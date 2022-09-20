Уфа, , 13:22 — REGNUM Около одной тысячи гостей прибудет в Уфу для участия в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня республики. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уфа Иван Шилов © ИА REGNUM

Вопросы обеспечения безопасности при проведении мероприятий, посвященных этому событию, обсуждали на совещании в правительстве региона. Мероприятия пройдут в октябре во всех городах и районах региона.

«Одним из основных мероприятий, проводимых 11 октября текущего года будет открытие памятника Герою России Минигали Шаймуратову на Советской площади, там же пройдет торжественное мероприятие посвящение в «Шаймуратовцы» школьников, обучающихся в классах имени Минигали Шаймуратова. Ожидается, что в Уфу прибудет порядка одной тысячи гостей», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии Ирека Сагитова.

Сообщается, что Сагитов поручил заранее подготовить и провести комплекс мероприятий по обеспечению безопасности граждан и правопорядка в местах массового пребывания людей, в том числе организовать обследования мест проведения мероприятий, провести внеочередную проверку систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для организации круглосуточного видеонаблюдения в местах проведения массовых мероприятий.

Отмечается, что также сотрудникам ответственных ведомств было поручено организовать в местах проведения торжественных мероприятий контрольно-пропускные пункты.