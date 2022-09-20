Москва, 20 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Доллар попытался подрасти к рублю на торгах 19 сентября, но встретил локальное сопротивление в районе 60,60 руб. и откатился, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Правда, пара доллар/рубль закрылась над уровнем 60 руб., краткосрочные сделки вокруг которого совершаются с августа. Сегодня, 29 сентября, котировки продолжают осциллировать в районе ключевой отметки.

Картина остается прежней — рубль застрял в затяжной консолидации, что отчасти указывает на сбалансированность спроса и предложения валюты на данном этапе.

Крепкий доллар на международной арене не оказывает заметного влияния на рубль, и более значимой силой, сдерживающей более внятное его укрепление, является ожидание возобновления измененного бюджетного правила.

Впрочем, после небольшого всплеска волатильности ранее в этом месяце, трейдеры снова ведут себя преимущественно апатично, устав от режима ожидания и отсутствия информации по данному вопросу.

В среднесрочном периоде перспектива возобновления интервенций все же предполагает ослабление российской валюты в том числе по мере сокращения импорта и замедления роста экспорта.

Уверенное прохождение зоны 61,50 руб. станет первым шагом на пути к отметке 70 руб. В роли промежуточных барьеров выступают уровни 62,65 руб. и 65 руб. В случае ухода под отметку 60 руб. пара вряд ли сможет развить медвежий импульс и надолго задержаться ниже этого уровня», — считает эксперт.

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