детей в сад.
Об этом: Семьям беженцев из ДНР помогают обустроиться во Владивостоке
Посёлки Донецкий и Голубовское в Луганской Народной Республике обесточены в результате обстрелов ВСУ. Об этом 10 марта сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Подробности в материале: Украинская армия обесточила два посёлка в ЛНР
ДНР 10 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Цитата канала DNR_SCKK.
В Россию из Донбасса и с территории Украины прибыли более 213 тыс. человек.
Читайте также: В Россию прибыли более 213 тыс. человек из Донбасса и с Украины
Во Владивостоке менее чем за неделю собрали 700 кг гуманитарной помощи пострадавшим жителям ДНР и ЛНР.
Подробности в материале: Из Приморья отправили первую партию гуманитарного груза в Донбасс
Во Владивостоке 10 марта несколько десятков автомобилистов приняли участие в автопробеге в поддержку специальной операции, проводимой на Украине.
Об этом: Во Владивостоке состоялся автопробег в поддержку Вооруженных сил России
Как считает депутат украинской Верховной рады Илья Кива, начальник контрразведки Украины Александр Поклад планировал убийство лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь!» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, а также причастен к убийству первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко. Он написал об этом 10 марта в своем телеграм-канале.
Подробности в материале: Депутат Рады рассказал, что Киев планировал убийство Медведчука
Правительство Швеции по-прежнему считает, что подача заявки на членство в НАТО приведет к ухудшению ситуации в области безопасности в Европе. Об этом 9 марта заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, передает новостной портал Omni.
Об этом: Заявка Швеции на членство в НАТО усугубит ситуацию в Европе — Андерссон
В удерживаемом нацбатами Мариуполе находится не менее 400 тыс. мирных жителей, сообщил 10 марта представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Подробности в материале: Басурин: в Мариуполе находятся не менее 400 тыс. мирных жителей
Запад должен немедленно предпринять жёсткие меры для того, чтобы восстановить «разрушенную Россией» «архитектуру глобальной безопасности. Об этом в ходе предстоящего выступления в Вашингтоне 10 марта намерена заявить министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Об этом: Трасс обвинила Россию в разрушении «архитектуры глобальной безопасности»
В турецкой Анталье началась встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, сообщили 10 марта в МИД РФ.
Подробности в материале: В Анталье началась встреча глав МИД России и Турции
Видеокадры, на которых запечатлено уничтожение российскими вертолётами Ми-28 и Ка-52 укрепленных объектов и бронированной техники на Украине в ходе военной спецоперации ВС РФ по защите Донбасса, обнародовало 10 марта Минобороны России.
Об этом: Минобороны РФ опубликовало видео ударов вертолетов по объектам на Украине
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом Чавушоглу сообщил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Анталье.
Читайте также: Чавушоглу провел переговоры с главой МИД Украины
Вооружённые силы Украины выпустили ракеты по населённому пункту Васильевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 10 марта заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
Подробности в материале: Украинские войска выпустили по Васильевке 40 ракет из БМ-21 «Град» — СЦКК
Акция в поддержку российской спецоперации на Украине прошла в студенческом городке Университета Дамаска. Об этом сообщает 10 марта ТАСС.
В акции приняли участие студенты, профессора и преподаватели, представители общественных организаций, политических партий, творческой интеллигенции. Участники выстроились в виде буквы Z на территории студенческого городка, выражая солидарность с российскими военными.
Подробности в материале: Студенты Дамасского университета провели акцию в поддержку России
Раненые военнослужащие НМ ЛНР планируют вернуться в строй. Военнослужащий Народной милиции ЛНР, получивший ранение в ходе наступательной операции, планирует после выздоровления снова вернуться в строй.
Народная милиция ЛНР.
По мнению экспертов Запада, наемники, которые хотят принимать участие в боевых действиях на территории Украины, после возвращения оттуда могут стать опасными. Об этом 10 марта сообщает Associated Press (АР).
Подробности в материале: Желающие воевать на Украине наемники могут стать опасными — АР
Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба прибудут на переговоры в Турции примерно в 10:45. Об этом 10 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов переговоров.
Читайте подробнее: В Турции ожидают начала переговоров Лаврова и Кулебы
Кабардино-Балкария планирует в ближайшее время отправить в пострадавшие от военных действий районы Донбасса более 100 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков в ходе состоявшегося 9 марта «муниципального часа» с членами правительства.
Об этом: Кабардино-Балкария собрала для Донбасса 100 тонн гуманитарной помощи
Российские военные проявляют мужество и подлинный героизм во время реализации специальной операции по защите Донбасса, сообщили в Министерстве обороны России.
Об этом: В Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных на Украине
Карачаево-Черкесия направила в Донбасс очередную партию гуманитарной помощи. Жители и предприниматели республики собрали для граждан ДНР и ЛНР продукты питания, предметы первой необходимости, сообщили в штабе по оказанию помощи.
Подробности в материале: Карачаево-Черкесия направила в Донбасс воду и продукты питания
В ходе военной спецоперации России на Украине были уничтожены арсеналы вооружения, подготовленные для нападения на республики Донбасса. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с коллективом госкорпорации.
Об этом: Чемезов заявил, что Украина готовила арсеналы для атаки на ЛДНР
Целью финансируемых Пентагоном биоисследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов, заявили в Минобороны России.
В Донецкой Народной Республике освобождены два населённых пункта — Ближнее и Тавла. Об этом 10 марта заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Подробности в материале: Минобороны РФ сообщило об освобождении двух населённых пунктов ДНР
Несколько минут назад стало известно, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон созвала экстренную пресс-конференцию. О чем именно будет сообщено общественности и журналистам, пока не ясно, сообщает телеканал SVT.
Подробности в материале: Премьер-министр и министр обороны Швеции созвали срочную конференцию
Немецкий город Дуйсбург и международная организация «Породненные города» выступили за сохранение дружеских связей с Пермью. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Пермского края.
На имя главы Перми Алексея Дёмкина поступило письмо из города-побратима. Акцент сделан на важности сохранения добрых отношений в период специальной военной операции России в защиту населения Донбасса.
Как сообщает портал rifey.ru, городской совет Оксфорда заявил о разрыве соглашения о побратимских отношениях с Пермью. Причиной стала военная спецоперация России. В свою очередь, мэр Перми выступил за сохранение дружбы с Оксфордом, который является одним из первых городов-побратимов столицы Пермского края.
«Побратимство всегда было вне геополитики, оно основано на связях между людьми. Мы разделяем единые человеческие ценности, и я вместе с жителями Перми выражаю надежду, что наши конструктивные отношения, доказавшие свою прочность, помогут сохранить живой канал взаимодействия и в трудные времена», — сказал Алексей Дёмкин
Подробности в материале: Немецкий город выступил за сохранение побратимских связей с Пермью
ДНР 10 марта. Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению:
За прошедшие 24 часа войска Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) взяли под контроль в Мариуполе ряд районов. Об этом 10 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте также: Войска НМ ДНР взяли под контроль в Мариуполе ряд районов — Минобороны РФ
Средства массовой информации, которые сообщают правду о происходящем на Украине, где националисты убили тысячи людей, а НАТО своей экспансией спровоцировало обострение, подвергаются давлению со стороны европейских стран. Об этом заявил бывший президент Боливии Эво Моралес.
Подробности в материале: Моралес обвинил Европу в двойной морали
Заявление официального представителя НМ ДНР по обстановке на 10:30
В ходе военной спецоперации России на Украине уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры, сообщил 10 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.
Читайте также: Минобороны РФ сообщило об уничтожении 2911 военных объектов на Украине
Заявление официального представителя НМ ДНР по обстановке на 10:30
Заявление официального представителя НМ ДНР по обстановке на 10:30
Заявление официального представителя НМ ДНР по обстановке на 10:30
Более 100 лет «Пласт» оказывал и оказывает огромное влияние на историю Украины. Именно эта организация, рекрутируя молодежь и воспитывая ее в «антимоскальском» духе, длит эстафету «антимоскальских» поколений и является кузницей украинских националистов.
Читайте: Организация «Пласт», или Перевоспитание нации — «Украинство…» Глава XIX
В биологических лабораториях на территории Украины США осуществляли секретную военно-биологическую деятельность, в ходе которой велись эксперименты с коронавирусом летучих мышей. Об этом 10 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: США работали на Украине с коронавирусом летучих мышей — Минобороны России
Украинские националистические батальоны в Мариуполе должны либо сдаться, либо умереть, заявил 10 марта представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
Об этом: Басурин предложил нацбатам в Мариуполе сдаться или умереть
Все больше высокопоставленных членов «Социал-демократов» в Швеции высказываются положительно при обсуждении вопроса о вступлении страны в НАТО. Об этом 10 марта сообщает газета Aftonbladet.
Об этом: В Швеции все активнее идут дискуссии о членстве в НАТО
Испания не исключает отправки большего количества оружия на Украину в свете непредсказуемой продолжительности спецоперации России в защиту ДНР и ЛНР. Об этом заявила глава минобороны Испании Маргарита Роблес, сообщает агентство EFE.
Она также не исключила увеличения контингента испанских войск в составе НАТО в Восточной Европе, но, по её словам, всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на Украине.
Читайте также: Минобороны Испании не исключает усиления «накачки» Украины оружием
Члены комиссии по бюджету и финансам парламента Молдавии одобрили законопроект, который вводит в Кодекс о правонарушениях наказание за незаконную продажу гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Читайте подробнее: В Молдавии могут ввести штрафы за продажу гуманитарной помощи
Продукты питания в Швеции могут стать дороже из-за спецоперации России на территории Украины. Об этом сообщают эксперты, с которыми 10 марта пообщались журналисты новостной службы ТТ.
Об этом: В Швеции опасаются роста цен на продукты из-за спецоперации на Украине
Министерство обороны России опубликует в ближайшее время пакет документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины. Об этом 10 марта заявил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: Минобороны РФ опубликует документы о биолабораториях США на Украине
Группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступательные действия, уже взяла под контроль населённые пункты Ближнее и Тавла. Продвижение составило 4 километра. Об этом в ходе брифинга 10 марта заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: Минобороны РФ рассказало о ходе военной спецоперации России на Украине
Боевики ВФУ продолжают свою преступную деятельность против мирного населения ДНР. В этот раз попал под обстрел поселок шахты «Трудовская», Безлесная, 38/1.
Народная милиция ДНР.
Эскалация конфликта на Украине, его расширение на другие страны недопустимо, это грозит третьей мировой войной, считает верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом он заявил в интервью французскому радио France Info.
«Нужно избегать того, чтобы война перекинулась на другие страны, вступать в войну с Россией. Это будет третья мировая война», — сказал Боррель.
Подробности в материале: Боррель: эскалация конфликта на Украине грозит новой мировой войной
В украинских вооружённых формированиях боевиков пристёгивают металлическими цепями, пресекая попытки сложить оружие. Об этом 10 марта сообщили в штабе территориальной обороны республики.
Подробности в материале: ДНР: националисты пристёгивают сослуживцев цепями при отступлении
Военные расходы Швеции на укрепление обороноспособности увеличатся до 2% ВВП. Об этом 10 марта заявила премьер-министр страны Магдалена Андрессон.
Читайте также: Швеция увеличивает расходы на оборону до уровня стран НАТО
Украинские боевики за 10 минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило 10 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли три населенных пункта в ДНР
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что нужно помогать Украине, но необходимо избегать эскалации и вступления в войну с Россией, поскольку в таком случае начнется третья мировая война.
Читайте также: Боррель призвал избегать вступления в прямое столкновение с Россией
Украина противостоит России, так как ее хотят наказать за стремление в Европу. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в Европарламенте, сообщила пресс-служба кабинета министров Эстонии.
Подробности в материале: Премьер Эстонии — Европарламенту: надо обнадежить Украину мечтой о членстве
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в турецкую Анталью на переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает 10 марта РИА Новости.
Подробности в материале: Кулеба прибыл в Анталью на переговоры с Лавровым
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в турецкой Анталье первую встречу после начала специальной военной операции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Читайте подробнее: В Анталье началась встреча Лаврова с главой МИД Украины
В кузбасском региональном центре развития добровольчества «БлагоДарю» появился оперативны штаб по оказанию помощи людям, эвакуированным из Донецкой и Луганской Народных Республик. Здесь же запущен сервис бесплатной психологической поддержки в чат-ботах Telegram и Viber.
Читайте также: В Кузбассе начали оказывать помощь жителям Донбасса
Министр обороны Швеции Петер Хультквист считает, что если силы НАТО будут «сражаться» на территории Украины, на планете начнется третья мировая война. Об этом он заявил вечером 9 марта в эфире телеканала SVT.
Читайте подробнее: Если НАТО войдет на Украину, начнется третья мировая — минобороны Швеции
Опорой для мира должна стать правда, заявил лауреат Государственных премий СССР, РФ, народный артист России, актёр из Якутии Андрей Борисов. Он видит показателем отсутствия опоры на правду в украинских войсках то, что они прикрываются женщинами, стариками и детьми.
Об этом: На наших глазах решается судьба всего мира — мнение
В России защищают права детей, в том числе тех, которые эвакуированы из республик Донбасса, заявила уполномоченный по правам ребёнка Еврейской автономии Ирина Пинчук.
Об этом: Россия защищает свой суверенитет, а значит, будущее наших детей — мнение
Из Пермского края 10 марта колонна с гуманитарным грузом, предназначенным жителям Донбасса, отправится в Ростовскую область. Об этом сообщил на заседании правительства региона губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам Махонина, пермяки всегда готовы прийти на выручку. Жители активно принимают участие в оказании благотворительной помощи. Завершено формирование первого благотворительного груза — 60 тонн одежды, продуктов, строительных материалов.
Читайте также: Прикамье отправляет гуманитарный груз жителям Донбасса
Возле границы Белоруссии обнаружена группа наёмников, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Подробности в материале: Лукашенко заявил, что у границы Белоруссии обнаружена группа наёмников
Гуманитарную помощь жителям приграничных населённых пунктов Украины отправили из Белгорода на 14 грузовиках МЧС России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: Из Белгорода на Украину направили ещё 121 тонну гуманитарного груза
Глава Прикамья Дмитрий Махонин перечислит однодневный заработок пострадавшим жителям Донбасса. Об этом он заявил на заседании правительства региона 10 марта. передает корреспондент ИА REGNUM.
Губернатор призвал остальных членов правительства, а также глав муниципальных образований последовать его примеру. При этом он подчеркнул, что благотворительность — дело добровольное.
Читайте также: Пермский губернатор перечислит заработок в помощь жителям Донбасса
Украинские пограничники практически ушли с границы с Белоруссией, её никто не охраняет кроме белорусских пограничников, заявил Лукашенко.
Опыты с коронавирусом летучих мышей проводились в биологических лабораториях на Украине, которые создали и финансировали США. Об этом официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 10 марта журналистам.
Более того, у США был проект по изучению переноса патогенов дикими птицами, которые мигрируют между Украиной, Россией и другими странами.
Читайте подробнее: США изучали на Украине перенос болезней дикими птицами — Минобороны РФ
Адыгея собрала для пострадавших от военных действий жителей Донбасса 12 тонн гуманитарного груза. Большегрузы с продуктами длительного хранения, в том числе мукой, рисом, вермишелью, растительным маслом, сыром, питьевой водой, соками, отправились сегодня, 10 марта, из республики.
Читайте подробнее: Из Адыгеи отправились в Донбасс машины с гуманитарной помощью
Глава ДНР Денис Пушилин:
«Вы же нас не бросите?» — этот вопрос мы не раз услышали в освобожденным поселке Мирное, куда приехали вместе с нашими гостями — первым зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком, депутатами Госдумы Дмитрием Саблиным и Игорем Костюкевичем.
Наши друзья из России привезли в поселок продуктовые и гигиенические наборы, а также лекарственные препараты.
«Конечно не бросим», — уверяли мы людей в том, что у нас не вызывает сомнений. Но жители освобожденных населенных пунктов хотят как можно быстрее вернуться к нормальной жизни, и мы обязаны им это обеспечить.
В белорусском Мозыре пресечена подготовка акта терроризма в отношении российской военной техники. По подозрению в совершении этого преступления задержаны два местных жителя. Об этом 10 марта сообщает Следственный комитет Белоруссии.
Об этом: В Белоруссии пресечена попытка уничтожить военную технику РФ
Председатель правительства Испании Педро Санчес посетит 10 марта в городе Посуэло-де-Аларкон (автономное сообщество Мадрид) центр приёма украинских беженцев. Об этом пишет агентство EFE.
Санчес посетит этот центр перед поездкой во французский Версаль.
Читайте подробнее: Премьер Испании посетит лагерь украинских беженцев
Молодой человек, который проживает в украинском городе Изюм, рассказал, как украинский военнослужащий с позывным «Барракуда» (настоящее имя Сергей) под дулом автомата заставил его помогать киевским боевикам и угрожал ему расправой. Видеозапись рассказа молодого человека 10 марта доступна в разных телеграм-каналах.
Читайте подробнее: Житель украинского Изюма рассказал, как попал в «подчинение» к военному ВСУ
По уточненной информации, в результате вчерашнего артиллерийского обстрела н.п. Первомайск погибла мирная жительница 1957 г.р., разрушено пять домостроений и хозпостроек, а также поврежден газопровод среднего давления.
Представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.
Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу достигла крымского города Джанкоя, об этом 10 марта сообщили городские власти.
Читайте подробнее: Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Джанкоя
Бойцы ДНР под огнем эвакуировали из Мариуполя 17 человек, в том числе пятеро детей, заявил официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин.
«В городе Мариуполь военнослужащие ДНР продолжают освобождать жилые кварталы от украинских националистов, которые, прикрываясь мирными жителями, ведут огонь из оборудованных огневых позиций на верхних этажах и крышах жилых домов», — сказал Эдуард Басурин.
Культура в становлении государственности имеет величайшее значение, в отличие от шоу-бизнеса, считает народный артист России, лауреат государственных премий, актёр из Якутии Андрей Борисов. Он был удивлён, что некоторые представители медиасферы отказались поддержать свою страну в вопросе проведения спецоперации по просьбе республик Донбасса.
Читайте подробнее: Под пацифистскими лозунгами изображают борцов за правду — о протестах
Те, кто попытается атаковать российских военных с оружием в руках, станут целью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков прокомментировал массовую раздачу оружия на Украине
Молдавский банк Maib временно прекращает принимать украинскую гривну. Сообщение об этом было размещено на сайте банка.
Читайте также: Банки Молдавии прекращают принимать украинскую гривну
В Госдуме РФ намерены понять, зачем биолаборатории на территории Украины получили из США приказ в спешном порядке уничтожить все документы и биоматериалы после начала спецоперации России по защите ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).
«Министерством обороны РФ получены новые данные о разработке и проведении исследований США на территории Украины в так называемых биологических лабораториях. Их насчитывалось более 30. 24 февраля все они получили приказ на уничтожение биоматериалов и документации. Нам хотелось бы понять, отчего такая спешка», — сказал Картаполов.
Читайте также: В Госдуме проведут расследование по биолабораториям на Украине
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд де-факто признала создание биологических лабораторий на территории Украины. Об этом журналистам заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия»).
«Виктория Нуланд по сути признала создание и работу таких биолабораторий, потому что был отдан приказ об уничтожении документов и образцов», — сказал Мажуга.
Читайте подробнее: В Госдуме РФ допускают вариант обращения в ООН по биолабораториям Украины
Белоруссия не может допустить «удара в спину» российским вооруженным силам, заявил 10 марта президент республики Александр Лукашенко.
Подробности в материале: Лукашенко: Минск не может допустить «удара в спину» ВС России
ДНР 10 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Техническое железнодорожное движение от Крыма до Херсона восстановлено, информацию официально подтвердил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Об этом он написал 10 марта в своём телеграм-канале.
Подробности в материале: Аксёнов: железнодорожное движение от Крыма до Херсона восстановлено
Предложения по поводу проведения прямых переговоров президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским постоянно получает Москва. Об этом 10 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Киев постоянно предлагает провести встречу Путина и Зеленского — Песков
Китайцы считают, что Украина — инструмент США в биологической войне против русских и всего человечества
Читайте: Геноцид русских. Китайцы высказались о целях биолабораторий США на Украине
Из Дагестана в Донецкую и Луганскую Народные Республики отправился очередной гуманитарный груз. На этот раз его собрали для проживающих в Донбассе, который пострадал от военных действий, неравнодушные жители города Каспийска.
Подробности в материале: Дагестанский город Каспийск отправил в Донбасс 22 тонны гуманитарной помощи
Слухи о том, что в Нагорном Карабахе начали сокращать численность миротворческого контингента РФ, не соответствуют действительности. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Службы национальной безопасности республики.
Об этом: В Нагорном Карабахе опровергли слухи о сокращении сил миротворцев РФ
На сегодняшний день в Пермский край прибыли 14 беженцев из Донбасса, в том числе шестеро детей. Об этом сообщили 10 марта на заседании краевого правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
Чиновники отметили, что организованная доставка беженцев в Прикамье не осуществляется, поскольку не сформирован состав людей. Прибывшие в регион беженцы осуществляли переезд самостоятельно — к своим родственникам.
Читайте также: В Прикамье прибыли 14 беженцев из Донбасса
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом французский министр написал в своем аккаунте в Twitter.
Подробности в материале: Главы МИД Франции и Украины провели переговоры
Раздачу оружия всем желающим на Украине прокомментировал 10 марта в беседе с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом: Песков прокомментировал раздачу Киевом оружия гражданским лицам
В украинских социальных сетях обсудили заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы пережил более десяти попыток покушения на его жизнь.
Читайте также: «Кому это горе нужно? Он — марионетка!» — Сеть о «покушениях» на Зеленского
Международные террористы при поддержке США вели работу в биолабораториях Украины по созданию опасных штаммов. Об этом журналистам заявил член rомитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов.
«Международные террористы, окопавшиеся на Украине, при поддержке США работали над созданием опасных штаммов, которые не поддаются лечению современными антибиотиками, исключительно контагиозны и могут принести вред огромному количеству людей», — сказал Баженов.
Читайте подробнее: В Госдуме РФ заявили о причастности террористов к биолабораториям Украины
Необходимо дождаться результатов проверки военной прокуратурой случаев отправки срочников Вооруженных сил России на Украину, заявил 10 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом: Песков прокомментировал ситуацию с отправкой «срочников» на Украину
Силы Донецкой Народной Республики освободили с начала спецоперации 78 населённых пунктов. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Читайте подробнее: В штабе ДНР заявили об освобождении 78 населённых пунктов
Обнаруженные на территории Украины биологические лаборатории были созданы на базе противочумных станций времён СССР. Об этом журналистам заявил член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов («Единая Россия»).
«Все лаборатории были сделаны на базе советских противочумных станций. Там хранились штаммы опаснейших болезней — в том числе отсутствующих в мире: все эти штаммы когда-то были в мире, человечество их победило, но они хранились в «коллекциях». Такие «коллекции» были вывезены в США. Недавно мы узнали о вспышках болезней, не поддающихся лечению. Международные комиссии тогда не были допущены к расследованию. Сама Украина находилась в «красной зоне» болезней — корь, были случаи чумы. Это значит, что контроль за этими штаммами в этих лабораториях осуществлялся нечисто. Очень вовремя ВС РФ прибыли на место и разрушили всё это», — сказал Баженов.
Подробности в материале: В Госдуме РФ заявили о хранении опасных штаммов в биолабораториях Украины
Обнаруженные на территории Украины биологические лаборатории были созданы на базе противочумных станций времён СССР. Об этом журналистам заявил член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов («Единая Россия»).
«Все лаборатории были сделаны на базе советских противочумных станций. Там хранились штаммы опаснейших болезней — в том числе отсутствующих в мире: все эти штаммы когда-то были в мире, человечество их победило, но они хранились в «коллекциях». Такие «коллекции» были вывезены в США. Недавно мы узнали о вспышках болезней, не поддающихся лечению. Международные комиссии тогда не были допущены к расследованию. Сама Украина находилась в «красной зоне» болезней — корь, были случаи чумы. Это значит, что контроль за этими штаммами в этих лабораториях осуществлялся нечисто. Очень вовремя ВС РФ прибыли на место и разрушили всё это», — сказал Баженов.
Подробности в материале: В Госдуме РФ заявили о хранении опасных штаммов в биолабораториях Украины
Украинские беженцы прибывают на территорию Белоруссии, это бедные и голодные люди с детьми и стариками. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 10 марта на совещании с оборонным ведомством.
«Это не на мерседесах. На велосипедах, пешком идут рожать к нам; детишек, стариков ведут к нам на территорию», — приводит слова Лукашенко БелТА.
Читайте подробнее: На велосипедах и пешком: Лукашенко заявил о потоке беженцев с Украины
Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) не бросят жителей недавно освобожденных населенных пунктов, обеспечат их возвращение к нормальной жизни. Об этом 10 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Читайте также: ДНР поможет вернуться к нормальной жизни жителям освобожденных территорий
Вооружённые силы Украины продолжают обстрел населённых пунктов Донецкой Народной Республики, сообщили 10 марта в представительстве ДНР в СЦКК.
Читайте также: Украинские войска выпустили десять мин по ДНР
Существование биологических лабораторий на территории Украины является серьёзной проблемой для всего Европейского континента. Об этом заявил журналистам член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев («Единая Россия»).
«Наличие биолабораторий агрессивно настроенной страны в середине Европы — серьёзнейшая проблема для всего Европейского континента. Обнаружена сеть из более чем 30 лабораторий. Вынужденное признание Виктории Нуланд говорит о том, что они очень боятся, если в руках России обнаружатся документы об экспериментах, которые проводились в лабораториях», — сказал Нифантьев.
Читайте также: В Госдуме РФ назвали угрозой для Европы биолаборатории на Украине
В администрации президента России пока не имеют чёткой информации о том, что произошло с роддомом в Мариуполе. Об этом 10 марта сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подробности в материале: В Кремле ждут чёткой информации об «обстреле» роддома в Мариуполе
ДНР 10 марта. По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрела ВФУ семи мирных жителей, в том числе двух детей с ранее освобожденных НМ ДНР территорий:
По всем фактам военных преступлений ВФУ будут проведены разбирательства, а результаты — переданы Генеральной прокуратуре ДНР.
DNR_SCKK.
С самого начала специальной операции России по защите ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин призвал всех сложить оружие. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если вы помните, с самого начала президент Путин призвал всех сложить оружие, и это как раз и станет гарантией того, что никто ни по кому не будет стрелять», — сказал Песков журналистам.
Читайте подробнее: Песков предупредил украинцев с оружием об ответном огне России
Материалы об участии российских срочников в спецоперации России в защиту ДНР и ЛНР уже переданы в военную прокуратуру. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вчера мы уже сказали, что соответствующие материалы переданы в военную прокуратуру, которая будет осуществлять проверку и давать правовую оценку. Это произошло вчера, соответственно, ожидать сегодня каких-то итогов неправильно», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков призвал дождаться итогов расследования по срочникам на Украине
Министры иностранных дел стран Лиги арабских государств (ЛАГ) договорились о создании международной контактной группы по Украине. Об этом 10 марта сообщает Al-Bilad.
Подробности в материале: ЛАГ создала контактную группу по Украине
ДНР 10 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
В турецкой Анталье завершилась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.
В Вологодскую область из Донбасса и Украины прибыли 32 беженца, в том числе 11 детей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор области Олег Кувшинников.
Подробности в материале: На Вологодчину прибыли более 30 беженцев
Лавров: Россия выступает за любые контакты, которые могут способствовать выходу из кризиса на Украине.
Президент России Владимир Путин регулярно получает новостные сводки о происходящем на Украине. Об этом 10 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читайте также: Путин регулярно получает дайджесты прессы — Песков
Владимир Зеленский и его команда уже не видят себя в качестве правительства Украины, да и саму Украину в качестве единого целого не видят тоже, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 10 марта, комментируя указ президента Украины.
Как сообщалось ранее, Зеленский подписал указ, разрешающий гражданам страны использовать огнестрельное оружие во время военного положения. Гражданские лица не будут нести ответственность «за применение оружия против лиц, осуществляющих вооружённую агрессию против Украины», сказано в тексте указа.
Ранее, в первые дни специальной военной операции России, в Киеве и других городах Украины «всем желающим» раздали несколько десятков тысяч автоматов.
Читайте также: Киев делает всё, чтобы трагедия народа Украины продлилась как можно дольше
Инициатива по ежедневному открытию гуманитарных коридоров для жителей украинских городов остаётся в силе, заявил 10 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.
Подробности в материале: Лавров: инициатива по открытию гумкоридоров остаётся в силе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анталье заявил, что холодный мир лучше холодной войны.
Читайте подробнее: Лавров: холодный мир лучше холодной войны
На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали. Наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности РФ — Лавров.
В ходе прошедших на полях дипломатического форума в Анталье переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой стороны говорили о гуманитарных вопросах. Об этом 10 марта рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров глава МИД РФ.
Читайте также: Лавров рассказал о переговорах с Кулебой
Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта, заявил 10 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Читайте подробнее: Лавров: Киев взял в проработку проект Москвы по урегулированию конфликта
На белорусской площадке Россия ожидает серьёзного разговора, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Читайте также: Лавров: РФ намерена вести серьёзный диалог на белорусской площадке
Специальная военная операция Вооруженных сил (ВС) РФ по защите республик Донбасса проходит в соответствии с планом. Об этом 10 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Об этом: Спецоперация ВС России по защите Донбасса идет по плану — Лавров
Из Курска в приграничные районы Украины отправили 10 тонн муки, макарон, круп, сахара, растительного масла, бутилированной воды и предметов личной гигиены.
Читайте подробнее: Из Курска приграничным районам Украины отправили гуманитарную помощь
В бывшем роддоме в Мариуполе располагалась база националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 10 марта глава МИД России Сергей Лавров.
Об этом: Лавров заявил, что роддом в Мариуполе являлся базой «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
Губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал местным СМИ заявления некоторых граждан России о том, что они «стыдятся быть русскими» в связи с проводимой на Украине спецоперацией по денацификации и демилитаризации.
Об этом: Омский губернатор сравнил Украину с «соседом-дебоширом»
Руководство Украины не намерено выполнять требования, выдвинутые Россией, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 10 марта по итогам переговоров в Анталье с главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.
По его словам, стороны должны вести серьёзный и предметный разговор, без клише. Пока с точки зрения Киева дипломатических решений конфликта нет.
Стороны договорились продолжать искать пути решения гуманитарных вопросов. Формат, в котором прошли переговоры с Россией, будет продолжен.
Подробности в материале: Кулеба заявил об отказе Киева выполнять требования России
Молдавия из-за ситуации на Украине и антироссийских санкций может столкнуться с дефицитом продуктов питания, топлива и удобрений. Об этом 10 марта заявил экс-президент Молдавии, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон в своём телеграм-канале.
Читайте также: Молдавии грозит дефицит продуктов питания, топлива и удобрений — Додон
Передача странами Запада переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) является угрозой для гражданской авиации, так как непонятно, в чьих руках может оказаться это оружие. Об этом 10 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Подробности в материале: Лавров: передача Киеву ПЗРК создает угрозу гражданской авиации
Россия хочет, чтобы Украина была нейтральным государством, заявил 10 марта глава МИД России Сергей Лавров.
Читайте также: Лавров рассказал, какой Россия хочет увидеть Украину
Региональные выплаты семьям военнослужащих, погибших при проведении специальной операции, установлены властями Севастополя. Об этом сообщил на заседании правительства города 10 марта губернатор Михаил Развожаев.
Читайте подробнее: Власти Севастополя выплатят по 1 млн рублей семьям погибших военнослужащих
ДНР 10 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
- 13:25 — н.п. Марьинка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 мин калибром120 мм.
Поставщики оружия на Украину должны понимать, что несут ответственность за свои действия. Об этом 10 марта по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Об этом: Лавров напомнил Западу об ответственности за поставку оружия Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не собирался договариваться с коллегой с Украины Дмитрием Кулебой о прекращении огня.
Подробности в материале: Лавров: не собирался договариваться с Кулебой о прекращении огня
Путин никогда не отказывается от контактов. Но они должны быть организованы для фиксации каких-то конкретных договорённостей, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он рассказал, что напомнил Кулебе о возможности такой встречи при условии достижения «какой-то добавленной стоимости».
«Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет», — заявил глава российского МИД по итогам переговоров с украинской стороной в Анталье.
Читайте также: Путин не отказывается от встречи с Зеленским — Лавров
Заявления о похищении российскими военными людей на Украине являются фейком, заявил 10 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Читайте подробнее: Лавров назвал фейком заявления о похищении Россией людей на Украине
В Донбассе при исполнении воинского долга погиб военнослужащий из Челябинской области, младший сержант Данил Василенко. Об этом сообщает телеграм-канал Управления пресс-службы и информации регионального правительства.
Читайте подробнее: В Донбассе погиб военнослужащий из Челябинской области
Россия не хочет, чтобы Украина милитаризировалась и в ней сохранялись тенденции к построению неонацистского государства. Об этом 10 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Читайте подробнее: Россия не хочет, чтобы Украина становилась неонацистской — Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не верит в то, что может начаться ядерная война.
Подробности в материале: Лавров ответил на вопрос о возможности ядерной войны
Россия никогда не использовала поставки нефти и газа в качестве оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Читайте подробнее: Лавров: России никогда не использовала нефть и газ в качестве оружия
Организовать гуманитарный коридор из города Мариуполь Донецкой Народной Республики так и не удалось. Об этом 10 марта сообщил замначальника Управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«По поводу Мариуполя. Гуманитарный коридор так и не заработал. Люди, как и раньше, выходят козьими тропами», — сказал Басурин.
Читайте подробнее: Басурин: гуманитарный коридор из Мариуполя не работает
ДНР 10 марта. Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению:
- 13:35 — н.п. Новолуганское — н.п. Байрак: выпущено 5 мин калибром 120 мм;
- 13:35 — н.п. Марьинка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 15 мин калибром120 мм.
В первый учебный день после каникул в некоторых школах Ида-Вирумаа (северо-восточная Эстония) за парты сели дети военных беженцев из Украины. Об этом сообщило гостелевидение страны ETV в своем репортаже.
Читайте подробнее: Дети украинских беженцев в Эстонии учатся в русскоязычной школе
В Забайкалье в Александровском Заводе 10 марта прошла акция в поддержку военной операции вооруженных сил России на Украине.
В мероприятии приняли десятки автомобилей.
«Этот автопробег — отличная возможность сказать свои слова поддержки нашей армии, показать, что мы ею гордимся. Пешеходы тоже не остались равнодушными, на улицы вышло большое количество людей», — сообщили участники.
Автоколонна проехала по улицам районного центра под флагами Российской Федерации с нанесенными символами Z и V. Сегодня 10 марта подобная акция состоялась в Балейском районе. «Мы за президента России, нашу армию и за искоренение нацизма», — подчеркнули балейцы.
Сложившаяся в настоящее время ситуация вокруг Украины является боем России за ее право оставаться на политической карте мира, о чем свидетельствует «остервенелая» реакция на эти события стран Запада. Об этом 10 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Об этом: Лавров: ситуация на Украине — бой РФ за право быть на политической карте
Гуманитарный коридор в контролируемом националистами Мариуполе до сих пор не заработал, сообщил 10 марта представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Об этом: Басурин заявил, что гумкоридор в Мариуполе так и не заработал
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой возможность встречи президента РФ Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского.
Читайте подробнее: Лавров обсудил с Кулебой возможность встречи Путина и Зеленского
Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 10 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 160 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 346 случев меньше аналогичного показателя 9 марта. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 506 человек, а днём ранее — у 607 жителей Подмосковья.
Читайте подробнее: В Подмосковье резко спала заболеваемость COVID-19
В случае, если страны Европы перестанут покупать у России нефть и газ, Москва не будет уговаривать их это делать. Об этом 10 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Подробности в материале: Лавров: Россия не будет уговаривать Европу покупать у нее нефть и газ
В Северной Осетии прощаются с тремя военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга в ходе специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины. В боях за мирную жизнь погибли Осман Ибрагимов, Маирбек Гулаев и Эльбрус Кочиев, сообщили 10 марта в пресс-службе главы и правительства РСО-Алании.
Читайте также: В Северной Осетии прощаются с тремя земляками, погибшими в Донбассе
Бжезинский считал, что для управления молодежью «третьего мира» — образованной, но не находящей места под солнцем, — совсем необязательно иметь всеобъемлющую политико-философскую доктрину. Потенциальных революционеров можно увлечь идеей «всеобщего чувства человеческого достоинства», а затем направить разогретые страсти в необходимое политическое русло
Читайте: Генезис «революции достоинства» — «Украинство…» Глава XX
В сети обсудили заявление официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что передача Киеву новых боевых самолётов не повлияет на эффективность действий ВВС Украины.
Читайте также: Сеть: «Глумятся?» — США: новые самолеты не сделают эффективнее ВВС Украины
Правительство Румынии одобрило проект изменений в Трудовое законодательство, предусматривающих выделение дополнительных рабочих мест для переселенцев с Украины. Об этом 10 марта сообщает бухарестский информационный портал News.ro.
Читайте подробнее: В Румынии намерены выделить рабочие места для переселенцев с Украины
В Ставрополе студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа совместно с активистами центра молодежных инициатив «Трамплин» провели символическую акцию«МЫ ZA МИР».
Читайте также: Акция «ZA МИР» — фоторепортаж
Александр Погожев @ ИА REGNUM
ДНР 10 марта. Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению:
- 13:50 — н.п. Пески — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм;
- 13:55 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 мин калибром120 мм;
- 14:05 — н.п. Новолуганское — н.п. Байрак: выпущено 10 мин калибром 120 мм.
Граждане Сингапура могут получить тюремное заключение за намерение вступить в «интернациональный легион» Украины. Об этом сообщает газета Straits Times со ссылкой на МИД Сингапура.
Читайте подробнее: Сингапур пригрозил тюрьмой желающим стать наёмниками на Украине
В Карачаево-Черкесии названы имена первых земляков, сложивших голову за освобождение Украины от нацистов с ходе военной спецоперации России по денацификации и демилитаризации. При исполнении своего воинского долга погибли четверо военнослужащих: рядовой Костин Павел Евгеньевич, сержант Лобачев Тимур Абдулович, ефрейтор Брюханов Владислав Дмитриевич и рядовой Гочияев Назар Дахирович.
Подробности в материале: Глава Карачаево-Черкесии сообщил о первых погибших на Украине земляках
За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 4 069 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 10 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 888 079 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 949 184.
Об этом: За сутки 4069 человек выздоровели в Подмосковье после COVID-19
Ещё 6,7 тыс. мирных жителей Донбасса пересекли границу и прибыли в Россию, сообщает 10 марта пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.
Читайте также: Ещё 6,7 тыс. мирных жителей Донбасса прибыли в Россию
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с лидерами Германии и Франции. Об этом пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков сообщил 10 марта журналистам.
Читайте также: Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию вокруг Украины
Восточный фланг альянса НАТО усиливается военными и техникой, сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
Читайте также: НАТО усиливает восточный фланг, заявили в МО Белоруссии
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине, передаёт пресс-служба Кремля 10 марта.
Об этом: Путин обсудил с Шольцем и Макроном ситуацию на Украине
Чеченский спецназ, участвующий в спецоперации России в защиту ДНР и ЛНР, хочет вступить в схватку с украинскими националистами, однако бандеровцы «никак не могут осмелиться» начать наступление. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Нашим спецназовцам уже не терпится вступить в решающую схватку с бандеровцами и националистами и раз и навсегда покончить с этими преступниками. Но трусливые шакалы никак не могут осмелиться пойти в наступление», — написал Кадыров.
Читайте также: Кадыров пообещал украинским националистам «пулю в лоб»
Колоссальная опасность связана с поставками оружия на Украину. Снабжая Киев вооружением, другие страны себе же создают угрозу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 марта на пресс-конференции в Анталье.
«Мы считаем, что эти страны создают колоссальные угрозы для самих себя, в том числе когда они передают опаснейшее вооружение, типа переносных зенитно-ракетных комплексов», — подчеркнул Лавров.
Об этом: Лавров: вооружающие Украину страны создают угрозы самим себе
За пять минут Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк два раза. Об этом 10 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли Донецк дважды за пять минут
Для того чтобы ВСУ не обстреливали Донецк, надо принуждать их к миру. И это военнослужащие ДНР сейчас делают, заявилофициальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин.
Он привел пример успешного взятия Новотроицкого, откуда обстреливался Докучаевск. Теперь обстрелы этого города прекратились. По словам Басурина, все идет по разработанному плану.
«Наступательная операция будет продолжаться. Соответственно, мы будем подходить к населенным пунктам с юго-запада — оттуда перестанут стрелять. Потом с запада. Ну, и заодно принуждение.
Принуждать их к тому, чтобы они или сложили оружие, или навечно остались в этой земле», — сказал Эдуард Басурин.
Железнодорожная станция Донецк-Северный в Донецкой Народной Республике (ДНР) подверглась обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом 10 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.
Читайте также: ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный в ДНР
НМ ДНР: Гуманитарный коридор в Мариуполе так и не заработал.
Встреча министром иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, которая состоялась 10 марта в Анталье, была нелёгкой, но прошла культурно и без напряжения. Об этом по итогам переговоров заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Читайте также: Глава МИД Турции прокомментировал переговоры Лаврова с Кулебой
В рамках акции #СвоихНеБросаем в городе Сретенск Забайкалья 10 марта состоялся автопробег в поддержку российских войск на Украине.
«Сегодня мы должны быть едины и солидарны. Мы поддерживаем нашего президента и ребят, которые выполняют свой служебный долг по защите мирных жителей Украины», — сказал 10 марта глава Сретенского района Алексей Закурдаев.
В день проведения акции в районную администрацию позвонил ветеран Великой Отечественной войны Николай Самойлов. 97-летний ветеран просил передать слова поддержки воинам, принимающим участие в спецоперации на Украине.
«Дорогие ребята, держитесь, мы с вами! Мы одолели фашиста, и вы победите врага. Победа будет за нами!» — сказал Николай Иннокентьевич.
Автопробег стартовал с центральной городской площади имени 40-летия Победы. В сопровождении экипажей ГИБДД колонна автомашин с флагами России, Забайкалья, воздушно-десантных и пограничных войск проследовала к конечной точке маршрута — въездной стеле города.
В акции приняли участие около 50 машин. Кроме сретенцев в автопробеге участвовали водители из посёлка Кокуй, сёл Алия, Чикичей, Дунаево, Усть-Наринзор и Верхняя Куэнга.
Литва закупит у США вооружение на $40 млн, в том числе ракеты Javelin и пусковые установки. Об этом говорится в сообщении литовского министерства обороны.
«Для литовской армии будут закуплены ракеты Javelin противотанкового вооружения средней дальности, пусковые установки и другое системное оборудование на 40 миллионов долларов без НДС», — указано в сообщении.
Подробности в материале: Javelin и не только: Литва потратит $40 млн на закупку вооружения у США
При поддержке федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование» к помощи эвакуированным жителям Донбасса активно подключился и крупнейший российский «Банк еды», который работает по технологии фудшеринга — благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь». А вместе с ним — и лично его президент, 37-летняя Юлиа Назарова. Когда началась эвакуация, она вылетела в эпицентр приема вынужденных переселенцев и выдачи гуманитарной помощи — Ростовскую область — в оперативный штаб акции #МЫВМЕСТЕ на базе военного учебного центра ДГТУ. Сменила деловой костюм на удобную одежду и растворилась среди волонтеров — сообщает сайтпремия.мывместе.рф.
Украинские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» школу в Докучаевске в Донецкой Народной Республике.
Об этом: Украинские боевики обстреляли школу в ДНР из «Градов»
Украинские боевики выпустили четыре снаряда калибром 122 мм по Киевскому району Донецка. Об этом 10 марта сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские боевики выпустили четыре снаряда по Донецку
Закон о принципах принудительного изъятия на Украине объектов собственности России и ее резидентов подписал Владимир Зеленский. Об этом 10 марта сообщается на сайте украинской Верховной рады.
Читайте также: Зеленский подписал закон об изъятии собственности России на Украине
США считают осуждение Сербией «российской акции против мирного населения» на Украине «мощным поступком». Такое мнение высказала 9 марта в интервью сербским СМИ помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.
Читайте подробнее: Госдеп США: Сербия совершила «мощный поступок», осудив Россию
Российская Федерация может инициировать разбирательство в международном трибунале по биолабораториям на Украине. Об этом 10 марта заявил депутат Госдумы Николай Новичков.
Читайте также: Депутат Госдумы: РФ может созвать трибунал по биолабораториям на Украине
На Украине в ходе военной операции погиб служивший по контракту уроженец Коми Алексей Опацкий.
Об этом: В ходе военной операции на Украине погиб уроженец Коми
В министерстве иностранных дел Индонезии заявили о девяти индонезийских гражданах, которые всё ещё находятся на Украине, сообщает CNN Indonesia.
Читайте также: Индонезия отложила процесс эвакуации индонезийских граждан на Украине
Президент Польши Анджей Дуда попросил ускорить поставки Варшаве современного американского вооружения в рамках действующих программ. Об этом он заявил 10 марта на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Камалой Харрис.
«Я попросил вице-президента по мере возможности ускорить эти программы. Потому что мы хотим, чтобы у армии как можно скорее было современное оснащение», — сказал Дуда.
Инфекционные заболевания и конфликты тесно взаимосвязаны. Поэтому кризис на Украине грозит резким всплеском инфекций. Об этом на пресс-конференции 10 марта заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Об этом: Кризис на Украине в ВОЗ сравнили с одним из всадников Апокалипсиса
Об этом: Губернатор: Волгоградская область развивает свой текущий потенциал
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг сообщения о своей гибели, заявив, что находится в Киеве. Об этом 10 марта он сообщил в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Подробности в материале: Аваков опроверг информацию о своей гибели
Сотрудничество в рамках БРИКС и тему российской специальной военной операции на Украине обсудили 10 марта в ходе телефонных переговоров президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоза, сообщили в пресс-службе Кремля.
Читайте также: Глава ЮАР позвонил Путину по поводу Украины и сотрудничества в рамках БРИКС
10 марта премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила о том, что безопасность страны более не может осуществляться на основе запланированного финансирования вооруженных сил, в связи с чем расходы на оборону будут увеличены до 2% ВВП страны. Правая оппозиция в риксдаге данное решение приветствовала, передает телеканал SVT.
Читайте также: В Швеции оппозиция приветствовала увеличение расходов на оборону
В Калуге вечером 10 марта ожидается приезд первой группы беженцев из ДНР и ЛНР, сообщает городская управа. Беженцев встретят на железнодорожном вокзале «Калуга 1», где каждому прибывшему сделают экспресс-тесты на коронавирус. Затем муниципальными автобусами в сопровождении медицинских работников и психологов, социальных работников и волонтёров прибывших развезут по пунктам временного пребывания.
Читайте также: В Калуге встречают первую группу беженцев из ДНР и ЛНР
К введению новых антироссийских санкций призывает польский президент Анджей Дуда 10 марта. Такое заявление польского лидера прозвучало после его встречи с американским вице-президентом Камалой Харрис.
Подробности в материале: Глава Польши призвал к новым санкциям против России
Военное ведомство США осуществляло на территории Украины проект создания биологического оружия, переносчиками которого должны были стать перелётные птицы, сообщил 10 марта на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
По данным российских военных, реализацией проекта занималось «Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы».
Читайте также: Птицы были бы оружием. Детали деятельности биолабораторий США на Украине
Белград будет подвергнут бомбардировкам, если хоть один сербский солдат вступит на территорию Косово и Метохии. Об этом 10 марта заявил один из лидеров бывшей террористической «Армии освобождения Косово» Рамуш Харадинай.
Читайте также: Харадинай пригрозил Белграду бомбардировками в случае «вторжения»
Всё мировое сообщество хотело бы, чтобы на Украине прекратились боевые действия. Об этом 10 марта заявил китайский министр иностранных дел Ван И на видеопереговорах с коллегой из Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Пресс-служба МИД Китая так комментирует переговоры:
Подробности в материале: Глава МИД Китая высказался об Украине в разговоре с коллегой из Франции
На Кавказе и в причерноморских районах вблизи границ России военные США работали над биологическим оружием, переносчиком которого являлись летучие мыши, сообщил 10 марта на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Реализацией проекта под обозначением Р-781 занималось «Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы».
Читайте также: США на Кавказе создавали биооружие с использованием летучих мышей — МО РФ
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обвинила Россию в якобы ложных заявлениях о спонсируемых Штатами биоисследованиях на территории Украины, написав 10 марта гневный твит.
Читайте также: Псаки назвала новость о химоружии на Украине уловкой России
«Белорусам рассылают липовые повестки о мобилизации», — сообщило 9 марта министерство обороны Белоруссии. Липовые повестки о мобилизации, согласно публикации, граждане сами принесли в министерство.
Об этом: Минобороны Белоруссии предупреждает о поддельных повестках
К росгвардейцам за медицинской помощью и психологической поддержкой выстраиваются в очередь жители освобожденных населенных пунктов.
Подробности в материале: Врачи из Росгвардии помогают жителям в Донбассе
В Польшу переброшены два американских зенитных ракетных комплекса Patriot, заявила 10 марта американский вице-президент Камала Харрис журналистам в Варшаве. Харрис заявила, что непрерывно («ежедневно») в Польшу идут поставки из США. Это делается для демонстрации готовности Вашингтона обеспечивать безопасность своих союзников в целом и Варшаву — в частности.
Подробности в материале: Харрис заявила о переброске комплексов Patriot в Польшу
США и Германия работают над созданием биологического оружия, избирательно поражающего этнические группы по генетическому принципу, сообщил 10 марта на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
В частности, в рамках проекта № 68 727 ЕN по изучению возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов собирались образцы сыворотки крови жителей различных областей Украины, относящихся исключительно к славянскому этносу.
Читайте также: США и Германия создают «антиславянское» биологическое оружие — Минобороны
В Екатеринбурге 10 марта прошёл автопробег в поддержку действий Вооружённых сил РФ на Украине. По улицам проехали почти 80 автомобилей, украшенных государственным флагом Российской Федерации, а также флагами патриотических организаций и родов и видов войск.
Читайте также: Уральцы поддержали Вооружённые силы России автопробегом — фоторепортаж
Военные биолаборатории США на Украине вывозятся из Киева, Харькова и Одессы во Львов, сообщил 10 марта на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Он отметил, что ранее замглавы Госдепа США Виктория Нуланд официально подтвердила наличие на Украине американских биообъектов.
Читайте также: Биолаборатории США эвакуируют во Львов, за западную Украину — МО РФ
Долг России состоял в поддержке жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от действий украинских вооружённых сил и националистов. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент страны Владимир Путин.
«Восемь лет эти люди вынуждены были жить в подвалах. Дети выросли, в школу пошли. Наш долг был — поддержать этих людей. Другого пути не было», — сказал Путин.
Об этом: Путин поблагодарил жителей России за помощь беженцам из Донбасса
Никаких иллюзий по поводу Запада у руководства России больше нет, а у народного большинства их никогда и не было, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 10 марта, комментируя высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Как сообщалось ранее, Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сделал ряд заявлений, сказав, в частности, что Россия вступила с Западом в бой за право быть на политической карте мира и что страна сделает всё для обретения полной независимости от Запада.
Читайте также: У России больше нет иллюзий по поводу Запада: о выступлении Лаврова
Президент Украины Владимир Зеленский вновь позвонил по телефону премьер-министру Британии Борису Джонсону и президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Об этом украинский президент сообщил 10 марта на своей странице в Twitter.
Читайте также: Зеленский в очередной раз позвонил Макрону и Джонсону
Служба безопасности Украины вломилась в дом к публицисту Дмитрию Скворцову, писателю Яну Таксюру и историку Александру Каревину в Киеве. Об этом ИА REGNUM стало известно из информации, размещенной в соцсетях, в т.ч. самим Дмитрием Скворцовым.
Об этом: В Киеве СБУ начала операцию против пророссийской интеллигенции
Американский банк Goldman Sachs прекращает все свои операции в России, став первым крупным банком с Уолл-стрит, покинувшим страну на фоне ситуации на Украине, сообщает Reuters.
Читайте подробнее: Первый крупный банк с Уолл-стрит покидает Россию
В Калугу 10 сентября прибыла первая группа беженцев из Донецкой и Луганской народных республик в составе 315 человек. На железнодорожном вокзале прибывших встретили губернатор Владислав Шапша, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, члены областного правительства.
Подробности в материале: В Калуге встретили первую группу беженцев с Донбасса
Министр обороны Болгарии Драгомир Заков выступил на закрытом заседании Народного собрания (парламента) страны с докладом, основные пункты которого держатся в секрете. Об этом 10 марта сообщает софийская газета «Факты».
Об этом: Министр обороны Болгарии выступил с секретным докладом в парламенте
Россия должна научиться использовать политические амбиции главы Турции в своих целях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил политолог Аслан Рубаев.
Подробности в материале: Политолог: Эрдоган видит себя императором
Сегодня ночью Таджикистан вывезет 186 своих граждан, которые перебрались с Украины в Польшу и сейчас находятся на территории этой европейской страны. Об этом сообщает Азия-Плюс со ссылкой на посла Таджикистана в Германии Имомуддина Сатторова.
Подробности в материале: Таджикистан вывезет из Польши 186 своих граждан
Россия не может существовать в таком жалком и униженном состоянии, как многие страны, которые «адаптировались» под суверена, заявил 10 марта президент РФ Владимир Путин.
Об этом глава российского государства заявил на совещании с членами правительства РФ.
Читайте также: Путин: Россия не будет жалкой и униженной, как «адаптированные» страны
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о приготовлении к совершению акта терроризма. Подозреваются двое жителей города Мозыря 34 и 44 лет, проинформировала 10 марта пресс-служба белорусского ведомства.
Об этом: В Белоруссии обезврежены планировавшие теракты против ВС России
Биолаборатории на Украине занимаются исследованиями по безопасности в области общественного здоровья, заявила 10 марта директор национальной разведки США Эврил Хэйнс на слушаниях в комитете сената.
По её словам, у Украины нет биологического и ядерного оружия, а США оказывали ей помощь только в контексте биозащиты.
Читайте также: Это другое! Глава нацразведки США о биолабораториях Пентагона на Украине
Решение главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина поручить Главному следственному управлению ведомства провести расследование по факту обстрелов украинскими нацистами подстанции и линий электропередачи, питающих комплекс Чернобыльской АЭС, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 10 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: «Нацистам терять нечего» — сети про обстрелы Украиной Чернобыльской АЭС
Заявление начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева о том, что украинские власти препятствуют осуществлению детально продуманной операции по открытию гуманитарных коридоров и эвакуации мирных жителей и иностранцев, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 10 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «Прячутся за людьми. Позор!» — Киев мешает эвакуации населения
Администрация Белого дома готова выделить еще $50 млн для поддержки украинских беженцев через Всемирную продовольственную программу, сообщила вице-президент США Камала Харрис на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.
Об этом: США выделят Польше $50 млн на помощь украинским беженцам
Ведущий мировой страховой брокер и риск-консультант Marsh & McLennan объявил о прекращении работы в России.
Читайте подробнее: Крупнейший страховой брокер Marsh & McLennan уходит из России
Для переговоров по ситуации на Украине прибыл в Россию с визитом бывший германский канцлер Герхард Шрёдер, пишет 10 марта Politico.
Читайте также: Герхард Шрёдер прибыл в Москву на встречу с Путиным
Сообщения украинского режима о том, что боевые самолёты ВКС России якобы нанесли воздушный удар по больнице №3 в Мариуполе, — полностью срежиссированная провокация для поддержания антироссийской истерии на Западе, заявил 10 марта журналистам официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что российская боевая авиация не выполняла абсолютно никаких задач по поражению наземных целей в районе Мариуполя.
Читайте также: Минобороны прокомментировало «удар ВКС России» по больнице в Мариуполе
Бывший президент Афганистана Хамид Карзай предупредил о последствиях проникновения иностранных боевиков на Украину, заявив, что страна должна учиться у Афганистана и «не вовлекаться в игры сверхдержав».
Читайте подробнее: Карзай призвал Украину учиться на ошибках Афганистана
Группы украинских нацистов и наёмников из США, Британии и Европы активизировали нападения на российских медиков и медицинский транспорт, заявил 10 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков рассказал, что"в течение последних дней участились нападения украинских националистов и прибывших на Украину из США, Великобритании и Европы наемников на российских медиков и медицинские специальные автомобили».
Читайте также: Нацисты и наёмники атакуют медиков и медицинский транспорт — Минобороны РФ
«Сегодня белорусские правоохранители одновременно с коллегами из-за рубежа провели спецоперацию по пресечению деятельности «лжеминёров» — трансграничной преступной группы, участники которой направляли заведомо ложные сообщения об опасности в различные учреждения на территории Белоруссии и других стран», — сообщила 10 марта пресс-служба белорусского МВД.
Об этом: МВД Белоруссии обезвредило трансграничную группу «лжеминёров»
За сутки боевая авиация России поразила 68 объектов украинских нацистов, заявил 10 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
В частности, уничтожены два объекта системы управления войсками, 12 объектов материально-технического обеспечения, три зенитных ракетных комплекса «Оса».
Читайте также: За сутки сбиты МиГ-29, три «Байрактара» и ракета «Точка-У» — Минобороны РФ
Повышение цен в США, инфляция связаны с действиями России на Украине, заявил 10 марта американский президент Джо Байден в своём письменном обращении к согражданам.
Выступая перед военными на военной базе в Квинсленде, 10 марта премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что Силы обороны страны претерпят крупнейшее увеличение численности личного состава за последние 40 лет. Об этом сообщил телеканал Nine News. Привлечение новых женщин и мужчин на службу, которое обойдется в $38 млрд, станет крупнейшим изменением со времен войны во Вьетнаме и произойдет на фоне роста напряженности в отношениях «свободного мира» с Китаем и Россией.
Читайте подробнее: В Австралии объявили о крупнейшей реформе армии за последние 40 лет
Несмотря на разность политических взглядов, все фракции Госдумы поддержали президента России и военных, участвующих в специальной военной операции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдумы Владимир Васильев.
Специальная военная операция России по защите Донбасса. 20:30(Мск).
Специальная военная операция России по защите Донбасса. Юг. 20:30(Мск). 10.03.2022
Специальная военная операция России по защите Донбасса. Восток. 20:30(Мск). 10.03.2022
Вопрос о включении Украины в ЕС несвоевременен, сообщил 10 марта журналистам французский президент Эммануэль Макрон. Вопрос тем не менее будет обсуждаться сегодня лидерами ЕС.
Из-за сложившейся ситуации организовать эвакуацию оставшихся на Украине граждан очень сложно — министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.
На территории Украины действовало 12 биолабораторий, предназначенных для обеспечения биологической безопасности, и правительство США оказывало подобным разработкам помощь, заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс.
Подробности в материале: США уверяют, что биолаборатории на Украине действовали в целях безопасности
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе призвал грузинскую общественность не преувеличивать опасность для Грузии в связи с событиями на Украине, сообщает 10 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».
Подробности в материале: Министр обороны Грузии: «Мы всё время обсуждаем ситуацию на Украине»
Правительство сепаратистского Косово учредило рабочую группу по интеграции в НАТО. Об этом 9 марта сообщили косовские СМИ.
Об этом: В Косово учредили рабочую группу по интеграции в НАТО
Председатель Верховной рады Украины Руслан Степанчук направил письмо своим грузинским коллегам из грузинского парламента, сообщает 10 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».
Об этом: Спикер рады требует от Грузии объяснить, почему она торгует с Россией
Гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей с территории Украины в Россию будут работать ежедневно, независимо от согласия Киева, заявил 10 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.
Гуманитарные коридоры будут открываться с 10:00 мск, уточнил Мизинцев.
Читайте также: Гуманитарные коридоры на Украине будут открываться ежедневно — Минобороны
Ряд пользователей переживает, что незаконное участие британских солдат будет воспринято Россией как участие иностранного государства или воспрепятствование проведению специальной военной операции и приведет к третьей мировой войне.
Читайте также: «Нас не поймут» — британцы об участии в конфликте на Украине
Начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов заявил, что российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия. Предполагается, что Белый дом был вовлечен в данные исследования, однако администрация президента США Джо Байдена отрицает подобную информацию. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.
Об этом: Соцсети США: Украина давно стала центром производства биооружия
Нацисты изъяли автобусы, приготовленные для вывоза мирных жителей из опасных зон, оборудовав их в качестве подвижных огневых точек, сообщил 10 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Нами достоверно установлено, что националистами изъяты автобусы, в том числе школьные, а также другие транспортные средства, предназначенные для эвакуации беженцев, в целях использования их в качестве маневренных огневых точек», — рассказал он.
Читайте также: Украинские нацисты отобрали автобусы у беженцев — Минобороны РФ
Киевский режим продолжает воспрещать эвакуацию гражданского населения в сторону России, сообщил 10 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он уточнил, что на сегодняшний день украинская сторона согласовала лишь четыре гуманитарных коридора из 14, приготовленных Россией на 10 марта.
Читайте также: Украинские нацисты согласовали лишь четыре гумкоридора из 14 — Минобороны
Надо запомнить день голосования в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции, осудившей действия России на Украине, так как эта дата символически обозначает конец существования Организации Объединенных Наций. Такое мнение высказал ИА REGNUM македонский публицист и телеведущий Миленко Неделковски.
Подробности в материале: Македонский журналист: Россия принесет нам более справедливый мир
Экс-президент США Дональд Трамп обвинил главу Белого дома Джо Байдена в потакании радикальным климатическим экстремистам, взявшим управление над Штатами на фоне исторического роста цен на газ и ситуации на Украине.
Подробности в материале: Трамп обвиняет Байдена в рекордном росте цен на нефть в США
Конгресс США принял законопроект о запрете на импорт нефти, угля и газа из России. Кроме запрета на поставки энергоносителей и на прямые инвестиции в российский энергетический сектор, также предусматривается заморозка участия России во Всемирной торговой организации (ВТО). Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию в социальных сетях.
Читайте подробнее: Соцсети: «В США компании взвинтили цены на нефть, прикрываясь Россией»
Российские военные согласились пропустить украинскую ремонтную бригаду к поврежденной обстрелами нацистов линии электропередач возле Чернобыльской атомной энергостанции, сообщил 10 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Напомним, украинские нацисты 9 марта обстреляли подстанцию и ЛЭП, обеспечивающие энергоснабжение Чернобыльской АЭС.
Читайте также: Российские военные пропустят украинских ремонтников к Чернобыльской АЭС
Американское военное руководство не планирует отправлять контингент на Украину для участия в боевых действиях, сообщила 10 марта журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Читайте также: Псаки заявила, что США не хотят воевать на Украине
В Киеве несколько человек были похищены Службой безопасности Украины (СБУ). О том, что к ним в дом пытаются проникнуть сотрудники СБУ, в соцсетях заявили сами похищенные. Среди них — публицист Дмитрий Скворцов, писатель Ян Таксюр и историк Александр Каревин.
Подробности в материале: Похищенный в Киеве историк Каревин: «Я просто писал правду»
Обстрелу подвергли 10 марта ВСУ два населённых пункта ЛНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли из миномётов Первомайск и Логвиново в ЛНР
Ситуация на Украине повлияла на усиление темпов инфляции в США и во всём мире, заявила 10 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По её словам, невзирая на украинский кризис снижение темпов инфляции ожидается к концу текущего года.
Читайте также: Псаки объявила события на Украине причиной инфляции в США
Похищение спецслужбами Украины Александра Каревина, Дмитрия Скворцова и Яна Таксюра в Киеве напоминает худшие практики тоталитарных режимов ХХ века. Об этом ИА REGNUM 10 марта заявил профессор, доктор исторических наук Аркадий Минаков.
Подробности в материале: Историк: Аресты в Киеве напоминают худшие практики ХХ века
В Белоруссии стали оказывать давление на граждан за передачу информации о передвижениях российских войск украинской стороне. Об этом в своём блоге сообщил белорусский политик и общественный деятель Артём Агафонов.
Читайте подробнее: В Белоруссии стали наказывать за шпионаж в пользу Украины
Катастрофическая гуманитарная ситуация сложилась в ряде посёлков около Мариуполя. Об этом 11 марта ИА REGNUM сообщил один из волонтеров в ДНР, посетивший окрестности Мариуполя.
Подробности в материале: Волонтер: ряд поселков близ Мариуполя очень нуждается в гуманитарной помощи
Администрация Белого дома заявила, что якобы российский лидер Владимир Путин виновен в рекордно высоких ценах на бензин в США, и пообещала, что президент Штатов Джо Байден сделает все возможное, чтобы американцы не испытывали «боль на заправках».
Подробности в материале: «Не Путин ставит цены на нефть» — агитация Белого дома разбилась о соцсети
Очень тяжелая гуманитарная ситуация сложилась близ Мариуполя, в посёлках Заря, Гранитное, Приовражное, Водяное. Об этом 11 марта ИА REGNUM сообщил один из волонтеров в ДНР, посетивший окрестности Мариуполя.
Об этом: Волонтёр: в ДНР две тысячи человек срочно нуждаются в гуманитарной помощи
В ДНР стремится приехать множество волонтёров, но они не могут въехать на территорию республики. Об этом 11 марта ИА REGNUM сообщил один из волонтеров в Донецкой Народной Республике, посетивший окрестности Мариуполя.
Читайте подробнее: В ДНР не могут въехать волонтёры, готовые заменить мобилизованных
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что он прекращает свою 20-дневную голодовку по просьбе грузинских боевиков, ведущих боевые действия на Украине, и по просьбе украинского главнокомандования. Об этом Саакашвили написал 10 марта на своей персональной странице в «Фейсбуке».
Подробности в материале: Саакашвили прекращает голодовку по просьбе грузинских боевиков с Украины
Ни один из видов оружия массового поражения, включая химическое, не разрабатывалось на территории Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский 10 марта в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Подробности в материале: Зеленский заявил, что Украина не разрабатывала оружие массового поражения
Американская корпорация Meta, которая владеет социальными сетями Instagram и Facebook, не будет препятствовать распространению призывов к насилию и расправам над гражданами России и ее военнослужащими, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы внутренней рассылки компании.
Об этом: Facebook и Instagram разрешат призывы к насилию над русскими — Reuters
Президент России Владимир Путин своим решением о проведении спецоперации по просьбе ДНР и ЛНР в очередной раз доказал, что наша страна была и остаётся сильной державой, способной постоять за себя, защитить интересы своих граждан и предотвратить распространение гуманитарной катастрофы. Такое мнение высказал губернатор Камчатки Владимир Солодов в эфире программы «Камчатка. Главное за неделю».
Читайте подробнее: Мы живём в новом, изменившемся мире — губернатор Камчатки о спецоперации
Американская компания Meta подтвердила, что сняла запрет на призывы к насилию против российских военных в своих соцсетях Facebook и Twitter. Об этом заявил пресс-секретарь корпорации Энди Стоун на своей странице в Twitter.
Читайте также: Meta признала снятие запрета на призывы к расправам над русскими
Из Владивостока отправится самолёт с почти 27 тоннами различных товаров первой необходимости и продовольствия для жителей Донбасса.
Читайте подробнее: Из Приморья для Донбасса отправят более 27 тонн гуманитарного груза
Группа сенаторов Конгресса США призвала главу Белого дома Джо Байдена одобрить поставки боевой авиации Киеву, а также систем ПВО и других вооружений. Об этом говорится в открытом письме законодателей.
Читайте также: Более 40 сенаторов США призвали поставить Киеву самолеты и системы ПВО
Старшина Сергей Зозуленко, младший сержант Николай Ковалец и сержант Артём Тимченко погибли во время специальной операции в Донбассе.
Об этом: В ходе спецоперации России в Донбассе погибли три жителя Еврейской АО
Блокадница Ленинграда Нина Медынская сказала, что восемь лет бомбежек Донбасса можно сравнить с ужасами военной блокады.
Подробности в материале: Восемь лет бомбежек Донбасса сравнили с ужасами блокады Ленинграда
На заседании Общественной палаты Хабаровска мнением о происходящем на Украине поделился бывший житель ЛНР, защитник Донбасса, проживающий уже несколько лет в России, Виктор Веревка.
Подробности в материале: ВСУ прикрываются людьми как живым щитом — бывший житель ЛНР
Решение американской корпорации Meta снять запрет на призывы к физическим расправам над российскими военными в соцсетях Instragram и Facebook свидетельствует об объявлении России информационной войны. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Вашингтоне.
Читайте подробнее: Посольство России назвало решение Meta объявлением информационной войны
Испания не поддерживает срочное вступление Украины в Евросоюз. Об этом в ходе неформального саммита европейских лидеров во французском Версале заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
По его словам, несмотря на ситуацию, в которой находится Украина, необходимо соблюдать установленные для вступления в ЕС процедуры.
Читайте также: Испания выступила против срочного вступления Украины в Евросоюз
Десятки коробок с консервами и сотни килограммов круп повезли из столицы Амурской области в Ростов-на-Дону. Акцию по сбору гуманитарной помощи проводили в одиннадцати магазинах Благовещенска.
Читайте подробнее: Гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР отправили из Приамурья
В Омске студенты-медики поддержали российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Они присоединилась к всероссийской акции «Письмо солдату».
Читайте подробнее: Омские студенты-медики написали письма защищающим Россию военным
Из Тюмени к жителям Донецкой и Луганской Народных Республик направилась четвёртая 20-тонная фура с гуманитарной помощью. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Читайте также: Из Тюмени отправилась четвёртая фура с гуманитарной помощью беженцам