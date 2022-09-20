Москва, 20 сентября 2022, 13:14 — REGNUM Россия выступает гарантом урегулирования в Приднестровье, действует в строгом соответствии с заключенными с Молдавией договоренностями, заявил 20 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
Российский лидер добавил, что Москва выступала и продолжает выступать гарантом приднестровского урегулирования.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 сентября, президент РФ Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца принимает верительные грамоты у 24 вновь прибывших послов иностранных государств.
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