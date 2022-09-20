Обнинск, Калужская область, , 13:18 — REGNUM Фильм режиссера Натальи Назаровой «Райцентр» завоевал Гран-при XVII международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча», который завершился в Обнинске Калужской области, сообщает 20 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Режиссер Наталья Назарова получила Гран-при кинофестиваля «Встреча» admobninsk.ru

Специального приза губернатора Калужской области был удостоен фильм режиссера Елены Дубковой «Георгий Свиридов. Остановись, время!». Картина «Жили 12 разбойников» режиссёра Светланы Стасенко получила специальный приз Калужской епархии.

В 2022 году православный кинофестиваль «Встреча» главная тема которого «Культура — Традиции — Наследие» проходил одновременно в 10 городах и районных центрах Калужской области. В рамках конкурсной программы международного фестиваля состоялись показы 57 фильмов, мастер-классы, встречи с актёрами, режиссерами и деятелями искусств. Кинопросмотры проходили на нескольких площадках, в том числе и в школах.

В 2005 году идею проведения православного кинофестиваля благословил митрополит Калужский и Боровский Климент. За 17 лет кинофестиваль «Встреча» из небольшого праздника кино превратился в один из крупнейших православных международных кинофорумов.

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