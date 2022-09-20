Обнинск, Калужская область, 20 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Фильм режиссера Натальи Назаровой «Райцентр» завоевал Гран-при XVII международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча», который завершился в Обнинске Калужской области, сообщает 20 сентября корреспондент ИА REGNUM.

admobninsk.ru Режиссер Наталья Назарова получила Гран-при кинофестиваля «Встреча»

Специального приза губернатора Калужской области был удостоен фильм режиссера Елены Дубковой «Георгий Свиридов. Остановись, время!». Картина «Жили 12 разбойников» режиссёра Светланы Стасенко получила специальный приз Калужской епархии.

В 2022 году православный кинофестиваль «Встреча» главная тема которого «Культура — Традиции — Наследие» проходил одновременно в 10 городах и районных центрах Калужской области. В рамках конкурсной программы международного фестиваля состоялись показы 57 фильмов, мастер-классы, встречи с актёрами, режиссерами и деятелями искусств. Кинопросмотры проходили на нескольких площадках, в том числе и в школах.

В 2005 году идею проведения православного кинофестиваля благословил митрополит Калужский и Боровский Климент. За 17 лет кинофестиваль «Встреча» из небольшого праздника кино превратился в один из крупнейших православных международных кинофорумов.