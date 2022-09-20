Москва, , 13:12 — REGNUM Создатели «Россграма» презентуют соцсеть и покажут её интерфейс 28 и 29 сентября. Соответствующую информацию опубликовали на сайте приложения.

Логотип «Россграм» Телеграм-канал «Россграм»

Мероприятия пройдут в Москве в рамках конференции Global Vision Summit и Санкт-Петербурге на Filmo Studi Conf. Помимо дизайна и основных возможностей создатели соцсети расскажут про экосистему, которая будет объединять бизнес, блогеров и пользователей.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2022 года впервые появилась информация о разработке российского аналога соцсети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под названием «Россграм». Изначально создатели приложения заявляли, что сервис станет доступен для обывателей в конце марта, однако его так и не запустили.

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